Как ИП заполнить декларацию по УСН за 2024 год: подробная инструкция и образец

Порядок подачи декларации
Сдавать декларацию нужно в налоговую инспекцию по месту жительства ИП. Срок подачи для ИП — не позднее 25 апреля года, следующего за истёкшим налоговым периодом.
Сроки другие, если закрыли ИП или потеряли возможность работать в статусе индивидуального предпринимателя, — например, перешли на ОСНО. Подробнее об этом — в статье в «Моё дело Бюро».
С 2024 года применяются форма, формат и порядок заполнения декларации по единому налогу при УСН, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/813 от 2 октября 2024 г.
Подайте декларацию на бумаге (лично, через представителя, по почте) или в электронном виде: по ТКС через оператора электронного документооборота или через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС России. Сдавать декларацию на бумаге могут не все — только при соблюдении определённых условий и если средняя численность работников менее 100 человек. Если используете неверный способ подачи декларации, не подадите декларацию или сделаете это позже максимального срока, получите штраф.
Состав декларации
Декларация по единому налогу при УСН состоит из:
титульного листа;
раздела 1.1 «Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения (объект налогообложения — доходы), подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика»;
раздела 1.2 «Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения (объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика»;
раздела 2.1.1 «Расчёт налога, уплачиваемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения (объект налогообложения — доходы)»;
раздела 2.1.2 «Расчёт суммы торгового сбора, уменьшающей сумму налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения (объект налогообложения — доходы)»;
раздела 2.2 «Расчёт налога, уплачиваемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов)»;
раздела 3 «Отчёт о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования»;
раздела 4 «Расчёт суммы расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшающей сумму исчисленного за налоговый (отчётный) период налога (авансового платежа по налогу)».
Контрольные соотношения
Проверить правильность составления декларации на наличие в ней неточностей и ошибок можно с помощью контрольных соотношений, они есть в письме ФНС России № СД-4-3/14759 от 28 декабря 2024 г.
Общие правила заполнения декларации
Требования, общие для заполнения всех разделов (листов) декларации, есть в разд. I Порядка, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/813 от 2 октября 2024 г.
Это, например:
цвет чернил (пасты) для заполнения бумажной декларации (чёрные, фиолетовые или синие);
запрет на исправление ошибок с помощью корректирующих (иных аналогичных) средств;
запрет на двустороннюю печать декларации на бумажном носителе;
запрет на скрепление листов декларации, приводящее к порче;
правила заполнения ячеек и полей (в т. ч. правило о простановке прочерков в знакоместах, показатели по которым отсутствуют);
правила нумерации страниц (сквозная нумерация независимо от количества заполняемых разделов, листов);
правила заполнения стоимостных показателей (указывать нужно в полных рублях. При этом показатели менее 50 коп. (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 коп. (0,5 единицы) и более округляются до полного рубля);
правила заполнения декларации машинным способом (в т. ч. используемый шрифт).
Подписание декларации
Заполненную на бумажном носителе декларацию необходимо подписать, а именно:
титульный лист — в разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю»;
разделы 1.1 и 1.2 — в поле «Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю».
Если заполняете декларацию в электронной форме, то заверьте её квалифицированной электронной подписью.
Данные подписанта нужно заполнять в зависимости от того, кто подписывает декларацию — сам ИП или его уполномоченный представитель.
Когда декларацию подписывает ИП или его представитель-физлицо, то необходимо:
указать построчно ФИО представителя. Если документ подписывает сам ИП, поле «фамилия, имя, отчество» заполнять не нужно;
привести реквизиты документа, который подтверждает полномочия представителя, например, доверенности. Для электронной доверенности укажите её GUID;
поставить личную подпись ИП (уполномоченного представителя);
указать дату подписания декларации ИП (уполномоченным представителем).
При заверении декларации представителем налогоплательщика, которым выступает стороннее юрлицо, есть особенности. В этом случае необходимо:
указать ФИО физлица, которое уполномочено подписывать декларацию налогоплательщика от имени компании-представителя;
указать наименование организации-представителя;
поставить подпись лица, которое уполномочено подписывать декларацию от имени организации-представителя.
При подаче электронной декларации через представителя плательщика нужно соблюсти процедуру уведомления налоговой инспекции об участии в документообороте третьего лица.
Правила заполнения титульного листа
Титульный лист заполняйте в соответствии с разд. II Порядка, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/813 от 2 октября 2024 г.
В титульном листе декларации по единому налогу нужно заполнять все показатели, кроме раздела «Заполняется работником налогового органа». Поля заполняются слева направо:
ИНН в соответствии с документом о постановке ИП на учёт по месту жительства;
«Номер корректировки».
