7 новых законопроектов, которые могут принять в ближайшее время

1. Новые контрольные соотношения для декларации по НДС

Контрольные соотношения (КС) из приказа ФНС № ЕД-7-15/519 от 25.05.2021 хотят дополнить новыми КС. Если их не соблюдать, декларация по НДС считается непредставленной.

Планируют ввести КС 15, 16, 17, 18 — они позволят отследить ошибочные итоговые суммы НДС в сведениях из книги продаж в декларациях бизнеса на УСН.

Обновят действующие для всех КС 3 и 13 — с их помощью проверяют, как данные о сумме НДС из разделов 1, 3, 4, 6 соотносятся со сведениями из книги продаж в разделе 9 и данными из счетов-фактур, выставленных добровольно, в разделе 12.

Основание — проект приказа ФНС ID: 01/02/03-25/00155528.