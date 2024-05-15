Приняли на работу нового сотрудника: как оформить ЕФС-1 в 2024 году, пример

Какую форму заполнять
С 1 января 2024 года действует обновлённая форма ЕФС-1 — приказ СФР № 2281 от 17.11.2023.
Включите в состав ЕФС-1о приёме сотрудника:
Титульный лист.
Подраздел 1 Раздела 1 с данными работника.
Подраздел 1.1 Раздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности».
Срок сдачи Подраздела 1.1 формы ЕФС-1
Крайний срок сдачи отчёта в СФР —следующий рабочий день после даты издания приказа о приёме работника.
Если этот день совпадает с выходным или нерабочим праздником, отчитайтесь в первый же рабочий день.
Если нарушить срок подачи, это приведёт к штрафу:
должностному лицу — 300–500 руб.;
компании — 500 руб. за каждый несданный отчёт.
Основание — п. 4 Порядка заполнения ЕФС-1, утв. приказом СФР № 2281, п. 5 ст. 11, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996 (ред. от 25.12.2023), ст. 15.33.2 КоАП РФ.
Форму можно сдать:
электронно или на бумаге — если по трудовым договорам и ГПХ у вас в целом работает максимум 10 человек.
электронно — при численности более 10 человек.
Если сдать ЕФС-1 на бумаге, когда обязателен электронный формат, будет штраф — 1000 руб.
Основание — ст. 8, 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996.
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Приём на работу по трудовому договору: когда заполнять ЕФС-1
Оформляйте Подраздел 1.1 формы ЕФС-1 каждый раз, когда принимаете на работу сотрудника по трудовому договору. Сообщайте в СФР о приёме:
основного работника;
совместителя — внутреннего и внешнего;
дистанционного сотрудника.
Как заполнить ЕФС-1 по принятому работнику
Последовательность будет такая:
Заполните «Титульный лист».
Внесите данные нового сотрудника в Подраздел 1.
Внесите сведения о приёме в Подразделе 1.1.
Заполняем «Титульный лист» ЕФС-1
В титуле работодатель заполняет сведения о себе. Идём по порядку:
Регистрационный номер — просто внесите ваш номер из СФР.
Название компании — как в учредительных документах; ИП указывает свои ФИО без сокращений.
ИНН и КПП — как в остальных учётных документах (КПП указывают только компании).
Поля «ОКФС», «ОКОГУ», «ОКПО» не заполняйте.
«Код по ОКВЭД» — код по основному виду деятельности, как в ЕГРЮЛ / ЕГРИП.
«ОГРН / ОГРНИП» — основной государственный регистрационный номер организации или ИП по данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Юрлица указывают «00» в двух первых ячейках, так как их ОГРН 13-значный.
«Код категории страхователя-физлица» указывают только страхователи — физлица и ИП, которые принимают на работу сотрудников:
Код
Расшифровка
ИП01
индивидуальный предприниматель
ИП02
ИП-глава КФХ
ФЛ01
физлицо, которое делает выплаты другим физлицам
ФЛ02
адвокат
ФЛ03
нотариус с частной практикой
ФЛ04
арбитражный управляющий
ФЛ05
патентный поверенный
ФЛ06
оценщик
ФЛ07
— медиатор
«Номер контактного телефона» — с кодом города / оператора без тире и скобок.
«Адрес электронной почты» — без пробелов, знаков препинания.
«Сведения о страхователе, за которого представляются сведения» заполняют в двух случаях:
если отчёт подаёт правопреемник другой компании
если в этом отчёте работодатель исправляет ошибки из отчёта, который он подал раньше.
Если это ваша ситуация, укажите свой телефон и электронную почту. Остальные данные внесите по организации-предшественнику.
Поставьте подпись, должность, ФИО и даты подписания. Печать нужна только при её наличии.
Образец заполненного титульного листа:
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Заполняем Подраздел 1 Раздела 1 отчёта ЕФС-1
Укажите данные принятого сотрудника:
СНИЛС — в формате «ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ» или «ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ».
ИНН физлица — если есть.
ФИО принятого сотрудника — без сокращений в именительном падеже.
«Дата рождения» — дата рождения принятого на работу физлица.
«Статус ЗЛ» — выберите буквенный код, который обозначает статус застрахованного лица:
Код
Статус
ГРФ
гражданин РФ
ПЖИГ
постоянно проживающий в РФ иностранец, лицо без гражданства
ВЖИГ
иностранец, лицо без гражданства, проживающие в РФ временно, беженец, временно пребывающий в РФ
ВПИГ
иностранец, лицо без гражданства, временно пребывающий в РФ (кроме ВКС — высококвалифицированных специалистов)
ВКС
иностранец, лицо без гражданства из числа ВКС, временно пребывающий в РФ
«Гражданство (код страны)» — код страны из «Общероссийского классификатора стран мира» (постановление Госстандарта № 529-ст от 14.12.2001). Код для граждан России – «643». Для лиц без гражданства — «000».
Заполняем Подраздел 1.1. Подраздела 1 формы ЕФС-1
«Сведения о трудовой (иной) деятельности» — это таблица, которая включает 11 граф.
Чек лист: как заполнить табличную часть отчёта:
Графа 1 — порядковый номер записи. Используйте сквозную нумерацию в порядке возрастания.
Графа 2 — дата приёма на работу. Указывайте в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
Графа 3 — кадровое мероприятие «ПРИЁМ».
Графа 4 — укажите код:
«РКС» — для работы в районах Крайнего Севера;
«МКС» — для работы в приравненных к Крайнему Северу местностях. В остальных случаях не заполняйте.
Графа 5 — наименование должности / работы как в штатном расписании и название соответствующего подразделения / отдела, если оно указано в трудовом договоре.
Дополнительно укажите один из кодов вида трудового договора:
«0» — бессрочный;
«0.1» — срочный (до 6 месяцев);
«0.2» — срочный (более 6 месяцев);
«1» — по совместительству;
«1.1» — сроком до 6 месяцев;
«1.2» — сроком более 6 месяцев.
Графа 6 — код занятия из «Общероссийского классификатора занятий» для должности работника. Указывайте в формате «ХХХХ.Х».
Дополнительно укажите коды:
«НДОМ» — если работа на дому;
«ДИСТ» — если работа дистанционная;
«НЕПД» — при неполном рабочем дне;
«НЕПН» — при неполной рабочей неделе.
Графа 7 — не заполняйте.
Графа 8 — наименование документа о приёме на работу.
Графа 9 — дата приказа или другого документа, который подтверждает приём сотрудника.
Графа 10 — номер приказа или другого документа о приёме сотрудника, знак «№» не пишите.
Графа 11 — знак «Х», только если нужно отменить ранее поданные сведения. В остальных случаях графу не заполняйте.
Пример. В мае 2024 года компания ООО «Север» приняла на работу:
3 мая — М.Н. Иванова водителем в отдел доставки (приказ № 33-К от 02.05.2024);
13 мая — А.Б. Смирнову на дистанционную работу бухгалтером по учету ТМЦ (приказ № 34-К от 13.05.2024).
Отчёт о приёме Иванова нужно сдать в СФР не позже 6 мая 2024 года, так как 4 и 5 мая — выходные дни:
Отчёт о приёме Смирновой нужно подать в СФР не позднее 14 мая 2024 года:
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