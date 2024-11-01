Топ-5 самых оплачиваемых участков в бухгалтерии: на какой участок лучше идти работать

Структура бухгалтерии организации: как все устроено
Организация бухгалтерской службы — сфера ответственности собственников компании. Закон № 402-ФЗ говорит только о том, что организации обязаны вести бухучет в соответствии с принятыми стандартами и требованиями законодательства, но не включает положения о структуре бухгалтерии.
Несмотря на это, именно структура бухгалтерии во многом определяет эффективность работы отдела, количество ошибок, и, как следствие, размеры штрафов в случае нарушений.
Как организовать работоспособную бухгалтерию? Есть три универсальных варианта, которые внедряют в зависимости от масштабов и специфики компании:
Линейная схема.
Этот самый простой вариант, его используют небольшие компании. Участки распределяют между сотрудниками, каждый из которых работает под непосредственным руководством главного бухгалтера. Схема подходит для бухгалтерий, в которых не более восьми сотрудников.
Вертикальная схема.
Такая структура предполагает, что у главбуха есть заместители, которые курируют свои направления. Бухгалтерия включает несколько отделений:
расчетное;
материальное;
производственное;
налоговое;
кассовое и др.
В непосредственном подчинении у заместителей находятся рядовые сотрудники.
Функциональная схема.
Эту структуру в основном используют крупные компании с обособленными подразделениями. В обязанности главбуха входит общая координация деятельности бухгалтерской службы и руководство процессом консолидации данных.
При такой схеме учет ведут в каждом обособленном подразделении — применяя линейную или вертикальную схему.
Варианты организации бухучета
Организовать и вести бухгалтерский учет в компании можно несколькими способами: право выбора у руководителя. Среди доступных способов:
1. Вести учет самостоятельно.
Закон не запрещает руководителю выполнять функции главбуха. Этот вариант, как правило, оправдан на старте, когда у компании немного операций и небольшой штат. Способ подходит только для малого бизнеса и, в некоторых случаях, для средних компаний (исключения перечислены п. 5 ст. 6 закона № 402-ФЗ).
2. Передать учет на аутсорсинг.
Наем бухгалтера в штат не всегда оправдан — например, при скромных масштабах бизнеса. Или бывает, что на некоторые сложные участки с отраслевыми особенностями сложно найти достойного кандидата. В этих случаях оптимальным вариантом станет бухгалтерский аутсорсинг. Такой способ помогает бизнесу сэкономить деньги и гарантирует профессиональное бухгалтерское сопровождение.
3. Организовать штатную бухгалтерию.
Собственная бухгалтерская служба — вариант, который востребован у крупных компаний. По сравнению с аутсорсингом штатная служба требует повышенных расходов. Но есть и плюсы: собственная бухгалтерия способна максимально оперативно реагировать на все запросы руководителя.
Как распределить обязанности в бухгалтерии
Организация эффективной работы бухгалтерии — задача со звездочкой для любого руководителя. При этом рациональное распределение обязанностей — это ключевое условие, без которого бухгалтерия погрязнет в переработках и нерешенных задачах.
В первую очередь предстоит определиться с объемом работы, и уже на основе этих данных решать вопрос о численности бухгалтерии. Затем — сформировать перечень обязанностей каждого сотрудника и разработать должностные инструкции.
За каждым сотрудником отдела в зависимости от объекта учета закрепляют участок. Например, бухгалтерия может включать должности бухгалтера по расчету и учету заработной платы, бухгалтера по учету ТМЦ, бухгалтера по расчету налогов и другие. В зависимости от объема работы функции могут объединить — иногда бухгалтеру приходится заниматься бухгалтерским, кадровым и управленческим учетом — или, наоборот, распределить на несколько сотрудников. Общее руководство бухгалтерией возлагают на главного бухгалтера.
Самая распространенная схема выглядит так:
Руководство — главбух и его заместитель.
Отдел учета ТМЦ.
Отдел учета и расчета заработной платы.
Отдел учета денежных средств.
Отдел расчета налогов и сдачи отчетности.
Обязанности между сотрудниками распределяют на основании должностных инструкций.
5 самых оплачиваемых участков бухгалтерского учета
Бухгалтерских вакансий много — и это лучшее подтверждение того, что профессия действительно востребована. При этом уровень зарплаты в опубликованных вакансиях сильно отличается: встречаются предложения и с зарплатой 30 000—45 000 рублей, и с зарплатой 200 000 рублей. Меньше всего готовы платить начинающим специалистам и бухгалтерам, которые ведут первичные документы: уровень их зарплат варьируется от 20 000 до 35000 рублей.
