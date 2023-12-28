Изменения по расчетам с персоналом, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

Какие поправки в законодательство, вступающие в силу с 1 января 2024 года, могут повлиять на взаимоотношения работодателей и сотрудников? Это в том числе новые прожиточный минимум и федеральный МРОТ, продление программы стимулирования (субсидирования) найма, еще один вариант направления маткапитала для отцов-одиночек

Новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума на 2024 год фиксируется в законе о федеральном бюджете на текущий год. Согласно Закону о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, величина прожиточного минимума на 2024 год установлена в размере:

15 453 руб. – в целом по России;

16 844 руб. – для трудоспособного населения;

13 290 руб. – для пенсионеров;

14 989 руб. – для детей.

Таким образом, величина прожиточного минимума примерно в 1,075 раза (на 7,5 процента) больше величины, установленной с 1 января 2023 года

Подтверждение: п. 4 ст. 8 Федерального закона № 540-ФЗ от 27 ноября 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Величина прожиточного минимума на 2023 год установлена Федеральным законом № 466-ФЗ от 5 декабря 2022 г. ("О федеральном бюджете на 2023 год") в размере:

14 375 руб. – в целом по России;

15 669 руб. – для трудоспособного населения;

12 363 руб. – для пенсионеров;

13 944 руб. – для детей

Федеральный МРОТ на 2024 год

На 2024 год величина МРОТ установлена в размере 19 242 руб. Это на 3000 руб. больше МРОТ, установленного на 2023 год (рост 18,5 процента).

Величина МРОТ рассчитана с учетом медианной зарплаты, определенной Росстатом за 2023 год. При этом ее значение не может быть нижепрожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в предыдущем году.

С 2025 года предлагается МРОТ определять расчетным путем – 48 процентов от медианной зарплаты. Напомним, что аналогичный порядок был введен в 2021 году для определения МРОТ начиная с 2022 года. Однако на фоне геополитической ситуации в мире и введения антироссийских санкций, приведших к снижению доходов граждан, величина МРОТ по поручению Президента РФ пересматривалась в течение 2022 года с учетом опережающего индекса инфляции. На 2023 год величина 16 242 руб. также была рассчитана исходя из индекса (темпа роста МРОТ).

Величину 19 242 руб. необходимо учитывать при расчете зарплаты в 2024 году.

Так, оплата труда работника не может быть меньше МРОТ, если работодатель не присоединился к региональному соглашению о минимальном размере зарплаты. Соответственно, может возникнуть необходимость в повышении зарплаты работникам.

Кроме того, в ряде случаев исходя из МРОТ определяется сумма пособий (в связи с материнством, по временной нетрудоспособности).

Пониженные страховые взносы для субъектов МСП с 1 января также нужно будет считать исходя из нового МРОТ

Подтверждение: п. 1 ст. 1 Федерального закона № 548-ФЗ от 27 ноября 2023 г.

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

На 2023 год величина МРОТ установлена в размере 16 242 руб. (ст. 1 Федерального закона № 82-ФЗ от 19 июня 2000 г. (в ред. Федерального закона № 522-ФЗ от 19 декабря 2022 г.))

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Программа стимулирования найма

Госпрограмма субсидирования найма продлена до конца 2024 года.

Данная мера господдержки, введена Постановлением Правительства РФ № 362 от 13 марта 2021 г.. Она направлена на привлечение работодателей к программе занятости посредством предоставления им субсидий. Изначально субсидии выдавались на выплату зарплаты работникам из числа трудоустроенных безработных.

Целью программы 2024 года является частичная компенсация затрат работодателя на выплату зарплаты работникам из числа трудоустроенных в 2023 и 2024 годах граждан, которые относятся, в частности, к категориям:

молодых лиц в возрасте до 30 лет (включительно), в том числе без опыта работы и выпускников;

безработных, которые были уволены в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата;

лиц, находящихся под риском увольнения у работодателя, к которому были трудоустроены в порядке перевода от другого работодателя;

лиц, получивших либо удостоверение беженца с Украины, либо свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России;

участников СВО (членов семей участников СВО в случае их гибели (смерти) в ходе СВО);

лиц, признанных инвалидами.

