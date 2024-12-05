Какие налоговые формы изменятся в 2025 году: обзор для бухгалтера

Бухгалтерская отчётность
При составлении промежуточной и годовой бухгалтерской отчётности за 2025 год применяйте новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность».
Этот документ заменит ПБУ 4/99 и приказ Минфина № 66н от 02.07.2010 о формах бухотчётности. Помимо правил составления отчётности, в нём есть новые отчётные формы (образцы), которые должны применять все компании, за исключением бюджетников.
Разделили состав отчётных форм для коммерческих и некоммерческих организаций (НКО).
Бухотчётность коммерческих организаций
Бухотчётность НКО
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
Отчёт о финансовых результатах (ОФР)
Отчёт о целевом использовании средств
Приложения в составе:
Приложения в составе:
Отчёт об изменениях капитала
Отчёт о финансовых результатах (ОФР)
Отчёт о движении денежных средств
Отчёт о движении денежных средств
Пояснения к балансу и ОФР
Пояснения к балансу и отчёту о целевом использовании средств
Пояснения к отчётности можно составлять в удобном формате — табличном или текстовом (можно их совмещать). Содержание пояснений регламентировали отдельными положениями ФСБУ 4/2023.
Для НКО стали обязательны приложения, раньше этого не требовалось. При этом они могут не составлять ОФР и отчёт о движении денежных средств, но тогда соответствующие сведения из этих форм раскрывают в пояснениях к балансу и отчёту о целевом использовании средств.
Некоторые поля в формах переименованы, часть строк добавили, а некоторые убрали, например:
В балансе появились новые строки в активе — «Инвестиционная недвижимость», «Долгосрочные активы к продаже», и в пассиве — «Накопленная дооценка внеоборотных активов».
В ОФР строку «Прибыль (убыток) до налогообложения» переименовали в «Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения» и добавили отдельную строку «Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)».
ФСБУ определил состав упрощённой отчётности:
Коммерческие организации подают бухгалтерский баланс, ОФР, пояснения к ним.
НКО подают бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств, пояснения к ним.
Основание — ФСБУ 4/2023, утв. приказом Минфина № 157н от 04.10.2023.
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Декларация по налогу на прибыль
Форму декларации по налогу на прибыль скорректируют, а также изменят её электронный формат и порядок заполнения.
Основные изменения, которые планируют внести:
В подразделы 1.1 и 1.2 добавят строки «Код субъекта РФ» и «КПП организации и подразделения», чтобы заявлять налог организации и её подразделений в одной декларации.
Подраздел 1.3 раздела 1 станет называться «Налог с отдельных видов доходов» и в нём появятся строки со сроками уплаты отдельных видов доходов в федеральный бюджет с указанием их кодов.
В приложении 1 к листу 02 исключат строку 012, а в строку 104 нужно будет включать доходы от признанных должником штрафов за нарушение договорных обязательств. Доходы в виде имущества, выявленного при инвентаризации, нужно включать в строку 103. Появятся новые строки для доходов:
107 — часть прибыли от участия в инвестиционных товариществах;
108 — проценты, полученные по долгам;
109 — положительные курсовые разницы.
В приложении 2 к листу 02 будут отражаться все прямые расходы, а строки 020 и 030 исключат. Появятся строки 045 и 047 для показателей расходов с повышающим коэффициентом и расходов иностранной организации, относящихся к работе постоянного представительства. Новые строки для расходов:
202 — проценты на контролируемую задолженность;
207 — убытки от участия в инвесттовариществе;
208 — отрицательные курсовые разницы.
Из приложения 3 к листу 02 исключат строки 240–260 по расходам на приобретение права на участки.
Приложения 6, 6а, 6б исключат.
Приложение 7 к листу 02 пополнится разделом Д для отражения расчёта нового федерального инвестиционного вычета. Добавят строку для указания закона субъекта РФ, устанавливающего право на региональный инвествычет.
Из листа 03 исключат раздел Б. Раздел В «Реестр — расшифровка сумм дивидендов (процентов)» станет разделом Б «Реестр получателей доходов».
Новое приложение 7 к порядку заполнения декларации будет содержать КБК, включаемые в отчёт.
