Топ-7 ошибок при расчёте налога на прибыль за I квартал 2025

Ошибка 1. Все затраты отнесены к косвенным расходам
Расходы компании, связанные с производством и реализацией, делят на прямые и косвенные. В налоговом учёте их признают по разному:
Прямые расходы — можно признать в текущем периоде и уменьшить на них налоговую базу, только если они имеют отношение к продукции, которую реализовали в том же периоде. Остальную часть прямых расходов распределяют на незавершённое производство.
Косвенные расходы — полностью признают и уменьшают на них налоговую базу в периоде, в котором они были понесены. От периода реализации продукции это не зависит.
Компании сами определяют, какие расходы относить к прямым — полный перечень таких затрат фиксируют в учётной политике. Все остальные расходы на производство и реализацию, которые не отнесли к прямым и внереализационным, — косвенные.
Частая ошибка — необоснованное включение в состав косвенных расходов затрат, которые следует отнести к прямым расходам:
Если налоговая при проверке обнаружит, что к косвенным расходам отнесли суммы, которые по учётной политике считаются прямыми затратами и не могут быть списаны в текущем периоде, то доначислит налог, пени и выпишет штраф. Распределяйте расходы в точном соответствии с учётной политикой компании.
Если компания вообще не утвердила в своей учётной политике закрытый перечень прямых расходов — это не значит, что все произведённые траты будут косвенными и их получится списать в текущем периоде. В этом случае применяйте список прямых расходов из п. 1 ст. 318 НК РФ.
Основание — ст. 265, 272, 318, 319 НК РФ, постановление ФАС ДВО № Ф03-4942/2009 от 06.11.2009.
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Ошибка 2. Не списана вовремя безнадёжная дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность признаётся безнадёжной и должна быть списана в составе внереализационных расходов, если:
по ней истёк срок исковой давности;
компания-должник ликвидирована или исключена из ЕГРЮЛ;
обязательство прекращено в связи с невозможностью его исполнения или на основании акта госоргана.
Основание — п. 2 ст. 266 НК РФ, ст. 416, 417 ГК РФ, письма Минфина № 03-03-06/1/108754 от 11.12.2020, № 03-03-06/1/6337 от 26.01.2024.
Расходы в целях налогообложения при методе начисления нужно признавать в отчётном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от момента их оплаты. Это значит, что период для включения безнадёжной дебиторки в состав внереализационных расходов нельзя выбирать по своему усмотрению.
Основание — п. 1 ст. 272 НК РФ
Если в текущем периоде списали безнадёжные долги, по которым уже давно истекли сроки исковой давности — это ошибка, которую придётся исправлять.
Например, если в I квартале 2025 года спишете дебиторку, которую следовало списать в 2023 году, придётся пересчитать налоговую базу и сумму налога за 2023 год и подать уточнённую декларацию. Так как ошибка привела к излишней уплате налога, такой пересчёт можно сделать и в I квартале 2025 года, в котором выявили искажение.
Основание — п. 1 ст. 54 НК РФ.
Чтобы не допускать таких ошибок, суммы безнадежной дебиторской задолженности, в том числе с истёкшим сроком исковой давности, определяйте по итогам инвентаризации имущества и обязательств и своевременно списывайте их в налоговом учёте.
Ошибка 3. Просроченная кредиторская задолженность не учтена в доходах
Любые долги перед контрагентами, которые не погашены в срок по договору, становятся просроченной кредиторской задолженностью. Если не спишете её вовремя — необоснованно занизите налог на прибыль.
Если кредитор не востребовал с вашей компании такую задолженность по причине своей ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ, либо если по ней истёк срок исковой давности, её нужно списать в составе внереализационных доходов:
Если кредитор ликвидирован или исключен из ЕГРЮЛ — на основании выписки из ЕГРЮЛ издайте приказ руководителя на списание. Долг спишите датой внесения записи в ЕГРЮЛ.
Если истёк срок исковой давности — для списания нужен акт инвентаризации расчётов и приказ руководителя.
