Налоговый календарь на август 2023 года

Налоги и отчёты не ходят в отпуск, поэтому и в последний летний месяц налоговый календарь наполнен отчётными датами, но их гораздо меньше, чем в июле. Собрали их в очередной напоминалочке.

Налоговые платежи и взносы в августе 2023 года

15 июня

Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за июль 2023 года.

Кто платит: все работодатели по трудовым договорам и наниматели физлиц по договорам ГПХ, если в договорах предусмотрено такое страхование.

21 августа (перенос с воскресенья 20 августа)

Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в июле 2023 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств – членов ЕАЭС.

25 августа

Налог по АУСН за июль (автоматизированная упрощённая система налогообложения).

Кто платит: ООО и ИП, которые применяют АУСН.

28 августа

Второй платёж по НДС за II квартал 2023 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

Второй авансовый платёж по налогу на прибыль за 2-й месяц (август) III квартала 2023 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Налог на прибыль за июль 2023 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные платежи исходя из фактически полученной прибыли.

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование за июль 2023 года.

Кто платит: все работодатели и наниматели физлиц по договорам ГПХ.

НДФЛ, удержанный с доходов, выплаченных за период с 23 июля по 22 августа 2023 года.

Кто платит: работодатели, которые выплачивали доходы физлицам за этот период.

Акцизы.

Кто платит: плательщики акцизов.

НДПИ за июль 2023 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за август 2023 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Налог на игорный бизнес за июль 2023 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

Подарок для наших читателей – практическое пособие «ЕНП: инструкция по выживанию» от экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело». 43 страницы подробнейших инструкций по расчёту и уплате налогов в 2023 году с примерами заполнения форм и ответами на часто задаваемые вопросы бухгалтеров. ЕНП: инструкция по выживанию практическое пособие для бухгалтера Получите бесплатно 43 страницы экспертного контента! Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам запись Отправить



Отчётность в августе 2023 года

21 августа (перенос с воскресенья 20 августа)

Декларация по косвенным налогам

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС

25 августа

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам.

Кто сдаёт: все, кто в августе перечисляет платежи, по которым декларация сдаётся позже платежа, или декларация не предусмотрена.

Персонифицированные сведения о физических лицах за июль 2023 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 раздела 1 новой формы ЕФС-1) за июль 2023 года.

Кто сдаёт: все работодатели, у которых в июле были кадровые события кроме приёма и увольнения, приостановления или возобновления трудового договора, заключения или прекращения договора ГПХ.

Декларация по налогу на прибыль за июль 2023 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли.

Декларация по акцизам.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

Декларация по НДПИ за июль 2022 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.

Декларация по налогу на игорный бизнес за июль 2023 года.

Кто сдаёт: плательщики налога на игорный бизнес.

28 августа

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за июль 2023 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Чтобы узнать, нужно ли вам сдавать в августе статистические отчёты, и если нужно, то когда и какие, вбейте свои данные в этом сервисе Росстата.

Интернет-бухгалтерия «Моё дело» поможет вам не запутаться в новых правилах. Система заранее сообщит о приближающихся сроках отчётов и платежей, поможет рассчитать налоги и заполнить отчётные формы.

Моё дело Бюро Справочно-правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать подробнее

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid:

