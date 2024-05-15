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Отчетность в СФР

Приняли на работу нового сотрудника: как оформить ЕФС-1 в 2024 году, пример

По каждому принятому сотруднику нужно отчитаться в СФР — заполнить подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Даём пошаговую инструкцию для отчётов 2024 года.
Приняли на работу нового сотрудника: как оформить ЕФС-1 в 2024 году, пример
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Какую форму заполнять

С 1 января 2024 года действует обновлённая форма ЕФС-1 — приказ СФР № 2281 от 17.11.2023.

Включите в состав ЕФС-1о приёме сотрудника:

  • Титульный лист.

  • Подраздел 1 Раздела 1 с данными работника.

  • Подраздел 1.1 Раздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности».

Срок сдачи Подраздела 1.1 формы ЕФС-1

Крайний срок сдачи отчёта в СФРследующий рабочий день после даты издания приказа о приёме работника. 

Если этот день совпадает с выходным или нерабочим праздником, отчитайтесь в первый же рабочий день.

Если нарушить срок подачи, это приведёт к штрафу:

  • должностному лицу — 300–500 руб.;

  • компании — 500 руб. за каждый несданный отчёт.

Основание — п. 4 Порядка заполнения ЕФС-1, утв. приказом СФР № 2281, п. 5 ст. 11, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996 (ред. от 25.12.2023), ст. 15.33.2 КоАП РФ.

Форму можно сдать:

  • электронно или на бумаге — если по трудовым договорам и ГПХ у вас в целом работает максимум 10 человек. 

  • электронно — при численности более 10 человек.

Если сдать ЕФС-1 на бумаге, когда обязателен электронный формат, будет штраф — 1000 руб.

Основание — ст. 8, 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996.

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Приём на работу по трудовому договору: когда  заполнять ЕФС-1

Оформляйте Подраздел 1.1 формы ЕФС-1 каждый раз, когда принимаете на работу сотрудника по трудовому договору. Сообщайте в СФР о приёме:

  • основного работника;

  • совместителя — внутреннего и внешнего;

  • дистанционного сотрудника.

Как заполнить ЕФС-1 по принятому работнику

Последовательность будет такая:

  1. Заполните «Титульный лист». 

  2. Внесите данные нового сотрудника в Подраздел 1. 

  3. Внесите сведения о приёме в Подразделе 1.1.

Заполняем «Титульный лист» ЕФС-1

В титуле работодатель заполняет сведения о себе. Идём по порядку: 

  • Регистрационный номер — просто внесите ваш номер из СФР.

  • Название компании — как в учредительных документах; ИП указывает свои ФИО без сокращений.

  • ИНН и КПП — как в остальных учётных документах (КПП указывают только компании).

  • Поля «ОКФС», «ОКОГУ», «ОКПО» не заполняйте.

  • «Код по ОКВЭД» — код по основному виду деятельности, как в ЕГРЮЛ / ЕГРИП.

  • «ОГРН / ОГРНИП» — основной государственный регистрационный номер организации или ИП по данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Юрлица указывают «00» в двух первых ячейках, так как их ОГРН 13-значный. 

  • «Код категории страхователя-физлица» указывают только страхователи — физлица и ИП, которые принимают на работу сотрудников:

Код

Расшифровка

ИП01

индивидуальный предприниматель

ИП02

ИП-глава КФХ

ФЛ01

физлицо, которое делает выплаты другим физлицам

ФЛ02

адвокат

ФЛ03

нотариус с частной практикой

ФЛ04

арбитражный управляющий

ФЛ05

патентный поверенный

ФЛ06

оценщик

ФЛ07

— медиатор

  • «Номер контактного телефона» — с кодом города / оператора без тире и скобок.

  • «Адрес электронной почты» — без пробелов, знаков препинания.

