Дайджест главных изменений в налоговой политике в 2025 году

Основы налогообложения
Добавили новые платежи, которые не входят в ЕНП. Это страховые взносы на дополнительное соцобеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. А также туристический налог.
Платят их не через ЕНС, а отдельно. Но переплаты по налогам зачтут на ЕНС.
Изменённые и новые нормы: пп. 5 п. 1, пп. 4 п. 7 ст. 11.3, п. 1 ст. 58, абз. 5 п. 1, абз. 3 п. 3 ст. 79 Налогового кодекса РФ
Определены новые сроки для единой (упрощенной) декларации. Такая декларация подается:
по налогу на прибыль — не позднее 20 апреля года, следующего за налоговым периодом, в котором последний раз были объекты налогообложения (происходило движение денег);
по остальным налогам — не позднее 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за тем, в котором последний раз были операции по движению денежных средств на счетах в банках (в кассе организации) и (или) в котором последний раз были объекты по соответствующим налогам.
Это сложно, поэтому на примере НДС: если последний раз было движение денег или объекты налогообложения в I квартале, а во II квартале их уже не было, то срок для подачи декларации — не позднее 20 июля;
для вновь созданных организаций и зарегистрированных ИП — не позднее 20-го числа месяца, следующего за истёкшим кварталом, в котором создана организация или зарегистрирован ИП.
Кроме того, ч. 3 ст. 17 Федерального закона № 259-ФЗ от 8 августа 2024 г. установлены переходные положения.
Реформа снижает количество «нулевых» отчётов. Единую (упрощенную) декларацию будут сдавать один раз после того, как компания перестала вести деятельность и прекратилось движение по её счетам.
О случаях, когда организация (ИП) может подать такую декларацию (вместо деклараций по отдельным налогам) и сроках ее подачи до 1 января 2025 года см. здесь.
Изменённые нормы: п. 2 ст. 80 Налогового кодекса РФ.
Установлены сроки проведения камеральной налоговой проверки (КНП) единой (упрощенной) декларации. Её проводят три месяца с учетом следующих особенностей:
КНП проводят за налоговые периоды истёкшего календарного года, начиная с 1 февраля следующего календарного года;
Если бизнес реорганизуют или ликвидируют, КНП проводят за истёкшие налоговые периоды текущего календарного года со дня, следующего за днём внесения в ЕГРЮЛ записи о реорганизации или ликвидации. При этом ликвидировать организацию нельзя до того, как закончат КНП.
Новые нормы: п. 2 ст. 88 Налогового кодекса РФ.
НДФЛ
Установили правила подсчёта НДФЛ при увольнении. Определённую сумму, которую компания выплачивает при увольнении, не облагают НДФЛ. При этом сумма зависит от среднемесячного заработка работника.
Так было и раньше, но был не определён порядок расчёта.
С 01.01.2025 заработок нужно считать в порядке, применяемом при назначении пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком.
Измененная норма: абз. 7 п. 1 ст. 217 Налогового кодекса РФ
Скорректирована обязанность налогового агента. Теперь налоговый агент должен учитывать фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с расчетом налога, по заявлению налогоплательщиков — работников и исполнителей.
Чтобы подтвердить расходы, гражданин предоставляет оригиналы или заверенные копии:
документов-оснований произведенных расходов,
документов, подтверждающих факт и сумму оплаты соответствующих расходов.
Если гражданин представил оригиналы документов, налоговый агент обязан изготовить их заверенные копии и хранить их пять лет.
Измененные (новые) нормы: п. 11 ст. 226 Налогового кодекса РФ.
Вводится новый порядок перерасчета налога. Он будет работать и по заявлению налогоплательщика.
Если у налогоплательщика есть основания перерасчитать налог, он может подать в ИФНС по своему выбору (в том числе через МФЦ) заявление о перерасчёте. Формат и порядок заполнения утвердит ФНС России.
С заявлением можно представить необходимость перерасчета документы. Но можно не представлять — тогда ИФНС запросит их у ведомств.
Заявление будут рассматривать 30 дней со дня получения, а при запросе документов у ведомств — 60 дней.
По результатам ИФНС направит уведомление о перерасчёте налога или сообщение об отказе в перерасчете. Гражданин может указать, каким способом он хочет получить ответ от ИФНС.
В уведомлении укажут основания перерасчета и период, за который перерасчитали налог. В сообщении об отказе в перерасчете укажут основания решения.
Если после рассмотрения сумма налога увеличилась, ИФНС направит налоговое уведомление на «недостающую» сумму. Её нужно будет уплатить в срок не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано налоговое уведомление.
Этот порядок распространяется на налоговые периоды с 2022 года.
Новые нормы: п. 6 ст. 228 Налогового кодекса РФ
Изменён порядок расчета материальной выгоды. Здесь сразу два важных изменения.
