Авансовые платежи по налогу на прибыль: как и когда платить в 2025 году

Кто платит авансовые платежи по налогу на прибыль
Перечислять авансы по налогу на прибыль должны все организации — налогоплательщики.
Исключение — созданные в виде бюджетных учреждений театры, музеи, концертные организации, библиотеки, которым рассчитывать и платить авансы не нужно.
Основание — п. 3 ст. 286 НК РФ.
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Как платят авансовые платежи по налогу на прибыль
Расчёт и уплата авансов по налогу на прибыль возможна одним из трёх способов. Какой способ применять, зависит от размера выручки за предыдущие четыре квартала и от категории налогоплательщиков, к которой относится ваша компания:
Квартальные авансовые платежи без уплаты ежемесячных авансов платят компании со средней квартальной выручкой в размере не более 15 млн рублей, а также бюджетные и автономные учреждения, некоммерческие организации, не имеющие доходов от реализации, выгодоприобретатели по договорам доверительного управления и некоторые другие.
Квартальные авансовые платежи с уплатой ежемесячных авансов внутри каждого квартала — доступны всем компаниям.
Ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли — на этот способ можно перейти добровольно после подачи в налоговую инспекцию заявления о переходе (форма рекомендована письмом ФНС № СД-4-3/6802 от 22.04.2020).
При средней квартальной выручке свыше 15 млн рублей уплата ежемесячных авансов обязательна.
Основание — п. 2, 3 ст. 286 НК РФ.
Авансовые платежи можно уменьшить:
На суммы регионального или федерального инвестиционного налогового вычета. Региональный вычет уменьшает часть авансового платежа, который подлежит перечислению в бюджет субъекта РФ, а федеральный — часть аванса, которая перечисляется в федеральный бюджет.
На сумму налога, уплаченного за рубежом, согласно законодательству иностранных государств.
На сумму торгового сбора, исчисленного за тот же период, что и авансовый платёж. В 2025 году торговый сбор платят только в Москве.
Если сумма авансовых платежей, исчисленных в течение года, оказалась больше, чем сумма налога за год, уплачивать налог на прибыль по итогам года не нужно.
Основание — п. 10 ст. 286, п. 1 - 3 ст. 286.1, п. 1 ст. 287, п. 3 ст. 311 НК РФ.
Как определить, должна ли организация платить авансы ежемесячно
Если доходы от реализации за четыре предыдущих квартала составили в среднем более 15 млн рублей в квартал, нужно перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей. Ежеквартально проверяйте, не превышен ли этот лимит.
Для этого рассчитайте средний квартальный доход по формуле:
Средняя квартальная величина дохода от реализации
=
Общая сумма дохода от реализации за четыре квартала, идущих подряд и предшествующих кварталу, в котором подаёте декларацию
:
4
В общей сумме доходов учитывайте выручку от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав. Не включайте в неё внереализационные доходы и доходы, которые не учитываете в налоговой базе по налогу на прибыль, предъявленные покупателям суммы НДС и акцизов, сумму туристического налога.
Основание — п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 249, ст. 250, 251 НК РФ, письмо Минфина № 03-03-06/1/4701 от 23.01.2023.
Пример. В июле 2025 года компания должна определить, переходить ли ей на уплату ежемесячных авансов в III квартале 2025 года. Выручка от реализации составила:
в III квартале 2024 года — 19 млн рублей;
во IV квартале 2024 года — 12,6 млн рублей;
в I квартале 2025 года — 3,2 млн рублей;
во II квартале 2025 года — 26,1 млн рублей.
Средняя квартальная величина дохода = (15 млн + 14,9 млн + 4,7 млн + 26,2 млн) : 4 = 15,2 млн рублей.
Средний доход превышает 15 млн рублей в квартал, поэтому в III квартале 2025 года компания обязана перейти на ежемесячную уплату авансов по налогу на прибыль.
В октябре 2025 года компания должна опять рассчитать среднюю величину дохода от реализации, но уже исходя из поступлений за IV квартал 2024 года, I, II и III кварталы 2025 года:
Если результат превысит 15 млн рублей, ежемесячные авансы нужно будет платить и в IV квартале 2025 года.
Если результат окажется меньше 15 млн рублей, в IV квартале 2025 года можно вернуться к уплате ежеквартальных авансовых платежей.
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Способ 1. Квартальные авансовые платежи
Авансовые платежи за I квартал, полугодие и 9 месяцев уплачивают компании, у которых за четыре предыдущих квартала доходы от реализации в среднем составляли не более 15 млн рублей в квартал.
Если лимит в 15 млн рублей будет превышен, с начала следующего квартала нужно уплачивать помимо квартальных ещё и ежемесячные авансы.
