Как использовать региональные налоговые льготы

В некоторых регионах действуют льготные налоговые ставки. Зарегистрировав бизнес в таком регионе можно сэкономить на налогах. Нужно ли для этого физически переводить бизнес в льготный регион — вопрос неоднозначный. В статье — разбор с примерами из судебной практики.

Особые экономические зоны

На ОСНО можно значительно снизить налоговую нагрузку, если перевести бизнес в одну из особых экономических зон (ОЭЗ).

Резидентами ОЭЗ могут быть организации и ИП, но резидентами производственных и портовых ОЭЗ — только организации (ст. 9 закона от 22.07.05 № 116-ФЗ).

Льготы резидентов ОЭЗ:

1. Пониженная ставка налога на прибыль — от 0% до 15,5% в зависимости от вида ОЭЗ (п. 1, 1.2, 1.7, 1.10, 1.11 ст. 284 НК РФ).

2. Освобождение от налога на имущество на 10 лет (п. 17 ст. 381 НК РФ).

3. Освобождение от земельного налога на 5 лет (пп. 9 п. 1 ст. 395 НК РФ).

4. Льготы по транспортному налогу, если они предусмотрены законодательством региона, в котором расположена ОЭЗ.

Чтобы использовать региональные налоговые льготы на территории ОЭЗ, недостаточно формально перерегистрировать бизнес. Потребуется реально вести деятельность и инвестировать средства в регионе.

Стать резидентом ОЭЗ можно только на основании специального соглашения с региональными властями и управляющей компанией. Резидент промышленно-производственной ОЭЗ должен инвестировать в проект не менее 120 млн руб. (п. 3 ст. 12 закона № 116-ФЗ).

За нарушения условий работы в ОЭЗ региональные власти или управляющая компания могут расторгнуть соглашение через суд. Например, если не вести деятельность в течение 6 месяцев или не делать капвложения по соглашению (пп. 1, 3 п. 3 ст. 20 закона № 116-ФЗ).

Пример из судебной практики

Постановление от 19.07.2022 по делу № А60-50997/2021

Организация в 2016 году заключила соглашение с Мининвестразвития Свердловской области. В 2019 и 2021 годах при проверке выяснилось, что организация фактически так и не начала деятельность, не делала инвестиции и даже не заключила договор земельного участка. Соглашение расторгли, а организацию оштрафовали на 5 млн руб.

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Сниженные ставки по УСН в регионах

Региональные налоговые льготы устанавливают власти субъектов РФ. Например, они имеют право снижать стандартные ставки на УСН «Доходы» с 6% до 1%, а на УСН «Доходы минус расходы» с 15% до 5%.

Организация или ИП получают право использовать эти ставки, если зарегистрируются в таких регионах.



Изменение места регистрации ИП

ИП состоят на учёте в налоговых органах по месту жительства и платят налог по ставкам того региона, где у них постоянная прописка. Если постоянной нет — по ставкам региона временной прописки.

Нет никакого нарушения в том, чтобы жить в одном месте, а бизнес на УСН вести в любом другом регионе России. Платить вы всё равно будете по ставкам места жительства. Даже если вы переехали специально, чтобы воспользоваться сниженными ставками.

Другой вопрос — если не переехали, а просто прописались в льготном регионе, а живёте и работаете в другом месте. Это уже рискованно, особенно если по прописке у вас нет собственного жилья и вы там вообще не появляетесь.

Пример из судебной практики

Постановление от 24.05.2022 по делу № А83-14979/2021

Предприниматель зарегистрировал ИП на УСН «Доходы» в феврале 2015 года в республике Марий Эл, г. Йошкар-Ола.

В сентябре 2015 года он зарегистрировался в г. Ялта Республики Крым, где для УСН «Доходы» действовала пониженная ставка 4%. А в 2019 году ИП перерегистрировался на территории Удмуртской республики со ставкой 1%.

Налоговая выяснила, что фактически ИП всё это время вёл деятельность в республике Марий Эл, где действовала стандартная ставка 6%. Это подтверждается договорами и документами на отгрузку с адресом в городе Йошкар-Ола.

Владелец дома по месту регистрации ИП в Республике Крым не смог точно вспомнить, когда предприниматель последний раз был в Крыму. Домовладелец подтвердил, что пересылает всю корреспонденцию на имя ИП в Йошкар-Олу. По месту регистрации в Удмуртской республике на момент запроса ИФНС предприниматель также отсутствовал.

