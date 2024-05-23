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Зарплата

Как оплачивать сверхурочную работу по новым правилам: изменения с 1 сентября 2024 года

В апреле 2024 года опубликовали закон, по которому оплата за сверхурочную работу должна включать компенсационные и стимулирующие выплаты. Закон начнёт работать 1 сентября 2024 года, но есть рекомендации применять новый порядок расчёта уже сейчас.
Как оплачивать сверхурочную работу по новым правилам: изменения с 1 сентября 2024 года
Иллюстрация: Моё дело

Что считается сверхурочной работой 

Всё зависит от графика работника. Сверхурочными считается выход за пределы рабочего дня (смены) работника, а при суммированном учете рабочего времени — выход за пределы нормального числа рабочих часов в отчётном периоде.

Это правило работает независимо от режима работы. Полное, неполное и сокращённое рабочее время, недельный и поденный учёт.

Основание для сверхурочной работы — письменный приказ или распоряжение. Но также сверхурочными посчитают устное распоряжение руководителя. Если он сказал «у нас дедлайн на носу, давайте всё доделаем» — это тоже сверхурочные.

В системе «Моё дело Бюро» рассказали, как оформить сверхурочную работу и кого нельзя привлекать к сверхурочной работе.

Сверхурочной считается только работа, которую выполняют по инициативе работодателя, а не работника.

Не признается сверхурочной работа в режиме ненормированного рабочего времени при условии надлежащего оформления эпизодов привлечения работников к такой работе

Продолжительность сверхурочной работы

По ТК у работника не должно быть сверхурочной работы больше 4 часов в течение двух дней подряд и больше 120 часов в год. Если работодатель нарушил это правило, он всё равно должен оплатить все сверхурочно отработанные часы.

В 120 часов входит работа в выходные дни, но оплачивают сверхурочные и работу в выходные дни раздельно. При подсчете доплаты не берут в расчет сверхурочные дни, попавшие на выходные.

Оплата сверхурочной работы

По ТК первые два часа сверхурочной работы оплачиваются минимум в полуторном размере, последующие часы — минимум в двойном размере.

Работодатель может заплатить больше. А иногда должен — например, если он присоединился к отраслевому или региональному соглашению, в котором переработки оплачиваются в большем размере.

Конкретные размеры оплаты определяют в трудовом (коллективном) договоре или локальном нормативном акте (например, в Положении об оплате труда).

Если человек работал ночью, оплачивать нужно каждое отклонение от нормальных условий: работу в ночное время и сверхурочную работу. 

Если в регионе установленный районный коэффициент, его тоже нужно применить при расчёте.

С 1 сентября 2024 года, если в оплату труда включены компенсации и стимулирующие выплаты, из нужно учесть в расчётах. То есть надбавки за квалификацию, за сложность и особые условия труда обязательно учитываются. Основание — ст. 152 Трудового кодекса.

До 1 сентября 2024 года к компенсационным и стимулирующим выплатам применяется коэффициент 1. С 1 сентября по закону он должен быть 1,5 или 2, в зависимости от условий. Есть рекомендации, по которым уже сейчас стоит рассчитывать доплату в соответствии с новыми правилами.

Порядок расчета зависит от системы оплаты труда. Она может быть повременной или сдельной. 

  • Введена повременная система оплаты труда, работнику установлена часовая ставка.

Доплату за первые два часа сверхурочной работы рассчитывайте по формуле:

Часовая ставка (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат)

×

1,5

×

2 ч

=

Доплата за первые два часа сверхурочной работы

Доплату за последующие часы сверхурочной работы нужно рассчитывать по формуле:

Часовая ставка (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат)

×

2

×

(

Количество часов, отработанных сверхурочно за смену или день

2 ч

)

=

Доплата за последующие часы сверхурочной работы

  • Введена повременная система оплаты труда, работнику установлена дневная ставка.

Доплату за первые два часа сверхурочной работы  рассчитывайте по формуле:

Дневная ставка (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат)

:

Количество рабочих часов за день

×

1,5

×

2 ч

=

Доплата за первые два часа сверхурочной работы

Доплату за последующие часы сверхурочной работы нужно рассчитывать по формуле:

(

Дневная ставка (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат)

:

Количество рабочих часов за день

×

2

)

×

(

Количество часов, отработанных сверхурочно за смену или день

2 ч

)

=

Доплата за последующие часы сверхурочной работы

  • Введена повременная система оплаты труда, работнику установлен оклад.

