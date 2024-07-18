Как заполнить форму ЕФС-1 по травматизму за полугодие 2024 

До 25 июля 2024 года компании и ИП с сотрудниками должны отчитаться по взносам на «травматизм». Разбираемся, как заполнить отчётную форму.

Кто сдаёт отчёт по «травматизму»

Подают работодатели с застрахованными работниками. Если работников обязательно нужно страховать от несчастных производственных случаев и профзаболеваний, компания сдаёт отчёт. В нём указывают и штатных сотрудников, и тех, кто работает по договорам ГПХ.

Не подают отчёт работодатели на АУСН.

Основание — п. 1.6 ст. 24 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.

Ведите бухгалтерский и налоговый учёт, создавайте отчёты с Онлайн-бухгалтерией «Моё дело». Сервис сам распознаёт документы, формирует отчётность в налоговую, СФР и Росстат. А если возникнут вопросы — обращайтесь к экспертам «Моё дело», они помогут разобраться с любыми сложностями и быстро ответят на ваши вопросы понятным языком.

В какой срок сдавать отчёт

Раздел 2 формы ЕФС-1 сдавайте ежеквартально — не позже 25 числа по окончании I квартала, полугодия, 9 месяцев, года.

Последний день сдачи полугодового отчёта в 2024 году — 25 июля.

Если опоздали с подачей сведений о взносах на «травматизм» — штраф 5% от начислений за последний квартал за каждый полный и неполный просроченный месяц, но не более 30% и не меньше 1 000 руб.

Основание — п. 1.6 ст. 24 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.

По какой форме заполнять отчёт

Заполняйте Раздел 2 формы ЕФС-1 — утверждена приказом СФР № 2281 от 17.11.2023. Этот же приказ включает порядок заполнения формы (далее — Порядок).

Состав отчёта по «травматизму»:

Подраздел Содержание Кто заполняет Титульный лист (общий для ЕФС-1) Информация о страхователе и отчётном периоде Все 2.1 Расчёт страховых взносов на «травматизм» Все 2.1.1 Сведения об облагаемой базе и взносах Компании с СКЕ (самостоятельными классификационными единицами);

госучреждения;

страхователи, которые начисляют взносы по нескольким основаниям 2.2 Сведения для расчёта взносов страхователями из п. 2.1 ст. 22 закона № 125-ФЗ Страхователи, которые направляли своих сотрудников временно на работу к другому работодателю 2.3 Сведения на начало года об обязательных медосмотрах и проведённой СОУТ Все

Если начислений работникам за полугодие не было, подавайте нулевой отчёт.

Титульный лист

Титульный лист заполняйте одинаково для любого из отчётов в составе ЕФС-1. Укажите:

Свой регистрационный номер в СФР.

Наименование компании (полное или сокращённое) / полное ФИО предпринимателя.

ИНН, КПП, ОГРН / ОГРНИП.

ОКПО, ОКФС и ОКОГУ — не заполняйте.

ОКВЭД по основному виду деятельности.

Номер телефона и электронную почту.

Проставьте подпись руководителя с расшифровкой и дату подписания — внизу титульного листа. Печать проставьте, если она есть.

Чтобы правильно рассчитывать и вовремя платить страховые взносы и налоги, передайте ведение учёта специалистам бухгалтерского аутсорсинга «Моё дело». Они исчислят обязательные платежи, заполнят и вовремя сдадут отчётность. В одной подписке вы получаете бухгалтерское, налоговое, правовое и кадровое сопровождение.

Чем обернётся налоговая реформа для бизнеса и не только Забирайте подробный обзор изменений в законодательстве от экспертов Оставляйте заявку, вышлем обзор вам на e-mail: Отправить

Как заполнять отчёт по «травматизму» за полугодие 2024

Сначала в Разделе 2 заполните общую информацию:

«Номер корректировки» — для первичного отчёта — «000», для уточнённого — «001», «002» и т.д.

«Расчётный (отчётный) период» — код полугодия «06».

«Календарный год» — «2024».

«Прекращение деятельности» — заполняйте при прекращении деятельности компании или ИП, проставив «Л».

«Среднесписочная численность работников» — рассчитывается с начала года.

«Численность работающих застрахованных лиц» — число физлиц, по которым в отчётном периоде начислялись взносы (в том числе по ГПХ-договорам).

