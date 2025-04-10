Как заполнить расчёт по взносам на травматизм за I квартал 2025 года: спорные ситуации, образец

Как заполнить расчёт по «травматизму» за I квартал 2025 года

Внесите общие сведения:

«Номер корректировки» — «000» для первичного расчёта, «001», «002» и т.д. по порядку — для уточнёнки.

«Расчётный (отчётный) период» — код I квартала «03».

«Календарный год» — «2025».

«Прекращение деятельности» — заполняйте при ликвидации компании или прекращении статуса ИП, проставив код «Л».

«Среднесписочная численность работников» — определяется с начала отчётного года в соответствии с Указаниями по заполнению статистической формы № П-4 (утверждена приказом Росстата № 647 от 16.12.2024 в ред. от 30.01.2025).

«Численность работающих застрахованных лиц» — укажите количество физлиц, за которых начисляли взносы в I квартале.

Численность работающих инвалидов и сотрудников, занятых на «вредных» работах — указывайте как их списочную численность.

«Льгота» — знак «Х» проставляют общественные организации инвалидов (ООИ), компании с уставным капиталом, который полностью состоит из вкладов ООИ, а инвалиды в компании составляют 50% от общей численности.

Подраздел 2.1. Данные, которые формируют облагаемую базу для расчёта взносов на «травматизм» за I квартал 2025 года, внесите по графам так:

В графу 3 — за I квартал с начала года.

В графе 4 укажите «0» по всем строкам.

В графах 5–7 сделайте разбивку показателей за январь, февраль, март.

Внесите данные, которые формируют облагаемую базу для расчёта взносов, по строкам:

Строка 1 — сумма выплат физлицам.

Строка 2 — из строки 1 выделите не облагаемые взносами суммы.

Строка 3 — база для расчета взносов (разница показателей строк 1 и 2).

Строка 4 — из строки выделите выплаты работающим инвалидам.

Строка 5 — процент тарифа.

Строка 6 — процент скидки к тарифу, если она установлена на 2025 год.

Строка 7 — процент надбавки к тарифу, если она установлена к тарифу на 2025 год.

Строка 8 — тариф с учетом скидки или надбавки.

Строка 9 — сумма рассчитанных взносов (строка 3 х строка 8).

Строки 5–8 не заполняют те, кто подаёт подраздел 2.1.1.

Подраздел 2.1.1. Укажите «Х», в ячейке, соответствующей категории страхователя:

«СКЕ» — если выделяли свои структурные подразделения в самостоятельные квалификационные единицы.

«Частичное финансирование» — если являетесь госучреждением, получающим частичное финансирование из бюджетов всех уровней.

«Страхователь, исчисляющий взносы по нескольким основаниям» — если являетесь ИП или физлицом (не ИП), заключившим с работником трудовой договор или ГПХ, по которому обязаны платить взносы на «травматизм по нескольким основаниям.

Отразите данные в таблице:

Графы 2–4 — наименование и ОКВЭД видов деятельности.

Графы 5–8 — тариф с учетом скидки или надбавки.

Графы 9–18 — база для расчета взносов.

Графы 19–24 — сумма взносов на начало года и по месяцам I квартала.

Подраздел 2.2. В таблице заполняется столько строк, сколько было работодателей, к которым вы направляли свой персонал для временной работы.

Внесите в таблицу данные:

Графы 1–5 — сведения о принимающем работодателе (номер регистрации в СФР, ИНН, КПП, ОКВЭД).

Графы 6–7 — количество работников, которых направляли, включая инвалидов.

Графы 8–15 — база для расчета взносов за квартал и в разбивке по месяцам.

Графы 16–19 — тариф взносов, скидки или надбавки к нему.

Подраздел 2.3. Основание для заполнения подраздела 2.3 — акты медкомиссий и заключения по итогам обязательных медосмотров за 2024 год. Укажите:

количество сотрудников, которые должны проходить обязательные предварительные или периодические медосмотры;

сколько сотрудников прошли такие медосмотры.

Если в прошлом году таких сотрудников не было, укажите «0».

В таблицу внесите информацию о последней спецоценке условий труда (СОУТ), которую провели до начала 2025 года:

Графа 3 — число рабочих мест, которые подлежат СОУТ.

Графы 4–11 — число рабочих мест, по которым провели СОУТ на начало 2025 года (всего и в распределении по классам условий труда). Укажите «0», если СОУТ не проводилась.

Сведения о медосмотрах и спецоценке, которые проводили в 2025 году, в раздел 2.3 не вносите.

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