1. Теперь доход в виде материальной выгоды облагают НДФЛ, если его получают от компании, которая признана взаимозависимой с работодателем налогоплательщика. Раньше компанию должны были признать взаимозависимой с гражданином-заёмщиком.
2. Теперь покупка доли в уставном капитале по цене ниже рыночной считается доходом в виде материальной выгоды. Его облагают НДФЛ.
Напомним, что до поправок Минфин России высказывал противоположную точку зрения.
Измененные нормы: ст. 212 Налогового кодекса РФ
Скорректированы правила расчёта НДФЛ с дохода по вкладам в российских банках. Теперь, если фактически полученный доход не дошёл до необлагаемого предела, остаток суммы до этого предела можно перенести на следующий период.
Это работает, только если:
срок действия вклада больше 15 месяцев;
проценты выплачивают в конце срока действия вклада.
Новые правила применяются начиная с налогового периода, в котором заключён соответствующий договор банковского вклада.
Пример
Гражданин открыл в августе 2023 года вклад на два года по ставке 18%.
Размер вклада — 1 100 000 рублей.
В 2023 году он получает доход в 66 000 рублей за 4 месяца пользования вкладом. Это меньше необлагаемых 150 000 рублей.
По каким правилам всё считаем. Для расчёта налога используется максимальная ставка из действовавших на первое число каждого месяца отчетного года. Для 2023 года берём ставку 15 % — это максимальная из действовавших на 1 число каждого месяца в 2023 году (ставку 16% в расчет не берём, так как она установлена с 18 декабря).
В 2024 году гражданин получит доход 198 000 рублей.
Предположим, что необлагаемый предел в 2024 году — 180 000 рублей.
Здесь мы исходим из ставки 18 процентов.
Платить НДФЛ с доходов в виде процентов за 2024 год также не придется. С 2023 года «перенеслось» 84 000 рублей (150 000 − 66 000), а в 2024 году доход превысил необлагаемый предел лишь на 18 000 рублей.
Изменённые нормы: п. 1, 4 ст. 214.2 Налогового кодекса РФ.
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Страховые взносы
Установлен фиксированный размер страховых взносов, уплачиваемых ИП за себя:
за 2025 год — 53 658 руб.;
за 2026 год — 57 390 руб.;
за 2027 год — 61 154 руб.
Напомним: «фиксы» за 2024 год — 49 500 рублей.
Увеличена максимальная сумма «дополнительных» взносов. Это взносы «+1% от доходов выше 300 000 рублей за год». В будущих годах они не будут выше:
300 888 руб. — в 2025 году;
321 818 руб. — в 2026 году;
342 923 руб. — в 2027 году.
Предел в 2024 году — 277 571 рублей.
Дополненные нормы: п. 1.2 ст. 430 Налогового кодекса РФ.
Установлен предельный срок, когда «бездействующий» ИП должен уведомить ИФНС о том, что платить взносы он не будет. Это три года с даты возникновения права на неуплату страховых взносов.
Речь идёт об освобождении от уплаты взносам по случаям, указанным в абз. 2 п. 7 ст. 430 Налогового кодекса РФ, в том числе в отношении:
— периода прохождения военной службы по призыву;
— периода пребывания в добровольческом формировании
— периода ухода за ребенком до 1,5 лет (не более 6 лет в общей сложности);
— периода ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет.
Напомним: до 1 января 2025 года срок подачи заявления на освобождения от уплаты взносов не устанавливался.
Изменённая норма: п. 7 ст. 430 Налогового кодекса РФ
Перенесён срок уплаты «фиксов». Срок сдвинут с 31 декабря на 28 декабря текущего года.
Впервые по новому сроку надо будет перечислить взносы за 2025 год, но не позднее 29 декабря 2025 года, так как 28 декабря выпадает на выходной (воскресенье).
Изменённая норма: п. 2 ст. 432 Налогового кодекса РФ
Налог на прибыль
Изменения в перечнях необлагаемых доходов и расходов. Теперь нужно платить налог за федеральные и региональные субсидии, которые МСП и СОНКО получили из-за неблагоприятной ситуации по распространению коронавирусной инфекции. При этом можно записать в расходы затраты, которые компания понесла за счёт таких субсидий, и снизить налогооблагаемую базу.
Утрачивают силу: пп. 60 п. 1 ст. 251, пп. 48.26 ст. 270 Налогового кодекса РФ
Продление текущего порядка признания доходов и расходов в виде курсовых разниц по валютным требованиям и обязательствам. Порядок продлен до 2027 года.
Так, по доходам в виде положительной курсовой разницы, возникшей в 2022 – 2027 годах датой получения внереализационного дохода признаётся дата прекращения (исполнения) требований (обязательств), при дооценке (уценке) которых возникает положительная разница.
