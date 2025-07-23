Материальная ответственность работника: новые перечни и договоры с 1 сентября 2025

Ключевые изменения в Перечнях и договорах с 1 сентября 2025

С 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ Минтруда № 251н от 16.04.2025 г., который утверждает новые перечни должностей и работ, а также типовые формы договоров о полной материальной ответственности, а постановление Минтруда № 85 от 31.12.2002 г. утрачивает силу. Таким образом, с указанной даты необходимо руководствоваться положениями приказа Минтруда № 251н.

Перечни должностей и работ почти не изменились — добавлена лишь нумерация.

Основные изменения касаются именно типовых форм договоров:

Электронный документооборот. Если договор электронный, то вносить в него изменения или расторгать его также нужно в электронном виде (по соглашению сторон).

Для коллективного договора (в электронном виде): выбытие или прием новых членов в бригаду подтверждает работодатель — подписывает электронное заявление работника.

Уточненные формулировки. Было «Фамилия, имя, отчество», стало → «Фамилия, имя, отчество (при наличии)». «Действующее законодательство» → «Законодательство Российской Федерации». «Место печати» → «Место печати (при наличии)». А еще исключили фразу «в установленном порядке» из обязанностей сторон (порядок регулируется другими нормами).

Важно: по разъяснению Минтруда (письмо Минтруда России № 14-6/ООГ-2774 от 16.06.2025 г.), перезаключать действующие договоры из-за приказа № 251н не нужно. Изменять, дополнять, расторгать или прекращать их можно по письменному соглашению сторон, если условия договора не противоречат ТК РФ.