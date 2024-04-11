Новая 6-НДФЛ за I квартал 2024 года: как отразить больничные и отпускные

В первом квартале 2024 года 6-НДФЛ рассчитывают и отражают по-новому. Рассказываем, как оформлять отпускные и больничные в полном соответствии с требованиями закона.

Форма 6-НДФЛ с I квартала 2024 года

С 1 января 2024 года действует новая форма расчёта 6-НДФЛ.

Основание — приказ ФНС № ЕД-7-11/649 от 19.09.2023.

Уже 9 января 2024 года в эту форму и в порядок её заполнения внесли изменения. Они действуют с 9 апреля 2024 года.

Основание — приказ ФНС № ЕД-7-11/1 от 09.01.2024.

Изменились сроки, когда нужно удержать и перечислить НДФЛ: теперь в каждом месяце сразу два расчётных периода и два срока перечисления НДФЛ:

Период удержания налога Крайний срок подачи уведомления Крайний срок уплаты налога 1 — 22 число текущего месяца 25 число текущего месяца 28 числа текущего месяца С 23 по последнее число текущего месяца 3 число следующего месяца 5 число следующего месяца 23 — 31 декабря Последний рабочий день декабря Последний рабочий день декабря

Основание — п. 6 ст. 226 НК РФ.

В новой форме по строкам 020 и 030 суммы НДФЛ к перечислению и возврату указывают нарастанием с начала года.

Раньше их отражали за три последних месяца. При этом разбивка входящих в них сумм отражается только за последние три месяца по шести срокам перечисления.

В расчёте за I квартал 2024 года удержанный НДФЛ по срокам перечисления отражается так:

Период, в котором удержан НДФЛ Срок перечисления НДФЛ в 2024 г. Строки Раздела 1 Сроки Раздела 2 Всего с 1 января по 31 марта, нарастающим итогом, в том числе: — 020 060 1–22 января Первый — 29.01.2024 021 161 23–31 января Второй — 05.02.2024 022 162 1–22 февраля Третий — 28.02.2024 023 163 23–29 февраля Четвёртый — 05.03.2024 024 164 1–22 марта Пятый — 28.03.2024 025 165 23–31 марта Шестой — 05.04.2024 026 166

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Как отразить выплаты по больничным в 6-НДФЛ

Если работник заболел, он получает больничное пособие. Первые три дня болезни оплачивает работодатель, пособие за остальные дни напрямую работнику перечисляет СФР.

Что важно учесть работодателю. В день выплаты больничного он исчисляет и удерживает НДФЛ с вычисленной суммы. В расчёте 6-НДФЛ работодатель показывает только свою часть выплаты и налог с неё. Больничные, которые платит СФР, в расчёт не включайте.

Как отражать больничные в 6-НФДЛ за I квартал 2024 года:

В Разделе 1 включите сумму налога к уплате с начисленного пособия в обобщающую строку 020 — и отразите её в строке, которая соответствует сроку перечисления удержанного в I квартале налога (строки 021—026).

В Разделе 2 включите сумму начисленного пособия в общую строку 120, а рассчитанную и удержанную с него сумму НДФЛ — в общую строку 140 и в строку, которая соответствует дате удержания (строки 161—166).

Пример. Компания начислила сотруднику в феврале 2024 года больничное пособие — 7 400 руб.

Пособие выплатили 20.02.2024, удержали НДФЛ (13%) — 962 руб.

Как эти суммы показать в 6-НДФЛ за I квартал 2024 года.

Раздел 1:

В общую строку 020 включаем сумму налога — 962 руб.

Налог удержан в период с 1 по 22 февраля — это третий срок перечисления НДФЛ. Вносим удержанную сумму (962 руб.) в строку 023.

Раздел 2:

В общую строку 120 и в строку 131 включаем сумму пособия (7 400 руб.) — это налоговая база.

Исчисленный налог войдет в общую строку 140.

В общую строку 160 и в строку 163 включаем удержанный налог — НДФЛ, который удержали 20 февраля, соответствует периоду с 1 по 22 число второго месяца квартала.

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Как отразить отпускные в 6-НДФЛ

Отпускные выплачивают сотрудникам минимум за три календарных дня до начала отдыха.

Основание — ст. 136 ТК РФ, письмо Роструда № ПГ/20884-6-1 от 14.05.2020.

Удерживайте НДФЛ из отпускных так же, как при оплате труда, выплате больничных —в момент выплаты отпускных работнику.

Как отражать отпускные в 6-НФДЛ за I квартал 2024 года:

В Разделе 1 включите НДФЛ с начисленной суммы отпускных в общую строку 020 — и отразите в строке, которая соответствует сроку перечисления удержанного в I квартале налога (строки 021-026).

В Разделе 2 включите сумму начисленных отпускных в общую строку 120. В строку 140 внесите исчисленный с отпускных НДФЛ. Удержанный внесите в строку, которая соответствует дате удержания (строки 161—166).

Пример. Работник получил отпускные — 22 500 руб. (05.03.2024).

НДФЛ удержали при выплате в размере 13% — 2 925 руб.

Как эти суммы показать в 6-НДФЛ за I квартал 2024 года.

Раздел 1:

В общей строке 020 учитывем НДФЛ с отпускной выплаты (2 925 руб.).

Налог удержан в период с 1 по 22 марта — это пятый срок перечисления НДФЛ. В строку 025 вносим удержанный налог (2 925 руб.).

Раздел 2:

В общую строку 120 и в налоговую базу по строке 131 вносим отпускные (22 500 руб.).

В общую строку 140 войдёт налог, исчисленный с отпускных.

В общую строку 160 и в строку 165 включаем удержанный налог с отпускных в марте. НДФЛ удержан 5 марта, то есть с 1 по 22 число третьего месяца квартала.

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Как в 6-НДФЛ отражать «переходящие» отпускные и больничные

Если начислили в одном квартале, а выплатили в другом — включайте в следующий период. В компаниях так часто делают и с больничными, и с отпускными.В таких случаях и доход, и удержанный налог включают в расчёт 6-НДФЛ следующего отчётного периода.

По закону работодатель должен исчислить и удержать налог на дату выплаты дохода сотруднику. Основание — п. 3, 4 ст. 226 НК РФ.

Пример. Больничное пособие начислено 29.03.2024.

Перечислено в ближайший день выплаты зарплаты — 04.04.2024.

Работодатель исчислит и удержит НДФЛ только при выплате пособия работнику — 4 апреля 2024 года. Налог, который удержали в период с 1 по 22 апреля, подлежит уплате по первому сроку перечисления за полугодие. Значит включить его нужно в расчёт 6-НДФЛ за полугодие, а не за I квартал.

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