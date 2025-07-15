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Декларация по НДС
Декларация по НДС для бизнеса на УСН за 2 квартал 2025 года: как отчитаться с первого раза с учётом прошлых ошибок

Декларация по НДС для бизнеса на УСН за 2 квартал 2025 года: как отчитаться с первого раза с учётом прошлых ошибок

По итогам I квартала 2025 года упрощенцы впервые подавали декларации по НДС и допустили немало ошибок. Разберём самые частые из них, чтобы отчитаться по НДС за II квартал без замечаний налоговиков.

Ошибка 1. Нарушили контрольные соотношения показателей

Между показателями внутри декларации по НДС не должно быть несоответствий. Налоговики обнаружат их при камеральной проверке и потребуют предоставить объяснения или внести исправления и подать уточнёнку.

Чтобы этого не произошло, перед отправкой готовой декларации в налоговую инспекцию обязательно проверьте её по актуальным контрольным соотношениям.

Основание — письмо ФНС № СД-4-3/1064 от 05.02.2025 о контрольных соотношениях показателей декларации по НДС.

Напомним, что за II квартал 2025 года плательщики НДС должны отчитаться не позже 25 июля 2025 года. Декларацию заполняйте по форме из приказа ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024. Её сдают только электронно — отчётность по НДС на бумажном бланке, считается непредставленной.

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Ошибка 2.  Указали несколько ставок НДС в одной декларации

Упрощенцы выбирают ставки по НДС самостоятельно. Можно выбрать:

  • общую ставку 20% с правом вычета входного НДС;

  • пониженную ставку без возможности применения вычета входного НДС.

Пониженная ставка может быть:

  • 5% — при доходе до 250 млн рублей;

  • 7% — при доходе от 250 до 450 млн рублей (при утрате права на ставку 5% в середине года переход на 7% происходит с 1 числа следующего месяца).

Выбрать можно либо общую, либо пониженную ставку — одновременно применять их нельзя. Изменить выбранную ставку можно при соблюдении правил:

  • с общей ставки перейти на пониженную можно с начала любого квартала;

  • с пониженной ставки на общую перейти можно не ранее, чем через 12 кварталов.

Отражать в декларации более одной налоговой ставки нарушение, из-за которого придётся подавать уточнёнку.

Нарушением будет считаться также отражение в одной декларации одновременно пониженных ставок 5% или 7% и невозможных при этом вычетов по входному НДС.

Отражение в декларации сразу двух ставок НДС не будет ошибкой только в случае, когда у упрощенца на ставке НДС 5% в середине квартала доходы превысили 250 млн рублей и он вынужден перейти на ставку 7% с начала следующего месяца. 

Пример. В мае 2025 года доход организации с начала года составил более 250 млн рублей, значит, на ставку 7% она перейдёт с 1 июня 2025 года. В декларации по НДС за II квартал 2025 года будут правомерно указаны обе ставки — 5% и 7%.

Если меняете ставку 20% на пониженную, такая ситуация не возникает — переход возможен только с начала нового квартала, поэтому в декларации отражается лишь одна ставка. 

Пример. В I квартале 2025 года компания применяла ставку 20%, а с 1 апреля 2025 перешла на ставку 5%. В каждой декларации следует указать по одной ставке: за I квартал 2025 20%, за II квартал 2025 5%.

Основание — п. 3, 8, 9 ст. 164 НК РФ.

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Ошибка 3. Указали ставку 5% при доходе свыше 250 млн рублей

Пониженную ставку 5% упрощенцам можно применять при доходе от 60 млн до 250 млн рублей. Когда сумма дохода с начала года превысит 250 млн рублей, нужно перейти на ставку 7% с 1 числа следующего месяца.

Если не будете отслеживать этот лимит и продолжите применять ставку 5% при доходе более 250 млн рублей — занизите сумму НДС. Придётся пересчитать налог и подать уточнённую декларацию.

Пример. В марте 2025 года доходы компании-упрощенца составили 252 млн рублей, а по итогам полугодия 390 млн рублей. В I квартале компания может применять ставку 5%, но с 1 апреля она должна перейти на ставку 7% и указать её в декларации за II квартал 2025 года. 

Если в III квартале доход с начала года составит более 450 млн рублей, компания утратит право не только на пониженные ставки, но и на УСН с начала месяца, в котором было превышение, она перейдёт на ОСНО и будет применять ставку НДС 20%.

Основание — п. 8 ст. 164, п. 4 ст. 346.13 НК РФ.

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Ошибка 4. Неправильно определили размер дохода для сравнения с лимитом при пониженных ставках

Применять пониженные ставки НДС разрешено при годовом доходе, не превышающем лимит:

  • от 60 млн до 250 млн рублей — для ставки 5%;

  • от 250 млн до 450 млн — для ставки 7%.

Для сравнения с лимитом размер полученного в 2025 году дохода определяйте по правилам для УСН:

  • Рассчитывайте доходы нарастающим итогом с начала года по данным КУДиР (книги учёта доходов и расходов).

  • Используйте кассовый метод — доходы учитывайте на дату поступления денег на банковский счёт или в кассу.

  • При УСН «доходы минус расходы» доходы на расходы не уменьшайте.

  • В доходы включите выручку от реализации и внереализационные доходы без учёта НДС и акцизов.

  • Учитывайте доходы по операциям, облагаемым и не облагаемым НДС.

  • Если совмещаете УСН и патент, доход считайте по обоим спецрежимам совокупно.

Чтобы не пропустить переход на ставку 7% и правильно заполнить декларацию по НДС, проверяйте свои доходы ежемесячно.

Основание — п. 1 ст. 145, п. 9 ст. 164, ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК РФ, письмо ФНС № СД-4-3/9631 от 22.08.2024, письмо Минфина № 03-07-11/112748 от 14.11.2024.

Ошибка 5. НДС начислили на полную сумму аванса

При получении от покупателя предоплаты в тот же день упрощенец должен рассчитать с полученной суммы НДС.

Если начислили налог с полной суммы аванса по применяемой ставке (5%, 7% или 20%, 10%) — это неправильно.

НДС нужно выделить из полученной суммы. Для этого используйте расчётные ставки в зависимости от ставки НДС, которую применяете: 

  • при пониженных ставках — 5/105 или 7/107;

  • при общих ставках — 10/110 или 20/120. 

Налоговая база — это сумма полученной предоплаты с учётом суммы налога.

НДС с аванса = Полученная сумма аванса х Расчётная ставка НДС

Пример. ИП применяет ставку НДС 20%. На его счёт поступил аванс от покупателя в сумме 98 000 рублей. На дату поступления денег ИП исчислил НДС с аванса:

  • НДС = 98 000 х 20/120 = 16 333,33 руб.

Если бы ИП рассчитал НДС обычным способом, применив ставку 20%, сумма налога была бы определена неправильно (98 000 х 20% = 19 600 руб.).

Основание — п. 1 ст. 154, п. 4 ст. 164, п. 1, 14 ст. 167 НК РФ.

Ошибка 6. Неправильно отразили частичные вычеты по НДС

Вычет по одному счёту-фактуре можно применять по частям в разные налоговые периоды

При этом в книге покупок и в разделе 8 декларации по НДС стоимость приобретённых товаров (работ, услуг) каждый раз нужно отражать не в относящейся к вычету части, а в полной сумме.

В книге покупок частичное заявление налога к вычету отражайте так:

  • графа 14 — полная стоимость покупки из графы 9 счёта-фактуры;

  • графа 15 — часть суммы НДС, которую принимаете к вычету в отчётном квартале.

Прочие графы заполняйте как обычно.

Один и тот же счёт-фактуру регистрируйте в книге покупок в каждом квартале, в котором заявляете вычет по нему.

Пример. Компания на УСН применяет ставку НДС 20%. Сумма покупки в I квартале 2025 года 288 000 рублей (включая НДС 20% — 48 000 рублей). Компания решила заявлять вычет двумя частями:

  • в I квартале 2025 года со 160 000 рублей (в том числе НДС 20% — 26 666,67 руб.);

  • во II квартале 2025 года со 128 000 рублей (в том числе НДС 20% — 21 333,33 руб.).

Как отразили частичные вычеты в книге покупок и в декларации:

Отчётный период

Книга покупок

Раздел 8 декларации по НДС

Графа 14 (стоимость покупок)

Графа 15 (сумма НДС к вычету)

Строка 170

Строка 180

I квартал 2025

288 000

26 666,67

288 000

26 666,67

II квартал 2025

288 000

21 333,33

288 000

21 333,33

Основание — п. 6 Правил ведения книги покупок, утв. постановлением Правительства № 1137 от 26.12.2011 в ред. от 29.10.2024, письмо Минфина № 03-07-11/104317 от 01.11.2023.

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