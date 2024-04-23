3-НДФЛ для ИП: как заполнить декларацию за 2023 год

До 2 мая 2024 года ИП нужно успеть отчитаться за 2023 год и сдать 3-НДФЛ. Рассказываем, как предпринимателю заполнить и сдать эту декларацию.

Чек-лист для ИП_ как заполнить 3-НДФЛ.docx

Чек-лист для ИП_ как заполнить 3-НДФЛ.docx

Когда ИП нужно подавать 3-НДФЛ

Предприниматель сдаёт декларацию 3-НДФЛ, если он:

работает на ОСНО, даже когда в отчётном году не было дохода (п. 1, 5 ст. 227 НК РФ);

утратил право на спецрежим и перешёл на ОСНО;

получил доход, по которому физлица уплачивают НДФЛ самостоятельно: например, продал жилую недвижимость.

Декларацию на ОСНО сдают даже те, у кого в отчётном году не было дохода. Основание — п. 1, 5 ст. 227 НК РФ.

Декларацию можно сдать:

электронно или на бумаге — если в 2023 году среднесписочная численность работников ИП не превысила 100 человек;

электронно — если сотрудников больше 100.

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3-НДФЛ: состав декларации

Форма декларации 3-НДФЛ — приказ ФНС № ЕД-7-11/903 от 15.10.2021.

Все налогоплательщики обязательно заполняют:

Титульный лист.

Раздел 1 — НДФЛ к уплате.

Раздел 2 — расчет базы и НДФЛ.

Приложения к разделам заполняйте, если есть соответствующие показатели.

Переплаты по НДФЛ можно вернуть. Если на балансе отразится положительное сальдо, заполните заявление из приложения к Разделу 1.

Чек-лист для ИП: как заполнить 3-НДФЛ

Бумажную декларацию заполняйте от руки или на компьютере. Используйте чёрные или синие чернила. Распечатывайте на принтере страницы отчёта только с одной стороны листа А4.

Каждый показатель указывайте в отдельном поле, которое состоит из ячеек. Заполняйте их слева направо — начинайте с крайней левой. В незаполненные ячейки ставьте прочерки.

Денежные показатели указывайте в рублях с копейками. Исключение — суммы НДФЛ и суммы доходов, которые получили от источников за пределами РФ. Округляйте 50 коп. и более до полного рубля, а менее 50 коп. отбрасывайте.

Текстовые поля заполняйте заглавными печатными буквами — начинайте с первой левой ячейки, слева направо.

В верхней части каждой страницы укажите свой ИНН. В отведенных строках внизу страниц поставьте подпись и дату подписания.

В заполненной декларации пронумеруйте все страницы — начинайте с титульного листа.

Если декларацию подаёт представитель ИП, приложите копию нотариальной доверенности.

Порядок заполнения отчёта — приложение № 2 к приказу ФНС № ЕД-7-11/903 от 15.10.2021.

Коды для отчёта — таблицы в приложениях № 1–7 к Порядку заполнения.

Скачать чек-лист можно здесь.

Титульный лист 3-НДФЛ

Титульный лист заполняйте так:

«Номер корректировки» — «0--» для первичной декларации, «1--», «2--», «3--» и т.д. — для уточнёнки. Если первичную декларацию в налоговой не приняли и подаёте её заново — ставьте «0--».

«Налоговый период» (код)» — код «34», отчётный год «2023».

«Представляется в налоговый орган (код)» — четырёхзначный код своей налоговой инспекции по месту жительства.

«Код страны» — код РФ «643».

Код категории налогоплательщика — в общем случае «720», если ИП — глава КФХ, код «770».

«Фамилия, имя, отчество» — полное ФИО предпринимателя.

Персональные данные ИП: «Дата рождения» — дата рождения ИП; «Сведения о документе, удостоверяющем личность» — код документа из приложения № 2 к Порядку заполнения, его серия и номер. Персональные данные можно не указывать, если в декларации отражён ИНН предпринимателя.

«Код статуса налогоплательщика» — «1» указывают налоговые резиденты РФ, «2» — нерезиденты.

