Как заполнить ЕФС-1 по взносам на травматизм за полугодие 2025: рекомендации для бухгалтера

Кто и когда подаёт сведения по «травматизму»
Отчитывайтесь, если в компании или ИП есть работники по трудовым договорам и исполнители по ГПХ, которые подлежат обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Освобождены от сдачи сведений по «травматизму» только те, кто применяет спецрежим АУСН. Остальные страхователи должны отчитываться, даже если взносы в течение полугодия не начислялись — они подают нулевые сведения.
Куда подавать — сведения ежеквартально подавайте в подразделение Соцфонда по месту нахождения вашей компании (её обособленного подразделения). Предприниматели отчитываются в СФР по месту своего жительства.
Срок сдачи — не позднее 25 числа месяца после отчётного квартала, полугодия, 9 месяцев, года.
За полугодие 2025 года нужно отчитаться до 25 июля 2025 года включительно.
Формат сдачи сведений:
электронно или на бумаге — если в течение полугодия у вас было не более 10 застрахованных лиц;
только электронно — если застрахованных лиц было 11 и более.
Электронный формат должен соответствовать критериям из приказа СФР № 2315 от 23.11.2023.
Если пропустить срок сдачи полугодового отчёта, придётся заплатить штраф за каждый полный и неполный месяц просрочки — 5% от начисленных взносов за апрель — июнь. Максимум — 30%, минимум — 1000 рублей.
Основание — п. 1, 1.6 ст. 24, ст. 26.30 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.
Нужны актуальные ответы на бухгалтерские вопросы? Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». В ней вы найдёте все актуальные законы с полной историей изменения и полноценные материалы, которые отвечают на сложные вопросы пользователей.
По какой форме отчитываться о взносах на «травматизм» за полугодие 2025 года
Заполняйте раздел 2 в составе отчёта ЕФС-1. Форма утверждена приказом СФР № 2281 от 17.11.2023.
Титульный лист и подразделы 2.1, 2.3 включайте в отчёт всегда, даже если он нулевой. Подразделы 2.1.1 и 2.2 заполняйте, только если есть соответствующие показатели.
Определите, какие подразделы раздела 2 формы ЕФС-1 следует заполнить:
Подраздел
Что отражается
Кто должен заполнять
Титульный лист
Данные страхователя (ИП, компании) и сведения об отчётном периоде
Все страхователи
2.1
Расчёт сумм страховых взносов на «травматизм»
Все страхователи
2.1.1
Облагаемая база и суммы взносов по некоторым страхователям
Страхователи, относящиеся к любой из категорий:
2.2
Сведения для расчёта взносов при направлении работников к другому работодателю
Страхователи, указанные в п. 2.1 ст. 22 закона № 125-ФЗ, которые временно направляли своих сотрудников на работу к другому работодателю по договору о предоставлении труда персонала
2.3
Сведения о проведённых обязательных медосмотрах и спецоценке условий труда (СОУТ) на начало года
Все страхователи
Как заполнить сведения по «травматизму» за полугодие 2025 года
Используйте подробный порядок заполнения отчёта по взносам на «травматизм» — его можно найти в приложении № 2 к приказу СФР № 2281 от 17.11.2023.
Титульный лист заполняйте стандартно:
Укажите свой регистрационный номер в СФР.
Внесите ИНН, КПП (только организации), ОГРН (ОГРНИП для ИП).
Укажите код ОКВЭД по основному виду деятельности (как в ЕГРЮЛ).
Раздел 2
В самом начале раздела 2 укажите:
«Номер корректировки» — первичный отчёт обозначьте кодом «000», если в дальнейшем будете подавать уточнёнку, пишите порядковый номер уточнений «001», «002» и т. д.
«Расчетный (отчетный) период» — «06» (полугодие).
«Календарный год» — «2025».
«Прекращение деятельности» — укажите «Л», если закрываете ИП или ликвидируете компанию.
«Льгота» — проставьте знак «Х», если ваша компания относится к льготным категориям из п. 2 ст. 2 закона № 179-ФЗ от 22.12.2005 (общественные организации инвалидов, учреждения, созданные для социальных целей и помощи инвалидам).
«Среднесписочная численность работников» (ССЧ) — рассчитывайте с начала года по правилам заполнения формы статистической отчётности № П-4 (утв. приказом Росстата № 647 от 16.12.2024 в ред. от 30.01.2025).
