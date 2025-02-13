Декларация 3-НДФЛ за 2024 год для ИП: как заполнить, образец

В 2025 году по форме 3-НДФЛ должны отчитаться все ИП, которые в 2024 году:

Применяли ОСНО — при этом неважно, был у них доход или нет.

Работали на спецрежиме, но утратили на него право и перешли на ОСНО.

Получали не относящиеся к предпринимательству доходы, облагаемые НДФЛ. Например, сдавали квартиру в аренду, получали доход от зарубежных источников, продали жилье, бывшее в собственности меньше минимального срока владения и т.п.

Основание — п. 1, 5 ст. 227 НК РФ.

Декларацию 3-НДФЛ сдавайте в ИФНС по месту жительства, где стоите на учете.

Подавайте декларацию:

на бумаге или в электронном виде — если среднесписочная численность сотрудников не превышала в 2024 году 100 человек;

в электронном виде — когда среднесписочная численность более 100 человек.

Срок сдачи декларации за 2024 год — 30 апреля 2025 года.

При нарушении срока сдачи будет штраф — 5% от суммы неуплаченного по декларации НДФЛ за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не менее 1 000 рублей и не более 30% от суммы неуплаченного налога.

Если нарушите срок сдачи больше чем на 20 рабочих дней, вам могут заблокировать банковские счета.

Основание — пп. 1 п. 3, пп. 2 п. 11 ст. 76, п. 1 ст. 119, п. 1 ст. 229 НК РФ.