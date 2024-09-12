Все изменения в порядке уплаты НДФЛ: подробный обзор по закону № 259-ФЗ от 08.08.2024

ИП будут платить авансы по НДФЛ в новые сроки
На три дня продлён срок уплаты авансовых платежей по НДФЛ для ИП, частных нотариусов, адвокатов и прочих частнопрактикующих лиц.
Изначально авансы за I квартал, полугодие и 9 месяцев перечисляли до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Теперь период уплаты авансов:
за I квартал — до 28 апреля;
за полугодие — до 28 июля;
за 9 месяцев — до 28 октября.
Новые сроки действуют с 8 августа 2024 года. Значит, уже за 9 месяцев 2024 года аванс можно перечислять не до 25, а до 28 октября включительно.
Основание — п. 8 ст. 227 НК РФ (в редакции закона № 259-ФЗ).
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Для налоговых агентов изменили правила удержания НДФЛ
По итогам года до 25 февраля, налоговые агенты должны сообщать о суммах НДФЛ, которые они не смогли удержать с доходов прошедшего налогового периода. Для этого налоговикам и налогоплательщикам направляют справку по форме приложения № 1 к расчёту 6-НДФЛ.
Основание — п. 5 ст. 226 НК РФ.
С 1 января 2025 года направляйте такое сообщение, только если НДФЛ не удалось удержать до 31 января следующего года после истекшего налогового периода.
До 31 января 2025 года агенты будут удерживать налог с дохода, выплаченного в 2024 году. Если удержать НДФЛ не удалось, сообщите об этом в налоговую инспекцию и физлицу до 25 февраля 2025 года.
Основание — пп. «а» п. 22 ст. 2, п. 4 ст. 19 закона № 259-ФЗ от 08.08.2024.
Добавили новую категорию налоговых резидентов
Налоговый резидент проводит в России минимум 183 календарных дня в течение 12 месяцев, следующих подряд.
Теперь резидентами признаются, независимо от времени нахождения в стране:
военнослужащие РФ, которые проходят службу за рубежом;
командированные за границу сотрудники органов госвласти и местного самоуправления.
С 1 января 2025 года в этот список внесли работников российских компаний, сооружающих объекты использования атомной энергии за границей в рамках межправительственных соглашений.
Основание — п. 2, 3 ст. 207 НК РФ, п. 10 ст. 2 закона № 259-ФЗ от 08.08.2024.
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Выплаты при увольнении работников: освобождение от НДФЛ по-новому
Сейчас НДФЛ облагаются только крупные выплаты при увольнении. Они должны превысить трёхкратный размер среднемесячного заработка работника, а на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях (РКС и МКС) — шестикратный:
выходные пособия;
средний месячный заработок на период трудоустройства;
компенсации руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру.
Основание — п. 1 ст. 217 НК РФ.
С 1 января 2025 года будут облагать все выплаты. Плюс выплаты военнослужащим, которые превышают трёхкратный размер (или шестикратный в РКС и МКС) среднемесячного заработка.
Средний месячный заработок для расчёта выплат будут определять не по постановлению Правительства № 922 от 24.12.2007, а по правилам расчёта среднего заработка для декретных пособий.
Основание — пп. «а» п. 16 ст. 2 закона № 259-ФЗ от 08.08.2024.
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Скорректированы правила для НДФЛ с материальной выгоды
С 1 января 2024 года:
Начисляется НДФЛ на экономию на процентах за пользование заёмными деньгами:
полученными на новое строительство, покупку жилья, земельных участков для ИЖС или расположенных под приобретаемыми жилыми домами;
предоставленными российскими банками для рефинансирования (перекредитования) жилищных займов.
От НДФЛ освободили матвыгоду по кредитам / займам в рамках программ господдержки. Платите налог, если сумма процентов, рассчитанная из 2/3 минимальной ключевой ставки ЦБ превысила сумму процентов, начисленных по условиям договора.
С 1 января 2025 года начнут действовать изменения:
Вводится ещё одно условие, когда матвыгода от экономии на процентах за пользование заёмными деньгами облагается налогом: если заём / кредит физлицо получает от компании или ИП, признанных взаимозависимыми лицами по отношению к работодателю физлица.
Появится новый вид матвыгоды, облагаемой НДФЛ — экономия от приобретения долей участия в уставном капитале компании. Облагаться будет превышение рыночной стоимости доли над суммой фактических расходов на их приобретение.
Основание — ст. 212 НК РФ, пп. «а»–«в» п. 12 ст. 2 закона № 259-ФЗ от 08.08.2024.
Изменения по налоговым вычетам НДФЛ
Можно применить новый социальный вычет к доходам, полученным с 01.01.24 — по расходам на лечение и покупку лекарств для недееспособных детей (подопечных). При этом:
возраст детей не ограничен;
лекарства должны быть назначены врачом;
к вычету принимаются только расходы из собственных денег физлица.
С 1 января 2024 года воспользоваться профессиональным вычетом в размере 20% от полученных доходов могут граждане без статуса ИП, если их деятельность признали предпринимательской и по их доходам доначислили НДФЛ.
Основание — ст. 219, 221 НК РФ, п. 20, 21, 26 ст. 19 закона № 259-ФЗ от 08.08.2024.
Продажа жилья: НДФЛ по новым правилам
Налогом не облагается доход при продаже жилья, если оно находилось в собственности продавца в течение минимального срока владения — три или пять лет. Если продают раньше — доступен имущественный вычет до 1 млн руб.
Основание — п. 2 ст. 220 НК РФ.
С 1 января 2024 года эти нормы уточнили:
Регионам разрешили уменьшать минимальный срок владения недвижимостью, независимо от основания ее приобретения.
Стало проще продавать жильё, которое как-то изменили. При продаже жилого помещения (доли в нём), которое создали путём его раздела, реконструкции, перепланировки или выдела доли, в срок нахождения в собственности включили время нахождения в собственности исходного жилого помещения. В состав расходов на приобретение такого жилья, принимаемых к вычету, отнесли траты на покупку исходных жилых помещений пропорционально площади каждого помещения, образованного в результате раздела.
Установили единый срок владения жильём, которое купили за бюджетные деньги (включая маткапитал). Теперь все взрослые и дети до 18 лет начинают владеть жильём с даты его покупки. При этом купить жильё может любой член семьи, получивший соответствующий сертификат.
Основание — ст. 217.1 НК РФ, п. 17, 20 ст. 2, п. 20 ст. 19 закона № 259-ФЗ от 08.08.2024.
Льготное налогообложение процентов по долгосрочным вкладам
С 1 января 2025 года вводится льготный порядок расчёта НДФЛ для процентов по банковским вкладам сроком более 15 месяцев и выплатой процентов в конце их срока действия.
Размер исключаемых из налоговой базы процентов:
1 млн руб. х Максимальная ключевая ставка ЦБ из действовавших на 1-ое число каждого месяца налогового периода.
Основание — п. 14 ст. 2 закона № 259-ФЗ от 08.08.2024.
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