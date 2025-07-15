Декларация по НДС для бизнеса на УСН за 2 квартал 2025 года: как отчитаться с первого раза с учётом прошлых ошибок

Ошибка 1. Нарушили контрольные соотношения показателей

Между показателями внутри декларации по НДС не должно быть несоответствий. Налоговики обнаружат их при камеральной проверке и потребуют предоставить объяснения или внести исправления и подать уточнёнку.

Чтобы этого не произошло, перед отправкой готовой декларации в налоговую инспекцию обязательно проверьте её по актуальным контрольным соотношениям.

Основание — письмо ФНС № СД-4-3/1064 от 05.02.2025 о контрольных соотношениях показателей декларации по НДС.

Напомним, что за II квартал 2025 года плательщики НДС должны отчитаться не позже 25 июля 2025 года. Декларацию заполняйте по форме из приказа ФНС № ЕД-7-3/989 от 05.11.2024. Её сдают только электронно — отчётность по НДС на бумажном бланке, считается непредставленной.