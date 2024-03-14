Как отразить убытки в декларации по налогу на прибыль за 2023 год: примеры и шаблоны

Цель любого бизнеса — получать прибыль, но никто не застрахован от убыточного результата. Рассказываем, как корректно отразить убытки в декларации по налогу на прибыль за 2023 год.

Убыток 2023 года

Организации на ОСНО должны отчитаться по прибыли за прошлый год до 25 марта 2024 года. Форма декларации и порядок заполнения не изменились.

Основание — приказ ФНС России № ММВ-7-3/475 от 23.09.2019 (в ред. от 17.08.2022).

Финансовый результат в декларации отразите в строке 060 листа 02 «Итого прибыль (убыток)», рассчитайте его так:

Стр. 060 = стр. 010 + стр. 020 – стр. 030 – стр. 040 + стр. 050.

Отрицательный итог означает, что получен убыток — внесите его в стр. 060 с «минусом».

Чтобы рассчитать налоговую базу по итогам года, скорректируйте этот убыток и укажите результат в строке 100 листа 02:

Стр. 100 листа 02 = стр. 060 – стр. 070 – стр. 080 + стр. 200 прил. 1 к листу 02 – стр. 400 прил. 2 к листу 02 + стр. 100 листов 05 + стр. 530 листа 06 + (или –) стр. 050 листов 08.

Если получится отрицательное значение, база по налогу приравнивается к нулю, поэтому налог не начисляйте. По строке 120 (налоговая база) покажите нулевое значение. Суммы налога (строки 180-200) будут отсутствовать.

Пример: ООО «Весна» получила за 2023 год:

доходы от продаж — 1 500 000 руб. (стр. 010 листа 02);

внереализационные поступления — 50 000 руб. (стр. 020 листа 02);

затраты, уменьшающие доход от продаж — 1 700 000 руб. (стр. 030 листа 02);

внереализационные затраты — 10 000 руб. (стр. 040 листа 02).

В итоге за 2023 год организация получила убыток:

Стр. 060 листа 02 = 1 500 000 + 50 000 – 1 700 000 – 10 000 = (- 160 000).

Убыток 2023 года учтите, когда будете считать остаток неперенесённого убытка на конец года.

Основание — п. 9.5 Порядка заполнения декларации.

Стр. 160 прил. 4 к листу 02 = стр. 010 + стр. 136 + стр. 060 листа 02.

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Убытки прошлых лет в декларации

Прибыль 2023 года компания вправе уменьшить на сумму убытков, которые она получила в предыдущие годы (ст. 283 НК РФ).

Здесь действует ограничение: в период с 2017 по 2026 год включительно вы сможете уменьшить базу с помощью переноса «прошлогодних» убытков максимум на 50%. Остаток переносимого «на будущее» убытка используйте в дальнейших периодах, в которых будет прибыль.

Переносите убытки в такой очерёдности, в которой их понесли — от раннего к более позднему. Например, если получили отрицательный результат в 2020-2022 годах, а в 2023 году появилась прибыль, сначала учтите убыток 2020, потом 2021 и 2022 года.

Нельзя переносить «на будущее» убытки, которые:

возникли вне ОСНО;

получили сельхозпроизводители, участники проекта «Сколково», региональные операторы по вывозу мусора, организации медицины, соцобслуживания и образования при льготной ставке 0% по налогу на прибыль;

получили от участия в инвесттовариществе в том году, когда присоединились к соответствующему договору;

получили от продажи акций или долей в уставном капитале фирмы.

Убыток прошлых лет, который позволяет уменьшить налоговую базу, в декларации впишите в строку 110 листа 02. Этот показатель возьмите из строки 150 прил. 4 к листу 02 «Сумма убытка, уменьшающего базу».

Рассмотрим на примере, как включить такой убыток в отчётность.

Пример: в 2021 году ООО «Зима» получила убыток — 28 000 руб., а в 2022 году убыток — 22 000 руб.

Следующий 2023 год стал для компании прибыльным – размер прибыли составил 98 000 руб. Убытки 2021-2022 года решено перенести на 2023 год.

В приложении 4 к листу 02 «прошлогодние» убытки отразили так:

в стр. 010 общий остаток неперенесённого убытка на начало 2023 года — 50 000 руб. (28 000 + 22 000);

в стр. 040 убыток за 2021 год (28 000 руб.), а по стр. 050 — убыток за 2022 год (22 000 руб.);

в стр. 140 налоговая база за 2023 год — 98 000 руб.;

в стр. 150 уменьшающая базу по налогу на прибыль часть убытка — 49 000 руб. (98 000 х 50%);

в стр. 160 остаток ещё неперенесённого убытка на конец 2023 года — 1000 руб. (50 000 – 49 000).

Показатели в листе 02:

в стр. 060 прибыль за 2023 год — 98 000 руб.;

в стр. 100 общая налоговая база — 98 000 руб.;

в стр. 110 убыток прошлых лет — 49 000 руб. (из стр. 150 прил. 4);

в стр. 120 база для расчёта налога с учетом убытков — 49 000 руб. (стр. 100 – стр. 110).

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В отчётном году выявлен убыток прошлых лет

Если в 2023 году выявили убыток прошлых лет, не показывайте его как убыток, переносимый на будущее, так как фактически это внереализационные расходы (пп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ).

Такие суммы отражайте в прил. 2 к листу 02 (строки 300, 301), а также включите их во внереализационные затраты в стр. 040 листа 02.

Пример: ООО «Лето» в конце 2022 года реализовало продукцию. Но в 2023 году в одной из партий покупатель обнаружил брак и вернул товар обратно. Поставщик вернул оплату покупателю — 28 000 руб. Эта сумма и есть обнаруженный убыток прошлого года, так как уменьшается выручка прошлого года 2022 года.

Выявленный убыток включили в декларацию за 2023 год:

стр. 300 прил. 2 к листу 02 — 28 000 руб. (приравненные к внереализационным расходам убытки, всего);

стр. 301 прил. 2 к листу 02 — 28 000 руб. (в том числе убытки прошлых лет, обнаруженные в текущем периоде);

стр. 040 листа 02 — 28 000 руб. (внереализационные расходы).

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