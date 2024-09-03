Новый счёт-фактура с октября: ответы на самые волнующие вопросы

Вопрос 1. Какую форму счёта-фактуры применять с 1 октября 2024 года?
Вводится новая форма. Изменятся:
формы счёта-фактуры;
формы корректировочного счёта-фактуры;
правил заполнения счетов-фактур (обычных и корректировочных);
правил ведения и заполнения дополнительного листа книги продаж и книги покупок.
Сама форма утверждена Постановлением Правительства № 1137 от 26.12.2011 с изменениями, внесёнными Постановлением № 1096 от 16.08.2024.
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Вопрос 2. Что изменилось в форме счёта-фактуры?
Изменения в счёте-фактуре с 1 октября 2024 года:
Новое наименование строки 5а — «Документ об отгрузке: наименование, №__ от__».
Не отражайте порядковый номер записи в счёте-фактуре (№ п/п), но указывайте наименование документа, на основании которого выставили счёт-фактуру. Если таких документов несколько, вносите их наименования, даты и номера через точку с запятой («;»).
Добавили новую графу 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС».
Заполняйте её по прослеживаемым товарам:
при их реализации (в том числе в составе комплекта);
при их передаче в составе выполненных работ.
Не заполняйте графы 12–14, если счёт-фактуру составляете на непрослеживаемый товар, или на работы (услуги), в составе которых не предусмотрена передача таких товаров.
Основание — пп. «з (1)» п. 1, пп. «о» п. 2, п. 2 (2) Правил заполнения счёта-фактуры в ред. Постановления от 16.08.2024 № 1096.
Изменён порядок заполнения строки 5 «К платёжно-расчётному документу №__ от__»:
Теперь дату и номер платёжки нужно заполнять при покупке товаров, работ и услуг при покупке у иностранных лиц на территиории РФ. Это правило работает для налоговых агентов, указанных в п. 2 ст. 161 НК.
Убрали некорректное требование для налоговых агентов, до 2023 года упоминавшихся в п. 4 ст. 174 НК, вносить дату и номер платежного поручения, которым НДС перечислили в бюджет.
Основание — пп. «з» п. 1 Правил заполнения счёта-фактуры в ред. Постановления от 16.08.2024 № 1096.
Графу 14 добавили и в форму корректировочного счёта-фактуры. При изменении цены прослеживаемого товара в графе 14:
по строке А переносите показатели из графы 14 счёта-фактуры до изменения стоимости;
по строке Б отражайте новую стоимость без НДС;
по строке В (увеличение) указывайте разницу между показателями строк А и Б при увеличении стоимости (отрицательный результат вносите с положительным значением);
по строке Г (уменьшение) отражайте разницу показателей строк А и Б при уменьшении стоимости товара (положительный результат вносите с положительным значением).
Основание — пп. «я (3)» – «я (6)» п. 2 Правил заполнения счёта-фактуры в ред. Постановления от 16.08.2024 № 1096.
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Вопрос 3. Как продавцам прослеживаемых товаров заполнять счета-фактуры по новой форме?
Обычно всё отправляется электронно. Счета-фактуры на прослеживаемые товары оформляйте в электронном виде и направляйте контрагентам через оператора ЭДО. Это относится и к корректировочным счетам-фактурам.
Иногда можно оформить счёт-фактуру на бумаге. Есть два исключения:
реализация или передача прослеживаемого товара в составе выполненных работ физлицам для личных нужд или самозанятым - плательщикам НПД;
реализация и перемещение таких товаров из России согласно таможенной процедуре экспорта (реэкспорта) или на территорию государства — члена ЕАЭС.
Основание — п. 1.1, 6 ст. 169 НК.
Сведения о прослеживаемости отражайте в графах 11–14:
в графе 11 — регистрационный номер партии прослеживаемого товара (РНПТ);
в графах 12 и 12а — код и условное обозначение единицы измерения товара;
в графе 13 — количество прослеживаемого товара;
графа 14 — стоимость прослеживаемого товара (без НДС).
Прочие реквизиты нового счёта-фактуры заполняйте в обычном порядке.
Если в счёте-фактуре отражаете прослеживаемые товары с одинаковым наименованием (графа 1а), единицей измерения (графа 2а) и ценой (графа 4), внесите их в одну строку, а к ней заполните отдельные подстроки по каждому РНПТ (графа 11).
Образец заполнения:
Вопрос 4. Как быть, если не успели обновить форму счёта-фактуры в своей системе?
Бумажные счета-фактуры с 1 октября 2024 года составляйте по новой форме с графой 14 и наименованием документа в строке 5а. Если не работаете с прослеживаемыми товарами, отображать графы 12– 14 в счёте-фактуре не нужно.
Электронные счета-фактуры, УПД и корректировочные счета-фактуры до 1 апреля 2025 года можно оформлять и по новому, и по старому формату. До этой даты действует переходный период.
Новый электронный формат с графой 14 действует с 9 февраля 2024 года. ФНС утвердила его приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ (приложение № 1). Этим же приказом (приложение № 2) утверждён и прежний формат без графы 14, перенесённый из отменённого приказа ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820.
Если к 1 октября 2024 года не обновите форму счёта-фактуры в своей учётной системе, то включительно до 31 марта 2025 года можно выставлять электронные счета-фактуры по старой форме из приложения № 2. Но с 1 апреля 2025 г. используйте только новый электронный формат из приложения № 1.
Применяя счета-фактуры без графы 14, соблюдайте прежний формат и при выставлении корректировочных документов.
Основание — п. 3, 4 Приказа ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@, письмо ФНС от 04.03.2024 № ЕА-4-26/2486@.
Вопрос 5. Контрагент после 1 октября прислал счёт-фактуру по старой форме — что делать?
Правильность оформления не влияет на получение вычета по НДС. Счета-фактуры от контрагентов налоговики признают основанием для принятия НДС к вычету, если в них есть все необходимые сведения и подписи, то есть — выполнены требования п. 5, 5.1 и 6 статьи 169 НК. Их новые правила не касаются.
Основание — п. 2 (2) Правил заполнения счёта-фактуры в ред. Постановления от 16.08.2024 № 1096.
К тому же, до 1 апреля 2025 года ИП и компании вправе сами решать, по новому или старому формату составлять электронные счета-фактуры.
Если всё же не уверены, что избежите претензий ИФНС, попросите контрагента выставить счет-фактуру по формату, вступающему в силу с 1 октября 2024 года.
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