«Численность работающих инвалидов и сотрудников, занятых на «вредных» работах» — их списочная численность.

Подраздел 2.1

В таблице отразите показатели для формирования базы по взносам на «травматизм».

Данные укажите так:

Графа 3 — в целом за полугодие с начала года.

Графа 4 — на конец I квартала.

Графы 5–7 — в разбивке за апрель, май, июнь.

Внесите данные в строки:

Строка 1 — сумма начислений физлицам.

Строка 2 — необлагаемые взносами суммы из выплат в строке 1.

Строка 3 — база для расчёта взносов (строка 1 минус строка 2).

Строка 4 — выплаты в пользу работающих инвалидов из строки 3.

Строка 5 — процент тарифа.

Строка 6 — проценты скидки, если он установлен к тарифу на 2024 год.

Срока 7 — процент надбавки, если он установлен к тарифу на 2024 год.

Строка 8 — размер тарифа с учетом скидки или надбавки.

Строка 9 — сумма взносов на «травматизм» (строка 3 х строка 8).

Проверьте: суммы по строкам в графе 3 должны быть равны сумме показателей в графах 4–7.

Если подаёте подраздел 2.1.1, в разделе 2.1 не заполняйте строки 5–8.

Подраздел 2.1.1

Поставьте отметку «Х», в одну из ячеек:

«СКЕ» — если выделяли свои структурные подразделения в самостоятельные квалификационные единицы.

«Частичное финансирование» — указывает госучреждение, финансируемое частично из бюджетов всех уровней.

«Страхователь, исчисляющий взносы по нескольким основаниям» — ИП или обычные физлица (не ИП), которые заключили с работником договор (трудовой, ГПХ) и состоят на учёте в СФР по нескольким основаниям. При этом договор включает условие об уплате взносов на «травматизм».

В таблицу внесите данные:

Графы 2–4 — наименование и код ОКВЭД видов деятельности.

Графы 5–8 — процент тарифа с учётом скидки или надбавки.

Графы 9–18 — база для расчёта взносов.

Графы 19–24 — исчисленные страховые взносы на начало года, второго квартала, по месяцам второго квартала.

Подраздел 2.2

Заполняйте Подраздел 2.2, если временно направляли свой персонал к другому работодателю (ИП, юрлицу) по договору.

Число заполненных в таблице строк должно соответствовать количеству работодателей, к которым направляли сотрудников для временной работы.

В таблице укажите:

Графы 1–5 — информация о принимающей стороне — номер в СФР, ИНН, КПП, ОКВЭД.

Графы 6–7 — сколько работников направляли, в том числе инвалидов.

Графы 8–15 — база для расчёта взносов — с начала года и по месяцам второго квартала.

Графы 16–19 — процент применяемого тарифа со скидками или надбавками.

Подраздел 2.3

На основании актов медкомиссий и заключений, выданных по итогам медосмотров за 2023 год, укажите:

число работников, для которых обязательны медосмотры — предварительные и периодические;

сколько работников прошли такие медосмотры.

Если таких не было — укажите «0».

В таблице — сведения о последней СОУТ (спецоценке условий труда), проведенной до начала 2024 года, укажите:

Графа 3 — сколько рабочих мест подлежат спецоценке.

Графы 4–11 — количество рабочих мест, по которым на начало 2024 года спецоценку провели. Указывайте общее число и в разбивке по классам условий труда.

Если не проводили СОУТ, в графах 4–11 укажите «0».

Пример заполненного отчёта

В ООО «Бриз» 4 работника — все по трудовым договорам, включая гендиректора. Страховой тариф 0,2% (без скидок и надбавок). СОУТ проведена в марте 2023 года. Обязательных медосмотров нет.

Всего за полугодие 2024 года работникам начислено облагаемых взносами вознаграждений — 820 000 руб. Из них 400 000 руб. за апрель — июнь, в том числе:

апрель — 130 000 руб.;

май — 138 000 руб.;

июнь — 132 000 руб.

Заполненная форма:

Правильно рассчитывайте страховые взносы и налоги, с первого раза сдавайте отчётность с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Сервис содержит готовые решения, разработанные с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.

Моё дело Бюро Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать больше

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8K14d1