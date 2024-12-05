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Отчетность

Какие налоговые формы изменятся в 2025 году: обзор для бухгалтера

В 2025 году начнёт действовать множество нововведений и поправок в НК. Поэтому изменения коснутся форм налоговой и бухгалтерской отчётности. В обзоре — основные новшества, которые готовятся или уже приняты.

Бухгалтерская отчётность

При составлении промежуточной и годовой бухгалтерской отчётности за 2025 год применяйте новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность».

Этот документ заменит ПБУ 4/99 и приказ Минфина № 66н от 02.07.2010 о формах бухотчётности. Помимо правил составления отчётности, в нём есть новые отчётные формы (образцы), которые должны применять все компании, за исключением бюджетников.

Разделили состав отчётных форм для коммерческих и некоммерческих организаций (НКО). 

Бухотчётность коммерческих организаций

Бухотчётность НКО

Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс

Отчёт о финансовых результатах (ОФР)

Отчёт о целевом использовании средств

Приложения в составе:

Приложения в составе:

Отчёт об изменениях капитала

Отчёт о финансовых результатах (ОФР)

Отчёт о движении денежных средств

Отчёт о движении денежных средств

Пояснения к балансу и ОФР

Пояснения к балансу и отчёту о целевом использовании средств

Пояснения к отчётности можно составлять в удобном формате — табличном или текстовом (можно их совмещать). Содержание пояснений регламентировали отдельными положениями ФСБУ 4/2023.

Для НКО стали обязательны приложения, раньше этого не требовалось. При этом они могут не составлять ОФР и отчёт о движении денежных средств, но тогда соответствующие сведения из этих форм раскрывают в пояснениях к балансу и отчёту о целевом использовании средств.

Некоторые поля в формах переименованы, часть строк добавили, а некоторые убрали, например:

  • В балансе появились новые строки в активе — «Инвестиционная недвижимость», «Долгосрочные активы к продаже», и в пассиве — «Накопленная дооценка внеоборотных активов».

  • В ОФР строку «Прибыль (убыток) до налогообложения» переименовали в «Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения» и добавили отдельную строку «Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)».

ФСБУ определил состав упрощённой отчётности:

  • Коммерческие организации подают бухгалтерский баланс, ОФР, пояснения к ним.

  • НКО подают бухгалтерский баланс, отчет о целевом использовании средств, пояснения к ним.

Основание — ФСБУ 4/2023, утв. приказом Минфина № 157н от 04.10.2023.

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Декларация по налогу на прибыль

Форму декларации по налогу на прибыль скорректируют, а также изменят её электронный формат и порядок заполнения. 

Основные изменения, которые планируют внести:

  • В подразделы 1.1 и 1.2 добавят строки «Код субъекта РФ» и «КПП организации и подразделения», чтобы заявлять налог организации и её подразделений в одной декларации.

  • Подраздел 1.3 раздела 1 станет называться «Налог с отдельных видов доходов» и в нём появятся строки со сроками уплаты отдельных видов доходов в федеральный бюджет с указанием их кодов.

  • В приложении 1 к листу 02 исключат строку 012, а в строку 104 нужно будет включать доходы от признанных должником штрафов за нарушение договорных обязательств. Доходы в виде имущества, выявленного при инвентаризации, нужно включать в строку 103. Появятся новые строки для доходов:

    • 107 — часть прибыли от участия в инвестиционных товариществах;

    • 108 — проценты, полученные по долгам;

    • 109 — положительные курсовые разницы.

  • В приложении 2 к листу 02 будут отражаться все прямые расходы, а строки 020 и 030 исключат. Появятся строки 045 и 047 для показателей расходов с повышающим коэффициентом и расходов иностранной организации, относящихся к работе постоянного представительства. Новые строки для расходов:

    • 202 — проценты на контролируемую задолженность;

    • 207 — убытки от участия в инвесттовариществе;

    • 208 — отрицательные курсовые разницы.

  • Из приложения 3 к листу 02 исключат строки 240–260 по расходам на приобретение права на участки.

  • Приложения 6, 6а, 6б исключат.

  • Приложение 7 к листу 02 пополнится разделом Д для отражения расчёта нового федерального инвестиционного вычета. Добавят строку для указания закона субъекта РФ, устанавливающего право на региональный инвествычет.

  • Из листа 03 исключат раздел Б. Раздел В «Реестр — расшифровка сумм дивидендов (процентов)» станет разделом Б «Реестр получателей доходов».

