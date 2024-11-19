Обязательные квоты на трудоустройство инвалидов: новые правила расчёта для работодателей

1 сентября 2024 года обновили многие нормы по трудоустройству людей с инвалидностью. Рассказываем, как теперь обстоят дела — и что нужно делать.
Кто должен и не должен квотировать места
Должны все, но есть исключения. Это правило относится к любым организациям и ИП.
От квотирования освобождают:
работодателей со штатом 35 и менее наёмных работников;
работодателей в процессе банкротства;
работодателей, которым служба занятости не может предложить достаточно квалифицированных работников;
общественные объединения инвалидов и образованные ими организации.
Принимать людей с инвалидностью в свою организацию не обязательно. Можно заключить соглашение с другими ИП или организациями — передать им квоту и обеспечить нанятого ими работника.
Правила заключения соглашения о трудоустройстве инвалидов и его форма утверждены Постановлением Правительства РФ № 709 от 30.05.2024.
Если есть трудовой договор — квота считается выполненной. Место не обязательно квотировать заранее, требований по режиму работы также нет. Важен факт трудоустройства к самому работодателю или партнёру, которому передали квоту.
Чтобы не было путаницы в бумагах, после найма на не-квотируемую должность стоит внести изменения в локальный акт, где были указаны квотируемые должности.
Чтобы выполнить квоту, можно обратиться в службу занятости. Она поможет рассчитать квоту и найти персонал. А также по запросу предоставит информацию об организациях и ИП, готовых заключить соглашение о трудоустройстве инвалидов.
Как рассчитать квоту
Каждый субъект РФ сам устанавливает правила. Они ограничены квотой в 2–4% среднесписочной численности работников.
Здесь регионы должны опираться на методические рекомендации, утв. приказом Минтруда № 399 от 9.08.2024 и на ч. 1 ст. 38 № 565-ФЗ от 12.12.2023.
Квоту нужно рассчитывать ежеквартально. Рассчитывают её до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал.
То есть впервые сделать это нужно было в период с 1 по 10 октября исходя из среднесписочной численности за III квартал.
Здесь мы опираемся на информацию сервиса Роструда «Онлайнинспекция.рф» по вопросу № 204408.
Следующий расчет — с 1 по 10 января исходя из среднесписочной численности за IV квартал.
Прочие правила. Нужно учесть, что при расчете квоты:
в среднесписочную численность работников не включаются работники обособленных подразделений, расположенных в других регионах;
также не включаются работники с вредными и опасными условиями труда;
дробные числа округляются в меньшую сторону до целого значения;
если получится цифра меньше 1, квота считается равной 1.
Если на работу принят один инвалид I группы, квоту считают, как за два рабочих места.
Основание — Постановление Правительства РФ № 709 от 30.05.2024.
Формулы для расчета среднесписочной численности приведены в обзоре «Мое дело Бюро». О порядке проведения спецоценки условий труда см. материал.
Если у организации есть обособленные подразделения в других муниципалитетах. В этом случае каждое из подразделений рассчитывает квоту отдельно от головного отделения.
Расчет квоты ведется пропорционально численности сотрудников в конкретной местности, без учёта подразделений из других муниципалитетов. Определять квоты нужно для каждого обособленного подразделения по его среднесписочной численности за предыдущий квартал на основании региональных требований.
При этом численность обособленного подразделения не включается в учёт головного отделения. Основание — информация сервиса Роструда «Онлайнинспекция.рф» по вопросу № 205704.
Если же отделения находятся в одном муниципалитетеи, численность работников рассчитывается суммарно. Основание — Определение ВАС РФ № ВАС-11395/12 от 3.09.2012.
Почему у разных организаций разные квоты
С 1 сентября 2024 года регионы вправе менять размер квоты в зависимости от вида экономической деятельности организации и среднесписочной численности работников.
Основание — методические рекомендации, утв. Приказом Минтруда России № 399 от 9.09.2024 и ч. 2 ст. 38 № 565-ФЗ от 12.12.2023.
Однако не все регионы еще успели подстроиться под новые возможности. Так, в Москве и Московской области профильные законы остаются в старой редакции на основании закона г. Москвы № 90 от 22.12.2004 и закона Московской области № 53/2008-ОЗ от 25.04.2008.
