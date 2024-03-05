Налог на ПСН в 2024 году: всё, что вам нужно о нём знать

Разбираемся, как проверить стоимость патента, в какие сроки платить налог и как действовать в нестандартных ситуациях вроде смены места деятельности или изменения показателей.

Что нужно и не нужно делать ИП на патенте

Нужно вести налоговый и раздельный учёт. 1 января 2024 года ввели новую форму книги. Теперь налоговый учёт ведётся в одной книге учёта доходов по форме из приложения № 3 к приказу ФНС России № ЕА-7-3/816 от 7 ноября 2023 г.

Чтобы вам было проще разобраться, мы сделали отдельный материал о ведении налогового учёта в книге доходов.

Учитывать доход нужно, чтобы не выйти за общий лимит в 60 млн ₽ за год. Если ИП выйдет за лимит, потеряет право на патент.

Если ИП совмещает патент с другими режимами — УСН, ЕСХН или ОСНО — то доходы по ним в книге для ПСН указывать не нужно.

Не нужно, но полезно уметь считать стоимость патента. У ИП нет такой обязанности — за него это делает налоговая.

Но такой навык пригодится:

можно проверить, не ошибся ли сотрудник;

удобнее планировать расходы;

можно сравнить расходы с патентом и расходы с другими вариантами налогообложения.

Правила расчёта стоимости патента прописаны в ст. 346.51 Налогового кодекса РФ.

Не нужно составлять и подавать декларацию по налогу. Этот налог рассчитает сама налоговая.

Как считать налог

Его и так укажут в патенте, но мы на всякий случай приведём методику расчёта.

Сперва нужно определить:

налоговую ставку;

налоговый период;

налоговую базу.

После — проверить, есть ли у вас налоговые каникулы и налоговый вычет на суммы взносов и пособий.

Обычно ставка — 6%, но она может быть меньше. В некоторых регионах стандартную ставку для ИП делают ниже.

Налоговый период зависит от срока, на который выдали патент. Он зависит от даты начала и даты окончания деятельности на патенте.

Чаще всего это год: ИП берёт патент на год и не закрывает патент досрочно. Это может быть другой срок, если ИП взял патент на меньшее количество дней или досрочно закрыл патент. При желании можно взять патент на полгода, а закрыть — через три месяца: тогда и налоговый период будет в три месяца.

Налоговая база — это число, которое рассчитывает налоговая. Оно указано в официально опубликованных документах, и зависит от региона и вида деятельности. Мы собрали все документы, в которых вы сможете найти свою налоговую базу.

Откуда берётся это число. Базой считается потенциально возможный годовой доход. Для его определения налоговая собирает статистику и смотрит, кто сколько где зарабатывает на разных видах деятельности. Из этого они выводят условнее «среднее» число. Так государство стимулирует активность тех, кто умеет зарабатывать выше среднего.

Важно: регионы могут индексировать размеры налоговой базы на коэффициент-дефлятор. Обязательно проверьте, так ли это в вашем случае.

Считаем налог. Общая формула выглядит так:

Здесь:

СН — ставка налога,

НБ — налоговая база,

ДН — дни, на которые взят патент,

ДГ — число дней в году,

СУ — сумма к уплате.

Для тех, кто берёт патент на 12 месяцев, всё будет ещё проще — им надо просто умножить ставку налога на налоговую базу, потому что ДН приравняется к ДГ.

Можно снизить сумму к уплате. Если вашему бизнесу доступен налоговый вычет, вы можете уменьшить на него сумму уплачиваемого налога. Мы уже рассказывали на Клерке, как получить такой вычет.

А некоторым ИП и вовсе доступны налоговые каникулы — период, когда им вообще не нужно платить налоги.

О том, когда ИП на патенте может взять каникулы, мы сделали материал в системе «Моё Дело Бюро». А перечень регионов, в которых введены «налоговые каникулы», собрали в таблице.

