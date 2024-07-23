Что можно и нельзя делать с неиспользованными отпусками работников

Сколько дней отпуска должен отдыхать сотрудник: требования ТК
Ежегодно полный отпуск должны получить работники младше 18 лет и работники с вредными и опасными условиями труда.
Можно перенести отпуск на следующий годвсем остальным сотрудникам. Но есть три требования:
Нужен исключительный случай: отпуск работника плохо повлияет на ход работы.
Нужно согласие работника.
В следующем рабочем году сотрудник обязан «отгулять» отпуск. Если он этого не сделает — это будет нарушением закона.
Если нарушить закон, придётся отвечать по КоАП. На первый раз будет штраф. На второй: оштрафуют в большем размере или могут дисквалифицировать должностное лицо — например, руководителя организации.
Если сотрудник «накопит» отпуск, он сможет им воспользоваться
Даже если забыть про КоАП, давать накапливать отпуск опасно.
Если сотрудник несколько лет не уходил в отпуск, он может использовать все отпускные дни разом, согласовав это с работодателем.
Других вариантов обычно нет. Сотрудник обязан «отгулять» 28 дней за каждый рабочий год. За дни сверх этого он может «взять деньгами» — но отпуска сверх 28 дней это редкость.
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Можно ли компенсировать отпуск деньгами
Если не увольнять сотрудника. По ТК есть минимальный порог отпуска. Если отпуск длиннее — сотрудник может попросить компенсировать оставшиеся дни деньгами. Для этого ему надо написать заявление.
Минимальный некомпенсируемый порог отпуска — 28 дней в год. Но есть исключения:
Для работников с вредными и опасными условиями труда этот порог составляет 7 дней.
Для работников некоторых предприятий оборонно-промышленного комплекса — 21 день. Основание — пп. «д» п. 2 Особенностей, утв. постановлением Правительства РФ № 1365 от 1 августа 2022 г.
При этом, если сотрудник сам потребует заменить отпуск деньгами, вы вправе ему отказать. Компенсация — право работодателя, а не обязанность.
Как оформить замену отпуска денежной компенсацией, не связанной с увольнением, смотрите в специальном материале «Моего дела».
Компенсировать отпуск за дни, которые входят в минимальныйпредел, нельзя: закон запрещает. Исключений нет: даже если сам сотрудник просит просто дать денег, придётся отправить его в отпуск.
Если «уволить» сотрудника. Иногда отпускать работника на положенный отпуск неудобно. Тогда можно воспользоваться лазейкой. По закону ничто не мешает уволить работника по соглашению сторон, заплатить положенную компенсацию и сразу же принять его обратно на работу.
Пользуйтесь лазейками осторожно: пока мы пишем статью, это законно — но потом это может измениться.
Если работник к моменту своего увольнения по каким-либо причинам не использовал все дни положенного ему отпуска, то работодатель обязан выплатить ему компенсацию за все неиспользованные дни отпуска.
О том, как рассчитывать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, смотрите в специальном материале «Моего дела».
Может ли работник сам отказаться от отпуска по графику
Сотрудник может перенести отпуск в двух случаях, нарушающих ТК:
работодатель выплатил отпускные позднее, чем за 3 дня до начала отпуска;
работодатель предупредил работника о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.
В таких ситуациях работник тоже обязан сходить в отпуск — но у него есть право выбрать другие даты по согласованию с работодателем.
Если же сотрудник сам не уходит в отпуск по графику, вы можете применить дисциплинарное высказывание: выговор или замечание.
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