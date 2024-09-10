Сроки сдачи отчетности в IV квартале 2024 года (в том числе за 3 квартал): таблица

В четвёртом квартале нужно сдать много отчётности. Чтобы вам было удобнее работать с ней, мы составили таблицу по срокам сдачи основной отчетности в ФНС и СФР.

Важно — мы не включали в таблицу всю отчётность. Здесь — только то, что обязательно большинству компаний, или вообще всем.

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Если отчетность подается в СФР, это будет прямо указано в таблице. По ссылкам в таблице вы найдёте наши инструкции по оформлению каждого вида отчётности.

Помимо указанных форм персотчетности в 2024 году в отношении сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц подается ЕФС-1 (подраздел 1.1 подраздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности»). Сведения о трудовой (иной) деятельности представляются в сроки, установленные в зависимости от кадрового события, требующего фиксации.

Узнать подробнее о формах отчетности, сроках ее сдачи в течение 2024 года и за 2024 год, а также предъявителях вы можете из материалов системы «Мое дело Бюро»:

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