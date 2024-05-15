Приняли на работу нового сотрудника: как оформить ЕФС-1 в 2024 году, пример

По каждому принятому сотруднику нужно отчитаться в СФР — заполнить подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Даём пошаговую инструкцию для отчётов 2024 года.

Какую форму заполнять

С 1 января 2024 года действует обновлённая форма ЕФС-1 — приказ СФР № 2281 от 17.11.2023.

Включите в состав ЕФС-1о приёме сотрудника:

Титульный лист.

Подраздел 1 Раздела 1 с данными работника.

Подраздел 1.1 Раздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности».

Срок сдачи Подраздела 1.1 формы ЕФС-1

Крайний срок сдачи отчёта в СФР —следующий рабочий день после даты издания приказа о приёме работника.

Если этот день совпадает с выходным или нерабочим праздником, отчитайтесь в первый же рабочий день.

Если нарушить срок подачи, это приведёт к штрафу:

должностному лицу — 300–500 руб.;

компании — 500 руб. за каждый несданный отчёт.

Основание — п. 4 Порядка заполнения ЕФС-1, утв. приказом СФР № 2281, п. 5 ст. 11, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996 (ред. от 25.12.2023), ст. 15.33.2 КоАП РФ.

Форму можно сдать:

электронно или на бумаге — если по трудовым договорам и ГПХ у вас в целом работает максимум 10 человек.

электронно — при численности более 10 человек.

Если сдать ЕФС-1 на бумаге, когда обязателен электронный формат, будет штраф — 1000 руб.

Основание — ст. 8, 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996.

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Приём на работу по трудовому договору: когда заполнять ЕФС-1

Оформляйте Подраздел 1.1 формы ЕФС-1 каждый раз, когда принимаете на работу сотрудника по трудовому договору. Сообщайте в СФР о приёме:

основного работника;

совместителя — внутреннего и внешнего;

дистанционного сотрудника.

Как заполнить ЕФС-1 по принятому работнику

Последовательность будет такая:

Заполните «Титульный лист». Внесите данные нового сотрудника в Подраздел 1. Внесите сведения о приёме в Подразделе 1.1.

Заполняем «Титульный лист» ЕФС-1

В титуле работодатель заполняет сведения о себе. Идём по порядку:

Регистрационный номер — просто внесите ваш номер из СФР.

Название компании — как в учредительных документах; ИП указывает свои ФИО без сокращений.

ИНН и КПП — как в остальных учётных документах (КПП указывают только компании).

Поля «ОКФС», «ОКОГУ», «ОКПО» не заполняйте.

«Код по ОКВЭД» — код по основному виду деятельности, как в ЕГРЮЛ / ЕГРИП.

«ОГРН / ОГРНИП» — основной государственный регистрационный номер организации или ИП по данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Юрлица указывают «00» в двух первых ячейках, так как их ОГРН 13-значный.

«Код категории страхователя-физлица» указывают только страхователи — физлица и ИП, которые принимают на работу сотрудников:

Код Расшифровка ИП01 индивидуальный предприниматель ИП02 ИП-глава КФХ ФЛ01 физлицо, которое делает выплаты другим физлицам ФЛ02 адвокат ФЛ03 нотариус с частной практикой ФЛ04 арбитражный управляющий ФЛ05 патентный поверенный ФЛ06 оценщик ФЛ07 — медиатор

«Номер контактного телефона» — с кодом города / оператора без тире и скобок.

«Адрес электронной почты» — без пробелов, знаков препинания.

«Сведения о страхователе, за которого представляются сведения» заполняют в двух случаях:

если отчёт подаёт правопреемник другой компании

если в этом отчёте работодатель исправляет ошибки из отчёта, который он подал раньше.

Если это ваша ситуация, укажите свой телефон и электронную почту. Остальные данные внесите по организации-предшественнику.

Поставьте подпись, должность, ФИО и даты подписания. Печать нужна только при её наличии.

Образец заполненного титульного листа:

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Заполняем Подраздел 1 Раздела 1 отчёта ЕФС-1

Укажите данные принятого сотрудника:

СНИЛС — в формате «ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ» или «ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ».

ИНН физлица — если есть.

ФИО принятого сотрудника — без сокращений в именительном падеже.

«Дата рождения» — дата рождения принятого на работу физлица.

«Статус ЗЛ» — выберите буквенный код, который обозначает статус застрахованного лица:

Код Статус ГРФ гражданин РФ ПЖИГ постоянно проживающий в РФ иностранец, лицо без гражданства ВЖИГ иностранец, лицо без гражданства, проживающие в РФ временно, беженец, временно пребывающий в РФ ВПИГ иностранец, лицо без гражданства, временно пребывающий в РФ (кроме ВКС — высококвалифицированных специалистов) ВКС иностранец, лицо без гражданства из числа ВКС, временно пребывающий в РФ

«Гражданство (код страны)» — код страны из «Общероссийского классификатора стран мира» (постановление Госстандарта № 529-ст от 14.12.2001). Код для граждан России – «643». Для лиц без гражданства — «000».

Заполняем Подраздел 1.1. Подраздела 1 формы ЕФС-1

«Сведения о трудовой (иной) деятельности» — это таблица, которая включает 11 граф.

Чек лист: как заполнить табличную часть отчёта:

Графа 1 — порядковый номер записи. Используйте сквозную нумерацию в порядке возрастания.

Графа 2 — дата приёма на работу. Указывайте в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

Графа 3 — кадровое мероприятие «ПРИЁМ».

Графа 4 — укажите код: «РКС» — для работы в районах Крайнего Севера; «МКС» — для работы в приравненных к Крайнему Северу местностях. В остальных случаях не заполняйте.

Графа 5 — наименование должности / работы как в штатном расписании и название соответствующего подразделения / отдела, если оно указано в трудовом договоре. Дополнительно укажите один из кодов вида трудового договора: «0» — бессрочный; «0.1» — срочный (до 6 месяцев); «0.2» — срочный (более 6 месяцев); «1» — по совместительству; «1.1» — сроком до 6 месяцев; «1.2» — сроком более 6 месяцев.

Графа 6 — код занятия из «Общероссийского классификатора занятий» для должности работника. Указывайте в формате «ХХХХ.Х». Дополнительно укажите коды: «НДОМ» — если работа на дому; «ДИСТ» — если работа дистанционная; «НЕПД» — при неполном рабочем дне; «НЕПН» — при неполной рабочей неделе.

Графа 7 — не заполняйте.

Графа 8 — наименование документа о приёме на работу.

Графа 9 — дата приказа или другого документа, который подтверждает приём сотрудника.

Графа 10 — номер приказа или другого документа о приёме сотрудника, знак «№» не пишите.

Графа 11 — знак «Х», только если нужно отменить ранее поданные сведения. В остальных случаях графу не заполняйте.

Пример. В мае 2024 года компания ООО «Север» приняла на работу:

3 мая — М.Н. Иванова водителем в отдел доставки (приказ № 33-К от 02.05.2024);

13 мая — А.Б. Смирнову на дистанционную работу бухгалтером по учету ТМЦ (приказ № 34-К от 13.05.2024).

Отчёт о приёме Иванова нужно сдать в СФР не позже 6 мая 2024 года, так как 4 и 5 мая — выходные дни:

Отчёт о приёме Смирновой нужно подать в СФР не позднее 14 мая 2024 года:

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