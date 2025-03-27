Декларация по УСН за 2024 год: 9 самых частых ошибок при заполнении

1. Устаревшая форма отчёта
Если заполнили декларацию по старой форме, налоговая инспекция её не примет.
Начиная с отчётности за 2024 год, применяйте форму декларации по УСН из приказа ФНС № ЕД-7-3/813 от 02.10.2024.
Предыдущая форма из приказа № ЕД-7-3/958 от 25.12.2020 уже не действует — за 2024 год отчитываться по ней нельзя.
Основание — ст. 80 НК РФ, п. 19 Административного регламента, утв. приказом ФНС № ММВ-7-19/343 от 08.07.2019.
Декларацию по УСН за 2024 год нужно подать не позже:
25 марта 2025 года — организациям;
25 апреля 2025 года — ИП.
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2. Не тот объект налогообложения
Часто упрощенцы указывают в уведомлении о переходе на УСН один объект, а подают декларацию с другим. Например, в уведомлении указали «доходы», а декларацию ошибочно заполняют с объектом «доходы минус расходы» или наоборот.
Налоговики сочтут это изменением объекта по УСН в середине года. За такое нарушение грозит доначисление налога, начисление пеней и штрафа.
Если хотите изменить выбранный налоговый объект, сделать это можно только с 1 января следующего года. Для этого до 31 декабря текущего года подайте в ИФНС уведомление о переходе на другой объект налогообложения по форме № 26.2-6 (КНД 1150016).
Основание — п. 2 ст. 346.14 НК РФ.
3. Неверный состав декларации по УСН
Заполнять разделы декларации нужно в зависимости от объекта налогообложения, который применяете:
УСН с объектом «Доходы»
УСН с объектом «Доходы минус расходы»
Титульный лист
Титульный лист
Раздел 1.1. Налог (аванс) к уплате
Раздел 1.2. Налог (аванс) к уплате и минимальный налог
Раздел 2.1.1. Расчёт налога
Раздел 2.2. Расчёт налога
Раздел 2.1.2. Расчёт торгового сбора, уменьшающего сумму налога (заполняют только плательщики торгового сбора)
Раздел 3. Отчёт о целевом использовании имущества, работ, услуг, полученных в рамках благотворительности, целевого финансирования (заполняют только получатели целевых поступлений)
Раздел 4. Расчёт суммы расходов на приобретение ККТ, уменьшающей налог (заполняют только упрощенцы, зарегистрированные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей)
Нельзя менять состав разделов декларации по своему усмотрению. Декларацию, в которой нет необходимых разделов или включены лишние, придётся исправлять и подавать заново.
4. Ошибочный номер корректировки
На титульном листе в поле «Номер корректировки» отражается порядковый номер декларации:
Если подаёте декларацию за соответствующий год в первый раз — указывайте «0--».
Если позднее сдаёте уточнённую декларацию за тот же год, указывайте её порядковый номер, отличный от нуля: «1--» — первая уточнёнка, «2--» — вторая и т.д. в порядке возрастания.
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5. Неправильная налоговая ставка и её код
Ставки по УСН для декларации за 2024 год:
На УСН «доходы» — 6%, а с квартала, в котором превышен лимит по доходу или численности персонала — 8%.
На УСН «доходы минус расходы» — 15%, а с квартала, в котором превышен лимит по доходу или численности персонала — 20%.
Обратите внимание! С 1 января 2025 года повышенные ставки 8% и 20% отменили. По УСН «доходы» действует ставка 6%, по УСН «доходы минус расходы» — ставка 15%.
Общие ставки 6% и 15% власти регионов могут снижать вплоть до 1% и 5% соответственно. Обычно такие ставки действуют не для всех категорий налогоплательщиков — например, для тех, кто ведёт определенные виды деятельности. Изучите региональный закон: если применили сниженную региональную ставку, не имея права на неё, налоговики потребуют пересчитать налог по обычным ставкам и сдать исправленную декларацию.
В разделах 2.1.1 и 2.2 для налоговых ставок предусмотрены специальные коды:
«1» — для общих ставок 6% или 15% и сниженных региональных ставок;
«2» — для повышенных ставок 8% или 20%.
Основание — ст. 346.20 НК РФ в предыдущей и действующей редакции.