Для первичной декларации за отчётный период указывают «0-». Если подаёте уточнённую декларацию, то нужно указать её порядковый номер (например, «2-» — при подаче второй уточнённой декларации за один и тот же налоговый период).
«Налоговый период» — укажите код налогового периода из приложения № 1 к Порядку, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/813 от 2 октября 2024 г. (например, «34» — при подаче декларации за календарный год);
«Отчётный год» — укажите год, за который представляется декларация (например, «2024»);
«Представляется в налоговый орган (код)» — проставляется код налоговой инспекции, в которую подаётся декларация;
«По месту нахождения (учёта) (код)» — нужно указать код из приложения № 2 к Порядку, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/813 от 2 октября 2024 г. При сдаче декларации по месту жительства ИП это код «120»;
«Объект налогообложения» — проставить «1» при объекте «доходы», «2» — «доходы минус расходы»;
«Налогоплательщик» — укажите ФИО ИП (полностью, без сокращений, как указано в документах);
«Форма реорганизации, ликвидация (код)», «ИНН/КПП реорганизованной организации» — здесь ИП ставит прочерки. При подготовке декларации в электронном виде прочерки не нужны;
«Номер контактного телефона» — укажите контактный телефон налогоплательщика с кодом города (без пробелов, скобок и тире);
«На страницах» — укажите количество страниц, на которых составлена декларация;
«с приложением подтверждающих документов или их копий на __ листах» — нужно указать количество подтверждающих документов (их копий), которые представляются вместе с декларацией. При подаче декларации по доверенности её тоже нужно включать в состав таких документов.
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Правила заполнения разделов при объекте «Доходы»
Плательщики единого налога при УСН с объектом налогообложения «доходы» в декларации заполняют титульный лист и заполняют разделы 1.1 и 2.1.1 (п. 16, 37 Порядка, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/813 от 2 октября 2024 г.).
При этом, если:
плательщик с объектом налогообложения «доходы» является плательщиком торгового сбора, то также необходимо заполнить раздел 2.1.2 декларации;
плательщик (независимо от применяемого объекта налогообложения) в течение налогового периода получил средства целевого финансирования, то также необходимо заполнить раздел 3 декларации.
Основания: п. 48, 73 Порядка, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/813 от 2 октября 2024 г.
Заполнение раздела 1.1
При заполнении этого раздела нужно указать:
в строках 010, 030, 060, 090 — код ОКТМО в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОК 33-2013). Строка 010 заполняется всегда. Показатели по строкам 030, 060, 090 — только при смене места жительства ИП. Укажите тот ОКТМО, который был на момент установленного срока уплаты авансовых платежей по единому налогу при УСН. Если плательщик не менял место постановки на учёт в налоговой инспекции, по строкам 030, 060, 090 проставляется прочерк;
Пример: ИП переехал в другой город в сентябре 2024 года. Поэтому при заполнении декларации по УСН по итогам года в строках 010 и 030 необходимо отразить ОКТМО по прежнему месту жительства. А в строках 060 и 090 — по новому месту жительства.
в строках 020, 040, 070 — сумму авансового платежа, подлежащего доплате по итогам I квартала, полугодия и девяти месяцев соответственно;
в строках 050, 080 — сумму авансового платежа, подлежащего к уменьшению по итогам полугодия и девяти месяцев соответственно;
в строке 100 — сумму единого налога, подлежащую доплате по итогам налогового периода (года);
в строке 110 — сумму единого налога, подлежащего уменьшению по итогам налогового периода (года);
в строке 101 — сумму налога, уплаченную с применением ПСН и подлежащую зачёту в соответствии с п. 7 ст. 346.45 Налогового кодекса РФ.
Заполнение раздела 2.1.1
При заполнении данного раздела нужно указать:
в строке 101 — код признака применения налоговой ставки:
«1», если ИП рассчитывает налог по ставке 6 процентов или установленной законом субъекта РФ;
«2», если ИП рассчитывает налог по повышенной ставке 8 процентов в связи с применением «пограничного периода»;
в строке 102 — признак налогоплательщика («1» — ИП — работодатель, «2» — ИП, который не является работодателем);
по строкам 110–113 — сумму полученных налогоплательщиком доходов (налоговую базу) нарастающим итогом за I квартал, полугодие, девять месяцев и год.
При заполнении декларации в случае прекращения предпринимательской деятельности на УСН или при утрате права применять данный спецрежим значение показателя за последний отчётный период (строки 110, 111, 112) повторяется по строке 113;
по строкам 120–123 — ставку налога, применяемую в отчётном (налоговом) периоде.
