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Отчетность в СФР

Как заполнить форму ЕФС-1 по травматизму за полугодие 2024 

До 25 июля 2024 года компании и ИП с сотрудниками должны отчитаться по взносам на «травматизм». Разбираемся, как заполнить отчётную форму.
Как заполнить форму ЕФС-1 по травматизму за полугодие 2024 
Иллюстрация: Моё дело

Кто сдаёт отчёт по «травматизму»

Подают работодатели с застрахованными работниками. Если работников обязательно нужно страховать от несчастных производственных случаев и профзаболеваний, компания сдаёт отчёт. В нём указывают и штатных сотрудников, и тех, кто работает по договорам ГПХ.

Не подают отчёт работодатели на АУСН.

Основание — п. 1.6 ст. 24 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.

Ведите бухгалтерский и налоговый учёт, создавайте отчёты с Онлайн-бухгалтерией «Моё дело». Сервис сам распознаёт документы, формирует отчётность в налоговую, СФР и Росстат. А если возникнут вопросы — обращайтесь к экспертам «Моё дело», они помогут разобраться с любыми сложностями и быстро ответят на ваши вопросы понятным языком.

В какой срок сдавать отчёт

Раздел 2 формы ЕФС-1 сдавайте ежеквартально — не позже 25 числа по окончании I квартала, полугодия, 9 месяцев, года.

Последний день сдачи полугодового отчёта в 2024 году — 25 июля.

Если опоздали с подачей сведений о взносах на «травматизм» — штраф 5% от начислений за последний квартал за каждый полный и неполный просроченный месяц, но не более 30% и не меньше 1 000 руб. 

Основание — п. 1.6 ст. 24 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.

По какой форме заполнять отчёт

Заполняйте Раздел 2 формы ЕФС-1 — утверждена приказом СФР № 2281 от 17.11.2023. Этот же приказ включает порядок заполнения формы (далее — Порядок).

Состав отчёта по «травматизму»:

Подраздел

Содержание

Кто заполняет

Титульный лист (общий для ЕФС-1)

Информация о страхователе и отчётном периоде

Все

2.1

Расчёт страховых взносов на «травматизм»

Все

2.1.1

Сведения об облагаемой базе и взносах

  • Компании с СКЕ (самостоятельными классификационными единицами);

  • госучреждения;

  • страхователи, которые начисляют взносы по нескольким основаниям

2.2

Сведения для расчёта взносов страхователями из п. 2.1 ст. 22 закона № 125-ФЗ

Страхователи, которые направляли своих сотрудников временно на работу к другому работодателю

2.3

Сведения на начало года об обязательных медосмотрах и проведённой СОУТ

Все

Если начислений работникам за полугодие не было, подавайте нулевой отчёт.

Титульный лист

Титульный лист заполняйте одинаково для любого из отчётов в составе ЕФС-1. Укажите:

  • Свой регистрационный номер в СФР.

  • Наименование компании (полное или сокращённое) / полное ФИО предпринимателя.

  • ИНН, КПП, ОГРН / ОГРНИП. 

  • ОКПО, ОКФС и ОКОГУ — не заполняйте.

  • ОКВЭД по основному виду деятельности.

  • Номер телефона и электронную почту.

Проставьте подпись руководителя с расшифровкой и дату подписания — внизу титульного листа. Печать проставьте, если она есть.

Чтобы правильно рассчитывать и вовремя платить страховые взносы и налоги, передайте ведение учёта специалистам бухгалтерского аутсорсинга «Моё дело». Они исчислят обязательные платежи, заполнят и вовремя сдадут отчётность. В одной подписке вы получаете бухгалтерское, налоговое, правовое и кадровое сопровождение.

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Как заполнять отчёт по «травматизму» за полугодие 2024

Сначала в Разделе 2 заполните общую информацию:

  • «Номер корректировки» — для первичного отчёта — «000», для уточнённого — «001», «002» и т.д. 

  • «Расчётный (отчётный) период» — код полугодия «06».

  • «Календарный год» — «2024».

  • «Прекращение деятельности» — заполняйте при прекращении деятельности компании или ИП, проставив «Л».

  • «Среднесписочная численность работников» — рассчитывается с начала года.

