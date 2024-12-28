Как трудовое законодательство изменится в начале 2025 года

1. Сферу занятости населения будет контролировать новый закон — № 565-ФЗ.

Все новое в сфере занятости населения регулирует Федеральный закон № 565-ФЗ от 12.12.2023 (наряду с ТК). Окончательно утрачивает силу Закон РФ № 1032-1 от 19.04.1991 «О занятости населения в Российской Федерации»

Изменение вступает в силу 01.01.2025.

Обратите внимание: до 1 января 2026 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Федеральный закон № 565-ФЗ от 12 декабря 2023 г. нужно применять с учетом Особенностей, утв. Постановлением Правительства РФ № 2371 от 22 декабря 2022 г.

2. Заработает общедоступный реестр работодателей с нелегальной занятостью.

Роструд с 2025 года будет вести общедоступный реестр работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости. Основание — ч. 6 ст. 67 закона № 565-ФЗ от 12.12.2023.

Пока это проект постановления Правительства РФ — «Об утверждении Правил ведения реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости».

В реестр попадут те, кто уклоняется от легальной занятости. А конкретно — в случае, если бизнес:

не оформляет трудовые договоры;

оформляет трудовые договоры с нарушениями;

оформляет договоры ГПХ вместо трудовых.

По закону бизнес по таким нарушениям привлекают по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Если в ходе проверки инспектор Роструда или судья зафиксирует нарушение, работодателя занесут в реестр.

В реестр включат:

полное и сокращенное наименование организации (Ф.И.О. ИП);

ИНН;

дату включения в реестр;

основание включения в реестр (номер и дата постановления по делу об административном правонарушении).

Сведения из реестра размещаются на сайте Роструда.

В реестр попадают на год. Через год после занесения работодателя в реестр его автоматически исключат. Также его могут исключить досрочно, если суд отменит постановление о правонарушении.

Какие возможны последствия для работодателей, попавших в реестр. ФНС предлагает:

проводить внеплановые проверки;

повысить ответственность за нарушения трудового законодательства;

ограничить господдержку, налоговые льготы и преференции;

ограничить участие в госзакупках.

Подтверждение: письмо ФНС России № БС-4-11/3610 от 25 марта 2022 г.

3. В службу занятости можно будет официально обратиться через Госуслуги. Это прописали в ч. 2 ст. 20 закона № 565-ФЗ от 12.12.2023.

Сейчас можно обратиться в службу лишь через платформу «Работа в России». В новом году такая возможность сохранится.

О том, какие документы должен предоставлять работодатель в службу занятости населения, см. материал «Мое дело Бюро».

4. Службы занятости начнут формировать электронные учетные дела работодателей. Это указано в ст. 21 закона № 565-ФЗ от 12.12.2023.

С 1 января 2025 года при первом обращении гражданина или работодателя за получением мер господдержки в сфере занятости автоматически формируются электронное личное дело гражданина и учетное дело работодателя.

Формировать, вести и хранить учетные дела ЦЗН будут на Единой цифровой платформе «Работа в России».

В учетные дела работодателей включат:

ключевую и дополнительную информацию об организации (ИП);

сведения о поданных заявлениях на получение господдержки;

анкету работодателя и индивидуальный план действий;

данные о вакансиях и выполнении квоты по трудоустройству инвалидов.

Также в дело войдет информация из отчетности, предоставляемой центру занятости, и результаты профилирования работодателя. Эти данные хранят 3 года, а сведения о выплатах работодателю — 5 лет.