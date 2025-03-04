Как ИП совмещать налоговые режимы в 2025 году

Какие налоговые режимы может применять ИП в 2025 году
ИП доступны все налоговые режимы, которые действуют в 2025 году:
ОСНО (общая система налогообложения) — применяется по умолчанию, если при регистрации ИП не выбрал другой режим. С прибыли от бизнеса предприниматель уплачивает НДФЛ, должен платить НДС и прочие налоги, по которым есть объекты налогообложения.
УСН (упрощённая система налогообложения) — для её применения необходимо уведомить налоговую о переходе на упрощёнку с начала следующего года или с даты постановки ИП на налоговый учёт. Можно выбрать ставку 6% с объектом «доходы» или 15% с объектом «доходы минус расходы». Не платится НДФЛ и налог на имущество физлиц, которое используется в бизнесе (кроме облагаемого по кадастровой стоимости). С 2025 года нужно платить НДС, если доход предыдущего или текущего года превысил 60 млн рублей.
ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) — применяют ИП, которые производят сельхозпродукцию, оказывают услуги в области растениеводства, животноводства, если доходы от такой деятельности составляют не менее 70% от общих поступлений. Ставка ЕСХН — 6% от разницы между доходами и расходами. ИП не платят НДФЛ и налог на имущество, используемое в сельхоздеятельности. НДС уплачивается как на ОСНО, но можно получить освобождение.
ПСН (патентная система налогообложения) — ИП приобретает один или несколько патентов на ведение определённого вида деятельности на срок от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года. Налог на ПСН — это стоимость патента в размере 6% от предполагаемого дохода по соответствующему виду бизнеса. ИП освобождается от НДФЛ, НДС и налога на имущество в части деятельности на ПСН.
АУСН (автоматизированная упрощённая система налогообложения) — могут применять ИП, доходы которых не превышают 60 млн рублей в год, а средняя численность персонала не более пяти человек. Ставку можно выбрать — 8% с «доходов» или 20% с «доходов минус расходы». Не надо платить НДФЛ, НДС, налог на имущество.
НПД (налог на профессиональный доход) — самозанятые ИП уплачивают налог по ставке 4% при продаже товара, оказании услуг физлицам или 6% при работе с юрлицами. Не нужно платить НДФЛ, НДС, страховые взносы за себя, сдавать отчётность по НПД и применять ККТ.
Основание — ст. 346.1, 346.11, 346.43 НК РФ, закон № 17-ФЗ от 25.02.2022, закон № 422-ФЗ от 27.11.2018.
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Налоговые режимы, которые может совмещать ИП в 2025 году
ИП могут совмещать следующие налоговые режимы:
ОСНО и ПСН;
УСН и ПСН;
ЕСХН и ПСН.
Совмещать с другими налоговыми системами нельзя — спецрежимы НПД и АУСН.
Основание — ст. 3 закона № 17-ФЗ от 25.02.2022, ст. 4 закона № 422-ФЗ от 27.11.2018.
Режимы ОСНО, ЕСХН, УСН применяются ко всей деятельности ИП, а патент он приобретает для отдельных видов бизнеса.
Если срок действия патента истёк, а новый патент не приобрели, к этому виду деятельности автоматически применяется основной налоговый режим, на котором работает ИП.
При нарушении условий применения патента ИП утрачивает право на него и переходит на основной применяемый им режим, при этом налог на основном режиме пересчитывается с даты начала применения патента.
Основание — п. 6 ст. 346.45 НК РФ.
При совмещении ПСН и других режимов нужно вести раздельный учёт имущества, обязательств и хозопераций по правилам, установленным для патента и ОСНО, УСН или ЕСХН.
Вести раздельный учёт можно на субсчетах бухгалтерского учёта (если ведёте бухучёт) или в специальных налоговых регистрах (книги учёта доходов и расходов). Главное, чтобы можно было чётко разделить показатели, связанные с каждым из режимов. Порядок ведения раздельного учёта закрепите в учётной политике.