Основание — ст. 249, п. 2 ст. 285, п. 2, 3 ст. 286 НК РФ.
Налоговая база для расчёта квартальных авансовых платежей — фактически полученная прибыль, исчисленная нарастанием с начала года. Её умножают на налоговую ставку. Но если в отчётном периоде получен убыток, налоговая база равна нулю.
Авансы за полугодие и 9 месяцев уменьшаются на авансы предыдущего отчётного периода.
Основание — п. 7 ст. 274, п. 1 ст. 285, п. 1 ст. 287 НК РФ.
Как считать квартальные авансовые платежи:
Аванс за I квартал
=
Налоговая база за I квартал
х
Налоговая ставка
Аванс за полугодие
=
Налоговая база за полугодие
х
Налоговая ставка
-
Аванс за I квартал
Аванс за 9 месяцев
=
Налоговая база за 9 месяцев
х
Налоговая ставка
-
Аванс за I квартал
-
Аванс за полугодие
Пример. ООО «Лето» применяет ОСНО и платит авансы по налогу на прибыль ежеквартально. В 2025 году компания получила:
за I квартал 2025 года — прибыль 100 000 рублей;
за полугодие 2025 года — убыток 40 000 рублей;
за 9 месяцев 2025 года — прибыль 160 000 рублей.
Ставка налога на прибыль — 25%, в том числе 17% — в региональный бюджет, 8% — в федеральный бюджет.
Расчёт авансовых платежей:
1. Аванс за I квартал = 100 000 х 25% = 25 000 руб., из них:
в региональный бюджет = 100 000 х 17% = 17 000 руб.;
в федеральный бюджет = 100 000 х 8% = 8 000 руб.
2. Аванс за полугодие = 0 руб., так как получен убыток. При этом уплаченный за I квартал авансовый платёж образует переплату в сумме 25 000 руб., которую зачтут при расчёте аванса за 9 месяцев.
3. Аванс за 9 месяцев = 160 000 х 25% — 25 000 = 15 000 руб., из них:
в региональный бюджет = 160 000 х 17% — 17 000 = 10 200 руб.;
в федеральный бюджет = 160 000 х 8% — 8 000 = 4 800 руб.
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Способ 2. Квартальные авансовые платежи с уплатой ежемесячных авансов в течение каждого квартала
Платить авансовые платежи необходимо в каждом месяце текущего квартала по показателям предшествующего квартала. А когда текущий квартал завершится, авансовый платёж рассчитывают ещё раз, но уже по фактическим показателям отчётного квартала.
1. Как считать ежемесячные авансы
Ежемесячные авансы, которые уплачиваются в течение квартала, рассчитывайте от прибыли, полученной в предыдущем квартале:
Ежемесячные авансы к уплате в I квартале равны ежемесячным авансам, уплаченным в IV квартале прошлого года.
Если в IV квартале прошлого года авансы уплачивали другим способом, ежемесячные платежи на I квартал нужно рассчитать так:
Ежемесячный аванс к уплате в I квартале
= (
Квартальный аванс за 9 месяцев прошлого года*
-
Квартальный аванс за полугодие прошлого года*
)
:3
*Суммы авансов за полугодие и 9 месяцев прошлого года возьмите из строк 180 листа 02 прошлогодних деклараций по налогу на прибыль за соответствующий период.
Ежемесячный авансовый платёж к уплате за II квартал считайте так:
Ежемесячный аванс к уплате во II квартале
=
Квартальный авансовый платеж по итогам I квартала (строка 180 листа 02 декларации за I квартал)
:
3
Ежемесячный авансовый платёж к уплате за III квартал рассчитывайте по формуле:
Ежемесячный аванс к уплате в III квартале
=
(
Квартальный аванс за полугодие (строка 180 листа 02 декларации за полугодие)
-
Квартальный аванс за I квартал (строка 180 листа 02 декларации за I квартал)
)
:3
Ежемесячный аванс за IV квартал рассчитывайте в таком порядке:
Ежемесячный аванс к уплате в IV квартале
=
(
Квартальный аванс за 9 месяцев (строка 180 листа 02 декларации за 9 месяцев)
-
Квартальный аванс за полугодие (строка 180 листа 02 декларации за полугодие)
)
:3
Если в предыдущем квартале был получен убыток или нулевой результат, ежемесячные авансы в текущем квартале будут равны нулю.
2. Как считать квартальные авансы
Когда завершится отчётный период (I квартал, полугодие, 9 месяцев), по его итогам рассчитайте и доплатите квартальный авансовый платёж.
Если сумма ежемесячных авансов за квартал окажется больше, чем квартальный платёж за тот же период, доплачивать в бюджет за текущий квартал ничего не нужно.
