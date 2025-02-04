Новые правила финансирования мер по снижению травматизма и профзаболеваний

Страхователь может принимать меры по снижению травматизма за счёт СФР
Как всё работает. Если работодатель платит в СФР взносы на травматизм, он может улучшать условия труда за счёт Соцфонда. Для этого ему нужно составить план, согласовать его с фондом и потратиться на улучшение условий труда. Если после этого подать в СФР чеки и документы, то фонд возместит затраты.
Возместить траты можно в пределах 20% от суммы страховых взносов по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям (за некоторыми исключениями). Подробнее о лимите взносов на финансирование предупредительных мер смотрите отдельный материал.
Что учесть. Мероприятия нужно проводить по правилам финансового обеспечения, утв. Приказом Минтруда № 347н от 11.07.2024.
СФР в своих решениях руководствуется Административным регламентом, утв. Приказом ФСС № 237 от 07.05.2019.
Какие затраты СФР возместит работодателю
1. На проведение СОУТ — специальную оценку условий труда. Это обязанность большинства работодателей — мы рассказывали об этом подробно в отдельном материале.
2. На уменьшение воздействия вредных и опасных факторов. Разрешены любые мероприятия, если доказать, что воздействие этих факторов снизится.
3. На обучение охране труда или безопасным методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности.
Сюда же попадают обучения действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте с отрывом от работы для отдельных категорий работников, в частности:
руководителей организаций (их заместителей, на которых возложены обязанности специалистов по охране труда);
специалистов по охране труда;
работников рабочих профессий;
членов комитетов (комиссий) по охране труда;
работника, назначенного на микропредприятии работодателем для проведения проверки знания требований охраны труда;
О правилах обучения охране труда у нас тоже был отдельный подробный материал. Там мы разобрались в способах и формах обучения, и уточнили требования к работодателям, которые решили обучать персонал своими силами.
4. На покупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) и смывающих средств. Но здесь нужно учесть нюансы:
СИЗ должны изготовить в странах ЕАЭС.
Смывающие средства нужно утвердить локальным нормативных актом. Этот акт следует разработать на основании Единых типовых норм. А при его разработке нужно учесть результаты СОУТ, оценку профессиональных рисков и мнение профсоюза или иного уполномоченного органа работников (при его наличии).
И СИЗ, и смывающие средства должны соответствовать регламенту ТР ТС 019/2011. Сведения о документах об оценке (подтверждении) соответствия СФР получает самостоятельно — в Росаккредитации.
Что относится к СИЗ. Это технические, смывающие и дерматологические средства. Работники используют их, чтобы предотвратить или уменьшить воздействие:
вредных и опасных производственных факторов,
особых температурных условий,
загрязнения.
Подробнее о том, что относится к СИЗ, можно узнать в отдельном материале «Моё Дело Бюро» по ссылке.
5. На покупку путёвок для санаторно-курортного лечения работников. Сейчас возмещают покупку путёвок двум категориям:
работникам с вредных и опасных производств,
работникам предпенсионного возраста.
Что учесть в работе с путёвками для работников вредных и опасных производств. Порядок организации санаторно-курортного лечения утвержден Приказом Минздрава № 279н от 05.05.2016. Учтите, что медицинская организацией может скорректировать срок лечения, указанный в путевке (п. 20 Порядка).
Что учесть в работе с путёвками для работников предпенсионного возраста. В 2025 году такими работниками считаются мужчины 60 лет и старше, и женщины 55 лет и старше. Основание — приложение 6 к закону № 400-ФЗ от 28.12.2013.
В целом предпенсионным возрастом является пятилетний период до наступления пенсии.
6. На покупку устройств и проведение обследований. Не всех подряд. Перечисляем нюансы.
Вот что можно покупать:
алкотестеры для предсменных и предрейсовых осмотров;
аптечки для первой помощи;
тахографы — если компания занимается перевозками пассажиров или груза;
системы для обеспечения безопасности работников и контроля за безопасным ведением работ — если они предусмотрены техпроцессом;
системы для мониторинга здоровья работников опасных и вредных производств;
системы для безопасного ведения горных работ, если они произведены в странах ЕАЭС или включены в отраслевые планы импортозамещения — перечень рекомендуемых систем утверждён Приказом Минтруда № 373 от 23.06.2022.
Также можно:
проводить обязательные медосмотры и обследования для работников вредных и опасных производств;
выдавать лечебно-профилактическое питание работников вредных и особо вредных производств;
выдавать молоко или равноценные пищевые продукты, если выдача предусмотрена Приказом Минтруда № 291н от 12.05.2022.
7. На оценку профессиональных рисков — мероприятия, которые позволяют выявить и оценить возможные опасности на рабочем месте, а также определить меры по их снижению или устранению.
Ваша компания сама определяет список для проведения предупредительных мер в рамках представленного выше перечня.
Кроме того, страхователь вправе самостоятельно вносить изменения в уже согласованный план. При этом расходы по плану финансового обеспечения, в том числе с учетом его корректировки, должны укладываться в пределах разрешенной суммы финансового обеспечения (для корректировки (увеличения) стоимости предупредительных мер необходимо согласие фонда).
