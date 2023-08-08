Оформление ежегодного отпуска

Оформлять нужно в следующем порядке:

составить график отпусков;

предоставить отпуск работнику (по графику или вне графика);

оформить продление (перенос) отпуска (при необходимости).

При этом есть особенности предоставления и оформления отпуска:

Составление графика отпусков

В каждом структурном подразделении работодателя составляется проект графика отпусков по подразделению (в свободной форме). Если структурных подразделений нет, разрабатывается единый проект. В эти проекты вносятся пожелания работников о времени предоставления им отпусков на предстоящий год, разделении отпусков на части и т.п.

Работодатели составляют график отпусков в соответствии с законодательно установленной обязанностью (ч. 4 ст. 122, ст. 123 Трудового кодекса РФ). Исключения составляют отдельные категории работодателей, которые вправе не составлять график отпусков.

В общем случае отпуска работникам предоставляются по утвержденному графику отпусков. График отпусков издается по унифицированной либо самостоятельно утвержденной работодателем форме. Если работодатель примет решение использовать формы, разработанные Госкомстатом России, график отпусков он должен составить по форме № Т-7.

В графике отпусков нужно предусматривать ежегодные оплачиваемые отпуска всех работников, за исключением отдельных категорий. Помимо ежегодных основных оплачиваемых отпусков в график необходимо включать ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (если их предоставление предусмотрено действующим законодательством). При этом в график отпусков могут включаться неиспользованные отпуска за прошлые годы.

Работодатель (лицо, уполномоченное вести график отпусков) самостоятельно решает вопрос о том, руководствоваться ли мнением работника о конкретном периоде календарного года, в котором ему удобно использовать отпуск (с учетом собственных интересов – например, периодов повышенной загруженности, когда массовый уход работников в отпуск нежелателен). При этом обязательно учитывается право отдельных категорий работников, которым в случаях, предусмотренных законодательством, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется авансом или по их желанию в удобное для них время (ч. 3 ст. 122 Трудового кодекса РФ).

Подтверждение: письмо Роструда № ПГ/5244-6-1 от 12 июля 2012 г.

Подарок для наших читателей – практическое пособие «Как работодателю подготовить отчётность в СФР и ИФНС в 2023 году» от экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело». Подробнейшая инструкция с примерами заполнения форм. Как работодателю подготовить отчётность в СФР и ИФНС в 2023 году практическое пособие для работодателя Получите бесплатно 62 страницы экспертного контента! Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам запись Отправить

Если на момент составления графика работники или работодатель затрудняются с конкретными датами предоставления отпусков, в графике отпусков могут быть указаны не конкретные даты, а месяц предоставления отпуска (с возможностью внесения изменений в дальнейшем).

График отпусков на следующий календарный год нужно составить и утвердить не позднее чем за две недели до начала календарного года, то есть не позднее 17 декабря текущего года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников.

Необходимо учитывать, что отсутствие или неправильное ведение графика отпусков является нарушением трудового законодательства, за которое работодатель может быть привлечен к административной ответственности.

Подтверждение: ст. 123 Трудового кодекса РФ, ч. 2, 4 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г., Указания по применению и заполнению форм по учету труда и его оплаты (№ Т-7), утв. Постановлением Госкомстата России № 1 от 5 января 2004 г.

Если работодатель создан, например, в начале текущего календарного года, ему также рекомендуется составить и утвердить график отпусков на текущий год. В таком случае график составляется и дополняется по мере найма работников (письмо Государственной инспекции труда в г. Москве № 77/7-1899-21-ОБ/10-3366-ОБ/18-1193 от 1 февраля 2021 г.).

График отпусков по общему правилу является обязательным документом работодателя. Его наличие предотвратит риск привлечения к ответственности за нарушение трудового законодательства (например, при внеплановой проверке). Требование ч. 1 ст. 123 Трудового кодекса РФ о том, что график отпусков составляется не позднее чем за две недели до начала календарного года, в этом случае не будет соблюдено. Но в этом нет вины работодателя, так как на тот момент он еще не существовал.

График отпусков можно оформить той датой, когда полностью сформировался штат после начала деятельности работодателя, или более поздней датой, но желательно до того, как работники начнут использовать ежегодные оплачиваемые отпуска.

При отсутствии у вновь созданного работодателя утвержденного графика отпусков на текущий календарный год работники могут пойти в ежегодные отпуска в этом году на основании личных заявлений.

Необходимо учитывать, что в определенных случаях за отказ уйти в отпуск по графику отпусков работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности.

Предоставление отпуска

Процедура предоставления отпуска работнику включает в себя следующие действия:

издание приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска работнику и ознакомление с ним работника под подпись;

расчет и выплата отпускных;

внесение информации об отпуске в кадровые документы.