При заполнении декларации в случае прекращения предпринимательской деятельности на УСН или при утрате права применять данный спецрежим значения показателей за последний отчётный период (строки 120, 121, 122) повторяются по строке 123;
по строке 124 — обоснование применения пониженной налоговой ставки, установленной законом субъекта РФ.
В первой части показателя укажите значение в соответствии с приложением № 5 к Порядку, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/813 от 2 октября 2024 г.
Во второй части показателя — номер, пункт и подпункт статьи закона субъекта РФ. Для каждого из этих реквизитов отведено по четыре знакоместа, и если соответствующий реквизит имеет меньше четырёх знаков, то свободные знакоместа слева от значения заполняются нулями. Например, если пониженная налоговая ставка установлена пп. 15.1 п. 3 ст. 2 закона субъекта РФ, то по строке 124 указывается «3462010/0002000315.1»;
по строкам 130—133 — сумму авансового платежа (налога) за соответствующий отчётный (налоговый) период, рассчитанную исходя из ставки налога и фактически полученных за этот период доходов.
При заполнении декларации в случае прекращения предпринимательской деятельности на УСН или при утрате права применять данный спецрежим значение показателя за последний отчётный период (строки 130, 131, 132) повторяется по строке 133;
по строкам 140–143 — сумму налоговых вычетов с учётом особенностей их применения.
При заполнении декларации в случае прекращения предпринимательской деятельности на УСН или при утрате права применять данный спецрежим значение показателя за последний отчётный период (строки 140, 141, 142) повторяется по строке 143.
Заполнение раздела 2.1.2
Если плательщик на УСН платит торговый сбор, то он вправе уменьшить на него сумму единого налога (авансового платежа по налогу) при выполнении определённых условий. Основание: п. 8 ст. 346.21 Налогового кодекса РФ.
При заполнении данного раздела укажите:
по строкам 110–143 — показатели по виду деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор.
Значения показателей по данным строкам включаются в значения показателей строк 110–143 раздела 2.1.1 декларации. Данные строки заполняются в соответствии с п. 40–47 Порядка, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/813 от 2 октября 2024 г.
Если ведёте бизнес только по одному виду деятельности, по которому уплачивается торговый сбор, значения показателей по строкам 110–143 раздела 2.1.2 повторяются по строкам 110–143 раздела 2.1.1.
по строкам 150–153 — нарастающим итогом сумму торгового сбора, фактически уплаченную в течение налогового (отчётного) периода;
по строкам 160–163 — сумму уплаченного торгового сбора, уменьшающую сумму налога (авансового платежа), рассчитанную за налоговый (отчётный) период. Она не может быть больше суммы рассчитанного налога (авансового платежа), подлежащего уплате по итогам отчётного (налогового) периода.
При заполнении декларации в случае прекращения предпринимательской деятельности на УСН или при утрате права применять данный спецрежим значение показателя за последний отчётный период (строки 160, 161, 162) повторяется по строке 163.
Правила заполнения разделов при объекте «Доходы минус расходы»
Налогоплательщики единого налога на УСН «Доходы минус расходы» при составлении декларации заполняют разделы 1.2 и 2.2.
Если плательщик (независимо от применяемого объекта налогообложения) в течение налогового периода получил средства целевого финансирования, то ему также необходимо заполнить раздел 3 декларации.
Заполнение раздела 1.2
Порядок заполнения данного раздела (показателей по строкам 010–110) аналогичен порядку заполнения раздела 1.1 декларации налогоплательщиками с объектом налогообложения «доходы».
При этом налогоплательщики с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» должны всегда рассчитывать минимальный налог. Если его величина окажется больше величины единого налога при УСН, в бюджет потребуется перечислить сумму минимального налога. Отразить её нужно по строке 120.
Заполнение раздела 2.2
При заполнении данного раздела укажите:
в строке 201 — код признака применения налоговой ставки:
«1», если ИП рассчитывает налог по ставке 15 процентов или установленной законом субъекта РФ;
«2», если ИП рассчитывает налог по повышенной ставке 20 процентов в связи с применением «пограничного периода»;
по строкам 210–213 — сумму полученных налогоплательщиком доходов нарастающим итогом за I квартал, полугодие, девять месяцев и год.
При заполнении декларации в случае прекращения предпринимательской деятельности на УСН или при утрате права применять данный спецрежим значение показателя за последний отчётный период (строки 210, 211, 212) повторяется по строке 213;
по строкам 220–223 — сумму произведённых расходов нарастающим итогом за I квартал, полугодие, девять месяцев и год.
В состав таких расходов налогоплательщик имеет право включить сумму, составляющую разницу между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога за предыдущий налоговый период (календарный год).
При заполнении декларации в случае прекращения предпринимательской деятельности на УСН или при утрате права применять данный спецрежим значение показателя за последний отчётный период (строки 220, 221, 222) повторяется по строке 223.
