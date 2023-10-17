Изменения по НДФЛ, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

В статье расскажем об изменениях по НДФЛ, которые вступят в силу с 1 января 2024 года. Например, в части социальных вычетов – это повышение лимитов, уточнение состава, новый упрощенный способ получения. В части выплат зарубежным дистанционным работникам – это признание таких выплат доходами от источников в России

Социальные вычеты: новые лимиты и состав

В рамках налоговых мер поддержки граждан предельные размеры социальных вычетовувеличены в части:

общего ограничения по группе социальных вычетов (в т. ч. по расходам на собственное обучение, медицинские услуги и лекарства, физкультурно-оздоровительные услуги) – до 150 тыс. руб .;

расходов на очное обучение детей – до 110 тыс. руб.

Кроме того, начиная с расходов за 2024 предусмотрена возможность заявить вычет по НДФЛ за очное обучение супруга (супруги).

Подтверждение: п. 1 ст. 1 Федерального закона № 159-ФЗ от 28 апреля 2023 г., пп. "а" п. 31 ст. 2, ч. 7, 26 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года)

Действуют следующие пределы социальных вычетов:

следующие пределы:

120 тыс. руб. – общая сумма вычетов, при превышении которой вычеты не предоставляются;

не более 50 тыс. руб. – в отношении расходов на обучение по очной форме детей в возрасте до 24 лет, а также подопечных (опекаемых) в возрасте до 18 лет (бывших подопечных (опекаемых) в возрасте до 24 лет).

Упрощенный вычет для обучения, медуслуг, спорта

Механизм получения вычетов в упрощенном порядке распространен на ряд востребованных социальных вычетов.

То есть начиная с расходов 2024 года помимо имущественного и инвестиционного налоговых вычетов в упрощенном порядке также можно получить вычеты:

на обучение ;

на медицинские услуги и уплату взносов по договорам добровольного медицинского страхования ;

на добровольное страхование жизни по договорам, заключенным на срок не менее пяти лет;

на добровольное пенсионное страхование (негосударственное пенсионное обеспечение);

на физкультурно-оздоровительные услуги.

Напомним, что упрощенная процедура – это проактивный способ предоставления налогового вычета. Вычет в упрощенном порядке предоставляется по окончании года. Таким образом, впервые получить вычет по расширенному перечню можно будет в 2025 году по расходам 2024 года.

За гражданином также остается выбор иных способов получения социального вычета: или через налогового агента в течение года (в т. ч. в 2024 году), или путем подачи в налоговую инспекцию декларации 3-НДФЛ по итогам года. При этом во всех случаях для реализации права на вычет гражданин может не подавать подтверждающие документы, если необходимые сведения были поданы организациями, ИП, оказывающими соответствующие услуги.

Исключение – вычет по расходам на обучение в иностранной организации. Данный вычет предоставляется только при представлении гражданином документов, подтверждающих: (и) оплату обучения;

(и) статус иностранного учебного заведения.

Подтверждение: п. 31, 34 ст. 2, ч. 7, 26 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

В рамках упрощенной процедуры можно получить имущественный и инвестиционный вычеты.

В отношении социальных вычетов упрощенная процедура не предусмотрена. Их предоставляет налоговая инспекция при подаче гражданином декларации 3-НДФЛ и (или) работодатель по выбору работника (за некоторыми исключениями). Для этого гражданину необходимо подать в налоговую инспекцию подтверждающие документы.

Имущественный вычет через работодателя

С 2024 года упрощается процедура получения гражданином имущественного вычета при покупке жилья через работодателя.

Так, согласно обновленному правилу при подаче заявления о подтверждении права на получение вычета гражданину не потребуется представлять подтверждающие документы, если налоговая инспекция их уже получила от участников информационного взаимодействия (налоговых агентов, регистрирующих органов недвижимости, банков) в рамках упрощенного порядка (по аналогии с социальными вычетами).

Подтверждение: пп. "б" п. 33 ст. 2 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Для получения имущественного вычета через работодателя нет оснований не представлять документы, подтверждающие право на имущественный вычет.

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Компенсация дистанционным работникам за использование личного имущества

С 1 января 2024 года Налоговым кодексом РФ установлено освобождение от уплаты НДФЛ в отношении компенсации (возмещения расходов) дистанционным работникам, которые используют в работе собственное (арендованное) оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иное оборудование.

В этом случае налогом не облагается компенсация за использование указанных активов:

либо в сумме, определяемой коллективным договором, локальным нормативным актом работодателя, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору, но не более 35 руб. за каждый день выполнения трудовой функции дистанционно;

либо в сумме документально подтвержденных расходов работника.

То есть при отсутствии подтверждающих документов компенсация дистанционному работнику за использование в служебных целях указанного личного имущества может быть выплачена в размере, установленном работодателем. Однако норма, в пределах которой компенсация не облагается НДФЛ, – 35 руб. за каждый день работы дистанционного работника (если не установлен меньший размер компенсации).

При наличии подтверждающих документов компенсацию и не облагаемую НДФЛ базу формирует вся сумма подтвержденных расходов работника.

Подтверждение: пп. "а" п. 28 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Согласно разъяснениям контролирующих ведомств (приведенным в письмах Минфина России № 03-04-06/263 от 11 января 2022 г., № 03-03-06/1/23415 от 31 марта 2021 г., ФНС России № СД-4-11/1705 от 12 февраля 2021 г.) компенсация (возмещение расходов) дистанционным работникам за использование личного или арендованного оборудования (программно-технических средств, средств защиты информации и иного оборудования) не облагается НДФЛ в размере, определенном коллективным (трудовым) договором (иным локальным нормативным актомработодателя).

При этом в целях освобождения необходимы документы (их копии), подтверждающие расходы, понесенные дистанционным работником.

