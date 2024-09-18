Дайджест главных изменений в налоговой политике в 2025 году

Установили правила подсчёта НДФЛ при увольнении. Определённую сумму, которую компания выплачивает при увольнении, не облагают НДФЛ. При этом сумма зависит от среднемесячного заработка работника.

Так было и раньше, но был не определён порядок расчёта.

С 01.01.2025 заработок нужно считать в порядке, применяемом при назначении пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком.

Измененная норма: абз. 7 п. 1 ст. 217 Налогового кодекса РФ

Скорректирована обязанность налогового агента. Теперь налоговый агент должен учитывать фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с расчетом налога, по заявлению налогоплательщиков — работников и исполнителей.

Чтобы подтвердить расходы, гражданин предоставляет оригиналы или заверенные копии:

документов-оснований произведенных расходов,

документов, подтверждающих факт и сумму оплаты соответствующих расходов.

Если гражданин представил оригиналы документов, налоговый агент обязан изготовить их заверенные копии и хранить их пять лет.

Измененные (новые) нормы: п. 11 ст. 226 Налогового кодекса РФ.

Вводится новый порядок перерасчета налога. Он будет работать и по заявлению налогоплательщика.

Если у налогоплательщика есть основания перерасчитать налог, он может подать в ИФНС по своему выбору (в том числе через МФЦ) заявление о перерасчёте. Формат и порядок заполнения утвердит ФНС России.

С заявлением можно представить необходимость перерасчета документы. Но можно не представлять — тогда ИФНС запросит их у ведомств.

Заявление будут рассматривать 30 дней со дня получения, а при запросе документов у ведомств — 60 дней.

По результатам ИФНС направит уведомление о перерасчёте налога или сообщение об отказе в перерасчете. Гражданин может указать, каким способом он хочет получить ответ от ИФНС.

В уведомлении укажут основания перерасчета и период, за который перерасчитали налог. В сообщении об отказе в перерасчете укажут основания решения.

Если после рассмотрения сумма налога увеличилась, ИФНС направит налоговое уведомление на «недостающую» сумму. Её нужно будет уплатить в срок не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано налоговое уведомление.

Этот порядок распространяется на налоговые периоды с 2022 года.

Новые нормы: п. 6 ст. 228 Налогового кодекса РФ

Изменён порядок расчета материальной выгоды. Здесь сразу два важных изменения.

1. Теперь доход в виде материальной выгоды облагают НДФЛ, если его получают от компании, которая признана взаимозависимой с работодателем налогоплательщика. Раньше компанию должны были признать взаимозависимой с гражданином-заёмщиком.

2. Теперь покупка доли в уставном капитале по цене ниже рыночной считается доходом в виде материальной выгоды. Его облагают НДФЛ.

Напомним, что до поправок Минфин России высказывал противоположную точку зрения.

Измененные нормы: ст. 212 Налогового кодекса РФ

Скорректированы правила расчёта НДФЛ с дохода по вкладам в российских банках. Теперь, если фактически полученный доход не дошёл до необлагаемого предела, остаток суммы до этого предела можно перенести на следующий период.

Это работает, только если:

срок действия вклада больше 15 месяцев;

проценты выплачивают в конце срока действия вклада.

Новые правила применяются начиная с налогового периода, в котором заключён соответствующий договор банковского вклада.

Пример

Гражданин открыл в августе 2023 года вклад на два года по ставке 18%.

Размер вклада — 1 100 000 рублей.

В 2023 году он получает доход в 66 000 рублей за 4 месяца пользования вкладом. Это меньше необлагаемых 150 000 рублей.

По каким правилам всё считаем. Для расчёта налога используется максимальная ставка из действовавших на первое число каждого месяца отчетного года. Для 2023 года берём ставку 15 % — это максимальная из действовавших на 1 число каждого месяца в 2023 году (ставку 16% в расчет не берём, так как она установлена с 18 декабря).

В 2024 году гражданин получит доход 198 000 рублей.

Предположим, что необлагаемый предел в 2024 году — 180 000 рублей.

Здесь мы исходим из ставки 18 процентов.

Платить НДФЛ с доходов в виде процентов за 2024 год также не придется. С 2023 года «перенеслось» 84 000 рублей (150 000 − 66 000), а в 2024 году доход превысил необлагаемый предел лишь на 18 000 рублей.

Изменённые нормы: п. 1, 4 ст. 214.2 Налогового кодекса РФ.