Как трудовое законодательство изменится в начале 2025 года

Введут много изменений в порядке работы со службой занятости
1. Сферу занятости населения будет контролировать новый закон — № 565-ФЗ.
Все новое в сфере занятости населения регулирует Федеральный закон № 565-ФЗ от 12.12.2023 (наряду с ТК). Окончательно утрачивает силу Закон РФ № 1032-1 от 19.04.1991 «О занятости населения в Российской Федерации»
Изменение вступает в силу 01.01.2025.
Обратите внимание: до 1 января 2026 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Федеральный закон № 565-ФЗ от 12 декабря 2023 г. нужно применять с учетом Особенностей, утв. Постановлением Правительства РФ № 2371 от 22 декабря 2022 г.
2. Заработает общедоступный реестр работодателей с нелегальной занятостью.
Роструд с 2025 года будет вести общедоступный реестр работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости. Основание — ч. 6 ст. 67 закона № 565-ФЗ от 12.12.2023.
Пока это проект постановления Правительства РФ — «Об утверждении Правил ведения реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости».
В реестр попадут те, кто уклоняется от легальной занятости. А конкретно — в случае, если бизнес:
не оформляет трудовые договоры;
оформляет трудовые договоры с нарушениями;
оформляет договоры ГПХ вместо трудовых.
По закону бизнес по таким нарушениям привлекают по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Если в ходе проверки инспектор Роструда или судья зафиксирует нарушение, работодателя занесут в реестр.
В реестр включат:
полное и сокращенное наименование организации (Ф.И.О. ИП);
ИНН;
дату включения в реестр;
основание включения в реестр (номер и дата постановления по делу об административном правонарушении).
Сведения из реестра размещаются на сайте Роструда.
В реестр попадают на год. Через год после занесения работодателя в реестр его автоматически исключат. Также его могут исключить досрочно, если суд отменит постановление о правонарушении.
Какие возможны последствия для работодателей, попавших в реестр. ФНС предлагает:
проводить внеплановые проверки;
повысить ответственность за нарушения трудового законодательства;
ограничить господдержку, налоговые льготы и преференции;
ограничить участие в госзакупках.
Подтверждение: письмо ФНС России № БС-4-11/3610 от 25 марта 2022 г.
3. В службу занятости можно будет официально обратиться через Госуслуги. Это прописали в ч. 2 ст. 20 закона № 565-ФЗ от 12.12.2023.
Сейчас можно обратиться в службу лишь через платформу «Работа в России». В новом году такая возможность сохранится.
О том, какие документы должен предоставлять работодатель в службу занятости населения, см. материал «Мое дело Бюро».
4. Службы занятости начнут формировать электронные учетные дела работодателей. Это указано в ст. 21 закона № 565-ФЗ от 12.12.2023.
С 1 января 2025 года при первом обращении гражданина или работодателя за получением мер господдержки в сфере занятости автоматически формируются электронное личное дело гражданина и учетное дело работодателя.
Формировать, вести и хранить учетные дела ЦЗН будут на Единой цифровой платформе «Работа в России».
В учетные дела работодателей включат:
ключевую и дополнительную информацию об организации (ИП);
сведения о поданных заявлениях на получение господдержки;
анкету работодателя и индивидуальный план действий;
данные о вакансиях и выполнении квоты по трудоустройству инвалидов.
Также в дело войдет информация из отчетности, предоставляемой центру занятости, и результаты профилирования работодателя. Эти данные хранят 3 года, а сведения о выплатах работодателю — 5 лет.
Снимут запрет на пересылку кадровых документов за границу
С 1 января 2025 года работник может попросить работодателя выслать трудовую книжку в другую страну — и формального повода для отказа не будет. При этом запросить пересылку такого документа через дипломатическое представительство или консульство работник не может.
Ранее запрет на вывоз и пересылку трудовых книжек за границу содержался в ст. 3 Закона СССР № 2261-1 от 24 июня 1991 г.
Вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
Пенсия начнет индексироваться одинаково для всех пенсионеров. Основание — закон № 173-ФЗ от 08.07.2024, информация СФР от 13.12.2024.
Раньше индексировались пенсии только у неработающих пенсионеров.
