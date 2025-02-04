Новые правила финансирования мер по снижению травматизма и профзаболеваний

1. На проведение СОУТ — специальную оценку условий труда. Это обязанность большинства работодателей — мы рассказывали об этом подробно в отдельном материале.

2. На уменьшение воздействия вредных и опасных факторов. Разрешены любые мероприятия, если доказать, что воздействие этих факторов снизится.

3. На обучение охране труда или безопасным методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности.

Сюда же попадают обучения действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте с отрывом от работы для отдельных категорий работников, в частности:

руководителей организаций (их заместителей, на которых возложены обязанности специалистов по охране труда);

специалистов по охране труда;

работников рабочих профессий;

членов комитетов (комиссий) по охране труда;

работника, назначенного на микропредприятии работодателем для проведения проверки знания требований охраны труда;

О правилах обучения охране труда у нас тоже был отдельный подробный материал. Там мы разобрались в способах и формах обучения, и уточнили требования к работодателям, которые решили обучать персонал своими силами.

4. На покупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) и смывающих средств. Но здесь нужно учесть нюансы:

СИЗ должны изготовить в странах ЕАЭС.

Смывающие средства нужно утвердить локальным нормативных актом. Этот акт следует разработать на основании Единых типовых норм. А при его разработке нужно учесть результаты СОУТ, оценку профессиональных рисков и мнение профсоюза или иного уполномоченного органа работников (при его наличии).

И СИЗ, и смывающие средства должны соответствовать регламенту ТР ТС 019/2011. Сведения о документах об оценке (подтверждении) соответствия СФР получает самостоятельно — в Росаккредитации.

Что относится к СИЗ. Это технические, смывающие и дерматологические средства. Работники используют их, чтобы предотвратить или уменьшить воздействие:

вредных и опасных производственных факторов,

особых температурных условий,

загрязнения.

Подробнее о том, что относится к СИЗ, можно узнать в отдельном материале «Моё Дело Бюро» по ссылке.

5. На покупку путёвок для санаторно-курортного лечения работников. Сейчас возмещают покупку путёвок двум категориям:

работникам с вредных и опасных производств,

работникам предпенсионного возраста.

Что учесть в работе с путёвками для работников вредных и опасных производств. Порядок организации санаторно-курортного лечения утвержден Приказом Минздрава № 279н от 05.05.2016. Учтите, что медицинская организацией может скорректировать срок лечения, указанный в путевке (п. 20 Порядка).

Что учесть в работе с путёвками для работников предпенсионного возраста. В 2025 году такими работниками считаются мужчины 60 лет и старше, и женщины 55 лет и старше. Основание — приложение 6 к закону № 400-ФЗ от 28.12.2013.

В целом предпенсионным возрастом является пятилетний период до наступления пенсии.

6. На покупку устройств и проведение обследований. Не всех подряд. Перечисляем нюансы.

Вот что можно покупать:

алкотестеры для предсменных и предрейсовых осмотров;

аптечки для первой помощи;

тахографы — если компания занимается перевозками пассажиров или груза;

системы для обеспечения безопасности работников и контроля за безопасным ведением работ — если они предусмотрены техпроцессом;

системы для мониторинга здоровья работников опасных и вредных производств;

системы для безопасного ведения горных работ, если они произведены в странах ЕАЭС или включены в отраслевые планы импортозамещения — перечень рекомендуемых систем утверждён Приказом Минтруда № 373 от 23.06.2022.

Также можно:

проводить обязательные медосмотры и обследования для работников вредных и опасных производств;

выдавать лечебно-профилактическое питание работников вредных и особо вредных производств;

выдавать молоко или равноценные пищевые продукты, если выдача предусмотрена Приказом Минтруда № 291н от 12.05.2022.

7. На оценку профессиональных рисков — мероприятия, которые позволяют выявить и оценить возможные опасности на рабочем месте, а также определить меры по их снижению или устранению.

Ваша компания сама определяет список для проведения предупредительных мер в рамках представленного выше перечня.

Кроме того, страхователь вправе самостоятельно вносить изменения в уже согласованный план. При этом расходы по плану финансового обеспечения, в том числе с учетом его корректировки, должны укладываться в пределах разрешенной суммы финансового обеспечения (для корректировки (увеличения) стоимости предупредительных мер необходимо согласие фонда).