Измененные нормы: пп. 7.1 п. 4 ст. 271, пп. 6.1 п. 7 ст. 272 Налогового кодекса РФ
Изменения в расчёте параметров для применения льготной ставки для IT организаций. Часть доходов от разработок теперь не будут учитывать в расчёте доли доходов IT-организации. Чтобы организация получила пониженную ставку налога, доля доходов от продаж ПО должна быть не меньше 70 %.
Теперь в эту долю не войдут доходы от разработок следующих лиц, входящих в одну группу лиц с налогоплательщиком:
иностранных организаций (если их не контролируют российские компании или граждане);
иностранных граждан;
лиц без гражданства.
Измененная норма: абз. 22 п. 1.15 ст. 284 Налогового кодекса РФ
Напомним — положение айтишников менялось и другим законом. Льготная ставка с 01.01.25 увеличится до 5% для периодов с 2025 по 2030 годы. Основание — № 176-ФЗ от 12.07.2024.
Уточнён порядок применения нулевой ставки для эмитентов ценных бумаг. Теперь, если продать не больше 1% своих акций в налоговом периоде, организациине придётся платить налог на прибыль с них независимо от состава ее активов (а именно — доли в них недвижимости, находящейся в России).
Новая норма: абз. 3 п. 2 ст. 284.2 Налогового кодекса РФ
УСН
Поменялся учёт в расходах страховых взносов ИП на УСН «доходы минус расходы». Раньше уменьшить налоговую базу по УСН можно было уменьшить только на сумму фактически уплаченных взносов в пределах начисленной суммы. Теперь всё работает как у ИП на УСН «доходы». Закон унифицировал порядок уменьшения на страховые взносы.
Но теперь неясно, можно ли распространить на «доходы минус расходы» спецправило ФНС России по учёту 1 процента взносов со «сверхдоходов» ИП на объекте «доходы».
Суммы страховых взносов, уплаченные после 31.12.2024 за расчётные периоды, предшествующие 2025 году, учитываются в расходах при определении за налоговые (отчетные) периоды 2025 – 2027 годов.
Новые нормы: абз. 2-4 пп. 3 п. 2 ст. 346.17 Налогового кодекса РФ
Поменялись критерии для применения УСН. Чтобы бизнес мог применять УСН, ОС должны стоить не больше 200 млн рублей. Раньше было 150 млн, но сумму повысил закон № 176-ФЗ от 12.07.2024
Теперь при подсчёте стоимости не учитывают российское высокотехнологичное оборудование, перечень которого утверждает Правительство РФ.
Новая норма: абз. 2 пп. 16 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ.
Изменён состав налогооблагаемых доходов. Теперь не облагаются налогом возмещения за изъятие земельных участков и объектов недвижимости для государственных и муниципальных нужд.
Новая норма: пп. 5 п. 1.1 ст. 346.15 Налогового кодекса РФ
Введён вычет расходов на приобретение одного экземпляра ККТ в новых регионах. Размер вычета — 28 тыс. руб. Вычесть эту сумму можно из единого налога за 2024 или 2025 год, по выбору плательщика.
Условие: ее регистрация до 31 декабря 2025 года включительно по адресу установки или применения, находящемуся в новом регионе.
Можно перенести вычет на следующий налоговый период.
Новая норма: п. 3.2 ст. 346.21 Налогового кодекса РФ
ПСН
Введён вычет на приобретение одного экземпляра ККТ в новых регионах (аналогично плательщикам на УСН — см. раздел выше).
Новая норма: п. 1.3 ст. 346.51 Налогового кодекса РФ
Установлен срок оплаты патентов, которые заканчиваются 31 декабря. Оплатить такой патент нужно не позднее 28 декабря.
Измененная норма: абз. 1 п. 2 ст. 346.51 Налогового кодекса РФ
Налог на профессиональный доход
Теперь ИП может перейти в течение года не только на УСН и ЕСХН, но и на ПСН, и на АУСН.
Для перехода ИП должен направить в ИФНС соответствующее уведомление не позднее 20 дней с даты снятия с учета в качестве плательщика НПД.
ИП считается перешедшим на иной спецрежим с даты, указанной в уведомлении.
Измененная норма: абз. 1 ч. 6 ст. 15 Федерального закона № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 г.
Имущественные налоги граждан
Для имущественных налогов граждан (транспортного, земельного, налога на имущество) подробно прописан единый порядок пересчёта налога и доплаты по его результатам. Порядок аналогичен тому, что писали в этой статье в отношении НДФЛ.
Кстати, форма заявления о перерасчете налогов на имущество будет единой, независимо от оснований для перерасчета.
Новые нормы: п. 8 ст. 362, п. 1 ст. 363, п. 17.1 ст. 396, п. 1 ст. 397, п. 10 ст. 408, п. 1 ст. 409 Налогового кодекса РФ
Об изменениях, внесенных законом № 259-ФЗ по спецрежимам ЕСХН и АУСН с 1 января 2025 года, а также об изменениях, вступающих в силу с других дат, смотрите полный дайджест.
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