Топ-7 ошибок при расчёте налога на прибыль за I квартал 2025

Ошибка 2. Не списана вовремя безнадёжная дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность признаётся безнадёжной и должна быть списана в составе внереализационных расходов, если:

по ней истёк срок исковой давности;

компания-должник ликвидирована или исключена из ЕГРЮЛ;

обязательство прекращено в связи с невозможностью его исполнения или на основании акта госоргана.

Основание — п. 2 ст. 266 НК РФ, ст. 416, 417 ГК РФ, письма Минфина № 03-03-06/1/108754 от 11.12.2020, № 03-03-06/1/6337 от 26.01.2024.

Расходы в целях налогообложения при методе начисления нужно признавать в отчётном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от момента их оплаты. Это значит, что период для включения безнадёжной дебиторки в состав внереализационных расходов нельзя выбирать по своему усмотрению.

Основание — п. 1 ст. 272 НК РФ

Если в текущем периоде списали безнадёжные долги, по которым уже давно истекли сроки исковой давности — это ошибка, которую придётся исправлять.

Например, если в I квартале 2025 года спишете дебиторку, которую следовало списать в 2023 году, придётся пересчитать налоговую базу и сумму налога за 2023 год и подать уточнённую декларацию. Так как ошибка привела к излишней уплате налога, такой пересчёт можно сделать и в I квартале 2025 года, в котором выявили искажение.

Основание — п. 1 ст. 54 НК РФ.

Чтобы не допускать таких ошибок, суммы безнадежной дебиторской задолженности, в том числе с истёкшим сроком исковой давности, определяйте по итогам инвентаризации имущества и обязательств и своевременно списывайте их в налоговом учёте.