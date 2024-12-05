Какие налоговые формы изменятся в 2025 году: обзор для бухгалтера

При составлении промежуточной и годовой бухгалтерской отчётности за 2025 год применяйте новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность».

Этот документ заменит ПБУ 4/99 и приказ Минфина № 66н от 02.07.2010 о формах бухотчётности. Помимо правил составления отчётности, в нём есть новые отчётные формы (образцы), которые должны применять все компании, за исключением бюджетников.

Разделили состав отчётных форм для коммерческих и некоммерческих организаций (НКО).

Бухотчётность коммерческих организаций Бухотчётность НКО Бухгалтерский баланс Бухгалтерский баланс Отчёт о финансовых результатах (ОФР) Отчёт о целевом использовании средств Приложения в составе: Приложения в составе: Отчёт об изменениях капитала Отчёт о финансовых результатах (ОФР) Отчёт о движении денежных средств Отчёт о движении денежных средств Пояснения к балансу и ОФР Пояснения к балансу и отчёту о целевом использовании средств

Пояснения к отчётности можно составлять в удобном формате — табличном или текстовом (можно их совмещать). Содержание пояснений регламентировали отдельными положениями ФСБУ 4/2023.

Для НКО стали обязательны приложения, раньше этого не требовалось. При этом они могут не составлять ОФР и отчёт о движении денежных средств, но тогда соответствующие сведения из этих форм раскрывают в пояснениях к балансу и отчёту о целевом использовании средств.

Некоторые поля в формах переименованы, часть строк добавили, а некоторые убрали, например:

В балансе появились новые строки в активе — «Инвестиционная недвижимость», «Долгосрочные активы к продаже», и в пассиве — «Накопленная дооценка внеоборотных активов».

В ОФР строку «Прибыль (убыток) до налогообложения» переименовали в «Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения» и добавили отдельную строку «Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)».

ФСБУ определил состав упрощённой отчётности:

Коммерческие организации подают бухгалтерский баланс, ОФР, пояснения к ним.

НКО подают бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств, пояснения к ним.

Основание — ФСБУ 4/2023, утв. приказом Минфина № 157н от 04.10.2023.