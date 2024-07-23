Что можно и нельзя делать с неиспользованными отпусками работников

Иногда сотрудники вообще не уходят в отпуск. У них нет претензий, они на это согласны — но по закону так нельзя. Разбираемся, что делать в таких случаях, и как не допустить нарушений.

Сколько дней отпуска должен отдыхать сотрудник: требования ТК

Ежегодно полный отпуск должны получить работники младше 18 лет и работники с вредными и опасными условиями труда.

Можно перенести отпуск на следующий годвсем остальным сотрудникам. Но есть три требования:

Нужен исключительный случай: отпуск работника плохо повлияет на ход работы.

Нужно согласие работника.

В следующем рабочем году сотрудник обязан «отгулять» отпуск. Если он этого не сделает — это будет нарушением закона.

Если нарушить закон, придётся отвечать по КоАП. На первый раз будет штраф. На второй: оштрафуют в большем размере или могут дисквалифицировать должностное лицо — например, руководителя организации.

Если сотрудник «накопит» отпуск, он сможет им воспользоваться

Даже если забыть про КоАП, давать накапливать отпуск опасно.

Если сотрудник несколько лет не уходил в отпуск, он может использовать все отпускные дни разом, согласовав это с работодателем.

Других вариантов обычно нет. Сотрудник обязан «отгулять» 28 дней за каждый рабочий год. За дни сверх этого он может «взять деньгами» — но отпуска сверх 28 дней это редкость.

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Можно ли компенсировать отпуск деньгами

Если не увольнять сотрудника. По ТК есть минимальный порог отпуска. Если отпуск длиннее — сотрудник может попросить компенсировать оставшиеся дни деньгами. Для этого ему надо написать заявление.

Минимальный некомпенсируемый порог отпуска — 28 дней в год. Но есть исключения:

Для работников с вредными и опасными условиями труда этот порог составляет 7 дней.

Для работников некоторых предприятий оборонно-промышленного комплекса — 21 день. Основание — пп. «д» п. 2 Особенностей, утв. постановлением Правительства РФ № 1365 от 1 августа 2022 г.

При этом, если сотрудник сам потребует заменить отпуск деньгами, вы вправе ему отказать. Компенсация — право работодателя, а не обязанность.

Как оформить замену отпуска денежной компенсацией, не связанной с увольнением, смотрите в специальном материале «Моего дела».

Компенсировать отпуск за дни, которые входят в минимальныйпредел, нельзя: закон запрещает. Исключений нет: даже если сам сотрудник просит просто дать денег, придётся отправить его в отпуск.

Если «уволить» сотрудника. Иногда отпускать работника на положенный отпуск неудобно. Тогда можно воспользоваться лазейкой. По закону ничто не мешает уволить работника по соглашению сторон, заплатить положенную компенсацию и сразу же принять его обратно на работу.

Пользуйтесь лазейками осторожно: пока мы пишем статью, это законно — но потом это может измениться.

Если работник к моменту своего увольнения по каким-либо причинам не использовал все дни положенного ему отпуска, то работодатель обязан выплатить ему компенсацию за все неиспользованные дни отпуска.

О том, как рассчитывать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, смотрите в специальном материале «Моего дела».

Может ли работник сам отказаться от отпуска по графику

Сотрудник может перенести отпуск в двух случаях, нарушающих ТК:

работодатель выплатил отпускные позднее, чем за 3 дня до начала отпуска;

работодатель предупредил работника о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.

В таких ситуациях работник тоже обязан сходить в отпуск — но у него есть право выбрать другие даты по согласованию с работодателем.

Если же сотрудник сам не уходит в отпуск по графику, вы можете применить дисциплинарное высказывание: выговор или замечание.

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