Как совмещать ОСНО и ПСН
Для применения ОСНО нет никаких ограничений по размеру дохода, численности работников и другим критериям.
Все ограничения, которые действуют при совмещении этих режимов, связаны с патентом:
На патенте можно вести те виды деятельности, которые указаны в региональном законе о ПСН.
Доход на ПСН не должен превышать 60 млн рублей по всем видам «патентной» деятельности совокупно. Доходы, полученные от деятельности на ОСНО, при этом не учитывают.
В деятельности на ПСН можно задействовать не более 15 работников, включая тех, чья работа относится сразу к обоим режимам. К видам бизнеса, которые ИП ведёт на ОСНО, это ограничение не применяется.
На ПСН есть ограничения по деятельности — спецрежим нельзя применять для:
производства подакцизных товаров;
кредитных и финансовых услуг;
добычи и реализации полезных ископаемых;
грузовых и пассажирских перевозок, если для этого предназначено более 20 транспортных средств, имеющихся у ИП в собственности, владении;
некоторых видов торговли — стационарной, если торговый зал превышает 150 кв. м, оптовой, по договорам поставки, торговли маркированными товарами;
оказания услуг общепита, если зал обслуживания посетителей превышает 150 кв. м.
Основание — п. 5, 6 ст. 346.43, п. 6 ст. 346.45 НК РФ, письмо Минфина № 03-11-11/66669 от 29.07.2020.
Если доход по «патентной» деятельности поступил после завершения срока действия патента, с его суммы нужно уплатить НДФЛ в рамках ОСНО, так как ИП ведут учёт поступлений и затрат по мере оплаты — кассовым методом.
Если расход невозможно полностью отнести к конкретному виду деятельности на ОСНО или ПСН, учитывайте его пропорционально доле дохода от каждого из режимов в общей сумме доходов ИП.
Пример. На сумму страховых взносов ИП за себя и за работников, занятых в «патентной» деятельности, можно до 50% уменьшить стоимость патента. По работникам, которых нельзя однозначно отнести к деятельности на ОСНО или ПСН, а также по взносам ИП за себя, нужно распределить взносы пропорционально доле дохода от каждого режима общей сумме поступлений, и уменьшить стоимость патента на часть взносов, соответствующую ПСН.
Основание — п. 1 ст. 272, п. 8 ст. 346.18 НК РФ, письмо Минфина № 03-11-12/80191 от 04.12.2017.
Чтобы корректно применять вычеты по НДС, ведите раздельный учёт операций с налогом в рамках ОСНО, и в рамках ПСН:
Входной НДС по «патентным» операциям учитывайте в стоимости приобретённых товаров (работ, услуг).
Входной НДС по операциям на ОСНО принимайте к вычету.
Расходы, относящиеся к обоим режимам, для вычетов по НДС разделяйте пропорционально доходам, облагаемым и не облагаемым НДС, при этом:
Показатели доходов и расходов берите без учёта НДС.
Учитывайте доходы по отгрузке.
Расчёт делайте за соответствующий квартал.
Если расходы по операциям, не облагаемым НДС, составили не более 5% от совокупной величины затрат, для вычета по НДС можно учесть все расходы.
Основание — ст. 170, ст. 171, 172, п. 11 ст. 346.43 НК РФ.
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Как совмещать ЕСХН и ПСН
Раздельный учёт при совмещении ЕСХН и патента ведите по аналогии с учётом при ОСНО и ПСН с учётом некоторых особенностей:
При расчёте доли дохода от сельхоздеятельности для работы на ЕСХН (70% от общей суммы доходов) общую сумму поступлений учитывайте совокупно — от деятельности на ЕСХН и ПСН.
Для соблюдения лимита по доходам на ПСН (60 млн рублей) доходы, полученные от деятельности на ЕСХН, не учитывайте.
Основание — п. 2 ст. 346.2 НК РФ, письма Минфина № 03-11-09/64 от 17.10.2011, № 03-11-11/114302 от 25.12.2020.