«Номер контактного телефона» — свой номер телефона с кодом города.

Количество страниц декларации и прилагаемых документов. Если 3-НДФЛ подаёт представитель ИП, укажите число страниц доверенности.

Внизу титульного листа подтверждается достоверность данных. Если подпись ставит сам ИП — код «1», если его представитель — код «2». Представитель указывает реквизиты доверенности.

Разделы декларации 3-НДФЛ

Удобнее начать заполнять отчёт с приложений, затем внести показатели в Раздел 2 и в последнюю очередь — в Раздел 1.

Покажем на примере. ИП Михайлов М.М. работает на ОСНО. В 2023 году он получил такие показатели:

Периоды 2023 г. Доходы (руб.) Подтвержденные затраты (руб.) Всего в т.ч. материальные в т.ч. выплаты работникам в т.ч. прочие I квартал 490 000 310 000 120 000 150 000 40 000 полугодие 1 080 000 623 000 237 000 300 000 86 000 9 месяцев 1 470 000 980 000 400 000 460 000 120 000 год 2 100 000 1 300 000 530 000 610 000 160 000

В течение года ИП уплатил 63 700 руб. авансов по НДФЛ.

Предпринимателю нужно заполнить:

Разделы 1 и 2.

Приложение 3 к Разделу 2.

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Приложение 3 к Разделу 2

Приложение включает — доходы от бизнеса, расчёт профессионального налогового вычета и авансовых платежей по НДФЛ.

Если ИП получал доходы по разным видам деятельности (предпринимательской, адвокатской, главы КФХ и т.д.), по каждому из них нужна отдельная страница с пунктами 010–100 приложения 3. Итоги рассчитывают на последней заполняемой странице приложения.

В строке 010 — код вида деятельности ИП из приложения № 4 к Порядку заполнения — «01» (предпринимательская).

В строках 030–044 — суммы доходов и расходов. В расходах нужно указывать только те расходы, которые нужны для работы бизнеса, и по которым у вас есть подтверждающие документы — например, чеки и накладные.

Если у ИП нет подтверждённых расходов, в строках 040–044 ставьте прочерки, а сумму по стр. 060 «Сумма профессионального вычета» рассчитывайте, как 20% от общей суммы доходов.

Основание — п. 1 ст. 221 НК РФ.

В строках 050, 060 — суммы доходов и расходов.

В строке 070 — общая сумма уплаченных в 2023 году авансов по НДФЛ.

В строках 160–182 — показатели для расчёта авансовых платежей по НДФЛ. Доходы и вычеты вносите нарастающим итогом.

В строках 190–192 — база для расчёта авансов, то есть разница между доходами и вычетами из строк 160–182.

В строках 200–202 — суммы авансов, то есть база для расчёта, умноженная на 13%.

Раздел 2

Раздел включает расчёт облагаемого дохода, налоговой базы и налога к уплате / возврату из бюджета.

В строке 001 — «Код вида дохода» из приложения № 3 к Порядку заполнения. Код доходов от предпринимательства — «07».

В строках 010–063 — база по НДФЛ. Показатели доходов и расходов переносим из приложения 3.

В строке 060 — база определяется как разница между доходами и расходами (стр. 030 – 040).

В строке 061 — база для расчёта по ставке 13%, с суммы дохода, который не превышает 5 млн руб.

В строке 062 — база для расчёта по ставке 15%, с суммы дохода свыше 5 млн руб.

В строке 070 — сумма налога за весь 2023 год (стр. 061 х 13%).

В строке 150 — НДФЛ к доплате (сумма налога за вычетом авансовых платежей).

Раздел 1

В Разделе 1 ИП заполняют пункт 2 (строки 060–170). Здесь отражают авансы и налог по итогам года.

В строке 060 — КБК налога.

В строках 070, 090, 120, 150 — ОКТМО территории, где ИП состоит на учёте в ИФНС.

В остальные строки внесите суммы авансовых платежей / налога к уплате за соответствующий период или к уменьшению.

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