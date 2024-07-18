Как заполнить форму ЕФС-1 по травматизму за полугодие 2024 

Кто сдаёт отчёт по «травматизму»
Подают работодатели с застрахованными работниками. Если работников обязательно нужно страховать от несчастных производственных случаев и профзаболеваний, компания сдаёт отчёт. В нём указывают и штатных сотрудников, и тех, кто работает по договорам ГПХ.
Не подают отчёт работодатели на АУСН.
Основание — п. 1.6 ст. 24 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.
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В какой срок сдавать отчёт
Раздел 2 формы ЕФС-1 сдавайте ежеквартально — не позже 25 числа по окончании I квартала, полугодия, 9 месяцев, года.
Последний день сдачи полугодового отчёта в 2024 году — 25 июля.
Если опоздали с подачей сведений о взносах на «травматизм» — штраф 5% от начислений за последний квартал за каждый полный и неполный просроченный месяц, но не более 30% и не меньше 1 000 руб.
Основание — п. 1.6 ст. 24 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.
По какой форме заполнять отчёт
Заполняйте Раздел 2 формы ЕФС-1 — утверждена приказом СФР № 2281 от 17.11.2023. Этот же приказ включает порядок заполнения формы (далее — Порядок).
Состав отчёта по «травматизму»:
Подраздел
Содержание
Кто заполняет
Титульный лист (общий для ЕФС-1)
Информация о страхователе и отчётном периоде
Все
2.1
Расчёт страховых взносов на «травматизм»
Все
2.1.1
Сведения об облагаемой базе и взносах
2.2
Сведения для расчёта взносов страхователями из п. 2.1 ст. 22 закона № 125-ФЗ
Страхователи, которые направляли своих сотрудников временно на работу к другому работодателю
2.3
Сведения на начало года об обязательных медосмотрах и проведённой СОУТ
Все
Если начислений работникам за полугодие не было, подавайте нулевой отчёт.
Титульный лист
Титульный лист заполняйте одинаково для любого из отчётов в составе ЕФС-1. Укажите:
Свой регистрационный номер в СФР.
Наименование компании (полное или сокращённое) / полное ФИО предпринимателя.
ИНН, КПП, ОГРН / ОГРНИП.
ОКПО, ОКФС и ОКОГУ — не заполняйте.
ОКВЭД по основному виду деятельности.
Номер телефона и электронную почту.
Проставьте подпись руководителя с расшифровкой и дату подписания — внизу титульного листа. Печать проставьте, если она есть.
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Как заполнять отчёт по «травматизму» за полугодие 2024
Сначала в Разделе 2 заполните общую информацию:
«Номер корректировки» — для первичного отчёта — «000», для уточнённого — «001», «002» и т.д.
«Расчётный (отчётный) период» — код полугодия «06».
«Календарный год» — «2024».
«Прекращение деятельности» — заполняйте при прекращении деятельности компании или ИП, проставив «Л».
«Среднесписочная численность работников» — рассчитывается с начала года.
«Численность работающих застрахованных лиц» — число физлиц, по которым в отчётном периоде начислялись взносы (в том числе по ГПХ-договорам).
«Численность работающих инвалидов и сотрудников, занятых на «вредных» работах» — их списочная численность.
Подраздел 2.1
В таблице отразите показатели для формирования базы по взносам на «травматизм».
Данные укажите так:
Графа 3 — в целом за полугодие с начала года.
Графа 4 — на конец I квартала.
Графы 5–7 — в разбивке за апрель, май, июнь.
Внесите данные в строки:
Строка 1 — сумма начислений физлицам.
Строка 2 — необлагаемые взносами суммы из выплат в строке 1.
Строка 3 — база для расчёта взносов (строка 1 минус строка 2).
Строка 4 — выплаты в пользу работающих инвалидов из строки 3.
Строка 5 — процент тарифа.
Строка 6 — проценты скидки, если он установлен к тарифу на 2024 год.
Срока 7 — процент надбавки, если он установлен к тарифу на 2024 год.
Строка 8 — размер тарифа с учетом скидки или надбавки.
Строка 9 — сумма взносов на «травматизм» (строка 3 х строка 8).
Проверьте: суммы по строкам в графе 3 должны быть равны сумме показателей в графах 4–7.
Если подаёте подраздел 2.1.1, в разделе 2.1 не заполняйте строки 5–8.
Подраздел 2.1.1
Поставьте отметку «Х», в одну из ячеек:
«СКЕ» — если выделяли свои структурные подразделения в самостоятельные квалификационные единицы.
«Частичное финансирование» — указывает госучреждение, финансируемое частично из бюджетов всех уровней.
«Страхователь, исчисляющий взносы по нескольким основаниям» — ИП или обычные физлица (не ИП), которые заключили с работником договор (трудовой, ГПХ) и состоят на учёте в СФР по нескольким основаниям. При этом договор включает условие об уплате взносов на «травматизм».
В таблицу внесите данные:
Графы 2–4 — наименование и код ОКВЭД видов деятельности.
Графы 5–8 — процент тарифа с учётом скидки или надбавки.
Графы 9–18 — база для расчёта взносов.
Графы 19–24 — исчисленные страховые взносы на начало года, второго квартала, по месяцам второго квартала.
Подраздел 2.2
Заполняйте Подраздел 2.2, если временно направляли свой персонал к другому работодателю (ИП, юрлицу) по договору.
Число заполненных в таблице строк должно соответствовать количеству работодателей, к которым направляли сотрудников для временной работы.
В таблице укажите:
Графы 1–5 — информация о принимающей стороне — номер в СФР, ИНН, КПП, ОКВЭД.
Графы 6–7 — сколько работников направляли, в том числе инвалидов.
Графы 8–15 — база для расчёта взносов — с начала года и по месяцам второго квартала.
Графы 16–19 — процент применяемого тарифа со скидками или надбавками.
Подраздел 2.3
На основании актов медкомиссий и заключений, выданных по итогам медосмотров за 2023 год, укажите:
число работников, для которых обязательны медосмотры — предварительные и периодические;
сколько работников прошли такие медосмотры.
Если таких не было — укажите «0».
В таблице — сведения о последней СОУТ (спецоценке условий труда), проведенной до начала 2024 года, укажите:
Графа 3 — сколько рабочих мест подлежат спецоценке.
Графы 4–11 — количество рабочих мест, по которым на начало 2024 года спецоценку провели. Указывайте общее число и в разбивке по классам условий труда.
Если не проводили СОУТ, в графах 4–11 укажите «0».
Пример заполненного отчёта
В ООО «Бриз» 4 работника — все по трудовым договорам, включая гендиректора. Страховой тариф 0,2% (без скидок и надбавок). СОУТ проведена в марте 2023 года. Обязательных медосмотров нет.
Всего за полугодие 2024 года работникам начислено облагаемых взносами вознаграждений — 820 000 руб. Из них 400 000 руб. за апрель — июнь, в том числе:
апрель — 130 000 руб.;
май — 138 000 руб.;
июнь — 132 000 руб.
Заполненная форма:
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