Обязательные квоты на трудоустройство инвалидов: новые правила расчёта для работодателей

Должны все, но есть исключения. Это правило относится к любым организациям и ИП.

От квотирования освобождают:

работодателей со штатом 35 и менее наёмных работников;

работодателей в процессе банкротства;

работодателей, которым служба занятости не может предложить достаточно квалифицированных работников;

общественные объединения инвалидов и образованные ими организации.

Принимать людей с инвалидностью в свою организацию не обязательно. Можно заключить соглашение с другими ИП или организациями — передать им квоту и обеспечить нанятого ими работника.

Правила заключения соглашения о трудоустройстве инвалидов и его форма утверждены Постановлением Правительства РФ № 709 от 30.05.2024.

Если есть трудовой договор — квота считается выполненной. Место не обязательно квотировать заранее, требований по режиму работы также нет. Важен факт трудоустройства к самому работодателю или партнёру, которому передали квоту.

Чтобы не было путаницы в бумагах, после найма на не-квотируемую должность стоит внести изменения в локальный акт, где были указаны квотируемые должности.

Чтобы выполнить квоту, можно обратиться в службу занятости. Она поможет рассчитать квоту и найти персонал. А также по запросу предоставит информацию об организациях и ИП, готовых заключить соглашение о трудоустройстве инвалидов.