Все изменения в порядке уплаты НДФЛ: подробный обзор по закону № 259-ФЗ от 08.08.2024

По итогам года до 25 февраля, налоговые агенты должны сообщать о суммах НДФЛ, которые они не смогли удержать с доходов прошедшего налогового периода. Для этого налоговикам и налогоплательщикам направляют справку по форме приложения № 1 к расчёту 6-НДФЛ.

Основание — п. 5 ст. 226 НК РФ.

С 1 января 2025 года направляйте такое сообщение, только если НДФЛ не удалось удержать до 31 января следующего года после истекшего налогового периода.

До 31 января 2025 года агенты будут удерживать налог с дохода, выплаченного в 2024 году. Если удержать НДФЛ не удалось, сообщите об этом в налоговую инспекцию и физлицу до 25 февраля 2025 года.

Основание — пп. «а» п. 22 ст. 2, п. 4 ст. 19 закона № 259-ФЗ от 08.08.2024.