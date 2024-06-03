Как экспортёрам подтверждать нулевую ставку НДС: изменения с 1 июля 2024 года

С начала 2024 года экспортёрам упростили процедуру подтверждения нулевой ставки НДС. А с 1 июля 2024 года они будут формировать и направлять электронные реестры по новым правилам. Рассказываем об этих и других изменениях Налогового кодекса.

Электронные реестры для экспортёров теперь обязательны

При экспорте товаров применяют ставку НДС — 0%. Чтобы её подтвердить, у налогоплательщика есть 180 календарных дней после помещения товара под таможенные процедуры экспорта.

Если нарушить этот срок, придётся уплатить НДС по ставке 10% или 20% — в зависимости от вида экспортируемого товара. Уплаченный налог вернут в виде вычета, если экспортёр позднее всё же предоставит документы, которые подтверждают нулевую ставку.

Основание — п. 1, 9, 10 ст. 165, п. 10 ст. 171, п. 3 ст. 172 НК РФ.

Чтобы подтвердить нулевую ставку, экспортёры товаров за пределы ЕАЭС:

До 2024 года — подавали в налоговую таможенную декларацию и контракт.

С отчётности за I квартал 2024 года — подают в налоговую декларацию по НДС и электронный реестр. Бумажные копии документов не нужны.

В реестр включают сведения:

о таможенной декларации, по которой осуществили выпуск товаров в процедуре экспорта;

о контракте налогоплательщика с иностранным покупателем;

о прочих документах — товарно-транспортные накладных и других.

Подавайте подтверждающие документы в электронном виде, иначе налоговики посчитают их непредставленными.

Выбирать формат реестров в 2024 году могут только перевозчики и лица, которые оказывают услуги, связанные с экспортом.

Основание — закон № 549-ФЗ от 19.12.2022, п. 15 ст. 165 НК РФ.

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Формы электронных реестров с 1 июля 2024 года

Новые формы реестров для подтверждения нулевой ставки НДС, их электронные форматы и порядок заполнения описаны в приказах ФНС:

№ ЕД-7-15/1003 от 26.12.2023 — 5 обновлённых форм реестров для экспортёров (КНД 1155110, 1155117, 1155126, 1155128, 1155222);

№ ЕД-7-15/202 от 14.03.2024 — 13 обновлённых форм для перевозчиков и поставщиков услуг, работ, связанных с экспортом (КНД 1155111, 1155112, 1155113, 1155114, 1155115, 1155116, 1155118, 1155119, 1155120, 1155121, 1155122, 1155123, 1155221).

Оба приказа вступают в силу 1 июля 2024 года.

Применяйте новые формы к отчётности за II квартал 2024 года. До этого момента действуют старые и новые форматы реестров.

Есть два способа, как подтвердить нулевую ставку с помощью сведений по новым форматам. Направляйте их в налоговую:

через сервис ФНС «Офис экспортёра»;

по ТКС — телекоммуникационным каналам связи.

Что проверить при заполнении реестров, чтобы избежать проблем с налоговой:

Регистрационные номера таможенных деклараций. Реквизиты контрактов. Показатели налоговой базы в реестре и в НДС-декларации.

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Экспорт не подтверждён: как начислять НДС в 2024 году

Если вы не успели собрать все документы и подтвердить экспорт вовремя — начисляйте НДС на сумму поставки. Правила такого начисления изменились с 1 января 2024 года.

Как было до 2024 года:

Начисляли налог задним числом — корректировали налоговую базу того квартала, в котором была экспортная операция.

Подавали уточнённую декларацию.

Платили пени с суммы доначисленного налога из-за просрочки платежа.

Как стало в 2024 году:

Налог начисляют на последний день того квартала, в котором истекли 180 дней для документального подтверждения экспорта.

Не нужно подавать уточнёнку и платить пени, так как налог начисляется в текущем периоде без корректировки прошлых кварталов.

Основание — п. 9 ст. 167 НК РФ, ст. 2 закона № 549-ФЗ от 19.12.2022.

Новое правило действует независимо от того, когда произошла реализация до 1 января 2024 года или после.

Основание — письмо ФНС № СД-2-3/2962 от 29.02.2024.

Пример. Отгрузили товары зарубежному покупателю 20 декабря 2023 года. Собрать документы и подтвердить нулевую ставку нужно до истечения 180 дней, в июне 2024 года. Если экспортёр не успеет в срок, декабрьскую поставку обложат НДС. Налог нужно начислить 30 июня и включить в декларацию за II квартал 2024 года.

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Отметка таможни в поручении на отгрузку в 2024 году

Еще одно новшество 2024 года касается международной перевозки товаров водным транспортом.

С 1 января 2024 года при таких перевозках больше не требуется отметка таможенного органа о разрешении, которую раньше проставляли в поручении на отгрузку. Теперь налоговики сами запрашивают нужные сведения у таможенного органа и сверяют их с данными налогоплательщика.

Основание — п. 9, 17 ст. 165 НК РФ.

С 1 апреля 2025 года отменят таможенную отметку и на товаросопроводительных документах, которые подтверждают нулевую ставку НДС. Эта норма коснется услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и транспортно-экспедиционных услуг.

Основание — закон № 92-ФЗ от 22.04.2024.

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