Как заполнить расчёт по взносам на травматизм за I квартал 2025 года: спорные ситуации, образец

Кто должен отчитываться по взносам на «травматизм»
Отчитывайтесь по взносам на «травматизм», если у вас есть работники, которые подлежат обязательному страхованию от несчастных производственных случаев и профзаболеваний. К ним относятся:
все сотрудники по трудовым договорам;
исполнители по договорам ГПХ, в которых есть условие о таком страховании.
Если не было начислений застрахованным лицам, расчёт сдавайте с нулевыми показателями.
Не подавайте расчёт, если применяете спецрежим АУСН.
Основание — п. 1.6 ст. 24 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.
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Когда и каким способом сдавать расчёт
Раздел 2 формы ЕФС-1 сдавайте за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год.
Срок сдачи — 25 число месяца, следующего за отчётным периодом.
За I квартал отчитайтесь не позже 25 апреля 2025 года.
Если нарушите срок сдачи, будет штраф — 5% от начисленных взносов за квартал за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 000 рублей Должностное лицо оштрафуют на 300–500 рублей.
Основание — п. 1 ст. 24, ст. 26.30 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998
Куда сдавать — в отделение СФР по месту нахождения организации или месту жительства ИП.
В каком формате сдавать:
Если застрахованных лиц в I квартале более 10 человек — только в электронном виде (формат утвержден приказом СФР № 2315 от 23.11.2023).
Если застрахованных лиц в I квартале 10 и менее человек — в электронном формате или на бумаге.
Какую форму расчёта заполнять
Форма ЕФС-1 утверждена приказом СФР № 2281 от 17.11.2023.
Что включать в состав расчёта по «травматизму»:
Подраздел Раздела 2
Содержание
Кто должен заполнять
Титульный лист
Сведения о страхователе:
Все страхователи
2.1
Расчёт взносов
Все страхователи
2.1.1
Облагаемая база и взносы
Компании с СКЕ (самостоятельными классификационными единицами);
госучреждения;
страхователи, начисляющие взносы по нескольким основаниям
2.2
Сведения для расчёта взносов страхователями, указанными в п. 2.1 ст. 22 закона № 125-ФЗ
Страхователи, временно направлявшие сотрудников на работу к другому работодателю
2.3
Сведения о проведённых обязательных медосмотрах и проведённой СОУТ на начало года
Все страхователи
Как заполнить расчёт по «травматизму» за I квартал 2025 года
Внесите общие сведения:
«Номер корректировки» — «000» для первичного расчёта, «001», «002» и т.д. по порядку — для уточнёнки.
«Расчётный (отчётный) период» — код I квартала «03».
«Календарный год» — «2025».
«Прекращение деятельности» — заполняйте при ликвидации компании или прекращении статуса ИП, проставив код «Л».
«Среднесписочная численность работников» — определяется с начала отчётного года в соответствии с Указаниями по заполнению статистической формы № П-4 (утверждена приказом Росстата № 647 от 16.12.2024 в ред. от 30.01.2025).
«Численность работающих застрахованных лиц» — укажите количество физлиц, за которых начисляли взносы в I квартале.
Численность работающих инвалидов и сотрудников, занятых на «вредных» работах — указывайте как их списочную численность.
«Льгота» — знак «Х» проставляют общественные организации инвалидов (ООИ), компании с уставным капиталом, который полностью состоит из вкладов ООИ, а инвалиды в компании составляют 50% от общей численности.
Подраздел 2.1. Данные, которые формируют облагаемую базу для расчёта взносов на «травматизм» за I квартал 2025 года, внесите по графам так:
В графу 3 — за I квартал с начала года.
В графе 4 укажите «0» по всем строкам.
В графах 5–7 сделайте разбивку показателей за январь, февраль, март.
Внесите данные, которые формируют облагаемую базу для расчёта взносов, по строкам:
Строка 1 — сумма выплат физлицам.
Строка 2 — из строки 1 выделите не облагаемые взносами суммы.
Строка 3 — база для расчета взносов (разница показателей строк 1 и 2).
Строка 4 — из строки выделите выплаты работающим инвалидам.
Строка 5 — процент тарифа.
Строка 6 — процент скидки к тарифу, если она установлена на 2025 год.
Строка 7 — процент надбавки к тарифу, если она установлена к тарифу на 2025 год.
Строка 8 — тариф с учетом скидки или надбавки.
Строка 9 — сумма рассчитанных взносов (строка 3 х строка 8).
Строки 5–8 не заполняют те, кто подаёт подраздел 2.1.1.
Подраздел 2.1.1. Укажите «Х», в ячейке, соответствующей категории страхователя:
«СКЕ» — если выделяли свои структурные подразделения в самостоятельные квалификационные единицы.
«Частичное финансирование» — если являетесь госучреждением, получающим частичное финансирование из бюджетов всех уровней.
«Страхователь, исчисляющий взносы по нескольким основаниям» — если являетесь ИП или физлицом (не ИП), заключившим с работником трудовой договор или ГПХ, по которому обязаны платить взносы на «травматизм по нескольким основаниям.
Отразите данные в таблице:
Графы 2–4 — наименование и ОКВЭД видов деятельности.
Графы 5–8 — тариф с учетом скидки или надбавки.
Графы 9–18 — база для расчета взносов.
Графы 19–24 — сумма взносов на начало года и по месяцам I квартала.
Подраздел 2.2. В таблице заполняется столько строк, сколько было работодателей, к которым вы направляли свой персонал для временной работы.
Внесите в таблицу данные:
Графы 1–5 — сведения о принимающем работодателе (номер регистрации в СФР, ИНН, КПП, ОКВЭД).
Графы 6–7 — количество работников, которых направляли, включая инвалидов.
Графы 8–15 — база для расчета взносов за квартал и в разбивке по месяцам.
Графы 16–19 — тариф взносов, скидки или надбавки к нему.
Подраздел 2.3. Основание для заполнения подраздела 2.3 — акты медкомиссий и заключения по итогам обязательных медосмотров за 2024 год. Укажите:
количество сотрудников, которые должны проходить обязательные предварительные или периодические медосмотры;
сколько сотрудников прошли такие медосмотры.
Если в прошлом году таких сотрудников не было, укажите «0».
В таблицу внесите информацию о последней спецоценке условий труда (СОУТ), которую провели до начала 2025 года:
Графа 3 — число рабочих мест, которые подлежат СОУТ.
Графы 4–11 — число рабочих мест, по которым провели СОУТ на начало 2025 года (всего и в распределении по классам условий труда). Укажите «0», если СОУТ не проводилась.
Сведения о медосмотрах и спецоценке, которые проводили в 2025 году, в раздел 2.3 не вносите.
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Какие сложности возникают при заполнении расчёта взносов на «травматизм»
При заполнении формы у работодателя могут возникнуть сложные или спорные ситуации.
Ситуация 1. Работник уволился в декабре 2024 года, а в январе 2025 года ему начислена ежемесячная премия по итогам работы за декабрь. Учитывать ли этого работника в строке «Среднесписочная численность работников» расчёта за I квартал 2025?
Взносы начисляются на дату начисления зарплаты, включая премии за трудовые достижения. Значит, на сумму премии взносы будут начислены в январе, когда работник уже уволен. Среднесписочная численность за I квартал рассчитывается на основании ежедневного учёта списочной численности работников.
В расчёте за I квартал 2025 года:
Уволенного работника нужно учесть в строке «Численность работающих застрахованных лиц», так как он включается в общее число физлиц, на вознаграждения которым начислялись взносы на «травматизм».
В строку «Среднесписочная численность работников» этого работника включать не нужно — после даты увольнения при подсчёте среднесписочной численности уволенных сотрудников не учитывают.
Основание — п. 1, 2 ст. 20.1, п. 9 ст. 22.1 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998, п. 160 Порядка заполнения ЕФС-1, п. 4 ст. 6 закона № 282-ФЗ от 29.11.2007, п. 16 Указаний по заполнению формы № П-4, утв. приказом Росстата № 647 от 16.12.2024.
Ситуация 2. Работник в командировке потратил часть подотчётных денег на личные нужды, но работодатель принял решение не удерживать эту сумму из заработка работника. Нужно ли отражать её в расчёте по взносам на «травматизм»?
Потраченные в личных целях подотчётные суммы, которые решено не взыскивать с работника, считаются выплатами в рамках трудовых отношений. Такие выплаты облагаются страховыми взносами, включая взносы на «травматизм». Их нужно отразить в подразделе 2.1 расчёта.
Основание — п. 2 ст. 20.2 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998, п. 1 ст. 20.1 п. 5 приложения к письму ФСС № 02-09-11/06-5250 от 14.04.2015.
Ситуация 3. Страхователь указал на титульном листе неверный регистрационный номер в СФР и в таком виде сдал расчёт.
СФР может приравнять такую ошибку к непредставлению расчёта и начислить штраф. Но если расчёт подали в срок и все остальные сведения о страхователе (наименование, ИНН, КПП, ОГРН и т.д.) указали верно, действия Фонда неправомерны — неверный регистрационный номер не даёт повода считать, что расчёт не сдан вовремя.
Основание — постановление 21-го ААС от 20.08.2024 по делу № А84-411/2024, постановление 12-го ААС от 14.03.2025 по делу № А12-27319/2024.
Пример заполнения расчёта
В ООО «Сфера» 3 сотрудника по трудовым договорам.
Страховой тариф 0,2%, скидок и надбавок нет.
СОУТ проведена в апреле 2024 года, а обязательные медосмотры не проводятся.
Выплаты за январь–март 2025 года:
январь–зарплата 190 000 руб.;
февраль–189 200 руб., из них зарплата — 186 000 руб., оплата больничного — 3 200 руб.;
март — 191 000 руб., из них зарплата 173 000 руб., отпускные — 18 000 руб.
Всего выплат — 570 200 руб., из них необлагаемых взносами — 3 200 руб. (оплата больничного).
Заполненный расчёт по взносам на «травматизм»:
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