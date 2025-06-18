Авансовые платежи по налогу на прибыль: как и когда платить в 2025 году

Как определить, должна ли организация платить авансы ежемесячно

Если доходы от реализации за четыре предыдущих квартала составили в среднем более 15 млн рублей в квартал, нужно перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей. Ежеквартально проверяйте, не превышен ли этот лимит.

Для этого рассчитайте средний квартальный доход по формуле:

Средняя квартальная величина дохода от реализации = Общая сумма дохода от реализации за четыре квартала, идущих подряд и предшествующих кварталу, в котором подаёте декларацию : 4

В общей сумме доходов учитывайте выручку от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав. Не включайте в неё внереализационные доходы и доходы, которые не учитываете в налоговой базе по налогу на прибыль, предъявленные покупателям суммы НДС и акцизов, сумму туристического налога.

Основание — п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 249, ст. 250, 251 НК РФ, письмо Минфина № 03-03-06/1/4701 от 23.01.2023.

Пример. В июле 2025 года компания должна определить, переходить ли ей на уплату ежемесячных авансов в III квартале 2025 года. Выручка от реализации составила:

в III квартале 2024 года — 19 млн рублей;

во IV квартале 2024 года — 12,6 млн рублей;

в I квартале 2025 года — 3,2 млн рублей;

во II квартале 2025 года — 26,1 млн рублей.

Средняя квартальная величина дохода = (15 млн + 14,9 млн + 4,7 млн + 26,2 млн) : 4 = 15,2 млн рублей.

Средний доход превышает 15 млн рублей в квартал, поэтому в III квартале 2025 года компания обязана перейти на ежемесячную уплату авансов по налогу на прибыль.

В октябре 2025 года компания должна опять рассчитать среднюю величину дохода от реализации, но уже исходя из поступлений за IV квартал 2024 года, I, II и III кварталы 2025 года:

Если результат превысит 15 млн рублей, ежемесячные авансы нужно будет платить и в IV квартале 2025 года.

Если результат окажется меньше 15 млн рублей, в IV квартале 2025 года можно вернуться к уплате ежеквартальных авансовых платежей.