«Численность работающих застрахованных лиц» — число физлиц, которые в полугодии были застрахованными на случай «травматизма» хоть один день (в том числе исполнители по договорам ГПХ). Сюда включайте и тех, кто на конец отчётного периода уволился, а также тех, кого приняли на работу с 30 июня.
Численность работающих у вас инвалидов и работников, занятых на «вредных» и опасных работах — укажите как их списочную численность по состоянию на 30 июня.
Подраздел 2.1
В таблице подраздела 2.1 отразите показатели для формирования базы по взносам на «травматизм».
Показатели для расчёта базы по взносам на «травматизм» отразите по графам в таком порядке:
в графе 3 — данные за полугодие с начала года (равны сумме показателей по графам 4–7);
в графе 4 — данные по состоянию на 31 марта (перенесите из графы 3 раздела 2.1 за I квартал);
в графах 5, 6, 7 — распределите показатели за апрель, май, июнь.
По строкам сведения распределите так:
Строка
Заполнение
1
Сумма начисленных застрахованным лицам вознаграждений
2
Из строки 1 выделите суммы, которые не облагаются взносами на «травматизм»
3
Облагаемая взносами база = Строка 1 – Строка 2
4
Из строки 3 выделите выплаты, начисленные работающим инвалидам
5
Страховой тариф, установленный Соцфондом согласно классу профриска
6
Скидка к страховому тарифу (если установлена)
7
Надбавка к страховому тарифу (если установлена)
8
Страховой тариф с учётом скидки / надбавки
9
Исчисленная сумма взносов на «травматизм» = Строка 3 х Строка 8
Строки 5–8 заполнять не нужно, если заполняете подраздел 2.1.1.
Подраздел 2.1.1
Поставьте знак «Х» в соответствующую категории страхователя ячейку: «СКЕ», «Частичное финансирование» или «Страхователь, исчисляющий взносы по нескольким основаниям».
В таблице укажите:
Графа
Заполнение
2–3
Наименования и коды ОКВЭД видов деятельности
4
Наименование подразделения
5
Размер страхового тарифа, присвоенные согласно классу профриска
6–7
Скидки или надбавки к тарифу
8
Страховой тариф с учётом скидок или надбавок
9–18
База для расчёта взносов: за полугодие (графы 9–10), на 31 марта (графы 11–12) и в разбивке за апрель – июнь (графы 13–18)
19–24
Взносы на «травматизм», исчисленные в целом за полугодие (графа 19), на 31 марта (графа 20), за 2 квартал (графа 21) и в разбивке за апрель – июнь (графы 22–24)
Подраздел 2.2
Число заполненных в подразделе 2.2 строк должно равняться количеству работодателей (ИП, компаний), к которым вы временно направляли своих сотрудников для работы по договору.
Внесите в таблицу:
Графы 2–5 — сведения о принимающей стороне (ИП, компании), в том числе регистрационный номер в СФР, ИНН, КПП (для организаций), ОКВЭД.
Графы 6–7 — число направляемых сотрудников, включая инвалидов.
Графы 8–15 — база для расчета взносов — выплаты работникам с начала года и в разбивке за апрель – июнь.
Графы 16–19 — тариф взносов с учётом скидок или надбавок (графы 16–9).
Подраздел 2.3
В блоке о медосмотрах подраздела 2.3 отразите:
Численность сотрудников, для которых предварительные и периодические медосмотры обязательны. Если таких нет — укажите «0».
Численность сотрудников, которые прошли такие медосмотры по состоянию на начало 2025 года. Если таких работников не было — впишите «0».
Информацию берите из актов медкомиссий и заключений, выданных по итогам медосмотров за 2024 год.
В таблице отразите информацию о последней СОУТ, которую провели до начала 2025 года:
Графа 3 — число рабочих мест, которые подлежат спецоценке.
Графы 4–11 — число рабочих мест (общее и в разбивке по классам условий труда), по которым СОУТ была проведена.
Если спецоценку не проводили, проставьте «0» в графах 4–11.
Если ведёте бухучёт самостоятельно, сделайте свою работу проще! Воспользуйтесь справочной системой «Моё дело Бюро». Здесь вы найдёте ответы даже на самые сложные вопросы по учёту и отчётности.
Проверьте бухгалтерские риски вашего бизнеса
Забирайте чек-лист грамотного предпринимателя бесплатно!
