3-НДФЛ для ИП: как заполнить декларацию за 2023 год

Когда ИП нужно подавать 3-НДФЛ
Предприниматель сдаёт декларацию 3-НДФЛ, если он:
работает на ОСНО, даже когда в отчётном году не было дохода (п. 1, 5 ст. 227 НК РФ);
утратил право на спецрежим и перешёл на ОСНО;
получил доход, по которому физлица уплачивают НДФЛ самостоятельно: например, продал жилую недвижимость.
Декларацию на ОСНО сдают даже те, у кого в отчётном году не было дохода. Основание — п. 1, 5 ст. 227 НК РФ.
Декларацию можно сдать:
электронно или на бумаге — если в 2023 году среднесписочная численность работников ИП не превысила 100 человек;
электронно — если сотрудников больше 100.
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3-НДФЛ: состав декларации
Форма декларации 3-НДФЛ — приказ ФНС № ЕД-7-11/903 от 15.10.2021.
Все налогоплательщики обязательно заполняют:
Титульный лист.
Раздел 1 — НДФЛ к уплате.
Раздел 2 — расчет базы и НДФЛ.
Приложения к разделам заполняйте, если есть соответствующие показатели.
Переплаты по НДФЛ можно вернуть. Если на балансе отразится положительное сальдо, заполните заявление из приложения к Разделу 1.
Чек-лист для ИП: как заполнить 3-НДФЛ
Бумажную декларацию заполняйте от руки или на компьютере. Используйте чёрные или синие чернила. Распечатывайте на принтере страницы отчёта только с одной стороны листа А4.
Каждый показатель указывайте в отдельном поле, которое состоит из ячеек. Заполняйте их слева направо — начинайте с крайней левой. В незаполненные ячейки ставьте прочерки.
Денежные показатели указывайте в рублях с копейками. Исключение — суммы НДФЛ и суммы доходов, которые получили от источников за пределами РФ. Округляйте 50 коп. и более до полного рубля, а менее 50 коп. отбрасывайте.
Текстовые поля заполняйте заглавными печатными буквами — начинайте с первой левой ячейки, слева направо.
В верхней части каждой страницы укажите свой ИНН. В отведенных строках внизу страниц поставьте подпись и дату подписания.
В заполненной декларации пронумеруйте все страницы — начинайте с титульного листа.
Если декларацию подаёт представитель ИП, приложите копию нотариальной доверенности.
Порядок заполнения отчёта — приложение № 2 к приказу ФНС № ЕД-7-11/903 от 15.10.2021.
Коды для отчёта — таблицы в приложениях № 1–7 к Порядку заполнения.
Скачать чек-лист можно здесь.
Титульный лист 3-НДФЛ
Титульный лист заполняйте так:
«Номер корректировки» — «0--» для первичной декларации, «1--», «2--», «3--» и т.д. — для уточнёнки. Если первичную декларацию в налоговой не приняли и подаёте её заново — ставьте «0--».
«Налоговый период» (код)» — код «34», отчётный год «2023».
«Представляется в налоговый орган (код)» — четырёхзначный код своей налоговой инспекции по месту жительства.
«Код страны» — код РФ «643».
Код категории налогоплательщика — в общем случае «720», если ИП — глава КФХ, код «770».
«Фамилия, имя, отчество» — полное ФИО предпринимателя.
Персональные данные ИП:
«Дата рождения» — дата рождения ИП;
«Сведения о документе, удостоверяющем личность» — код документа из приложения № 2 к Порядку заполнения, его серия и номер.
Персональные данные можно не указывать, если в декларации отражён ИНН предпринимателя.
«Код статуса налогоплательщика» — «1» указывают налоговые резиденты РФ, «2» — нерезиденты.
«Номер контактного телефона» — свой номер телефона с кодом города.
Количество страниц декларации и прилагаемых документов. Если 3-НДФЛ подаёт представитель ИП, укажите число страниц доверенности.
Внизу титульного листа подтверждается достоверность данных. Если подпись ставит сам ИП — код «1», если его представитель — код «2». Представитель указывает реквизиты доверенности.
Разделы декларации 3-НДФЛ
Удобнее начать заполнять отчёт с приложений, затем внести показатели в Раздел 2 и в последнюю очередь — в Раздел 1.
Покажем на примере. ИП Михайлов М.М. работает на ОСНО. В 2023 году он получил такие показатели:
Периоды 2023 г.
Доходы (руб.)
Подтвержденные затраты (руб.)
Всего
в т.ч. материальные
в т.ч. выплаты работникам
в т.ч. прочие
I квартал
490 000
310 000
120 000
150 000
40 000
полугодие
1 080 000
623 000
237 000
300 000
86 000
9 месяцев
1 470 000
980 000
400 000
460 000
120 000
год
2 100 000
1 300 000
530 000
610 000
160 000
В течение года ИП уплатил 63 700 руб. авансов по НДФЛ.
Предпринимателю нужно заполнить:
Разделы 1 и 2.
Приложение 3 к Разделу 2.
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Приложение 3 к Разделу 2
Приложение включает — доходы от бизнеса, расчёт профессионального налогового вычета и авансовых платежей по НДФЛ.
Если ИП получал доходы по разным видам деятельности (предпринимательской, адвокатской, главы КФХ и т.д.), по каждому из них нужна отдельная страница с пунктами 010–100 приложения 3. Итоги рассчитывают на последней заполняемой странице приложения.
В строке 010 — код вида деятельности ИП из приложения № 4 к Порядку заполнения — «01» (предпринимательская).
В строках 030–044 — суммы доходов и расходов. В расходах нужно указывать только те расходы, которые нужны для работы бизнеса, и по которым у вас есть подтверждающие документы — например, чеки и накладные.
Если у ИП нет подтверждённых расходов, в строках 040–044 ставьте прочерки, а сумму по стр. 060 «Сумма профессионального вычета» рассчитывайте, как 20% от общей суммы доходов.
Основание — п. 1 ст. 221 НК РФ.
В строках 050, 060 — суммы доходов и расходов.
В строке 070 — общая сумма уплаченных в 2023 году авансов по НДФЛ.
В строках 160–182 — показатели для расчёта авансовых платежей по НДФЛ. Доходы и вычеты вносите нарастающим итогом.
В строках 190–192 — база для расчёта авансов, то есть разница между доходами и вычетами из строк 160–182.
В строках 200–202 — суммы авансов, то есть база для расчёта, умноженная на 13%.
Раздел 2
Раздел включает расчёт облагаемого дохода, налоговой базы и налога к уплате / возврату из бюджета.
В строке 001 — «Код вида дохода» из приложения № 3 к Порядку заполнения. Код доходов от предпринимательства — «07».
В строках 010–063 — база по НДФЛ. Показатели доходов и расходов переносим из приложения 3.
В строке 060 — база определяется как разница между доходами и расходами (стр. 030 – 040).
В строке 061 — база для расчёта по ставке 13%, с суммы дохода, который не превышает 5 млн руб.
В строке 062 — база для расчёта по ставке 15%, с суммы дохода свыше 5 млн руб.
В строке 070 — сумма налога за весь 2023 год (стр. 061 х 13%).
В строке 150 — НДФЛ к доплате (сумма налога за вычетом авансовых платежей).
Раздел 1
В Разделе 1 ИП заполняют пункт 2 (строки 060–170). Здесь отражают авансы и налог по итогам года.
В строке 060 — КБК налога.
В строках 070, 090, 120, 150 — ОКТМО территории, где ИП состоит на учёте в ИФНС.
В остальные строки внесите суммы авансовых платежей / налога к уплате за соответствующий период или к уменьшению.
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