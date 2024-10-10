ДМС: новые нюансы с налогом на прибыль и взносами. Что нужно знать бухгалтеру

Затраты по договорам ДМС относите на расходы по оплате труда при производстве и реализации товаров (работ, услуг).

Уменьшить базу по налогу на прибыль на сумму затрат по ДМС можно, если одновременно соблюдаются условия:

Договор ДМС заключен в пользу самого работника. Срок действия договора ДМС — не менее 1 года. Медорганизация имеет лицензию на соответствующую деятельность.

Если услуги по ДМС предоставляют членам семьи сотрудников или физлицам на договорах ГПХ, затраты по ним нельзя включать в налоговую базу по прибыли. С такими лицами у работодателя нет трудовых отношений и эти затраты невозможно отнести на оплату труда.

Основание — п. 2 ст. 252, п. 2 ст. 253, п. 16 ст. 255, п. 6 ст. 270 НК РФ, письмо Минфина № 03-15-05/61936 от 03.07.2024.

Затраты на ДМС не могут быть слишком большими. Уменьшить налоговую базу на эти расходы можно только в размере 6% от суммы расходов на оплату труда всех сотрудников (без учёта платежей по ДМС).

В эти 6% включаются также расходы на оплату санаторно-курортного лечения и услуг по организации туризма и отдыха работников — их учитывайте совокупно с платежами по ДМС.

Основание — п. 16, 24.2 ст. 255 НК РФ.

Применяйте метод начисления по договорам со сроком более одного отчётного периода. Списывайте расходы по ДМС так:

Если платёж разовый — равномерно в течение всего срока действия договора, пропорционально числу дней его действия в отчётном периоде.

Если платежей по договору несколько — равномерно по каждому платежу в течение срока, соответствующего периоду их уплаты (году, полугодию, кварталу, месяцу), пропорционально числу дней действия договора в этом отчётном периоде.

Основание — п. 6 ст. 272 НК РФ.

При кассовом методе платежи по договору ДМС списывайте единовременно в том периоде, когда перечислили их страховщику, соблюдая норматив 6% от расходов на оплату труда.

Основание — п. 3 ст. 273 НК РФ.