На ЕСХН уплачивается НДС, но можно получить освобождение от него, если доход ИП в предыдущем году не превысил 60 млн рублей. Этот лимит рассчитывайте без учёта доходов от деятельности на ПСН.
Основание — п. 1 ст. 145 НК РФ, письмо Минфина № 03-07-14/106955 от 08.12.2020.
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Как совмещать УСН и ПСН
Совмещение ПСН и упрощёнки применяется предпринимателями чаще всего. Раздельный учёт ведите по общим правилам, учитывая следующее:
Оплату, полученную за услуги, оказанные до перехода на патент, учитывайте в доходах на УСН.
Основание — письмо Минфина № 03-11-11/39092 от 25.04.2024.
Лимиты дохода на ПСН (60 млн рублей) и на УСН (450 млн рублей) рассчитывайте с учётом выручки по обоим спецрежимам.
Если доход ИП в предыдущем году превысил 60 млн рублей, применять патент в текущем году он не может.
Основание — п. 4 ст. 346.13, п. 6 ст. 346.45 НК РФ.
ИП-упрощенцы в 2025 году признаются плательщиками НДС, если их доход в прошлом или текущем году превысил 60 млн рублей. При совмещении УСН и ПСН этот лимит рассчитывайте с учётом доходов по обоим спецрежимам.
Основание — п. 1 ст. 145 НК РФ.
Для распределения страховых взносов за себя и за работников ведите отдельный налоговый регистр. Взносы, которые нельзя однозначно отнести к ПСН или УСН, разделите пропорционально доле дохода по каждому режиму в общей сумме поступлений.
Если все ваши работники заняты в деятельности на УСН:
уменьшайте «патентный» налог на всю приходящуюся на ПСН долю взносов за себя;
налог на УСН «доходы» уменьшайте на все взносы за работников и соответствующую долю взносов за себя, но не более, чем на 50%;
при УСН «доходы минус расходы» все взносы за работников и соответствующую долю взносов за себя учтите в расходах.
Если все работники заняты только в «патентной» деятельности:
на ПСН уменьшайте налог на взносы за работников и соответствующую долю взносов за себя, но не более, чем на 50%;
на УСН «доходы» налог уменьшайте на всю соответствующую долю взносов за себя;
на УСН «доходы минус расходы» всю долю взносов за себя включите в расходы.
Если работников у вас нет:
налоги на УСН «доходы» и на ПСН можно уменьшить на соответствующую долю взносов за себя без ограничений;
на УСН «доходы минус расходы» долю взносов за себя включите в расходы.
Если работники заняты и на УСН, и на ПСН, распределите взносы пропорционально доле поступлений от каждого режима в общей выручке.
Основание — п. 1 ст. 346.16, п. 3.1 ст. 346.21, п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ.
Основные средства, используемые в деятельности на УСН и ПСН учитывайте раздельно:
на УСН должен соблюдаться лимит остаточной стоимости ОС (в 2025 году — 200 млн рублей); при его расчёте не учитывайте ОС, относящиеся к ПСН;
для ОС, применяемых при ПСН, лимита нет.
Остаточную стоимость ОС, которые применяете одновременно на УСН и ПСН, разделите между режимами по самостоятельно установленной методике (например, пропорционально доле доходов от каждого режима или времени, которое ОС применялось для деятельности на УСН и на ПСН).
Основание — п. 8 ст. 346.18, п. 6 ст. 346.53, письмо Минфина № 03-11-11/14646 от 06.03.2019.
Раздельный учёт ведите и по сотрудникам. Самого ИП при этом не учитывайте.
Рассчитывайте среднюю численность для соблюдения лимита на ПСН без учёта работников, занятых в деятельности на УСН.
Среднюю численность для лимита на УСН рассчитывайте с учётом сотрудников, занятых в деятельности на обоих спецрежимах.
Основание — п. 5 ст. 346.43, п. 3 ст. 346.12, п. 4 ст. 346.13 НК РФ, письма Минфина № 03-11-11/15437 от 20.03.2015, № 03-11-09/77379 от 29.10.2018.
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