Сроки сдачи отчетности в IV квартале 2024 года (в том числе за 3 квартал): таблица

Важно — мы не включали в таблицу всю отчётность. Здесь — только то, что обязательно большинству компаний, или вообще всем.
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Если отчетность подается в СФР, это будет прямо указано в таблице. По ссылкам в таблице вы найдёте наши инструкции по оформлению каждого вида отчётности.
Крайний срок представления
Вид отчетности
За какой период представляется
21 октября
За III квартал 2024 года
За девять месяцев 2024 года
25 октября
За III квартал 2024 года
Декларация по налогу на прибыль:
при ежеквартальной сдаче
при ежемесячной сдаче
За девять месяцев 2024 года
За январь — сентябрь 2024 года
За девять месяцев 2024 года
За девять месяцев 2024 года
Персонифицированные сведения о физических лицах
Сведения за сентябрь допустимо не представлять, поскольку они дублируют данные из раздела 3 РСВ
За сентябрь 2024 года*
ЕФС-1 (подраздел 1.2 подраздела 1 «Сведения о страховом стаже») (подается в СФР)
За девять месяцев 2024 года
ЕФС-1 (раздел 2 «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»)(подается в СФР)
25 ноября
За октябрь 2024 года
Декларация по налогу на прибыль при ежемесячной сдаче
За январь — октябрь 2024 года
25 декабря
За ноябрь 2024 года
Декларация по налогу на прибыль при ежемесячной сдаче
За январь — ноябрь 2024 года
Помимо указанных форм персотчетности в 2024 году в отношении сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц подается ЕФС-1 (подраздел 1.1 подраздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности»). Сведения о трудовой (иной) деятельности представляются в сроки, установленные в зависимости от кадрового события, требующего фиксации.
Узнать подробнее о формах отчетности, сроках ее сдачи в течение 2024 года и за 2024 год, а также предъявителях вы можете из материалов системы «Мое дело Бюро»:
Основные формы отчетности (деклараций, расчетов, сведений), актуальные для сдачи за периоды 2024 года.
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