  • Новое приложение 7 к порядку заполнения декларации будет содержать КБК, включаемые в отчёт.

После принятия приказа, применять новую форму следует с первого отчётного периода по налогу на прибыль в 2025 году.

Основание — проект приказа ФНС (ID проекта 150414).

Расчёт по страховым взносам

Обновлённая форма РСВ будет применяться с отчёта за I квартал 2025 года.

Что изменится в отчёте:

  • Новые штрихкоды на страницах.

  • В раздел 1 добавили приложение 3.1 для субъектов МСП, основной вид деятельности которых относится к разделу ОКВЭД «Обрабатывающие производства». Такие страхователи будут платить взносы по тарифу 7,6%, если будут соответствовать определённым условиям.

  • В подраздел 3.2.1 раздела 3 добавлено поле 141 для указания выплат по гражданско-правовым договорам.

Внесли изменения в порядок заполнения РСВ и в электронный формат расчёта.

Основание — приказ ФНС № ЕД-7-11/739 от 13.09.2024.

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Декларация по налогу на имущество организаций

Новый бланк декларации по налогу на имущество применяется, начиная с отчётности за 2024 год. Состав декларации не изменится. 

Правки внесли только в титульный лист:

  • Добавлено поле «Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (код)» для указания кода по месту нахождения объекта недвижимости, указанного в декларации, поданной компанией — крупнейшим налогоплательщиком. По объектам, размещённым во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне или за пределами РФ, в поле нужно указывать код ИФНС по месту нахождения организации.

  • Убрали строку с наименованием организации — представителя налогоплательщика.

  • В поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика» для электронной доверенности следует указывать её GUID.

Основание — приказ ФНС № БВ-7-21/805 от 27.09.2024.

Декларация по НДС

Новую форму декларации по НДС планируется применять, начиная с отчётности за I квартал 2024 года.

Какие новшества хотят внести:

  • В разделе 3 появятся строки для отражения налоговой базы и налога для ставок упрощенцев 5%, 7%, 5/105, 7/107, ставок 9,09%, 16,67%.

  • В графе 3 по строке 120 нужно указывать сумму налога, начисленную и уплаченную российским посредником, подлежащую вычету при возврате товара или отказе от оплаченной поставки покупателем-физлицом (при продаже товара через электронные торговые площадки).

  • Графы 3 и 4 раздела 7 нужно будет заполнять только в части операций по реализации, внесённых в графы 1 и 2.

  • В раздел 9 и в приложение 1 к нему добавят строки, необходимые для новых ставок 5% и 7%.

Основание — проект приказа ФНС (ID проекта 151088).

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Декларация по УСН

Новая форма декларации по УСН вступает в силу со 2 января 2025 года. По ней нужно отчитываться за 2024 год.

Что изменилось:

  • Поменялись штрих-коды на страницах.

  • На титульном листе появилось поле для указания налогового объекта – «1» если объект «доходы», «2» — если «доходы минус расходы».

  • Добавили раздел 4 с расчётом суммы расходов по приобретению ККТ» для упрощенцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Они вправе уменьшить налог на сумму расходов на покупку одного экземпляра ККТ в пределах 28 тыс. руб. при условии, что касса внесена в реестр и зарегистрирована до 31 декабря 2025 года.

Основание — приказ ФНС № ЕД-7-3/813 от 02.10.2024.

Декларация 3-НДФЛ

По новой форме должны отчитываться о доходах за 2024 год ИП и физлица — плательщики НДФЛ.

Основные изменения в декларации 3-НДФЛ:

  • Титульный лист дополнен строкой для 12-значного ЕРН (единый регистрационный номер записи о лице в едином федеральном реестре сведений о населении). Свой ЕРН можно узнать на Госуслугах, или обратившись в МФЦ.

  • В приложение 5 по налоговым вычетам ввели новые строки:

    • 025 — вычет за сдачу ГТО;

    • 105 — оплата обучения детей в иностранных организациях;

    • 161 — взносы на накопительную пенсию;

    • 182 — общая сумма вычетов, полученных в упрощённом порядке.

  • В приложение 5 добавили раздел 6 — расчёт вычетов на долгосрочные сбережения.

  • Из приложения 7 по имущественным вычетам убрали строки:

    • 031 — код номера объекта;

    • 060 — дата регистрации права собственности на землю;

    • 070 — доля в праве собственности.

Обновили электронный формат декларации и порядок её заполнения.

Основание — приказ ФНС № ЕД-7-11/757 от 19.09.2024.

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