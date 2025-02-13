Декларация 3-НДФЛ за 2024 год для ИП: как заполнить, образец

Кто и как должен сдавать 3-НДФЛ за 2024 год
В 2025 году по форме 3-НДФЛ должны отчитаться все ИП, которые в 2024 году:
Применяли ОСНО — при этом неважно, был у них доход или нет.
Работали на спецрежиме, но утратили на него право и перешли на ОСНО.
Получали не относящиеся к предпринимательству доходы, облагаемые НДФЛ. Например, сдавали квартиру в аренду, получали доход от зарубежных источников, продали жилье, бывшее в собственности меньше минимального срока владения и т.п.
Основание — п. 1, 5 ст. 227 НК РФ.
Декларацию 3-НДФЛ сдавайте в ИФНС по месту жительства, где стоите на учете.
Подавайте декларацию:
на бумаге или в электронном виде — если среднесписочная численность сотрудников не превышала в 2024 году 100 человек;
в электронном виде — когда среднесписочная численность более 100 человек.
Срок сдачи декларации за 2024 год — 30 апреля 2025 года.
При нарушении срока сдачи будет штраф — 5% от суммы неуплаченного по декларации НДФЛ за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не менее 1 000 рублей и не более 30% от суммы неуплаченного налога.
Если нарушите срок сдачи больше чем на 20 рабочих дней, вам могут заблокировать банковские счета.
Основание — пп. 1 п. 3, пп. 2 п. 11 ст. 76, п. 1 ст. 119, п. 1 ст. 229 НК РФ.
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Новая форма и состав декларации 3-НДФЛ
Декларацию 3-НДФЛ за 2024 год заполняйте по новой форме из приказа ФНС № ЕД-7-11/757 от 19.09.2024.
Даже если сдаёте нулевую декларацию, включите в её состав:
Титульный лист.
Раздел 1 — сумма налога к уплате.
Раздел 2 — расчёт налоговой базы и НДФЛ.
Если получали доходы от предпринимательства заполните Приложение № 3.
Остальные приложения заполняйте при необходимости.
Вернуть переплату по НДФЛ можно при наличии положительного сальдо ЕНС — для этого заполните заявление из приложения к Разделу 1.
Инструкция для ИП: как заполнить 3-НДФЛ за 2024 год
Подробный порядок заполнения декларации 3-НДФЛ приведён в приложении № 2 к приказу ФНС № ЕД-7-11/757 от 19.09.2024.
Коды, которые нужно отражать в декларации находятся в приложениях № 1–7 к Порядку заполнения.
Общие правила заполнения:
Бумажную 3-НДФЛ заполняйте на компьютере или от руки чёрными или синими чернилами.
Ячейки полей заполняйте, начиная с крайней левой, слева направо. В пустые ячейки ставьте прочерки.
Стоимостные показатели отражайте в рублях с копейками, кроме доходов, которые получили от источников за рубежом, до их пересчёта в рубли.
Суммы налога указывайте без копеек: 50 копеек и более округляйте до полного рубля, суммы меньше 50 копеек отбрасывайте.
Текст пишите заглавными печатными буквами, начиная с первой левой ячейки, слева направо.
В верхней части каждой страницы декларации укажите свой ИНН. В отведенных строках внизу страниц поставьте подпись и дату подписания.
Пронумеруйте страницы декларации после заполнения, начиная с титульного листа.
На принтере страницы распечатывайте с одной стороны листа формата А4.
Скрепляйте листы между собой так, чтобы не испортить штрих-коды и данные в них.
Если декларацию за вас подаёт представитель, приложите копию доверенности, заверенной нотариусом.
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Как заполнить титульный лист
Придерживайтесь следующих правил:
«Номер корректировки»:
«0--» — если сдаёте первичную декларацию, или если первичную декларацию не приняли и вы подаёте её заново;
«1--», «2--», «3--» и т.д. — если подаёте уточнённую декларацию.
«Налоговый период» (код)» — укажите код «34», отчетный год «2024».
«Представляется в налоговый орган (код)» — впишите код ИФНС по месту жительства, куда сдаёте отчётность.
«Код страны» — «643» Россия.
Код категории налогоплательщика — для глав КФХ — «770», для остальных ИП — «720».
«Фамилия, имя, отчество» — ФИО предпринимателя без сокращений.
Укажите персональные данные:
дату рождения ИП;
сведения о документе, удостоверяющем личность — код документа из приложения № 2 к Порядку заполнения, его серию и номер.
Если указали ИНН ИП или номер записи ЕРН (свой единый регистрационный номер из ЕРН можно узнать в МФЦ или на Госуслугах), персональные данные можете не указывать.
«Код статуса налогоплательщика»: если ИП налоговый резидент РФ — «1», если нерезидент — «2».