За каждый отчётный период квартальный аванс рассчитывайте по формуле:
Квартальный аванс, исчисленный за I квартал или полугодие или 9 месяцев
=
Прибыль за отчётный период
х
Налоговая ставка
Квартальные авансовые платежи к уплате считайте так:
Квартальный аванс к уплате за I квартал
=
Квартальный аванс, исчисленный за I квартал
-
Сумма ежемесячных авансов к уплате в I квартале
Квартальный аванс к уплате за полугодие
=
Квартальный аванс, исчисленный за полугодие
-
Квартальный аванс, исчисленный за I квартал
-
Сумма ежемесячных авансов к уплате во II квартале
Квартальный аванс к уплате за 9 месяцев
=
Квартальный аванс, исчисленный за 9 месяцев
-
Квартальный аванс, исчисленный за полугодие
-
Сумма ежемесячных авансов к уплате в III квартале
Пример. Ежемесячный авансовый платёж, который ООО «Зима» перечисляло в IV квартале 2024 года составлял 86 000 рублей в месяц.
1. В I квартале 2025 года компания должна уплатить по 86 000 рублей ежемесячных авансов за каждый из трёх месяцев.
Всего за I квартал перечислено ежемесячных авансов на сумму 258 000 руб. (86 000 х 3).
Получена прибыль в I квартале 2025 года — 1 500 000 рублей.
Квартальный аванс, исчисленный за I квартал = 1 500 000 х 25% = 375 000 рублей.
Квартальный аванс к доплате за I квартал = 375 000 — 258 000 = 117 000 рублей.
2. Ежемесячный аванс к уплате во II квартале 2025 года = 375 000 : 3 = 125 000 руб. за каждый месяц квартала.
Получена прибыль за полугодие 2025 года — 3 200 000 рублей.
Квартальный аванс, исчисленный за полугодие = 3 200 000 х 25% = 800 000 рублей.
Квартальный аванс к доплате за полугодие = 800 000 — 375 000 — 375 000 = 50 000 рублей.
3. Ежемесячный аванс к уплате в III квартале 2025 года = (800 000 — 375 000) : 3 = 141 667 руб. за каждый месяц квартала.
Получена прибыль за 9 месяцев 2025 года — 5 100 000 рублей.
Квартальный аванс, исчисленный за 9 месяцев = 5 000 000 х 25% = 1 250 000 рублей.
Квартальный аванс к доплате за 9 месяцев = 1 250 000 — 800 000 — (141 667 х 3) = 24 999 рублей.
Ежемесячные авансы, исчисленные по ставке 25%, распределяйте на региональный и федеральный бюджет по ставкам 17% и 8% соответственно.
Способ 3. Ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли
Сумма авансовых платежей определяется из реальной прибыли компании в отчётном периоде. Применять его могут все плательщики налога на прибыль, но при этом придётся ежемесячно подавать декларацию.
Как считать ежемесячные авансы из фактической прибыли
Аванс за январь рассчитывайте по формуле:
Аванс за январь к уплате
=
Налогооблагаемая прибыль за январь
х
Налоговая ставка
Расчёт аванса к уплате за январь – февраль будет таким:
Аванс за январь – февраль к уплате
=
Налогооблагаемая фактическая прибыль за январь – февраль (нарастающим итогом с начала года)
х
Налоговая ставка
-
Аванс за январь
В последующие месяцы авансовые платежи рассчитывайте аналогичным образом: исчислите прибыль нарастающим итогом за период с января по конец месяца, за который рассчитываете аванс, умножьте её на налоговую ставку и вычтите из полученной суммы авансы за предыдущие месяцы текущего года.
Если в отчётном периоде получили убыток, авансовый платеж равен нулю.
Авансовый платеж за январь – декабрь не рассчитывайте. По итогам года нужно исчислить не аванс, а сумму налога на прибыль.
Основание — п. 8 ст. 274, п. 2 ст. 285, п. 2 ст. 286, п. 1 ст. 287 НК РФ.
Пример. ООО «Весна» рассчитывает и платит ежемесячные авансы по ставке 25%. В 2025 году получена прибыль в размере:
Отчётный период 2025 года
Сумма фактической прибыли, полученной в отчётном периоде (нарастающим итогом), руб.
Январь
200 000
Январь - февраль
315 000
Январь – март
569 000
Январь – апрель
765 600
Январь – май
983 200
Январь – июнь
1 250 000
Январь – июль
1 430 000
Январь – август
1 620 000
Январь – сентябрь
1 890 000
Январь – октябрь
1 940 600
Январь – ноябрь
2 000 700
Январь - декабрь
2 160 000
1. Авансовые платежи к уплате по месяцам рассчитали так:
Аванс к уплате за январь = 200 000 х 25% = 50 000 руб.