Издание приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска работнику

Приказ (распоряжение) о предоставлении ежегодного отпуска работнику издается по унифицированной либо самостоятельно утвержденной работодателем форме. Если работодатель примет решение использовать формы, разработанные Госкомстатом России, приказ он должен составить по форме № Т-6 (форме № Т-6а – в случае оформления отпусков нескольким работникам одним приказом). Приказ издается на основании графика отпусков, утвержденного работодателем. Приказ составляют и подписывают ответственные лица. При его подготовке необходимо:

С утвержденным приказом (распоряжением) нужно обязательно ознакомить под подпись работника (работников), уходящего (уходящих) в отпуск. Например, для этого в унифицированной форме № Т-6 предусмотрена строка "С приказом (распоряжением) работник ознакомлен". В унифицированной форме № Т-6а для этих целей предусмотрен столбец "С приказом (распоряжением) работник ознакомлен. Личная подпись работника. Дата" (см. Образец). Если работодатель не ознакомит работника под подпись с приказом (распоряжением) о предоставлении отпуска, то работодателю грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Подтверждение: ст. 122-123 Трудового кодекса РФ, Указания по применению и заполнению форм по учету труда и его оплаты (№ Т-6, № Т-6а), утв. Постановлением Госкомстата России № 1 от 5 января 2004 г.

Расчет и выплата работнику отпускных

При расчете и выплате работнику отпускных составляется записка-расчет по самостоятельно разработанной или унифицированной форме. Если работодатель примет решение использовать формы, разработанные Госкомстатом России, записку-расчет нужно составить по форме № Т-60. Работник кадровой службы заполняет лицевую сторону записки-расчета.

Начислять и выплачивать отпускные нужно не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска работника.

Подтверждение: ч. 9 ст. 136 Трудового кодекса РФ, ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г., письма Роструда № 1693-6-1 от 30 июля 2014 г., № 3707-6-1 от 21 декабря 2011 г., п. 3 письма Роструда № 428-6-1 от 22 марта 2012 г.

Внесение информации об отпуске в кадровые документы

Внести информацию об отпуске необходимо:

При использовании самостоятельно разработанной формы графика отпусков порядок заполнения графика (в т. ч. внесения в него изменений) определяется самим работодателем.

Подтверждение: ст. 123-124 Трудового кодекса РФ, ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г., Указания по применению и заполнению форм по учету труда и его оплаты (№ Т-7), утв. Постановлением Госкомстата России № 1 от 5 января 2004 г.

В зависимости от того, предоставляется ли отпуск по графику или вне графика (по заявлению работника), указанная общая процедура имеет некоторые особенности.

По графику

Если работник идет в отпуск строго по графику отпусков, его следует известить о времени начала отпуска не позднее чем за две недели до его начала (ч. 3 ст. 123 Трудового кодекса РФ).

При этом в настоящее время трудовое законодательство не предусматривает возможности уведомления работника о дате начала отпуска по электронной почте либо другим способом, не предполагающим извещение под подпись (например, телеграммой или по телефону). Такой вариант уведомления работодатель может использовать только наряду с извещением работника под подпись.

За неисполнение работодателем обязанности по своевременному извещению работников о дате начала отпуска он может быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников (ч. 2 ст. 123 Трудового кодекса РФ). Заявление о предоставлении отпуска в этом случае работник может не писать, если правило о написании заявления не установлено работодателем для всех без исключения работников, уходящих в отпуск.

Поскольку отпуск работника начинается именно в ту дату, которая была первоначально запланирована, в графе 6 и графе 7 графика отпусков "запланированная" и "фактическая" даты различаться не будут, поэтому вносить изменения в график по факту ухода работника в отпуск не нужно.

Вне графика

Если работник идет в отпуск не по графику, а на основании заявления, работодатель не всегда может выполнить требования ч. 3 ст. 123 Трудового кодекса РФ – известить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до его начала. В данной ситуации по сути работник уведомляет работодателя, написав заявление о предоставлении отпуска вне графика (см. Заявление о предоставлении ежегодного отпуска). При согласии работодателя с датой начала отпуска эта дата считается согласованной сторонами. Согласие работодателя с датой начала отпуска выражается резолюцией уполномоченного лица (например, руководителя организации) на заявлении работника о предоставлении отпуска.

Заявление о предоставлении отпуска должно быть написано работником с учетом указанного выше срока выплаты отпускных, то есть не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска работника. Это необходимо, чтобы работодатель при выплате отпускных не нарушал требования трудового законодательства.

Поскольку отпуск работника начинается не в ту дату, которая была первоначально запланирована, в графе 6 и графе 7 графика отпусков "запланированная" и "фактическая" даты будут различаться. Например, в графе "запланированная" было указано "23.06.2014", но стороны пришли к соглашению о переносе даты начала отпуска на 1 июля 2014 года. Поэтому в графе "фактическая" по факту ухода работника в отпуск будет указано "01.07.2014".

Подтверждение: ст. 123-124 Трудового кодекса РФ, ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г., Указания по применению и заполнению форм по учету труда и его оплаты (№ Т-7), утв. Постановлением Госкомстата России № 1 от 5 января 2004 г.

Помимо заявления работника для оформления отпуска не по графику могут потребоваться и другие документы. Так, при предоставлении беременной женщине ежегодного оплачиваемого отпуска непосредственно перед отпуском по беременности и родам (ст. 260 Трудового кодекса РФ) от работницы требуется медицинская справка, подтверждающая состояние беременности и, соответственно, ее право воспользоваться данной привилегией (письмо Роструда № 659-6-0 от 18 марта 2008 г.). При оформлении отпуска руководителю организации может понадобиться решение уполномоченного органа организации, если вопросы предоставления отпуска генеральному директору (директору) находятся в компетенции этого органа.

Продление (перенос) отпуска (при необходимости)

При наличии установленных законом обстоятельств работодателю следует продлить или перенести отпуск на другой срок (ст. 124 Трудового кодекса РФ).

Моё дело Бюро Справочно-правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать больше

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: