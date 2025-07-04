Как заполнить ЕФС-1 по взносам на травматизм за полугодие 2025: рекомендации для бухгалтера

Кто и когда подаёт сведения по «травматизму»

Отчитывайтесь, если в компании или ИП есть работники по трудовым договорам и исполнители по ГПХ, которые подлежат обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Освобождены от сдачи сведений по «травматизму» только те, кто применяет спецрежим АУСН. Остальные страхователи должны отчитываться, даже если взносы в течение полугодия не начислялись — они подают нулевые сведения.

Куда подавать — сведения ежеквартально подавайте в подразделение Соцфонда по месту нахождения вашей компании (её обособленного подразделения). Предприниматели отчитываются в СФР по месту своего жительства.

Срок сдачи — не позднее 25 числа месяца после отчётного квартала, полугодия, 9 месяцев, года.

За полугодие 2025 года нужно отчитаться до 25 июля 2025 года включительно.

Формат сдачи сведений:

электронно или на бумаге — если в течение полугодия у вас было не более 10 застрахованных лиц;

только электронно — если застрахованных лиц было 11 и более.

Электронный формат должен соответствовать критериям из приказа СФР № 2315 от 23.11.2023.

Если пропустить срок сдачи полугодового отчёта, придётся заплатить штраф за каждый полный и неполный месяц просрочки — 5% от начисленных взносов за апрель — июнь. Максимум — 30%, минимум — 1000 рублей.

Основание — п. 1, 1.6 ст. 24, ст. 26.30 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998.