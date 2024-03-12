Полный гайд по НДС при импорте из стран ЕАЭС: как рассчитать, уплатить и принять к вычету

При импорте товаров из ЕАЭС налог на добавленную стоимость платят не на таможне. Вместо этого НДС платят в налоговую, и его можно включить в вычет. Рассказываем, как это сделать.

Эта информация касается только товаров из ЕАЭС. Эти правила работают, только если закупить товары в странах ЕАЭС — Казахстане, Беларуси, Армении и Кыргызской Республике.

Если вы ввозите товар транзитом через ЕАЭС, эти правила не работают. НДС платят на российской таможне, среди общих таможенных платежей.

По каким товарам НДС не платят

Указанные в ст. 149 НК РФ. Там перечислены товары, за продажу которых в России не платят НДС: например, протезы, ортопедические изделия и сырьё к ним.

Указанные в ст. 150 НК РФ. Они вообще освобождены от налогообложения. Например, если вы ввозите технологичное оборудование и материалы, у которых нет аналогов в России, то неуплату нужно будет обосновать, но платить не придётся.

Указанные в п. 4 ст. 54 Таможенного Кодекса ЕАЭС. Если мы попробуем объяснить, что именно попадает и не попадает под их действие, получится отдельная статья. В рамках этой статьи рекомендуем изучить документы самостоятельно или проконсультироваться с экспертом.

Кто платит НДС в налоговую за импортированные товары

Импортёр платит НДС всегда. Импортёром считается собственник товара — ИП или юрлицо, которому будут принадлежать права на товары после их ввоза. Даже если он освобождён от НДС или использует спецрежим, платить придётся. Исключения касаются только указанных выше товаров.

С этого года НДС платят посредники со стороны покупателя. Разные комиссионеры, поверенные и агенты, участвующие в сделке, обязательно платят НДС. Это правило вошло в действие 1 января 2024 года.

Также с 1 января 2025 года платить НДС будут посредники со стороны продавца.

Как платить НДС и в какие сроки

Как платить. НДС включают в единый налоговый платёж (ЕНП) и уплачивают в налоговую.

О механизме ЕНП и ЕНС смотрите материал системы «Моё Дело Бюро».

Кроме платежа, нужно предоставить декларацию по косвенным налогам и подтверждающие документы. На сайте «Моё дело» мы уже рассказывали, как заполнить и сдать бумаги по этой декларации.

Когда платить, если товары оплачены сразу. Заплатить налог нужно не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия ввезенных товаров на учет. Если товар приняли на учёт в марте — заплатить налог нужно до 20 апреля, если в апреле — до 20 мая.

Если ввезены по договору лизинга с правом выкупа. НДС платят по каждому платежу в срок платежа по договору лизинга.

Как посчитать НДС

Сперва нужно рассчитать НДС по каждой группе одинаковых товаров. Для этого мы используем простую формулу:

Где:

СТ — стоимость импортируемого товара;

А — акцизы (по подакцизным товарам);

СНДС — ставка НДС;

УНДС — уплачиваемый НДС.

Когда вы рассчитаете УНДС по каждой группе товаров, останется сложить итоговые суммы — и получить полный размер НДС.

Что учесть при подсчёте

НДС не платят за неучтённый товар. Платят только за товар, принятый к учёту. Если в процессе доставки товар оказался похищен или повреждён и утилизирован — платить налог за него не нужно.

Иностранную валюту пересчитывают на рубли по курсу ЦБ. Если ввозят полностью оплаченные товары — берётся курс на дату учёта товаров. Если товары ввозят по лизингу — каждый платёж НДС рассчитывают по курсу на дату оплаты договора лизинга.

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Какой будет НДС по товарам

Стандартный НДС — 20%. По отдельным категориям товаров платят 10%. Эти категории указаны в трёх перечнях:

Там перечислены коды ТН ВЭД ЕАЭС и коды ОКПД 2. Если ваши товары проходят под этими кодами, вы можете заплатить за них 10% НДС.

Как вычесть НДС

Чтобы уплаченный НДС вошёл в вычет, нужно соблюсти четыре условия:

Товары купили для операций, облагаемых НДС, либо для перепродажи. Товары приняли к учету. НДС отразили в налоговой декларации по косвенным налогам. На месте все бумаги: Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме с отметкой налоговой инспекции — или копия этого заявления. Копию должны заверить руководитель и главбух. В своём блоге мы уже рассказывали, как заполнять это заявление. Документ нужно зарегистрировать в книге покупок и представить в налоговую инспекцию вместе с декларацией по косвенным налогам. Документ, подтверждающий постановку товаров на учёт. Документ, подтверждающий уплату налога. Документы, перечисленные в п. 20 Протокола о порядке взимания косвенных налогов в ЕАЭС — или их копии.

Вычет НДС можно перенести на любой налоговый период в пределах трех лет после принятия на учет товаров. По всем ввезенным товарам, кроме ОС и НМА, разрешено принимать к вычету НДС частями в разных налоговых периодах на основании одного счета-фактуры.

Когда нельзя принимать НДС к вычету. Если при ввозе товар облагается НДС, а после участвует в сделке, которая НДС не облагается, принять его к вычету не получится. То же касается неплательщиков НДС — организаций на спецрежимах.

Уплата и вычет НДС — лишь часть учёта при импорте. Чтобы вам было проще работать с другими операциями, мы рассказали, как:

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