Как оплачивать сверхурочную работу по новым правилам: изменения с 1 сентября 2024 года

В апреле 2024 года опубликовали закон, по которому оплата за сверхурочную работу должна включать компенсационные и стимулирующие выплаты. Закон начнёт работать 1 сентября 2024 года, но есть рекомендации применять новый порядок расчёта уже сейчас.

Что считается сверхурочной работой

Всё зависит от графика работника. Сверхурочными считается выход за пределы рабочего дня (смены) работника, а при суммированном учете рабочего времени — выход за пределы нормального числа рабочих часов в отчётном периоде.

Это правило работает независимо от режима работы. Полное, неполное и сокращённое рабочее время, недельный и поденный учёт.

Основание для сверхурочной работы — письменный приказ или распоряжение. Но также сверхурочными посчитают устное распоряжение руководителя. Если он сказал «у нас дедлайн на носу, давайте всё доделаем» — это тоже сверхурочные.

Сверхурочной считается только работа, которую выполняют по инициативе работодателя, а не работника.

Не признается сверхурочной работа в режиме ненормированного рабочего времени при условии надлежащего оформления эпизодов привлечения работников к такой работе

Продолжительность сверхурочной работы

По ТК у работника не должно быть сверхурочной работы больше 4 часов в течение двух дней подряд и больше 120 часов в год. Если работодатель нарушил это правило, он всё равно должен оплатить все сверхурочно отработанные часы.

В 120 часов входит работа в выходные дни, но оплачивают сверхурочные и работу в выходные дни раздельно. При подсчете доплаты не берут в расчет сверхурочные дни, попавшие на выходные.

Оплата сверхурочной работы

По ТК первые два часа сверхурочной работы оплачиваются минимум в полуторном размере, последующие часы — минимум в двойном размере.

Работодатель может заплатить больше. А иногда должен — например, если он присоединился к отраслевому или региональному соглашению, в котором переработки оплачиваются в большем размере.

Конкретные размеры оплаты определяют в трудовом (коллективном) договоре или локальном нормативном акте (например, в Положении об оплате труда).

Если человек работал ночью, оплачивать нужно каждое отклонение от нормальных условий: работу в ночное время и сверхурочную работу.

Если в регионе установленный районный коэффициент, его тоже нужно применить при расчёте.

С 1 сентября 2024 года, если в оплату труда включены компенсации и стимулирующие выплаты, из нужно учесть в расчётах. То есть надбавки за квалификацию, за сложность и особые условия труда обязательно учитываются. Основание — ст. 152 Трудового кодекса.

До 1 сентября 2024 года к компенсационным и стимулирующим выплатам применяется коэффициент 1. С 1 сентября по закону он должен быть 1,5 или 2, в зависимости от условий. Есть рекомендации, по которым уже сейчас стоит рассчитывать доплату в соответствии с новыми правилами.

Порядок расчета зависит от системы оплаты труда. Она может быть повременной или сдельной.

Введена повременная система оплаты труда, работнику установлена часовая ставка.

Доплату за первые два часа сверхурочной работы рассчитывайте по формуле:

Часовая ставка (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат) × 1,5 × 2 ч = Доплата за первые два часа сверхурочной работы

Доплату за последующие часы сверхурочной работы нужно рассчитывать по формуле:

Часовая ставка (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат) × 2 × ( Количество часов, отработанных сверхурочно за смену или день – 2 ч ) = Доплата за последующие часы сверхурочной работы

Введена повременная система оплаты труда, работнику установлена дневная ставка.

Доплату за первые два часа сверхурочной работы рассчитывайте по формуле:

Дневная ставка (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат) : Количество рабочих часов за день × 1,5 × 2 ч = Доплата за первые два часа сверхурочной работы

Доплату за последующие часы сверхурочной работы нужно рассчитывать по формуле:

( Дневная ставка (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат) : Количество рабочих часов за день × 2 ) × ( Количество часов, отработанных сверхурочно за смену или день – 2 ч ) = Доплата за последующие часы сверхурочной работы

Введена повременная система оплаты труда, работнику установлен оклад.