Если налогоплательщик также признается плательщиком торгового сбора, то в данных строках в том числе отражается и сумма уплаченного торгового сбора.
по строке 230 — сумму убытка, полученного в предыдущих налоговых периодах, которая уменьшает налоговую базу текущего налогового периода;
по строкам 240–243 — налоговую базу для расчёта авансового платежа (налога) за соответствующий отчётный (налоговый) период.
При заполнении декларации в случае прекращения предпринимательской деятельности на УСН или при утрате права применять данный спецрежим значение показателя строки 243 будет равняться значению показателя за последний отчётный период (строки 240, 241, 242), уменьшенному на сумму убытка (показатель строки 230);
по строкам 250–253 — сумму убытка, полученного по итогам соответствующего отчётного (налогового) периода.
При заполнении декларации в случае прекращения предпринимательской деятельности на УСН или при утрате права применять данный спецрежим значение показателя за последний отчётный период (строки 250, 251, 252) повторяется по строке 253;
по строкам 260–263 — ставку налога.
При заполнении декларации в случае прекращения предпринимательской деятельности на УСН или при утрате права применять данный спецрежим значение показателя за последний отчётный период (строки 260, 261, 262) повторяется по строке 263;
по строке 264 — обоснование применения пониженной налоговой ставки, установленной законом субъекта РФ.
В первой части показателя указывается значение в соответствии с приложением № 5 к Порядку, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/813 от 2 октября 2024 г.
Во второй части показателя — номер, пункт и подпункт статьи закона субъекта РФ. Для каждого из этих реквизитов отведено по четыре знакоместа (заполняются слева направо), и если соответствующий реквизит имеет меньше четырёх знаков, то свободные знакоместа слева от значения заполняются нулями.
Например, если пониженная налоговая ставка установлена пп. 15.1 п. 3 ст. 2 закона субъекта РФ, то по строке 264 указывается «3462020/0002000315.1».
по строкам 270–273 — сумму авансового платежа (налога) за соответствующий отчётный (налоговый) период. При получении за соответствующий отчётный (налоговый) период убытков в данных строках нужно поставить прочерк. При заполнении декларации в случае прекращения предпринимательской деятельности на УСН или при утрате права применять данный спецрежим значение показателя за последний отчётный период (строки 270, 271, 272) повторяется по строке 273;
в строке 280 — сумму рассчитанного минимального налога.
Правила заполнения раздела 3 декларации
Раздел 3 декларации заполняют плательщики, которые получили средства целевого финансирования.
В этот раздел перенесите данные предыдущего налогового периода по полученным, но не использованным средствам, срок использования которых не истёк, а также по которым нет срока использования, и укажите:
в графе 1 — код вида полученных налогоплательщиком средств целевого финансирования, который определяется в соответствии с приложением № 6 к Порядку, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/813 от 2 октября 2024 г.;
в графе 3 — сумму средств (стоимость имущества, работ, услуг), срок использования которых в предыдущем календарном году не истёк, а также неиспользованных средств, которые не имеют срока использования и отражены в графе 6 данного раздела за предыдущий год;
в графе 4 — сумму средств, использованных по назначению в установленные сроки;
в графе 6 — сумму средств, которые не имеют срока использования;
в графе 7 — сумму средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок. Указанные в данной графе суммы необходимо включить в состав внереализационных доходов в момент, когда получатель таких доходов фактически использовал их не по целевому назначению (нарушил условия их получения) (п. 14 ст. 250 Налогового кодекса РФ);
по строке «Итого по отчёту» укажите итоговые суммы по соответствующим графам 3, 4, 6, 7.
Графы 2 и 5 ИП не заполняют.
Правила заполнения декларации ИП, утратившим право на ПСН
ИП на ПСН, утратив право на применение ПСН, обязан перейти на УСН с начала того налогового периода, на который был выдан патент, и уплатить налог в рамках УСН — если утрата права произошла в результате нарушения любого из обязательных требований к плательщикам ПСН. При этом сумму налога при УСН к уплате в бюджет ИП уменьшает на сумму налога, которую он уплатил за патент.
Такой ИП заполняет декларацию по УСН в общем порядке. При этом сумма налога, уплаченная в связи с применением ПСН, отражается:
по строке 101 раздела 1.1 декларации по УСН (при применении объекта «доходы»);
или строке 101 раздела 1.2 декларации по УСН (при применении объекта «доходы минус расходы»).
Образец заполнения декларации
Ниже — образец заполнения декларации по единому налогу за 2024 год для ИП на УСН «Доходы».
В сервисе «Моё дело Бюро» можно заполнить бланк декларации по образцу и скачать в формате xlsx.
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