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Как оформить отчёт в службу занятости
Нужно подать отчёты по формам № 6 и № 7 из приказа Минтруда № 195н. С 1.09.2024 действует новая форма отчёта.
Отчёт «Информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов» подаётся по форме № 7, утв. Приказом Минтруда России № 195н от 16.04.2024.
Отчёт по форме № 7 подают ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Если заключить договор с инвалидом в последнем месяце квартала, то работодатель будет считаться невыполнившим квоты за первый и второй месяцы квартала.
Также в службу занятости подаётся отчёт «Информация о свободных рабочих местах и вакантных должностях, в том числе о потребности в их замещении» форма № 6, утв. тем же приказом.
Отчёт по форме № 6 подают в течение пяти рабочих дней со дня появления свободных рабочих мест и вакантных должностей. Отчёт об изменении указанной информации — в течение пяти рабочих дней со дня возникновения изменений в соответствии с ч. 6 ст. 53 Федерального закона № 565-ФЗ от 12.12.2023.
Если не подать отчёт № 6, это зачтётся как информирование органов об отсутствии вакансий. Основание — п. 40 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ № 867 от 13.05.2022.
Не нужно отчитываться о реабилитации инвалидов. В новых правилах этот отчёт убрали.
Отчёты подавайте электронно. Авторизуйтесь на платформе «Работа в России» и заполните форму необходимого отчета. Если нужно, воспользуйтесь памяткой из письма Минтруда России № 16-5/10/В-2811 от 9.03.2022.
Отдельные вопросы по квотированию мест для инвалидов
В нюансах ориентируемся на письма Минтруда. Если какой-то вопрос не урегулирован законодательством чётко, стоит воспользоваться информацией из писем Минтруда России — тогда вы сможете обосновать свои решения.
Вот какая информация у нас есть по спорным вопросам.
В счёт квоты можно включать дистанционных работников и внешних совместителей с инвалидностью.
Работник-инвалид, который находится в отпуске, не исключается из квоты. Время отпуска засчитывается в счет выполнения квоты.
В квоту засчитывают любой трудовой договор с инвалидом, в том числе срочный и на условиях неполного рабочего времени.
Неквотированное рабочее место также подходит для выполнения квоты. Квотировать место заранее не нужно — но вот внести изменения в локальный акт не помешает.
Инвалидов можно сокращать, если соблюдать ограничения ТК.
Основания: письма Минтруда России № 16-5/ООГ-1690 от 11.09.2024, № 16-6/ООГ-1407 от 30.07.2024, № 16-5/10/П-7129 от 12.09.2023.
Какие еще гарантии занятости для инвалидов предусмотрены законодательством (помимо квот) вы можете узнать из материала «Мое дело Бюро».
Ответственность
Если организация выполняла свои обязанности, ответственность она не несёт. Для этого нужно:
передавать отчёты в службу занятости;
проводить собеседования с кандидатами;
не отказываться и не уклоняться от трудоустройства инвалидов.
ВС РФ считает, что в таком случае обязанность выполнена. Основание — п. 31 Обзора судебной практики ВС РФ № 2 (2023).
Если не выполнить обязанность, оштрафуют и компанию, и должностное лицо. С 20.11.2024 штраф составляет:
20–30 тыс. руб. — для должностных лиц
30–50 тыс. руб. — для ИП
50–100 тыс. руб. — для организаций
Основание — ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ, примечание к ст. 2.4 КоАП РФ.
Возможна ответственность за некачественную работу с отчётами. Если работодатель не представляет в службу занятости данные об имеющихся вакансиях или делает это несвоевременно, в неполном или недостоверном виде, ему может грозить ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ. Основание — информация сервиса Роструда «Онлайнинспекция.рф» по вопросу № 159634.
Необходимо учитывать, что прием на работу инвалидов в пределах установленной квоты может стать предметом проверки службы занятости населения. В случае выявления нарушений законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов служба занятости может выдать организации предписание об устранении нарушений. Однако учитывайте, что по плановым проверкам Роструда до 2030 года действует мораторий. Мораторий по внеплановым проверкам закончится в конце 2024 года.
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Комментарии1
Что-то мне подсказывает, что скоро вместо 36 будет 20-25.