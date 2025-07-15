Декларация по НДС для бизнеса на УСН за 2 квартал 2025 года: как отчитаться с первого раза с учётом прошлых ошибок

Ошибка 1. Нарушили контрольные соотношения показателей
Между показателями внутри декларации по НДС не должно быть несоответствий. Налоговики обнаружат их при камеральной проверке и потребуют предоставить объяснения или внести исправления и подать уточнёнку.
Чтобы этого не произошло, перед отправкой готовой декларации в налоговую инспекцию обязательно проверьте её по актуальным контрольным соотношениям.
Основание — письмо ФНС № СД-4-3/1064 от 05.02.2025 о контрольных соотношениях показателей декларации по НДС.
Напомним, что за II квартал 2025 года плательщики НДС должны отчитаться не позже 25 июля 2025 года. Декларацию заполняйте по форме из приказа ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024. Её сдают только электронно — отчётность по НДС на бумажном бланке, считается непредставленной.
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Ошибка 2. Указали несколько ставок НДС в одной декларации
Упрощенцы выбирают ставки по НДС самостоятельно. Можно выбрать:
общую ставку 20% с правом вычета входного НДС;
пониженную ставку без возможности применения вычета входного НДС.
Пониженная ставка может быть:
5% — при доходе до 250 млн рублей;
7% — при доходе от 250 до 450 млн рублей (при утрате права на ставку 5% в середине года переход на 7% происходит с 1 числа следующего месяца).
Выбрать можно либо общую, либо пониженную ставку — одновременно применять их нельзя. Изменить выбранную ставку можно при соблюдении правил:
с общей ставки перейти на пониженную можно с начала любого квартала;
с пониженной ставки на общую перейти можно не ранее, чем через 12 кварталов.
Отражать в декларации более одной налоговой ставки — нарушение, из-за которого придётся подавать уточнёнку.
Нарушением будет считаться также отражение в одной декларации одновременно пониженных ставок 5% или 7% и невозможных при этом вычетов по входному НДС.
Отражение в декларации сразу двух ставок НДС не будет ошибкой только в случае, когда у упрощенца на ставке НДС 5% в середине квартала доходы превысили 250 млн рублей и он вынужден перейти на ставку 7% с начала следующего месяца.
Пример. В мае 2025 года доход организации с начала года составил более 250 млн рублей, значит, на ставку 7% она перейдёт с 1 июня 2025 года. В декларации по НДС за II квартал 2025 года будут правомерно указаны обе ставки — 5% и 7%.
Если меняете ставку 20% на пониженную, такая ситуация не возникает — переход возможен только с начала нового квартала, поэтому в декларации отражается лишь одна ставка.
Пример. В I квартале 2025 года компания применяла ставку 20%, а с 1 апреля 2025 перешла на ставку 5%. В каждой декларации следует указать по одной ставке: за I квартал 2025 — 20%, за II квартал 2025 — 5%.
Основание — п. 3, 8, 9 ст. 164 НК РФ.
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Ошибка 3. Указали ставку 5% при доходе свыше 250 млн рублей
Пониженную ставку 5% упрощенцам можно применять при доходе от 60 млн до 250 млн рублей. Когда сумма дохода с начала года превысит 250 млн рублей, нужно перейти на ставку 7% с 1 числа следующего месяца.
Если не будете отслеживать этот лимит и продолжите применять ставку 5% при доходе более 250 млн рублей — занизите сумму НДС. Придётся пересчитать налог и подать уточнённую декларацию.
Пример. В марте 2025 года доходы компании-упрощенца составили 252 млн рублей, а по итогам полугодия — 390 млн рублей. В I квартале компания может применять ставку 5%, но с 1 апреля она должна перейти на ставку 7% и указать её в декларации за II квартал 2025 года.
Если в III квартале доход с начала года составит более 450 млн рублей, компания утратит право не только на пониженные ставки, но и на УСН — с начала месяца, в котором было превышение, она перейдёт на ОСНО и будет применять ставку НДС 20%.
Основание — п. 8 ст. 164, п. 4 ст. 346.13 НК РФ.