Доплату за первые два часа сверхурочной работы нужно рассчитывать по формуле:

Оклад (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат) : Количество рабочих часов за месяц × 1,5 × 2 ч = Доплата за первые два часа сверхурочной работы

Доплату за последующие часы сверхурочной работы нужно рассчитывать по формуле:

( Оклад (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат) : Количество рабочих часов за месяц × 2 ) × ( Количество часов, отработанных сверхурочно за смену или день – 2 ч ) = Доплата за последующие часы сверхурочной работы

Порядок расчета количества рабочих часов в месяц устанавливает работодатель в ЛНА.

Целесообразно использовать среднемесячное количество рабочих часов в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели в часах.

Применение такого порядка расчета части оклада за час работы для оплаты сверхурочной работы позволяет за равное количество часов, отработанных в различных месяцах, получать одинаковую оплату.

Рассчитывать среднемесячное количество часов можно по формуле:

Годовое количество рабочих часов по календарю : 12 мес. = Среднемесячное количество рабочих часов

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Пример расчёта среднего количества рабочих часов

Среднемесячное количество часов рассчитывается исходя из установленной продолжительности рабочей недели в часах.

В 2024 году при 40-часовой рабочей неделе количество рабочих часов составляет 1979. Соответственно, среднемесячное количество рабочих часов будет составлять 164,92 часа (1979 ч : 12 мес.).

Введена сдельная система оплаты труда.

Расчеты ведите так.

Доплату за первые два часа сверхурочной работы рассчитайте по формуле:

Сдельная расценка (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат) × 1,5 × Фактическая выработка (количество продукции, объем выполненных работ) за первые два часа сверхурочной работы = Доплата за первые два часа сверхурочной работы

Доплату за последующие часы сверхурочной работы рассчитайте по формуле:

Сдельная расценка (с учетом компенсационных и стимулирующих выплат) × 2 × Фактическая выработка (количество продукции, объем выполненных работ) за третий и каждый последующий час сверхурочной работы = Доплата за последующие часы сверхурочной работы

Работнику установлен суммированный учет рабочего времени.

Количество «сверхурочных» часов при суммированном учете рабочего времени определяют, сравнивая нормальную продолжительности рабочего времени и фактически отработанное работником времени по итогам учетного периода. Если вторых больше — это сверхурочная работа.

Суммированный учет рабочего времени используется, когда ведение поденного или недельного учета нецелесообразно или невозможно. Например, при вахтовом методе работы.

Сверхурочные часы при суммированном учете времени оплачиваются в общем порядке. Нормальная продолжительность рабочего времени определяется трудовым договором, графиком работы или ЛНА. При этом запланировать в них сверхурочную нельзя.

Фактически отработанное время определяют по табелю учета рабочего времени по итогам учетного периода. В фактически отработанное время не включается часы отпуска и временной нетрудоспособности работника.

Если по итогам учетного периода выявляется переработка, ее компенсируют как сверхурочную работу. Здесь тоже при расчете доплаты за сверхурочную работу не нужно учитывать работу в выходные и праздничные дни, которую уже оплатили в повышенном размере.

Ответственность работодателя

Если работодатель не исполняет гарантии ст. 152 Трудового кодекса РФ по оплате сверхурочной работы, работник вправе обратиться за защитой своих прав в государственную инспекцию труда, в том числе через портал Роструда «Онлайнинспекция.рф». Такая жалоба может явиться поводом к привлечению работодателя к ответственности.

Отгул вместо доплаты

Работник может взять не деньги, а отгул или уйти с работы пораньше. Время отгула или отдыха должно быть не меньше времени, отработанного сверхурочно.

Дату предоставления отгулов нужно согласовать. Использовать дополнительное время отдыха работник должен с ведома и по распоряжению работодателя. Например, работник для этого должен написать заявление с просьбой предоставить ему выходной день, а работодатель — издать соответствующий приказ.

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