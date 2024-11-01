Топ-5 самых оплачиваемых участков в бухгалтерии: на какой участок лучше идти работать

Организация бухгалтерской службы — сфера ответственности собственников компании. Закон № 402-ФЗ говорит только о том, что организации обязаны вести бухучет в соответствии с принятыми стандартами и требованиями законодательства, но не включает положения о структуре бухгалтерии.

Несмотря на это, именно структура бухгалтерии во многом определяет эффективность работы отдела, количество ошибок, и, как следствие, размеры штрафов в случае нарушений.

Как организовать работоспособную бухгалтерию? Есть три универсальных варианта, которые внедряют в зависимости от масштабов и специфики компании:

Линейная схема.

Этот самый простой вариант, его используют небольшие компании. Участки распределяют между сотрудниками, каждый из которых работает под непосредственным руководством главного бухгалтера. Схема подходит для бухгалтерий, в которых не более восьми сотрудников.

Вертикальная схема.

Такая структура предполагает, что у главбуха есть заместители, которые курируют свои направления. Бухгалтерия включает несколько отделений:

расчетное;

материальное;

производственное;

налоговое;

кассовое и др.

В непосредственном подчинении у заместителей находятся рядовые сотрудники.

Функциональная схема.

Эту структуру в основном используют крупные компании с обособленными подразделениями. В обязанности главбуха входит общая координация деятельности бухгалтерской службы и руководство процессом консолидации данных.

При такой схеме учет ведут в каждом обособленном подразделении — применяя линейную или вертикальную схему.