Основание — ст. 250 НК РФ, письмо Минфина № 03-03-06/1/6337 от 26.01.2024.
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Ошибка 4. В первоначальной стоимости ОС учтены не все траты на их покупку и создание
НК РФ определяет первоначальную стоимость основных средств в налоговом учёте как сумму затрат на их приобретение, сооружение, изготовление, доставку и на доведение до состояния, пригодного для использования — за вычетом НДС и акцизов.
Более подробный порядок определения первоначальной стоимости ОС с конкретным перечнем включаемых в неё расходов зафиксируйте в своей учётной политике. К ним относите и сопутствующие затраты, например:
командировочные расходы, которые связаны с приобретением, созданием, доставкой объекта ОС;
зарплату сотрудников, деятельность которых связана с приобретением ОС, их созданием, доставкой, а также начисленные на эту зарплату страховые взносы;
госпошлину за регистрацию права собственности на ОС — объект недвижимости;
таможенные пошлины и т.д.
Если в первоначальную стоимость ОС включите не все затраты, будут завышены расходы текущего периода. Итогом будет доначисление налога, пени и штрафы.
Основание — п. 1 ст. 257 НК РФ, письмо Минфина № 03-03-06/1/36839 от 14.05.2021.
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Ошибка 5. Сумму недостачи признали в расходах, но не подтвердили отсутствие виновных лиц
При отсутствии лиц, виновных в недостаче материально-производственных запасов, в состав внереализационных расходов можно включить убытки от хищений и материальные недостачи, обнаруженные в производстве, на складах, на предприятиях торговли.
Отсутствие виновного лица должно подтверждаться соответствующим документом, выданным органом госвласти, например — копией постановления следователя органов внутренних дел.
При отсутствии документов от госорганов для списания таких убытков достаточно приказа руководителя, но в налоговой базе по прибыли учесть их будет нельзя.
Основание — пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ, ст. 42, 208 УПК РФ.
Ошибка 6. Неправильно оформлены или отсутствуют первичные документы
При определении базы по налогу на прибыль в неё можно включить только те расходы, которые подтверждены первичными документами. Такие документы:
Оформляются по нормам российского законодательства или согласно обычаям делового оборота зарубежного государства, в котором произвели расходы.
Косвенно подтверждают конкретные расходы компании. Например — приказ о командировке, таможенная декларация, проездные документы, отчёт о выполненных работах, прилагаемый к договору и т.д.
Расходы без документов в налоговую базу включать нельзя.
Чтобы избежать споров с налоговой, используйте унифицированные формы первичных документов. А если такой формы нет, разработайте собственную и утвердите её как приложение к учётной политике.
В первичном документе должны присутствовать обязательные реквизиты:
наименование документа;
дата составления;
название компании / ФИО ИП, составивших документ;
содержание факта хозяйственной жизни;
денежное или натуральное измерение, с указанием единицы измерения;
должности, подписи и ФИО лиц, совершивших хозоперацию, или ответственных за неё, либо ответственных за её оформление.
Основание — п. 1 ст. 252, ст. 313 НК РФ, п. 2 ст. 9 закона № 402-ФЗ от 06.12.2011.
Если используете унифицированную форму, не исключайте и не меняйте в ней обязательные реквизиты. Показатели и данные вносите, ориентируясь на правила заполнения соответствующей формы.
Налоговики не признают подтверждёнными расходы, если найдут противоречия в их документальном оформлении. Тогда налог придётся пересчитать и доплатить с учётом пеней.
Ошибка 7. В налоговой базе учтены пени и штрафы по налогам и взносам
В базу по прибыли можно включать пени, штрафы и прочие санкции за нарушение договорных и долговых обязательств, признанные или подлежащие уплате компанией по решению суда.
В налоговой базе запрещено учитывать суммы штрафов и пеней по налогам, страховым взносам и другим платежам в бюджет. Сюда же относятся проценты по реструктуризации задолженности компании перед бюджетом.
Если уменьшили базу на такие расходы, исключите их и пересчитайте налог.
Основание — пп. 13 п. 1 ст. 265, п. 2 ст. 270 НК РФ.
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