«Упрощенцы» тоже будут платить НДС: как выбрать ставку и легально платить меньше
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Ошибка 4. Неправильно определили размер дохода для сравнения с лимитом при пониженных ставках
Применять пониженные ставки НДС разрешено при годовом доходе, не превышающем лимит:
от 60 млн до 250 млн рублей — для ставки 5%;
от 250 млн до 450 млн — для ставки 7%.
Для сравнения с лимитом размер полученного в 2025 году дохода определяйте по правилам для УСН:
Рассчитывайте доходы нарастающим итогом с начала года по данным КУДиР (книги учёта доходов и расходов).
Используйте кассовый метод — доходы учитывайте на дату поступления денег на банковский счёт или в кассу.
При УСН «доходы минус расходы» доходы на расходы не уменьшайте.
В доходы включите выручку от реализации и внереализационные доходы без учёта НДС и акцизов.
Учитывайте доходы по операциям, облагаемым и не облагаемым НДС.
Если совмещаете УСН и патент, доход считайте по обоим спецрежимам совокупно.
Чтобы не пропустить переход на ставку 7% и правильно заполнить декларацию по НДС, проверяйте свои доходы ежемесячно.
Основание — п. 1 ст. 145, п. 9 ст. 164, ст. 346.15, п. 1 ст. 346.17 НК РФ, письмо ФНС № СД-4-3/9631 от 22.08.2024, письмо Минфина № 03-07-11/112748 от 14.11.2024.
Ошибка 5. НДС начислили на полную сумму аванса
При получении от покупателя предоплаты в тот же день упрощенец должен рассчитать с полученной суммы НДС.
Если начислили налог с полной суммы аванса по применяемой ставке (5%, 7% или 20%, 10%) — это неправильно.
НДС нужно выделить из полученной суммы. Для этого используйте расчётные ставки в зависимости от ставки НДС, которую применяете:
при пониженных ставках — 5/105 или 7/107;
при общих ставках — 10/110 или 20/120.
Налоговая база — это сумма полученной предоплаты с учётом суммы налога.
НДС с аванса = Полученная сумма аванса х Расчётная ставка НДС
Пример. ИП применяет ставку НДС 20%. На его счёт поступил аванс от покупателя в сумме 98 000 рублей. На дату поступления денег ИП исчислил НДС с аванса:
НДС = 98 000 х 20/120 = 16 333,33 руб.
Если бы ИП рассчитал НДС обычным способом, применив ставку 20%, сумма налога была бы определена неправильно (98 000 х 20% = 19 600 руб.).
Основание — п. 1 ст. 154, п. 4 ст. 164, п. 1, 14 ст. 167 НК РФ.
Ошибка 6. Неправильно отразили частичные вычеты по НДС
Вычет по одному счёту-фактуре можно применять по частям в разные налоговые периоды.
При этом в книге покупок и в разделе 8 декларации по НДС стоимость приобретённых товаров (работ, услуг) каждый раз нужно отражать не в относящейся к вычету части, а в полной сумме.
В книге покупок частичное заявление налога к вычету отражайте так:
графа 14 — полная стоимость покупки из графы 9 счёта-фактуры;
графа 15 — часть суммы НДС, которую принимаете к вычету в отчётном квартале.
Прочие графы заполняйте как обычно.
Один и тот же счёт-фактуру регистрируйте в книге покупок в каждом квартале, в котором заявляете вычет по нему.
Пример. Компания на УСН применяет ставку НДС 20%. Сумма покупки в I квартале 2025 года — 288 000 рублей (включая НДС 20% — 48 000 рублей). Компания решила заявлять вычет двумя частями:
в I квартале 2025 года со 160 000 рублей (в том числе НДС 20% — 26 666,67 руб.);
во II квартале 2025 года со 128 000 рублей (в том числе НДС 20% — 21 333,33 руб.).
Как отразили частичные вычеты в книге покупок и в декларации:
Отчётный период
Книга покупок
Раздел 8 декларации по НДС
Графа 14 (стоимость покупок)
Графа 15 (сумма НДС к вычету)
Строка 170
Строка 180
I квартал 2025
288 000
26 666,67
288 000
26 666,67
II квартал 2025
288 000
21 333,33
288 000
21 333,33
Основание — п. 6 Правил ведения книги покупок, утв. постановлением Правительства № 1137 от 26.12.2011 в ред. от 29.10.2024, письмо Минфина № 03-07-11/104317 от 01.11.2023.
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