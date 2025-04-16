Как ИП заполнить декларацию по УСН за 2024 год: подробная инструкция и образец

Порядок подачи декларации

Сдавать декларацию нужно в налоговую инспекцию по месту жительства ИП. Срок подачи для ИП — не позднее 25 апреля года, следующего за истёкшим налоговым периодом.

Сроки другие, если закрыли ИП или потеряли возможность работать в статусе индивидуального предпринимателя, — например, перешли на ОСНО. Подробнее об этом — в статье в «Моё дело Бюро».

С 2024 года применяются форма, формат и порядок заполнения декларации по единому налогу при УСН, утв. Приказом ФНС России № ЕД-7-3/813 от 2 октября 2024 г.

Подайте декларацию на бумаге (лично, через представителя, по почте) или в электронном виде: по ТКС через оператора электронного документооборота или через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС России. Сдавать декларацию на бумаге могут не все — только при соблюдении определённых условий и если средняя численность работников менее 100 человек. Если используете неверный способ подачи декларации, не подадите декларацию или сделаете это позже максимального срока, получите штраф.