«Номер контактного телефона» — с кодом страны и города.
Число страниц декларации 3-НДФЛ и документов, прилагаемых к ней (если за ИП подаёт представитель, внесите число страниц доверенности).
Внизу титульного листа подтверждается достоверность внесённых данных. Если подпись ставит сам ИП — код «1», если его представитель — код «2». Представитель указывает реквизиты выданной ему доверенности (для электронной доверенности укажите её GUID).
Как заполнить разделы и приложения декларации 3-НДФЛ
Заполнять декларацию удобно в таком порядке:
Все необходимые Приложения.
Раздел 2.
Раздел 1.
Как заполнить Приложение 3 к Разделу 2
В приложении отражайте доходы от предпринимательской деятельности, расчёт профессионального вычета и авансовых платежей по налогу.
Если доходы в 2024 году получали по разным видам деятельности (например, по предпринимательской и в качестве главы КФХ), для каждого вида заполните отдельное приложение 3 с пунктами 010–100, а итоги подсчитайте только на последней заполненной странице приложения.
В строке 010 — код вида деятельности из приложения № 4 к Порядку заполнения (предпринимательская деятельность обозначается кодом «01»).
В строке 030 покажите полученный доход.
В строках 040–044 распределите суммы подтвержденных документами расходов, которые связаны с получением доходов от бизнеса — это профессиональный вычет.
Если подтвержденных расходов нет, строки 040–044 не заполняйте, а сумму профвычета в строке 060 рассчитайте, как 20% от суммы предпринимательских доходов.
В строках 050 и 060 суммируйте доходы и расходы.
В строке 070 — общая сумма авансовых платежей, которые перечислили по НДФЛ в 2024 году.
В строки 160–182 внесите показатели для расчёта авансов по НДФЛ (нарастающим итогом).
В строках 190–192 покажите разницу между доходами и вычетами. Это база для расчёта авансов.
В строках 200–202 базу умножьте на ставку 13% — получите суммы авансов по НДФЛ.
Как заполнить Раздел 2
В Разделе 2 отражайте расчёт налогооблагаемого дохода, базы по НДФЛ, суммы налога к уплате или возврату.
В строке 001 укажите код вида дохода из приложения № 3 к Порядку заполнения. Код доходов от предпринимательской деятельности — «07».
В строках 010–063 — расчёт облагаемой базы по НДФЛ. Из приложения 3 к Разделу 2 перенесите сюда показатели доходов, вычетов и расходов.
В строке 060 определите базу по налогу (разница между строками 030 и 040).
В строке 061 — база с дохода не выше 5 млн руб. для расчета по ставке 13%.
В строке 062 — база с дохода свыше 5 млн руб. для расчёта по ставке 15%.
В строке 070 — сумма НДФЛ за весь 2024 год (база умножается на налоговую ставку).
В строке 150 отразите НДФЛ к доплате в бюджет (сумма налога за вычетом авансовых платежей).
В строке 160 — сумма НДФЛ к возврату из бюджета.
В строке 170 — сумма налога, которую вернули или зачли в связи с применением вычетов в упрощённом порядке
Как заполнить Раздел 1
В Разделе 1 отражайте суммы НДФЛ к уплате (доплате) или возврату из бюджета.
Налог по доходам от предпринимательской деятельности отразите в пункте 2 Раздела 1:
В строке 060 — внесите КБК налога.
В строках 070, 090, 120, 150 — ОКТМО территории, где ИП состоит на учете в ИФНС.
В остальных строках отразите суммы авансов к уплате за соответствующий период (за минусом ранее уплаченных авансов) или к уменьшению.
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Пример заполнения 3-НДФЛ за 2024 год
В 2024 году ИП Волков С.С. применял ОСНО. Предпринимательские доходы и документально подтверждённые расходы составили (нарастающим итогом с начала года):
Отчётные периоды
Доходы (руб.)
Расходы (руб.)
Налоговая база, руб. (гр. 2 – гр. 3)
Сумма авансов / налога к доплате, руб.
Всего
из них материальные
из них выплаты работникам
из них прочие
1
2
3
4
5
6
7
8
1 квартал
600 000
440 000
270 000
120 000
50 000
160 000
20 800
полугодие
1 300 000
730 000
400 000
240 000
90 000
570 000
53 300
9 месяцев
2 140 000
1 100 000
610 000
360 000
130 000
1 040 000
61 100
2024 год
2 800 000
1 490 000
860 000
480 000
150 000
1 310 000
35 100
Итого:
2 800 000
1 490 000
860 000
480 000
150 000
1 310 000
170 300
Облагаемый доход ИП в 2024 году не превысил 5 млн рублей, поэтому он применял ставку 13%.
Как ИП Волков заполнит декларацию 3-НДФЛ за 2024 год:
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