  • «Численность работающих застрахованных лиц» — число физлиц, по которым в отчётном периоде начислялись взносы (в том числе по ГПХ-договорам).

  • «Численность работающих инвалидов и сотрудников, занятых на «вредных» работах» — их списочная численность.

Подраздел 2.1

В таблице отразите показатели для формирования базы по взносам на «травматизм».

Данные укажите так:

  • Графа 3 — в целом за полугодие с начала года.

  • Графа 4 — на конец I квартала.

  • Графы 5–7 — в разбивке за апрель, май, июнь.

Внесите данные в строки:

  • Строка 1 — сумма начислений физлицам.

  • Строка 2 — необлагаемые взносами суммы из выплат в строке 1.

  • Строка 3 — база для расчёта взносов (строка 1 минус строка 2).

  • Строка 4 — выплаты в пользу работающих инвалидов из строки 3.

  • Строка 5 — процент тарифа.

  • Строка 6 — проценты скидки, если он установлен к тарифу на 2024 год.

  • Срока 7 — процент надбавки, если он установлен к тарифу на 2024 год.

  • Строка 8 — размер тарифа с учетом скидки или надбавки.

  • Строка 9 — сумма взносов на «травматизм» (строка 3 х строка 8).

Проверьте: суммы по строкам в графе 3 должны быть равны сумме показателей в графах 4–7.

Если подаёте подраздел 2.1.1, в разделе 2.1 не заполняйте строки 5–8.

Подраздел 2.1.1

Поставьте отметку «Х», в одну из ячеек:

  • «СКЕ» — если выделяли свои структурные подразделения в самостоятельные квалификационные единицы.

  • «Частичное финансирование» — указывает госучреждение, финансируемое частично из бюджетов всех уровней.

  • «Страхователь, исчисляющий взносы по нескольким основаниям» — ИП или обычные физлица (не ИП), которые заключили с работником договор (трудовой, ГПХ) и состоят на учёте в СФР по нескольким основаниям. При этом договор включает условие об уплате взносов на «травматизм».

В таблицу внесите данные:

  • Графы 2–4 — наименование и код ОКВЭД видов деятельности.

  • Графы 5–8 — процент тарифа с учётом скидки или надбавки.

  • Графы 9–18 — база для расчёта взносов.

  • Графы 19–24 — исчисленные страховые взносы на начало года, второго квартала, по месяцам второго квартала.

Подраздел 2.2

Заполняйте Подраздел 2.2, если временно направляли свой персонал к другому работодателю (ИП, юрлицу) по договору. 

Число заполненных в таблице строк должно соответствовать количеству работодателей, к которым направляли сотрудников для временной работы.

В таблице укажите:

  • Графы 1–5 — информация о принимающей стороне — номер в СФР, ИНН, КПП, ОКВЭД.

  • Графы 6–7 — сколько работников направляли, в том числе инвалидов.

  • Графы 8–15 — база для расчёта взносов — с начала года и по месяцам второго квартала.

  • Графы 16–19 — процент применяемого тарифа со скидками или надбавками.

Подраздел 2.3

На основании актов медкомиссий и заключений, выданных по итогам медосмотров за 2023 год, укажите:

  • число работников, для которых обязательны медосмотры — предварительные и периодические;

  • сколько работников прошли такие медосмотры

Если таких не было — укажите «0».

В таблице — сведения о последней СОУТ (спецоценке условий труда), проведенной до начала 2024 года, укажите:

  • Графа 3 — сколько рабочих мест подлежат спецоценке.

  • Графы 4–11 — количество рабочих мест, по которым на начало 2024 года спецоценку провели. Указывайте общее число и в разбивке по классам условий труда.

Если не проводили СОУТ, в графах 4–11 укажите «0».

Пример заполненного отчёта

В ООО «Бриз» 4 работника — все по трудовым договорам, включая гендиректора. Страховой тариф 0,2% (без скидок и надбавок). СОУТ проведена в марте 2023 года. Обязательных медосмотров нет.

Всего за полугодие 2024 года работникам начислено облагаемых взносами вознаграждений — 820 000 руб. Из них 400 000 руб. за апрель — июнь, в том числе:

  • апрель — 130 000 руб.;

  • май — 138 000 руб.;

  • июнь — 132 000 руб.   

Заполненная форма:

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