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Обратитесь в СФР, чтобы получить деньги
Чтобы получить финансирование на указанные выше мероприятия, нужно подать в территориальное отделение СФР следующие документы:
Заявление о финансировании в текущем году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Используйте форму из в приложения № 1 к регламенту, утв. Приказом ФСС № 237 от 07.05.2019.
План финансового обеспечения в текущем календарном году предупредительных мер по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний. Используйте форму из приложения к Приказу Минтруда № 347н от 11.07.2024 г.
Эти документы нужно подать до 31 июля включительно. ФСС рекомендует подавать их как можно раньше, чтобы специалисты успели спокойно всё проверить и вовремя согласовать ваши документы.
С 1 января 2025 года документы, обосновывающие необходимость мер, подаются позже. По новым правилам их нужно предоставить в отделение уже после выполнения мер. Эти документы подаются с заявлением о возмещении произведенных расходов..
Исключение — траты на горные работы. Если в план включают покупку оборудования, обеспечивающего безопасное ведение горных работ, то к нему нужно приложить копию технических проектов и проектной документации.
Как подавать заявление и документы. Заявление подают страхователь или его представитель. Формат — бумажный или электронный, на выбор. Если документы подаёт представитель, нужно приложить документы, удостоверяющие его полномочия и личность.
Копии документов заверьте печатью.
Электронные документы нужно подписывать УКЭП. Дублировать их на бумаге не требуется. Основание — закон № 63-ФЗ от 6.04.2011 и Постановлением Правительства РФ № 852 от 25.08.2012.
Если вы подаёте нотариально заверенные копии в электронном виде, они должны быть подписаны УКЭП нотариуса.
Можно подать документы через Госуслуги. Заполните на сайте соответствующую форму. Электронные документы нужно подписывать УКЭП. Если подписать простой подписью — придётся отдельно подавать бумажные документы.
Госуслуги — оптимальный вариант, его рекомендуют в СФР. Специалисты даже подготовили подробную инструкцию.
Что нужно знать, если вы корректируете план — какие изменения действуют с 1 января 2025 года
План можно корректировать. Если сумма не увеличилась, то разрешение не требуется, если увеличилась — требуется. Исключение касается мероприятий по горным работам.
Для согласования плана с большей суммой подайте заявление и план финансового обеспечения на дополнительную сумму. Его подают в фонд по месту регистрации до 1 сентября текущего года.
Суммарное количество денег, перечисляемое по основному и дополнительному плану обеспечения, не может выходить за предельную величину возмещения трат. О ней мы писали в начале статьи — это в общем случае 20% от суммы взносов на «травматизм».
Здесь работают все те правила подачи документов, о которых мы рассказывали выше.
Страхователь может отслеживать информацию о ходе рассмотрения поданного заявления:
в личном кабинете на сайте СФР;
на сайте отделения СФР;
Отказать могут, если предоставить заявление и документы позже установленного срока, или если электронная подпись недействительна.
Тогда СФР направит соответствующее решение заявителю в течение трёх рабочих дней с момента принятия решения об отказе в принятии документов. Заявитель вправе обжаловать отказ, подав жалобу в СФР.
Принятие СФР решения
Отделение СФР принимает решение за 10 рабочих дней со дня получения заявления и плана финансового обеспечения. Если заявление касается мер по горным работам, то на пересылку документов в центральное отделение СФР и принятие решения уйдёт до 18 рабочих дней.
Страхователь может отслеживать информацию о ходе рассмотрения поданного заявления:
в личном кабинете на сайте СФР;
на сайте отделения СФР;
Если финансирование утвердили, до 15 ноября (это новый срок, он действует с 1 января 2025 г.) нужно подать в местное отделение СФР:
Заявление о возмещении расходов. Вот образец с сайта отделения СФР по Брянской области. Аналогичные образцы есть на сайтах по другим областям.
Отчёт о произведенных расходах. Их составляют в произвольной форме. Но есть и рекомендованные — такие можно найти на сайтах отделений СФР по Нижегородской области, по Ямало-Ненецкому автономному округу, по Удмуртской Республике.
Копию (выписку) из локального акта о мероприятиях по улучшению условий и охране труда и (или) коллективного договора (соглашения между работодателем и профсоюзом по охране труда);
Документы, подтверждающие приобретение товаров, работ или услуг для проведения мероприятия, в соответствии с п. 11 Правил, утв. Приказом Минтруда России № 347н от 11.07.2024.
Если вы подаёте копии, заверьте их печатью.
Эти документы тоже рекомендуется подать пораньше, чтобы вовремя получить возмещение расходов.
За 15 рабочих дней СФР принимает решение о возмещении средств. Эти дни отсчитываются от даты получения фондом заявления.
За три рабочих дня после вынесения решения его публикуют на электронных ресурсах.
Отказать могут, если документы поданы в неполном объёме или содержат недостоверную информацию. Отказывать по другим основаниям нельзя. Если страхователь не согласен с отказом, он может подать жалобу в СФР.
Если СФР нашли ошибки в документах, то за рабочий день они извещают страхователя и требуют их устранить. На устранение есть 5 рабочих дней с момента получения извещения.
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