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6. Неправильное уменьшение налога на страховые взносы при УСН «доходы»
ИП без работников могут без ограничений уменьшать сумму налога (авансов) при УСН «доходы» за счёт страховых взносов «за себя».
Обратите внимание! ИП вправе принять к вычету фиксированные взносы отчётного года и дополнительный 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей до их фактической уплаты в бюджет. Например, налог за 2024 год можно уменьшить на всю сумму фиксированных взносов и на рассчитанный дополнительный взнос, который будет уплачен до 1 июля 2025 года, а также на взносы прошлых периодов, уплаченные в 2024 году, на которые ранее не уменьшался налог.
ИП с работниками могут уменьшить налог и авансы по нему только на 50%:
на взносы за работников, которые уплатили в том же периоде, к которому относится аванс или налог;
на взносы «за себя», которые подлежат уплате за отчётный год.
Компании с сотрудниками могут на 50% уменьшать налог на страховые взносы за работников, которые уплатили в том же периоде, за который рассчитан аванс или налог.
Суммы страховых взносов отражают по строкам 140–143 раздела 2.1.1.
В декларации часто возникают ошибки:
В строки 140–143 вносят суммы страховых взносов за работников, которые на отчётную дату ещё не уплатили в бюджет.
ИП с работниками или компания уменьшили сумму налога без учёта ограничения в 50%.
В этих случаях нужно пересчитать налог и сдать уточнённую декларацию.
Основание — ст. 346.21 НК РФ, письмо ФНС № СД-4-3/10872 от 25.08.2023.
7. Неверный признак налогоплательщика в разделе 2.1.1
В строке 102 раздела 2.1.1 указывается код признака налогоплательщика:
«1» — для ИП с работниками и для организаций;
«2» — только для ИП без работников.
Частая ошибка организаций на УСН «доходы» без работников — выбор кода «2». При этом все юрлица должны выбирать код «1» независимо от наличия у них персонала.
Если неверный код укажет ИП, у налоговых инспекторов возникнут сомнения в правильности уменьшения налога на сумму страховых взносов.
8. Отражение доходов и расходов не нарастающим итогом
Если доходы и расходы упрощенца в разделах 2.1.1 (строки 11–113) и 2.2 (строки 210–213, 220–223) отражены отдельно за каждый квартал, искажается налоговая база отчётных периодов, сумма авансовых платежей и налога.
Показатели доходов и расходов вносите нарастанием с начала отчётного года — за первый квартал, полугодие, 9 месяцев и за год.
Основание — п. 40, 55, 56 Порядка заполнения декларации по УСН, утв. приказом ФНС № ЕД-7-3/813@ от 02.10.2024.
9. Неверная сумма налога к доплате
В разделах 1.1 и 1.2 указывают суммы авансов и налога к доплате по итогам каждого отчётного периода и года.
Если эти суммы не соответствуют расчёту в разделах 2.1.1 и 2.2 соответственно, налоговики могут доначислить налог и пени.
10. Не заполненный раздел 3 при получении целевых субсидий
Раздел 3 — это отчет о целевом использовании имущества, в том числе денег, прочих целевых поступлений и финансирования. Заполняйте его, если получали субсидии, гранты, средства на ведение деятельности НКО и другие целевые средства, перечисленные в п. 1 и 2 ст. 251 НК.
Такие поступления не включаются в налоговую базу, но их нужно отражать в декларации. Иначе на эту сумму увеличатся налогооблагаемые доходы и вырастет размер налога.
Что будет, если допущены ошибки в декларации по УСН
Если налоговики найдут нарушения в декларации по УСН, из-за которых была занижена налоговая база, они:
доначислят сумму налога;
выставят штраф в размере 20% от недоплаченной суммы налога.
Основание — ст. 122 НК РФ.
Поэтому, исправить ошибки в уже сданной декларации желательно раньше налоговиков, пока не истёк срок её сдачи.
Обратите внимание! Если ошибка привела к занижению налога, вы обязаны подать уточнённую декларацию по УСН.
По ошибкам, обнаруженным после срока сдачи отчёта, налоговая направляет требования о представлении пояснений или исправлении декларации. Ответить на требование или подать уточнённую декларацию нужно в течение пяти рабочих дней.
Основание — п. 3 ст. 88 НК РФ.
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