О том, при каких условиях работнику назначается страховая пенсия по старости, см. материал «Мое дело Бюро».
Индексация будет «расширенной». Сперва пенсии пересчитают: по ним начислят индексацию за «пропущенное время», а потом продолжат индексировать уже эту сумму.
Индексация с нового года составит 7,3%.
Есть нюансы применения индексации на практике. Повышение выплат будет разным у тех, кто продолжает работать, и у тех, кто уволился.
Индексацию за период с 2016 по 2024 годы включат в пенсии работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности. В случае возобновления трудовой деятельности в 2025 году размер пенсии не будет снижаться до уровня 2016 года. Основание — информация Минтруда от 21.06.2024.
Усилят контроль за нелегалами
С 05.02.2025 введут новый режим высылки. Высылаемых нелегалов будут включать в специальный Реестр контролируемых лиц. На сайте МВД можно будет проверить, есть ли человек в таком реестре. Основание — Закон № 260-ФЗ от 08.08.2024.
Об ответственности за трудоустройство иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России см. материал «Мое дело Бюро».
Тем, кто попал под высылку, запретят:
менять место жительства или пребывания в России;
управлять ТС, получать водительские права;
приобретать или отчуждать недвижимость, ТС и самоходные машины, а также регистрировать их в госведомствах;
заключать брак;
учреждать организации или регистрироваться в качестве ИП;
заключать кредитные договоры.
В законе предусмотрены и другие санкции.
Будут активнее предотвращать задержки зарплаты
С 1.03.2025 исполнительная власть регионов, профсоюзы и работодатели должны противодействовать формированию задолженностей по зарплате. Основание — новая статья 158.1 ТК РФ, возникшая в соответствии с законом № 268-ФЗ от 08.08.2024.
Власти смогут:
принимать профилактические меры, направленные на недопущение формирования просроченной задолженности по зарплате, в том числе на выявление и последующее устранение ее причин;
привлекать работодателей к ответственности за нарушение сроков выплаты зарплаты в порядке, установленном законодательством;
содействовать реализации мероприятий по погашению просроченной задолженности по зарплате;
проводить разъяснительную работу с участием сторон социального партнерства по вопросам обеспечения трудовых прав работников.
Межведомственные комиссии в каждом субъекте РФ будут координировать эту работу.
Порядок формирования и деятельности межведомственных комиссий, а также порядок принятия ими решений утвердит Правительство РФ. Разработан проект такого нормативного акта.
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Закрепят нормы о наставничестве
С 01.03.2025 в ТК РФ вводится новое понятие — «наставничество в сфере труда» — и закрепляются основные аспекты такой деятельности. Основание — закон № 381-ФЗ от 09.11.2024.
Наставничество — это помощь в овладении профессиональными навыками, которую один работник по своему письменному согласию и по поручению работодателя оказывает другому.
Труд работников-наставников будет регулировать новая ст. 351.8 ТК РФ. Она устанавливает такие правила:
содержание, сроки и форма выполнения наставничества устанавливаются трудовым договором или дополнительным соглашением к нему;
размеры и условия выплат за наставничество для работников коммерческих организаций регулируются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами;
выплаты должны соответствовать действующей системе оплаты труда, установленной у работодателя. При этом выплаты не могут быть ниже (а условия осуществления выплат хуже) размеров и условий, предусмотренных отраслевыми соглашениями;
работник имеет право досрочно отказаться от наставничества, а работодатель – отменить поручение об этом, предупредив работника не менее чем за три рабочих дня.
Для более подробного ознакомления с нововведениями в наставничестве смотрите материалы Мое дело Бюро»:
Усилят контроль работодателей со стороны Роструда и ГИТ
С 01.03.2025 Роструд и инспекторы могут контролировать исполнение соглашений между профсоюзами и работодателями. Основание — закон № 268-ФЗ от 08.08.2024.
Полномочия Роструда и инспекторов укажут в ст. 51 ТК РФ. При этом стороны коллективного договора будут сами отслеживать выполнение договора или соглашения. И порядок отслеживания они установят сами. .
