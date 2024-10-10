ДМС: новые нюансы с налогом на прибыль и взносами. Что нужно знать бухгалтеру

Что такое ДМС и как оно работает
ДМС (добровольное медицинское страхование) — одна из основных составляющих соцпакета работников по трудовым договорам. По ДМС сотрудники могут получать медпомощь в соответствующих государственных или частных клиниках, а оплачивает её полную или частичную стоимость страховая компания.
Договор со страховой компанией заключает работодатель, он же оплачивает стоимость страховки. Размер оплаты зависит от количества и объема медуслуг, включенных в полис ДМС.
Договор ДМС заключают по каждому отдельному работнику, а не с коллективом в целом. В трудовые и коллективные договоры включать ссылки на договоры ДМС работодатели не обязаны — НК РФ этого не требует.
Основание — письмо Минфина № 03-15-05/61936 от 03.07.2024.
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Как работать с платежами по ДМС в налоговом учёте
Затраты по договорам ДМС относите на расходы по оплате труда при производстве и реализации товаров (работ, услуг).
Уменьшить базу по налогу на прибыль на сумму затрат по ДМС можно, если одновременно соблюдаются условия:
Договор ДМС заключен в пользу самого работника.
Срок действия договора ДМС — не менее 1 года.
Медорганизация имеет лицензию на соответствующую деятельность.
Если услуги по ДМС предоставляют членам семьи сотрудников или физлицам на договорах ГПХ, затраты по ним нельзя включать в налоговую базу по прибыли. С такими лицами у работодателя нет трудовых отношений и эти затраты невозможно отнести на оплату труда.
Основание — п. 2 ст. 252, п. 2 ст. 253, п. 16 ст. 255, п. 6 ст. 270 НК РФ, письмо Минфина № 03-15-05/61936 от 03.07.2024.
Затраты на ДМС не могут быть слишком большими. Уменьшить налоговую базу на эти расходы можно только в размере 6% от суммы расходов на оплату труда всех сотрудников (без учёта платежей по ДМС).
В эти 6% включаются также расходы на оплату санаторно-курортного лечения и услуг по организации туризма и отдыха работников — их учитывайте совокупно с платежами по ДМС.
Основание — п. 16, 24.2 ст. 255 НК РФ.
Применяйте метод начисления по договорам со сроком более одного отчётного периода. Списывайте расходы по ДМС так:
Если платёж разовый — равномерно в течение всего срока действия договора, пропорционально числу дней его действия в отчётном периоде.
Если платежей по договору несколько — равномерно по каждому платежу в течение срока, соответствующего периоду их уплаты (году, полугодию, кварталу, месяцу), пропорционально числу дней действия договора в этом отчётном периоде.
Основание — п. 6 ст. 272 НК РФ.
При кассовом методе платежи по договору ДМС списывайте единовременно в том периоде, когда перечислили их страховщику, соблюдая норматив 6% от расходов на оплату труда.
Основание — п. 3 ст. 273 НК РФ.
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Страховые взносы по платежам ДМС
Не начисляйте на платежи по ДМС взносы по обязательному страхованию, если соблюдены условия:
договор между работодателем и страховой компанией заключен на год и более;
у медицинской организации есть соответствующая лицензия.
Основание — пп. 5 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 5 п. 1 ст. 20.2 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.
Облагайте платежи по ДМС страховыми взносами в общем порядке — как выплаты в рамках трудовых отношений, если не соблюдается любое из вышеуказанных условий.
Не начисляйте страховые взносы по платежам ДМС за лиц без трудовых договоров — членам семей работников, исполнителям по договорам ГПХ.
Основание — п. 1 ст. 420 НК РФ, письмо Минфина № 03-15-05/61936 от 03.07.2024.
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Изменился список застрахованных сотрудников: как учитывать платежи по ДМС
Состав застрахованных лиц по договору ДМС может меняться, если приняли сотрудника на работу после вступления договора страхования в силу, или уволили до завершения срока его действия.
Если приняли нового сотрудника, включили его в список застрахованных лиц, и очевидно, что срок действия договора ДМС для него составит менее одного года, платежи по нему:
не включайте в базу по прибыли;
облагайте страховыми взносами в общем порядке.
После расторжения трудового договора затраты на ДМС по уволившемуся сотруднику нельзя учитывать в налоговой базе, если нарушено условие о минимальном сроке договора в один год. Например, договор ДМС заключен 15 марта 2024 года, а работник уволен 24 октября 2024 года, то есть до истечения одного года с даты начала действия договора. И неважно, лишается работник права пользоваться медуслугами после увольнения или нет.
Что делать в таком случае:
Исключите эти затраты из налоговой базы и пересчитайте налог на прибыль.
Доначислите на них обязательные страховые взносы.
Доплатите в бюджет налог и взносы.
Подайте уточнёнку — декларацию по налогу на прибыль, расчёт по страховым взносам.
Основание — п. 16 ст. 255, ст. 252 НК РФ, письма Минфина № 03-03-06/1/72400 от 27.07.2022, № 03-15-05/61936 от 03.07.2024.
Если список застрахованных сотрудников изменился, но срок действия договора ДМС при этом остался прежним, суммы платежей по нему продолжайте учитывать в расходах по налогу на прибыль.
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