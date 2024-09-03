Новый счёт-фактура с октября: ответы на самые волнующие вопросы

Изменения в счёте-фактуре с 1 октября 2024 года:

Новое наименование строки 5а — «Документ об отгрузке: наименование, №__ от__».

Не отражайте порядковый номер записи в счёте-фактуре (№ п/п), но указывайте наименование документа, на основании которого выставили счёт-фактуру. Если таких документов несколько, вносите их наименования, даты и номера через точку с запятой («;»).

Добавили новую графу 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС».

Заполняйте её по прослеживаемым товарам:

при их реализации (в том числе в составе комплекта);

при их передаче в составе выполненных работ.

Не заполняйте графы 12–14, если счёт-фактуру составляете на непрослеживаемый товар, или на работы (услуги), в составе которых не предусмотрена передача таких товаров.

Основание — пп. «з (1)» п. 1, пп. «о» п. 2, п. 2 (2) Правил заполнения счёта-фактуры в ред. Постановления от 16.08.2024 № 1096.

Изменён порядок заполнения строки 5 «К платёжно-расчётному документу №__ от__»:

Теперь дату и номер платёжки нужно заполнять при покупке товаров, работ и услуг при покупке у иностранных лиц на территиории РФ. Это правило работает для налоговых агентов, указанных в п. 2 ст. 161 НК.

Убрали некорректное требование для налоговых агентов, до 2023 года упоминавшихся в п. 4 ст. 174 НК, вносить дату и номер платежного поручения, которым НДС перечислили в бюджет.

Основание — пп. «з» п. 1 Правил заполнения счёта-фактуры в ред. Постановления от 16.08.2024 № 1096.

Графу 14 добавили и в форму корректировочного счёта-фактуры. При изменении цены прослеживаемого товара в графе 14:

по строке А переносите показатели из графы 14 счёта-фактуры до изменения стоимости;

по строке Б отражайте новую стоимость без НДС;

по строке В (увеличение) указывайте разницу между показателями строк А и Б при увеличении стоимости (отрицательный результат вносите с положительным значением);

по строке Г (уменьшение) отражайте разницу показателей строк А и Б при уменьшении стоимости товара (положительный результат вносите с положительным значением).

Основание — пп. «я (3)» – «я (6)» п. 2 Правил заполнения счёта-фактуры в ред. Постановления от 16.08.2024 № 1096.

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