Налоговики и судьи решили, что единственной причиной смены места регистрации ИП была экономия на налогах и другой деловой цели не было. Налоговую выгоду признали необоснованной, ИП доначислили налог при УСН, штрафы и пени на общую сумму около 1,5 млн руб.



Изменение юридического адреса компании

Юрлицо регистрируется в ИФНС по месту нахождения. Чтобы воспользоваться сниженными ставками, компания может арендовать офис в льготном регионе и встать на учёт в местной ИФНС. Но могут возникнуть проблемы.

Недостоверный юридический адрес

Налоговики контролируют мигрирующий бизнес. Если ИФНС признает юридический адрес недостоверным, организация не только лишится налоговых льгот: по истечении 6 месяцев после появления в ЕГРЮЛ записи о недействительности адреса налоговики могут ликвидировать компанию (п. 5 ст. 21.1 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Это произойдёт, если компания не предпримет никаких действий и не снимет метку.

Признание юридического адреса недостоверным можно оспорить в суде, но чтобы выиграть его или вообще не доводить до суда, позаботьтесь о том, чтобы у налоговиков не возникало подозрений и вопросов. Для этого нужно разместить хорошо заметную вывеску на фасаде здания, организовать получение корреспонденции и без задержек отвечать на запросы проверяющих.

Признание офиса по прежнему адресу филиалом

Налоговики могут признать оставшийся в «старом» регионе офис филиалом. А компании с филиалами не имеют права работать на упрощёнке (п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Решение о признании «старого» офиса филиалом можно оспорить, если компания не придала подразделению этот статус официально, т.е. не включила филиал в ЕГРЮЛ (п. 3 Обзора практики, утвержденного Президиумом ВС РФ 20.07.2018).



Как снизить риски при переводе бизнеса на УСН в другой регион

Формально сменить место регистрации ИП для получения льготы по УСН будет недостаточно. У налоговой не будет вопросов, если предприниматель фактически переехал в льготный регион и живёт там постоянно.

Юридическому лицу нужно перевести в льготный регион хотя бы часть бизнеса. Тогда при спорах с налоговиками будет легче защитить свою позицию.

Патентная система налогообложения

ИП получает патент по месту жительства. Если он собирается работать в другом регионе, патент нужно оформить там. Большинство видов деятельности, для которых можно применять ПСН, привязаны к конкретному адресу. Это торговля, общепит, бытовые услуги, некоторые виды производства.

Не получится получить патент в льготном регионе, и открыть по нему магазин, кафе или мастерскую в другом с обычными ставками.

Другая ситуация с перевозками, разносной и развозной торговлей. Если ИП ведёт такую деятельность на территории нескольких регионов, он может выбрать для оформления патента любой из них (п. 2 ст. 346.45 НК РФ). Здесь есть возможность выбрать наиболее выгодный регион из тех, что «охвачены» перевозками или торговлей. Но если у налоговиков возникнут вопросы, нужно суметь подтвердить, что деятельность реально ведётся в том числе и на территории льготного региона.



Региональные льготы по имущественным налогам

Если в регионе действуют льготные ставки по налогу на имущество или земельному налогу, то для применения льготы объект должен фактически находиться на территории данного региона (п. 1 ст. 389 НК РФ, п. 3 и 6 ст. 383 НК РФ, ст. 385 НК РФ). Просто сменить регистрацию недостаточно.

С транспортным налогом ситуация иная. Для целей налогообложения местом нахождения транспортных средств (ТС), за исключением водных, считается (п. 5 ст. 83 НК РФ):

место регистрации компании — владельца ТС;

место жительства (пребывания) физического лица, на которого зарегистрировано ТС.

Если ИП поменяет регистрацию, или компания — юридический адрес, то они смогут пользоваться льготами по транспортному налогу, которые действуют в новом регионе.

Но если смена адреса будет формальной, а фактически транспорт продолжат использовать в старом регионе, то возникнут те же риски, о которых мы рассказали выше для УСН. Налоговики могут признать налоговую выгоду необоснованной и начислить транспортный налог по ставкам того региона, где реально использовались автомобили.

Как написать заявление на налоговую льготу по транспортному, имущественному и земельному налогам, описано:

Налоговики предоставят льготы по налогам с собственности и без заявления, на основании данных, полученных от других государственных органов и от самого налогоплательщика в предыдущих периодах. Но чтобы избежать ошибок при начислении, лучше ежегодно подавать заявления.

ФНС рекомендовала организациям подавать заявление на льготы за прошедший год не позднее 1 апреля следующего года. ИП тоже могут ориентироваться на этот срок.

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