«Сведения о страхователе, за которого представляются сведения» заполняют в двух случаях:

  • если отчёт подаёт правопреемник другой компании 

  • если в этом отчёте работодатель исправляет ошибки из отчёта, который он подал раньше.

Если это ваша ситуация, укажите свой телефон и электронную почту. Остальные данные внесите по организации-предшественнику.

Поставьте подпись, должность, ФИО и даты подписания. Печать нужна только при её наличии.

Образец заполненного титульного листа:

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Заполняем Подраздел 1 Раздела 1 отчёта ЕФС-1

Укажите данные принятого сотрудника:

  • СНИЛС — в формате «ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ» или «ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ».

  • ИНН физлица — если есть.

  • ФИО принятого сотрудника — без сокращений в именительном падеже.

  • «Дата рождения» — дата рождения принятого на работу физлица.

  • «Статус ЗЛ» — выберите буквенный код, который обозначает статус застрахованного лица:

Код

Статус

ГРФ

гражданин РФ

ПЖИГ

постоянно проживающий в РФ иностранец, лицо без гражданства

ВЖИГ

иностранец, лицо без гражданства, проживающие в РФ временно, беженец, временно пребывающий в РФ

ВПИГ

иностранец, лицо без гражданства, временно пребывающий в РФ (кроме ВКС — высококвалифицированных специалистов)

ВКС

иностранец, лицо без гражданства из числа ВКС, временно пребывающий в РФ

Заполняем Подраздел 1.1. Подраздела 1 формы ЕФС-1

«Сведения о трудовой (иной) деятельности» — это таблица, которая включает 11 граф. 

Чек лист: как заполнить табличную часть отчёта:

  • Графа 1 — порядковый номер записи. Используйте сквозную нумерацию в порядке возрастания.

  • Графа 2 — дата приёма на работу. Указывайте в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

  • Графа 3 — кадровое мероприятие «ПРИЁМ».

  • Графа 4 — укажите код: 

    • «РКС» — для работы в районах Крайнего Севера;

    • «МКС» — для работы в приравненных к Крайнему Северу местностях. В остальных случаях не заполняйте.

  • Графа 5 — наименование должности / работы как в штатном расписании и название соответствующего подразделения / отдела, если оно указано в трудовом договоре.

    Дополнительно укажите один из кодов вида трудового договора:

    • «0» — бессрочный;

    • «0.1» — срочный (до 6 месяцев);

    • «0.2» — срочный (более 6 месяцев);

    • «1» — по совместительству;

    • «1.1» — сроком до 6 месяцев;

    • «1.2» — сроком более 6 месяцев.

  • Графа 6 — код занятия из «Общероссийского классификатора занятий» для должности работника. Указывайте в формате «ХХХХ.Х».

    Дополнительно укажите коды:

    • «НДОМ» — если работа на дому;

    • «ДИСТ» — если работа дистанционная;

    • «НЕПД» — при неполном рабочем дне;

    • «НЕПН» — при неполной рабочей неделе.

  • Графа 7 — не заполняйте.

  • Графа 8 — наименование документа о приёме на работу.

  • Графа 9 — дата приказа или другого документа, который подтверждает приём сотрудника.

  • Графа 10 — номер приказа или другого документа о приёме сотрудника, знак «№» не пишите.

  • Графа 11 — знак «Х», только если нужно отменить ранее поданные сведения. В остальных случаях графу не заполняйте.

Пример. В мае 2024 года компания ООО «Север» приняла на работу:

  • 3 мая — М.Н. Иванова водителем в отдел доставки (приказ № 33-К от 02.05.2024);

  • 13 мая — А.Б. Смирнову на дистанционную работу бухгалтером по учету ТМЦ (приказ № 34-К от 13.05.2024).

Отчёт о приёме Иванова нужно сдать в СФР не позже 6 мая 2024 года, так как 4 и 5 мая — выходные дни:

Отчёт о приёме Смирновой нужно подать в СФР не позднее 14 мая 2024 года:

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