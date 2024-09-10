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Отчетность

Сроки сдачи отчетности в IV квартале 2024 года (в том числе за 3 квартал): таблица

В четвёртом квартале нужно сдать много отчётности. Чтобы вам было удобнее работать с ней, мы составили таблицу по срокам сдачи основной отчетности в ФНС и СФР.
Сроки сдачи отчетности в IV квартале 2024 года (в том числе за 3 квартал): таблица
Иллюстрация: Моё дело

Важно — мы не включали в таблицу всю отчётность. Здесь — только то, что обязательно большинству компаний, или вообще всем. 

Если у вас есть запрос на полноценные налоговые календари, оставляйте комментарии, или подписывайтесь на соцсети «Моего дела». Там мы каждый месяц постим календарь по всей отчётности на ближайший месяц. Посмотрите сами полный календарь на сентябрь: «ВКонтакте», «Телеграм».

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Если отчетность подается в СФР, это будет прямо указано в таблице. По ссылкам в таблице вы найдёте наши инструкции по оформлению каждого вида отчётности.

Крайний срок представления

Вид отчетности

За какой период представляется

21 октября

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

За III квартал 2024 года

Единая упрощенная декларация

За девять месяцев 2024 года

25 октября

Декларация по НДС

За III квартал 2024 года

Декларация по налогу на прибыль:

при ежеквартальной сдаче

при ежемесячной сдаче

За девять месяцев 2024 года

За январь — сентябрь 2024 года

Расчет 6-НДФЛ

За девять месяцев 2024 года

Расчет по страховым взносам (РСВ)

За девять месяцев 2024 года

Персонифицированные сведения о физических лицах

Сведения за сентябрь допустимо не представлять, поскольку они дублируют данные из раздела 3 РСВ

За сентябрь 2024 года*

ЕФС-1 (подраздел 1.2 подраздела 1 «Сведения о страховом стаже») (подается в СФР)

За девять месяцев 2024 года

ЕФС-1 (раздел 2 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»)(подается в СФР)

25 ноября

Персонифицированные сведения о физических лицах

За октябрь 2024 года

Декларация по налогу на прибыль при ежемесячной сдаче

За январь — октябрь 2024 года

25 декабря

Персонифицированные сведения о физических лицах

За ноябрь 2024 года

Декларация по налогу на прибыль при ежемесячной сдаче

За январь — ноябрь 2024 года

Помимо указанных форм персотчетности в 2024 году в отношении сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц подается ЕФС-1 (подраздел 1.1 подраздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности»). Сведения о трудовой (иной) деятельности представляются в сроки, установленные в зависимости от кадрового события, требующего фиксации.

Узнать подробнее о формах отчетности, сроках ее сдачи в течение 2024 года и за 2024 год, а также предъявителях вы можете из материалов системы «Мое дело Бюро»:

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