Патент может дорожать и дешеветь

На налоговую базу влияют разные факторы, зависящие от деятельности. Например, число работников, квадратные метры площади, количество транспортных средств. Конкретно они перечислены в подпунктах 10-11, 19, 32-33, 45-47 п. 2 ст. 346.43 НК РФ.

Для простоты назовём числа в этих факторах «показателями». Патент действует только если показатели в нем равны реальным или больше них.

Если уменьшились площади, число работников или объекты торговли (и т.д.), можно получить патент подешевле.Заявление на получение патента подают за 10 рабочих дней. Когда её принимают, старый патент прекращает работу, а ИП получает новый. Можно пересчитать стоимость «старого» патента, если показатели уменьшились до подачи заявки — для этого нужно будет составить заявление в свободной форме.

Если площади или число работников (и т.д.) увеличились — придётся доплатить. Здесь всё зависит от сценария.

Размер налоговой базы считается по «градации показателей». Это ситуации, в которых для ИП с 1–5 сотрудниками стоимость патента одна, а для ИП с 6–10 сотрудниками уже другая. Тогда ИП обязан получить новый патент на этот же вид деятельности.

Если показатели увеличились до получения нового патента, предприниматель обязан уведомить налоговую и доплатить налог.

Размер налоговой базы считается по единицам показателей. Например, стоимость патента увеличивается с наймом каждого нового сотрудника. Тогда ИП должен получить дополнительный патент, не закрывая старый. Подать заявление на патент нужно за 10 дней до того, как ИП начнёт деятельность с увеличенным показателем.

Если ИП не получит новый патент, то по не укладывающимся в патент показателям придётся применять другой режим — УСН, ЕСХН или ОСНО.

Когда и как платить налог за патент

Суммы и сроки указаны в патенте. Они зависят от его длительности.

Если срок патента менее шести месяцев, налог нужно оплатить до того, как патент закончится. И строго одним платежом.

Если срок патента больше шести месяцев, то будет чуть сложнее. В первые три месяца патента (90 дней) нужно оплатить ⅓ патента. До того как закончится патент, нужно оплатить оставшиеся ⅔.

Самому платить ничего не надо — только пополнить ЕНС. Патент оплачивается с единого налогового счёта: ИФНС сама списывает с него деньги, когда наступает срок уплаты.

О механизме ЕНП и ЕНС смотрите материал системы «Моё Дело Бюро».

Последствия неуплаты. Налоговая имеет право не продлить патент и не выдать новый, но лишить действующего не сможет — в п. 6 ст. 346.45 НК РФ таких санкций нет. Помимо этого, ИП за неуплату доначислят пени и могут наложить штраф.

Иногда за патент можно заплатить чуть позже

Если дату начала применения патента перенесут. Иногда такое случается по решению суда — например, налоговая выдала патент не вовремя, и это доказали.

Если последний день действия патента — выходной или праздник. Тогда дата уплаты переносится на следующий рабочий день. Например, 31 декабря 2024 года — выходной; налог можно заплатить 9 января 2025 года.

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Что будет, если ИП закроет патент раньше срока

Если предприниматель не терял статус ИП, то для этого ему нужно подать заявление в ИФНС по форме из приказа ФНС России № КЧ-7-3/882 от 4 декабря 2020 г. При потере статуса ИП патент закроется автоматически.

Нужно посчитать, сколько ИП переплатил или не доплатил. Для этого нужно применить формулу, которую мы указали выше.

С ней вы рассчитаете, сколько должен был заплатить ИП.

Если сумма оказывается меньше, чем ИП уже заплатил, то он имеет право получить деньги обратно на ЕНС. Если больше — ему нужно доплатить оставшееся в ближайшие 20 рабочих дней, как указано в п. 3 ст. 346.46 НК РФ.

Что будет, если ИП сменит место деятельности до окончания патента

Ему нужно подать в ИФНС обычное заявление на получение патента за 10 рабочих дней до даты начала деятельности.

«Старый» патент ИП будет целесообразнее закрыть. При смене места деятельности он может отправить заявление в свободной форме — и стоимость пересчитают с учётом даты прекращения деятельности, которую ИП укажет в заявлении.

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