Скорректируют порядок предоставления отгула за работу в выходные (с 1 марта 2025 года)
С 01.03.2025 за работу в выходной день сотрудник может взять отгул в любой день на протяжении ближайшего года. Отгул можно присоединить к отпуску за тот же период.
Если сотрудник не использовал отгул, то право на него он теряет, но работодатель обязан оплатить отгул при увольнении.
Основание — ст. 153 ТК РФ, которую меняет закон № 339-ФЗ от 30.09.2024.
До 1 марта 2025 года работодатели должны применять позицию, изложенную в Постановлении Конституционного суда РФ № 56-П от 6 декабря 2023 г. Именно Конституционный суд РФ обязал работодателей компенсировать неиспользованные отгулы при увольнении и внести изменения в Трудовой кодекс РФ.
Согласно этой позиции в день увольнения работодатель должен компенсировать работнику разницу между оплатой работы в выходной (праздник), рассчитываемой в повышенном размере по общим правилам, и произведенной ранее ему оплатой в одинарном размере.
Подробнее о предоставлении отгула работнику, который был привлечен к работе в выходной (праздничный) день, см. материал «Мое дело Бюро».
Обновятся правила использования аптечки первой помощи
С 01.03.2025 начинают действовать новые правила размещения, хранения и использования аптечки первой помощи. Основание — приказ Минтруда № 398н от 09.09.2024.
Требования утверждены ведомством впервые и применяются с 1 марта 2025 года. До этого момента существуют лишь требования к комплектации аптечки.
Порядок размещения, хранения и использования аптечек должен определить работодатель. Эти требования должны быть включены в инструкции по охране труда и доведены до сведения работников в виде распоряжений, указаний и инструктажей.
Количество аптечек первой помощи работодатель определяет в соответствии со спецификой деятельности, среднесписочной численностью персонала, результатами оценки профессиональных рисков с учетом мнения профсоюза (при его наличии).
Обновятся требования к ответственному за пожарную безопасность (с 1 марта 2025 года)
С 01.03.2025 лицо, ответственное за пожарную безопасность, должно соответствовать специальным требованиям и получить свидетельство о квалификации. Свидетельство выдают по результатам независимой оценки о квалификации.
Требования установлены ч. 3 ст. 37 закона № 69-ФЗ от 21.12.1994, изменения в которую внес закон № 370-ФЗ от 24.09.2022.
Требования по независимой оценке квалификации установлены п. 3 и 7 ст. 2, а также ст. 4 закона № 238-ФЗ от 3.07.2016.
О порядке прохождения независимой оценки квалификации см. материал «Мое дело Бюро».
Ответственное лицо без свидетельства о квалификации работодатель должен будет отстранить от такой работы. Основание — письмо Национального совета по профессиональным квалификациям № 088/24 от 23.10.2024.
Увеличат штрафы за утечку персональных данных пользователей
С 30 мая 2025 года размер штрафа за утечку баз данных с персональной информацией напрямую зависит от объема утерянных данных.
Штрафы за утечку персональных данных
Масштаб утечки
Граждане
Должностные лица
Организации
От 1 000 до 10 000 субъектов данных и/или от 10 000 до 100 000 идентификаторов
100 тыс. – 200 тыс. руб.
200 тыс. – 400 тыс. руб.
3 млн – 5 млн руб.
От 10 000 до 100 000 субъектов данных и/или от 100 000 до 1 млн идентификаторов
200 тыс. – 300 тыс. руб.
300 тыс. – 500 тыс. руб.
5 млн – 10 млн руб.
Более 100 000 субъектов данных и/или более 1 млн идентификаторов
300 тыс. – 400 тыс. руб.
400 тыс. – 600 тыс. руб.
10 млн – 15 млн руб.
Примечание:
Субъект персональных данных — гражданин, чьи данные были скомпрометированы.
Уникальные идентификаторы — сведения, позволяющие однозначно определить гражданина.
Операторы, неоднократно допускающие утечки больших объемов персональных данных, столкнутся с самыми суровыми санкциями — оборотными штрафами. Они привязаны к проценту от совокупной годовой выручки компании за предыдущий год.
Основание — ст. 13.11 КоАП РФ, обновленная законом № 420-ФЗ от 30.11.2024.
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