Как мы уже говорили, на уровень зарплаты бухгалтера влияет множество факторов — от сферы деятельности компании и квалификации специалиста до участка учета. Значение имеют и масштабы компании: малый бизнес, как правило, платит меньше, а средние и крупные компании готовы предложить более высокую зарплату.
Как начинающие специалисты, так и бухгалтеры с опытом часто задаются вопросом: на каком участке можно больше заработать? Собрали для вас топ-5 самых оплачиваемых участков в бухгалтерии.
Учет заработной платы
Расчет и учет зарплаты считается одним из самых сложных участков в бухгалтерии, так как ошибки специалиста могут привести к серьезным последствиям. Не все собственники и руководители сразу это осознают. Часто понимание важности приходит после первых штрафов. Но те, кто уже сталкивался с результатами работы неквалифицированных сотрудников или некачественным бухгалтерским обслуживанием, предпочитают нанимать профессионалов и, соответственно, готовы платить больше.
Работодатели постоянно находятся в поиске бухгалтеров по учету заработной платы. Такие сотрудники регулярно входят в рейтинги самых востребованных, поскольку они нужны большинству компаний. Выбор этой специализации практически стопроцентно гарантирует трудоустройство (при условии, что бухгалтер обладает всеми необходимыми знаниями и навыками и умеет работать в 1С).
Но даже высокий уровень дохода не означает, что бухгалтеру нужно отказаться от возможности дополнительного заработка. Например, можно присоединиться к партнерской программе «Мое дело» и получать доход даже не работая — за рекомендации. Участвовать в программе может любой бухгалтер независимо от опыта и формата работы — в штате или на фрилансе.
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Размер вознаграждения для бухгалтера не зависит от услуги, за которой обратился потенциальный клиент.
Банковские операции
Еще одно востребованное направление — бухгалтер по учету банковских операций. Все компании пользуются услугами банков, поэтому без такого специалиста не обойтись. Уровень зарплаты на этом участке варьируется. Но большинство работодателей готовы предложить специалистам вознаграждение выше среднего.
При этом нужно понимать, что объем работы на этом участке обычно большой. А цена ошибки бухгалтера может дорого обойтись для компании.
Расчеты с поставщиками и покупателями
Участок по расчетам с поставщиками и покупателями — один из самых трудозатратных. Бухгалтеру предстоит заниматься проведением и контролем хозяйственных операций и платежей, отслеживать кредиторскую и дебиторскую задолженность, проводить сверку с контрагентами.
Если операций на этом участке много, зарплата бухгалтера превышает среднюю.
Внешнеэкономическая деятельность
ВЭД — неотъемлемая часть деятельности многих компаний. При этом учет операций по внешнеэкономической деятельности имеет множество особенностей. Чтобы работать на этом участке бухгалтеру нужна определенная квалификация.
Потребность в специалистах по ВЭД в современных условиях достаточно высокая, а квалифицированных бухгалтеров в данной сфере немного. Естественно, что такая ситуация положительно сказывается на зарплате сотрудников: бухгалтеры ВЭД традиционно считаются наиболее высокооплачиваемыми. Некоторые компании передают ВЭД на аутсорсинг, поскольку найти подходящего сотрудника бывает сложно.
Главный бухгалтер
Главбух — это ключевой сотрудник любой бухгалтерской службы. Обычно заработная плата главного бухгалтера как минимум на треть больше зарплаты других бухгалтеров. Но и уровень ответственности главного бухгалтера не сравнить с другими работниками отдела.
В задачи главного бухгалтера входят постановка учета в компании, ведение учета, сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, участие в проверках со стороны ФНС, контроль деятельности отдела. Также главбух принимает участие в анализе и планировании финансовой стратегии компании, занимается оптимизацией налогов. Работа главного бухгалтера сопряжена с рисками, но именно эта должность — карьерная цель для большинства сотрудников бухгалтерии.
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Главное
Есть три универсальных варианта структуры бухгалтерии — линейная, вертикальная, функциональная.
Собственник вправе самостоятельно решить, какой вариант организации бухучета выбрать — самостоятельно вести учет, создать штатную бухгалтерию или передать функции учета и отчетности на аутсорсинг.
Для эффективной работы бухгалтерии нужно четко сформулировать перечень обязанностей и разработать должностные инструкции для каждого сотрудника.
Среди самых высокооплачиваемых участков в бухгалтерии — банковские операции, расчет заработной платы, расчеты с поставщиками и покупателями, а также внешнеэкономическая деятельность.
На максимальную заработную плату может претендовать главный бухгалтер — эта должность относится к руководящему составу.
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