Доплату за первые два часа сверхурочной работы нужно рассчитывать по формуле:

Оклад (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат)

:

Количество рабочих часов за месяц

×

1,5

×

2 ч

=

Доплата за первые два часа сверхурочной работы

Доплату за последующие часы сверхурочной работы нужно рассчитывать по формуле:

(

Оклад (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат)

:

Количество рабочих часов за месяц

×

2

)

×

(

Количество часов, отработанных сверхурочно за смену или день

2 ч

)

=

Доплата за последующие часы сверхурочной работы

Порядок расчета количества рабочих часов в месяц устанавливает работодатель в ЛНА.

Целесообразно использовать среднемесячное количество рабочих часов в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели в часах.

Применение такого порядка расчета части оклада за час работы для оплаты сверхурочной работы позволяет за равное количество часов, отработанных в различных месяцах, получать одинаковую оплату.

Рассчитывать среднемесячное количество часов можно по формуле:

Годовое количество рабочих часов по календарю

:

12 мес.

=

Среднемесячное количество рабочих часов

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Пример расчёта среднего количества рабочих часов

Среднемесячное количество часов рассчитывается исходя из установленной продолжительности рабочей недели в часах.

В 2024 году при 40-часовой рабочей неделе количество рабочих часов составляет 1979. Соответственно, среднемесячное количество рабочих часов будет составлять 164,92 часа (1979 ч : 12 мес.).

  • Введена сдельная система оплаты труда.

Расчеты ведите так.

Доплату за первые два часа сверхурочной работы рассчитайте по формуле:

Сдельная расценка (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат)

×

1,5

×

Фактическая выработка (количество продукции, объем выполненных работ) за первые два часа сверхурочной работы

=

Доплата за первые два часа сверхурочной работы

Доплату за последующие часы сверхурочной работы рассчитайте по формуле:

Сдельная расценка (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат)

×

2

×

Фактическая выработка (количество продукции, объем выполненных работ) за третий и каждый последующий час сверхурочной работы

=

Доплата за последующие часы сверхурочной работы

  • Работнику установлен суммированный учет рабочего времени.

Количество «сверхурочных» часов при суммированном учете рабочего времени определяют, сравнивая нормальную продолжительности рабочего времени и фактически отработанное работником времени по итогам учетного периода. Если вторых больше — это сверхурочная работа.

Суммированный учет рабочего времени используется, когда ведение поденного или недельного учета нецелесообразно или невозможно. Например, при вахтовом методе работы.

Сверхурочные часы при суммированном учете времени оплачиваются в общем порядке. Нормальная продолжительность рабочего времени определяется трудовым договором, графиком работы или ЛНА. При этом запланировать в них сверхурочную нельзя.

Фактически отработанное время определяют по табелю учета рабочего времени по итогам учетного периода. В фактически отработанное время не включается часы отпуска и временной нетрудоспособности работника.

Если по итогам учетного периода выявляется переработка, ее компенсируют как сверхурочную работу. Здесь тоже при расчете доплаты за сверхурочную работу не нужно учитывать работу в выходные и праздничные дни, которую уже оплатили в повышенном размере.

Ответственность работодателя

Если работодатель не исполняет гарантии ст. 152 Трудового кодекса РФ по оплате сверхурочной работы, работник вправе обратиться за защитой своих прав в государственную инспекцию труда, в том числе через портал Роструда «Онлайнинспекция.рф». Такая жалоба может явиться поводом к привлечению работодателя к ответственности.

Отгул вместо доплаты

Работник может взять не деньги, а отгул или уйти с работы пораньше. Время отгула или отдыха должно быть не меньше времени, отработанного сверхурочно.

Дату предоставления отгулов нужно согласовать. Использовать дополнительное время отдыха работник должен с ведома и по распоряжению работодателя. Например, работник для этого должен написать заявление с просьбой предоставить ему выходной день, а работодатель — издать соответствующий приказ.

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