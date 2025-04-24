7 новых законопроектов, которые могут принять в ближайшее время

1. Новые контрольные соотношения для декларации по НДС
Контрольные соотношения (КС) из приказа ФНС № ЕД-7-15/519 от 25.05.2021 хотят дополнить новыми КС. Если их не соблюдать, декларация по НДС считается непредставленной.
Планируют ввести КС 15, 16, 17, 18 — они позволят отследить ошибочные итоговые суммы НДС в сведениях из книги продаж в декларациях бизнеса на УСН.
Обновят действующие для всех КС 3 и 13 — с их помощью проверяют, как данные о сумме НДС из разделов 1, 3, 4, 6 соотносятся со сведениями из книги продаж в разделе 9 и данными из счетов-фактур, выставленных добровольно, в разделе 12.
Основание — проект приказа ФНС ID: 01/02/03-25/00155528.
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2. Единая упрощённая декларация станет короче
ФНС подготовила изменения к форме единой упрощённой декларации (ЕУД), порядку её заполнения и электронному формату.
Что упростят:
Форму ЕУД сократят с двух страниц до одной.
Уберут поля: ОКАТО, ОКВЭД, главу НК РФ, налоговый период для прибыли/УСН/ЕСХН, данные физлица без ИНН.
Добавят: список налогов, код места нахождения, дату последней операции.
Новую форму планируют применять с первого отчётного периода 2026 года.
Основание — проект приказа ФНС ID: 01/02/04-25/00156077.
3. НДФЛ: раздельный расчёт для зарплаты и надбавок
Удерживать НДФЛ с зарплаты и с районных коэффициентов и процентных надбавок (в местностях, где их применяют) с 2025 года нужно по отдельности. Это связано с применением разных налоговых ставок:
к зарплате применяется общая пятиступенчатая прогрессивная шкала (от 13% до 22%);
к коэффициентам и надбавкам применяется специальная двухступенчатая шкала ставок (13% и 15%).
Суммы выплат по среднему заработку (например, отпускные) для расчёта НДФЛ нужно делить таким же образом, так как в «средний» входят, в том числе, суммы надбавок и коэффициентов.
Основание — письмо ФНС № БС-4-11/739 от 28.01.2025
Так как у налоговых агентов встречается большое количество выплат по среднему заработку, подобный расчёт НДФЛ может быть очень трудоёмким. На рассмотрении у Минфина находится предложение об отмене выделения в отдельную базу по НДФЛ районных коэффициентов и надбавок из сумм, рассчитываемых по среднему заработку. При положительном решении возможно внесение соответствующих поправок в Налоговый кодекс.
Основание — законопроект ID: 02/04/01-25/0015401
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4. Новые правила расчёта среднего заработка
Сейчас действует Положение об особенностях определения среднего заработка, оно утверждено постановлением Правительства РФ № 922 от 24.12.2007.
Минтруд представил проект нового положения, в котором исправили некоторые спорные формулировки.
Что меняют:
Исключат из расчёта время командировок (включая выходные) и выплаты за этот период.
Для выходных пособий: средний дневной заработок × 20,6 (рабочих дней в месяце).
Премии включат в расчёт, только если они начислены за фактически отработанное время.
Новое Положение вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Основание — проект Минтруда ID: 02/07/01-25/00154124.
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5. Больничный по уходу за ребёнком смогут оформить другие родственники
Сейчас, если мать заболела в декрете, Соцфонд отказывает в выплате пособия по уходу за больным ребёнком другому родственнику. Закон не предусматривает одновременную выплату больничного пособия и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, пока один из членов семьи находится в отпуске по уходу за малышом.
Чтобы улучшить материальное положение семей с детьми, законодатели предложили разрешить отцу или другим родственникам брать больничный, если мать ребёнка заболела в декрете.
Изменения планируют внести в статью 5 закона № 255-ФЗ от 29.12.2006.
Основание — законопроект № 859504-8
6. Класс профриска будут определять автоматически
Правительство вносит изменения в Правила отнесения видов деятельности к классу профессионального риска.
Класс профриска нужен, чтобы Соцфонд устанавливал организациям и ИП тарифы страховых взносов на «травматизм». Для этого компании ежегодно до 15 апреля подтверждают основной вид своей деятельности.
Новые правила отменяют подтверждение основной деятельности. Исключение есть для обособленных подразделений компаний с собственным счётом в банке и выплатами физлицам.
Соцфонд будет определять класс профриска по коду ОКВЭД, который указан как основной в ЕГРИП и ЕГРЮЛ.
Новые правила стартуют только 1 сентября 2025 года, поэтому организации должны были подтвердить основной вид деятельности для установления тарифов на 2025 год до 15 апреля 2025 года.
Основание — проект постановления Правительства ID: 02/07/03-25/00155196.
7. Ученические договоры: новые правила
С 1 сентября 2025 года:
ИП смогут заключать ученические договоры.
Ученикам с отрывом от производства будут платить среднюю зарплату.
В договоре пропишут обязанность принять ученика на работу после обучения.
За невыполнение условий договора ученик вернёт стипендию и расходы на обучение.
Основание — законопроект ID: 02/04/12-24/00152992
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