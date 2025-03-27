Декларация по УСН за 2024 год: 9 самых частых ошибок при заполнении

Если заполнили декларацию по старой форме, налоговая инспекция её не примет.

Начиная с отчётности за 2024 год, применяйте форму декларации по УСН из приказа ФНС № ЕД-7-3/813 от 02.10.2024.

Предыдущая форма из приказа № ЕД-7-3/958 от 25.12.2020 уже не действует — за 2024 год отчитываться по ней нельзя.

Основание — ст. 80 НК РФ, п. 19 Административного регламента, утв. приказом ФНС № ММВ-7-19/343 от 08.07.2019.

Декларацию по УСН за 2024 год нужно подать не позже:

25 марта 2025 года — организациям;

25 апреля 2025 года — ИП.