После принятия приказа, применять новую форму следует с первого отчётного периода по налогу на прибыль в 2025 году.
Основание — проект приказа ФНС (ID проекта 150414).
Расчёт по страховым взносам
Обновлённая форма РСВ будет применяться с отчёта за I квартал 2025 года.
Что изменится в отчёте:
Новые штрихкоды на страницах.
В раздел 1 добавили приложение 3.1 для субъектов МСП, основной вид деятельности которых относится к разделу ОКВЭД «Обрабатывающие производства». Такие страхователи будут платить взносы по тарифу 7,6%, если будут соответствовать определённым условиям.
В подраздел 3.2.1 раздела 3 добавлено поле 141 для указания выплат по гражданско-правовым договорам.
Внесли изменения в порядок заполнения РСВ и в электронный формат расчёта.
Основание — приказ ФНС № ЕД-7-11/739 от 13.09.2024.
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Декларация по налогу на имущество организаций
Новый бланк декларации по налогу на имущество применяется, начиная с отчётности за 2024 год. Состав декларации не изменится.
Правки внесли только в титульный лист:
Добавлено поле «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)» для указания кода по месту нахождения объекта недвижимости, указанного в декларации, поданной компанией — крупнейшим налогоплательщиком. По объектам, размещённым во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне или за пределами РФ, в поле нужно указывать код ИФНС по месту нахождения организации.
Убрали строку с наименованием организации — представителя налогоплательщика.
В поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» для электронной доверенности следует указывать её GUID.
Основание — приказ ФНС № БВ-7-21/805 от 27.09.2024.
Декларация по НДС
Новую форму декларации по НДС планируется применять, начиная с отчётности за I квартал 2024 года.
Какие новшества хотят внести:
В разделе 3 появятся строки для отражения налоговой базы и налога для ставок упрощенцев 5%, 7%, 5/105, 7/107, ставок 9,09%, 16,67%.
В графе 3 по строке 120 нужно указывать сумму налога, начисленную и уплаченную российским посредником, подлежащую вычету при возврате товара или отказе от оплаченной поставки покупателем-физлицом (при продаже товара через электронные торговые площадки).
Графы 3 и 4 раздела 7 нужно будет заполнять только в части операций по реализации, внесённых в графы 1 и 2.
В раздел 9 и в приложение 1 к нему добавят строки, необходимые для новых ставок 5% и 7%.
Основание — проект приказа ФНС (ID проекта 151088).
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Декларация по УСН
Новая форма декларации по УСН вступает в силу со 2 января 2025 года. По ней нужно отчитываться за 2024 год.
Что изменилось:
Поменялись штрих-коды на страницах.
На титульном листе появилось поле для указания налогового объекта – «1» если объект «доходы», «2» — если «доходы минус расходы».
Добавили раздел 4 с расчётом суммы расходов по приобретению ККТ» для упрощенцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Они вправе уменьшить налог на сумму расходов на покупку одного экземпляра ККТ в пределах 28 тыс. руб. при условии, что касса внесена в реестр и зарегистрирована до 31 декабря 2025 года.
Основание — приказ ФНС № ЕД-7-3/813 от 02.10.2024.
Декларация 3-НДФЛ
По новой форме должны отчитываться о доходах за 2024 год ИП и физлица — плательщики НДФЛ.
Основные изменения в декларации 3-НДФЛ:
Титульный лист дополнен строкой для 12-значного ЕРН (единый регистрационный номер записи о лице в едином федеральном реестре сведений о населении). Свой ЕРН можно узнать на Госуслугах, или обратившись в МФЦ.
В приложение 5 по налоговым вычетам ввели новые строки:
025 — вычет за сдачу ГТО;
105 — оплата обучения детей в иностранных организациях;
161 — взносы на накопительную пенсию;
182 — общая сумма вычетов, полученных в упрощённом порядке.
В приложение 5 добавили раздел 6 — расчёт вычетов на долгосрочные сбережения.
Из приложения 7 по имущественным вычетам убрали строки:
031 — код номера объекта;
060 — дата регистрации права собственности на землю;
070 — доля в праве собственности.
Обновили электронный формат декларации и порядок её заполнения.
Основание — приказ ФНС № ЕД-7-11/757 от 19.09.2024.
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