В общем случае размер субсидии равен произведению трех МРОТ (увеличенных на районный коэффициент (если он есть) и сумму страховых взносов) и количества трудоустроенных в соответствующем году.

Выплата работодателям из категории инвалидов (или если их учредители – инвалиды) на одного трудоустроенного гражданина – инвалида рассчитывается исходя из шести МРОТ и производится в следующем порядке:

один МРОТ по истечении одного месяца после трудоустройства;

два МРОТ по истечении трех месяцев после трудоустройства;

три МРОТ по истечении шести месяцев после трудоустройства.

При этом величина МРОТ принимается равной величине, действующей:

на 1 января 2023 года (16 242 руб.) – в отношении граждан, трудоустроенных в 2023 году;

на 1 января 2024 года (19 242 руб.) – для работодателей, заключивших трудовые договоры с указанными категориями лиц в 2024 году.

Порядок выплаты в отношении остальных работодателей не претерпел изменений: первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться с заявлением в центр занятости для подбора специалистов. Заявление можно подать дистанционно на портале "Работа в России" через личный кабинет. Затем направить заявление в Фонд пенсионного и социального страхования (СФР), который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему "Соцстрах".

Подтверждение: Постановление Правительства РФ № 2109 от 11 декабря 2023 г.)

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Правила субсидирования работодателей за трудоустройство безработных граждан в 2023 году установлены Постановлением Правительства РФ № 362 от 13 марта 2021 г. (в ред. Постановления Правительства РФ № 2109 от 11 декабря 2023 г.).

Целью программы 2023 года является частичная компенсация затрат работодателя на выплату зарплаты работникам из числа трудоустроенных в 2022 и 2023 годах граждан, которые относятся, в частности, к категориям:

молодых лиц в возрасте до 30 лет (включительно), в том числе без опыта работы и выпускников;

безработных, которые были уволены в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата;

лиц, находящихся под риском увольнения у работодателя, к которому были трудоустроены в порядке перевода от другого работодателя;

лиц, получивших либо удостоверение беженца с Украины, либо свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.

А с 15 декабря 2023 года программа была расширена. Так, обновленная программа включает трудоустройство инвалидов и действует также в отношении работодателей из числа:

ИП, которые являются инвалидами;

организаций, учредителями которых являются инвалиды;

общероссийских общественных организаций инвалидов;

организаций, зарегистрированных на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В отношении трудоустроенных граждан СФР поэтапно перечисляет работодателям субсидию, размер которой зависит от категории работодателя и принятого на работу гражданина – исходя из трех или шести МРОТ.

Маткапитал для отцов-одиночек: новое направление

С 1 января 2024 года право направлять средства материнского (семейного) капитала (МСК) на формирование накопительной пенсии распространено на всех лиц, имеющих право на эту меру господдержки, в том числе на отцов (усыновителей), которые воспитывают ребенка (детей) после смерти матери либо являются единственными усыновителями.

Исключение – лица – участники программы долгосрочных сбережений, перечислившие единовременный взнос в НПФ в соответствии с Федеральным законом № 75-ФЗ от 7 мая 1998 г. (ст. 11 Федерального закона № 299-ФЗ от 10 июля 2023 г.).

Подтверждение: Федеральный закон № 460-ФЗ от 4 августа 2023 г.)

Как было ранее (до 1 января 2024 года):

Право направлять средства МСК на формирование накопительной пенсии, предусмотрено для женщин.

Отцы (законные представители) вправе направить МСК на накопительную пенсию, только если мать, ранее подавшая заявление о распоряжении средствами МСК на эту цель, была лишена родительских прав или объявлена умершей.

Исключений для реализации права на распоряжение МСК на формирование накопительной пенсии не предусмотрено.

Еще одним важным изменением 2024 года является установление лицам, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, права на пособие по уходу за ребенком в случае, если такие лица:

– досрочно вышли на работу;

– либо в период отпуска по уходу за ребенком работают у другого работодателя.

Это изменение подробно рассмотрим в следующей статье.

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