Необлагаемый предельный размер компенсации при отсутствии документов не установлен (письмо Минфина России № 03-04-06/263 от 11 января 2022 г.).

Выплаты зарубежным дистанционным работникам – доходы от источников в России

Трудовые договоры

Уточнено, что с 1 января 2024 года к доходам, полученным от источников в России, относятся вознаграждения и иные выплаты дистанционным работникам (независимо от их статуса налогового резидентства), которые работают за пределами России по трудовому договору с российской организацией или подразделением иностранной компании, зарегистрированным в России.

В этом случае доходы, выплаченные дистанционным работникам в рамках трудовых договоров, облагаются по прогрессивной ставке 13 (15) процентов (в зависимости от величины доходов).

Исключение – выплаты по договорам, заключенным гражданами с обособленными подразделениями российских организаций, зарегистрированными за пределами России. Такие выплаты относятся к доходам, полученным от источников за пределами России. По указанному нововведению есть ряд моментов, требующих разъяснений, в частности: почему в качестве работодателя дистанционного работника указаны только организации (без ИП);

если указанная норма предполагает в том числе работу из-за границы, то дистанционные работники, согласно разъяснениям Минтруда России, не могут выполнять их по трудовому договору.

Мнение Минтруда России в письмах № 14-4/10/В-1848 от 15 февраля 2022 г., № 14-2/ООГ-245 от 16 января 2017 г.: трудовой договор не может заключаться на дистанционную работу за границей. Поскольку понятие "дистанционный работник" и положения Трудового кодекса РФ могут регулировать труд работника только на территории России.

Гражданско-правовые договоры

Комбинированная ставка (13 или 15 процентов) установлена также в отношении вознаграждений по ГПД, полученных с использованием российских доменных имен и сетевых адресов и (или) информационных систем, технических средств и (или) комплексов программно-аппаратных средств, которые размещены на территории России, при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

физлицо – налоговый резидент РФ ;

доходы получены на счет в России;

источник выплаты дохода – российские организации, ИП (другие частнопрактикующие лица), а также обособленные подразделения иностранных организаций в России.

По указанному нововведению также есть момент, требующий разъяснений:

– такие вознаграждения исполнителей по ГПД отнесены к доходам от источников в России в соответствии с введенным пп. 6.3 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса РФ. Формально эта новая норма применяется с2025 года, однако комбинированная ставка для налогообложения таких доходов действует с 2024 года.

В совокупности неясности в трактовке введенных норм приводят к выводу, что вознаграждения работников, которые выполняют работы из-за рубежа для организации или ИП из России, в 2024 году могут все так же не облагаться НДФЛ, как и в 2023 году (например, на основании все того же ГПД). Конечно, при условии, что такой работник по итогам 2024 года имеет или приобретает статус нерезидента (в связи с длительным отсутствием на территории России).

Однако тогда вышеуказанные изменения законодательства не имеют практического смысла.

В связи с этим редакция «Моё дело Бюро» отправила запросы для получения разъяснений от контролирующих ведомств

Подтверждение: пп. "а" п. 21, п. 35 ст. 2, ч. 7 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу (в т. ч. по ГПД), совершение действия за пределами России относится к доходам, которые получены от источников за пределами России.

При этом если работник (исполнитель) – нерезидент работает за рубежом, то полученное им вознаграждение налогообложению на территории России не подлежит как в рамках трудового договора, так и ГПД (в т. ч. дистанционно).

По вопросу определения источника выплаты иных доходов, связанных с выполнением трудовых обязанностей за рубежом, но не являющихся вознаграждением за них (например, среднего заработка, сохраняемого на время командировки), единое мнение не выработано.

Нормы для выплат при разъездных и вахтовых работах

Скорректирован порядок налогообложения компенсации при разъездном характере работы и надбавки за работу вахтовым методом.

В п. 1 ст. 217 Налогового кодекса РФ добавлено положение, которым предусмотрено освобождение от НДФЛ дохода в виде:

При этом установлен необлагаемый предел, аналогичный сумме необлагаемых суточных при командировках.

То есть с 1 января 2024 года НДФЛ не облагаются суммы суточных и надбавки за каждый день выполнения работы (нахождения в пути) указанных работников в размере, не превышающем:

700 руб . – за каждый день выполнения указанных работ (нахождения в пути) на территории России ;

2500 руб. – за каждый день выполнения работы (нахождения в пути) за пределами России

Подтверждение: пп. "а" п. 28 ст. 2, ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Перечень необлагаемых выплат, приведенный в п. 1 ст. 217 Налогового кодекса РФ, не устанавливает ограничений в отношении компенсаций, в том числе суточных, выплачиваемых работникам с разъездным характером работы, а также в отношении надбавок за работу вахтовым методом.

Таким образом, суммы суточных и надбавок, выплаченные соответствующей категории работников, не облагаются в размере, установленном локальным актом работодателя (письма Минфина России № 03-04-06/107896 от 30 декабря 2021 г., № 03-04-05/7999 от 9 февраля 2018 г.).

В 2024 году вступают в силу также другие нововведения по НДФЛ. В частности, для целей представления декларации за 2023 год будет применяться новая форма 3-НДФЛ.

А кроме того, в 2024 году завершается период применения ряда переходных положений. Так, налоговые агенты по НДФЛ больше не смогут при расчете налога с применением прогрессивной ставки сравнивать с лимитом (5 млн руб.) каждую налоговую базу отдельно. НДФЛ с материальной выгоды нужно будет считать без применения освобождения, то есть в общем порядке.

Обо всем этом более подробно можно узнать из материала системы «Моё дело Бюро» «Основные изменения законодательства, вступающие в силу с начала 2024 года (НДФЛ)».

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