Заполните форму, вышлем чек-лист вам на e-mail:
Топ вопросов и ответов
Как рассчитать среднесписочную численность (ССЧ) за полугодие?
В ССЧ учитывайте:
сотрудников, которые работают и отсутствуют на рабочем месте из-за отпуска, больничного, командировки, простоя;
сотрудников с неполным рабочим днем;
отбывающих наказание людей, которых привлекли для работы.
Внутренних совместителей учитывайте как одного человека.
В ССЧ не учитывайте:
собственников организации без зарплаты;
внешних совместителей;
исполнителей по договорам ГПХ;
работников на обучении с отрывом от производства — с выплатой стипендии;
сотрудников в декрете и отпуске по уходу за ребёнком, которые не работают удалённо или неполный день;
мобилизованных сотрудников и добровольцев — в период их военной службы;
работников в дополнительном отпуске за свой счёт из-за обучения или вступительных экзаменов.
Порядок действий при расчёте:
Подсчитайте ССЧ за каждый календарный день полугодия, включая выходные и нерабочие праздники.
Определите ССЧ за каждый месяц полугодия. Для этого сложите ССЧ за каждый день месяца и разделите полученную сумму на число календарных дней в месяце.
Рассчитайте ССЧ за полугодие — сложите ССЧ за все месяцы и разделите результат на 6.
Если у вас есть только один работник — внешний совместитель, ССЧ равна нулю, но работника нужно учесть в численности работающих застрахованных лиц.
Также включайте в число застрахованных лиц: исполнителей по договорам ГПХ, мобилизованных работников, декретниц, людей в отпуске по уходу за ребёнком
Компания выплачивает сотрудникам повышенные больничные пособия из собственных средств за первые три дня болезни. Как включить суммы таких больничных в подраздел 2.1?
В строки 1 и 2 подраздела 2.1 включите всю сумму начисленных компанией больничных, в том числе в повышенном размере. В строке 3 база по взносам на «травматизм» будет рассчитана за минусом таких сумм.
Суды считают, что суммы увеличенных пособий, которые работодатель выплачивает из своих денег за первые три дня больничного, облагаться взносами на травматизм не должны (постановление 20 ААС от 30.05.2025 по делу № А09-11715/2024).
По условиям договоров подряда ИП платит взносы на «травматизм» за физлиц-исполнителей по этим договорам. Как отражать эти данные в сведениях?
Данные по договорам ГПХ отражайте в разделе 2 так:
исполнителя по договору ГПХ учтите в численности застрахованных лиц, но не включайте в ССЧ;
выплаты по договорам ГПХ и исчисленные по ним взносы включите в подраздел 2.1 в обычном порядке.
Пример заполнения сведений за полугодие 2025 года
В ООО «Солнце» работают 4 сотрудника по трудовым договорам, включая директора, и 1 — по договору ГПХ. Один из сотрудников — инвалид III группы.
Компания применяет страховой тариф 0,2% без скидок и надбавок.
Обязательные медосмотры не предусмотрены. СОУТ проведена в январе 2024 года — все рабочие места отнесены к 1 классу условий труда.
За январь – июнь 2025 года начисления, облагаемые взносами на травматизм, составили 1 440 000 руб. (в т. ч. 240 000 руб. начислено сотруднику-инвалиду), из них за три последних месяца.:
апрель — 200 000 руб., в т. ч. сотруднику-инвалиду 40 000 руб.;
май — 210 000 руб., в т. ч. сотруднику-инвалиду 40 000 руб.;
июнь — 213 000 руб., в т. ч. сотруднику-инвалиду 46 000 руб.
В феврале 2025 года работодатель оплатил больничный за первые три дня болезни — 4 800 руб.
Итого сумма выплат застрахованным физлицам за полугодие составила 1 444 800 руб. (1 440 000 + 4 800).
Как заполнили расчёт по взносам на «травматизм» за полугодие 2025 года:
Правильно рассчитывайте налоги и страховые взносы и сдавайте отчётность в ИФН и СФР с первого раза с помощью сервиса готовых решений Бюро «Моё дело». Все готовые решения разработаны с учётом реального опыта — они включают нормативное обоснование, корреспонденцию счетов и разъяснения налоговых последствий. Получите онлайн-консультацию экспертов по самым спорным вопросам учёта и права.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFJYUvyN
Начать дискуссию