Аванс к уплате за январь – февраль = 315 000 х 25% — 50 000 = 28 750 руб.
Аванс к уплате за январь – март = 569 000 х 25% — 50 000 — 28 750 = 63 500 руб.
Аванс к уплате за январь – апрель = 765 600 х 25% — 50 000 — 28 750 — 63 500 = 49 150 руб.
Аванс к уплате за январь – май = 983 200 х 25% — 50 000 — 28 750 — 63 500 — 49 150 = 54 400 руб.
Аванс к уплате за январь – июнь = 1 250 000 х 25% — 50 000 — 28 750 — 63 500 — 49 150 — 54 400 = 66 700 руб.
Аванс к уплате за январь – июль = 1 430 000 х 25% — 50 000 — 28 750 — 63 500 — 49 150 — 54 400 — 66 700 = 45 000 руб.
Аванс к уплате за январь – август = 1 620 000 х 25% — 50 000 — 28 750 — 63 500 — 49 150 — 54 400 — 66 700 — 45 000 = 47 500 руб.
Аванс к уплате за январь – сентябрь = 1 890 000 х 25% — 50 000 — 28 750 — 63 500 — 49 150 — 54 400 — 66 700 — 45 000 — 47 500 = 67 500 руб.
Аванс к уплате за январь – октябрь = 1 940 600 х 25% — 50 000 — 28 750 — 63 500 — 49 150 — 54 400 — 66 700 — 45 000 — 47 500 — 67 500 = 12 650 руб.
Аванс к уплате за январь – ноябрь = 2 000 700 х 25% — 50 000 — 28 750 — 63 500 — 49 150 — 54 400 — 66 700 — 45 000 — 47 500 — 67 500 — 12 650 = 15 025 руб.
2. Налог по итогам 2025 года = 2 160 000 х 25% = 540 000 руб.
3. Налог к доплате = 540 000 — 50 000 — 28 750 — 63 500 — 49 150 — 54 400 — 66 700 — 45 000 — 47 500 — 67 500 — 12 650 — 15 025 = 39 825 руб.
Ежемесячные авансы зачисляются в региональный (ставка 17%) и федеральный бюджет (ставка 8%). Например, авансовый платёж за январь (50 000 руб.) распределится так:
в региональный бюджет — 34 000 руб. (200 000 х 17%);
в федеральный бюджет — 16 000 руб. (200 000 х 8%).
Сроки уплаты авансовых платежей в 2025 году
Все авансовые платежи перечисляйте в бюджет в составе ЕНП (единого налогового платежа).
Квартальные авансы уплачивайте не позднее 28 числа месяца, следующего за отчётным периодом.
Ежемесячные авансы в течение квартала уплачивайте не позднее 28 числа каждого из месяцев соответствующего квартала.
Ежемесячные авансовые платежи из фактической прибыли перечисляйте не позже 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого исчислен аванс.
Доплатить налог на прибыль по итогам года нужно не позднее 28 марта следующего года.
Если крайний срок уплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днём, он переносится на ближайшую следующую рабочую дату.
Основание — п. 7 ст. 6.1, п. 2 ст. 285, п. 1 ст. 287 НК РФ.
Сроки уплаты авансов по налогу на прибыль в 2025 году (с учётом переносов)
Срок уплаты
Отчётные периоды 2025 года
При уплате квартальных авансов
При уплате квартальных авансов с ежемесячными платежами
При уплате ежемесячных авансов из фактической прибыли
28 января 2025
—
Платёж за первый месяц квартала
—
28 февраля 2025
—
Платёж за второй месяц квартала
Январь
28 марта 2025
—
Платёж за третий месяц квартала
Январь – февраль
28 апреля 2025
За I квартал
Доплата аванса за I квартал
Январь – март
Платёж за первый месяц квартала
28 мая 2025
—
Платёж за второй месяц квартала
Январь – апрель
30 июня 2025
—
Платёж за третий месяц квартала
Январь – май
28 июля 2025
За полугодие
Доплата аванса за полугодие
Январь – июнь
Платёж за первый месяц квартала
28 августа 2025
—
Платёж за второй месяц квартала
Январь – июль
29 сентября 2025
—
Платёж за третий месяц квартала
Январь – август
28 октября 2025
За 9 месяцев
Доплата аванса за 9 месяцев
Январь – сентябрь
Платёж за первый месяц квартала
28 ноября 2025
—
Платёж за второй месяц квартала
Январь – октябрь
30 декабря 2025
—
Платёж за третий месяц квартала
Январь – ноябрь
30 марта 2026
Доплата налога по итогам года
Доплата налога по итогам года
Доплата налога по итогам года
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Комментарии1
замечательная статья, подробная и с примерами (приятно было почитать)