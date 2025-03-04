Как ИП совмещать налоговые режимы в 2025 году

ИП могут совмещать следующие налоговые режимы:

ОСНО и ПСН;

УСН и ПСН;

ЕСХН и ПСН.

Совмещать с другими налоговыми системами нельзя — спецрежимы НПД и АУСН.

Основание — ст. 3 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022, ст. 4 закона № 422-ФЗ от 27.11.2018.

Режимы ОСНО, ЕСХН, УСН применяются ко всей деятельности ИП, а патент он приобретает для отдельных видов бизнеса.

Если срок действия патента истёк, а новый патент не приобрели, к этому виду деятельности автоматически применяется основной налоговый режим, на котором работает ИП.

При нарушении условий применения патента ИП утрачивает право на него и переходит на основной применяемый им режим, при этом налог на основном режиме пересчитывается с даты начала применения патента.

Основание — п. 6 ст. 346.45 НК РФ.

При совмещении ПСН и других режимов нужно вести раздельный учёт имущества, обязательств и хозопераций по правилам, установленным для патента и ОСНО, УСН или ЕСХН.

Вести раздельный учёт можно на субсчетах бухгалтерского учёта (если ведёте бухучёт) или в специальных налоговых регистрах (книги учёта доходов и расходов). Главное, чтобы можно было чётко разделить показатели, связанные с каждым из режимов. Порядок ведения раздельного учёта закрепите в учётной политике.