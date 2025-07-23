Материальная ответственность работника: новые перечни и договоры с 1 сентября 2025

Что такое полная материальная ответственность и кто ее несет
Полная материальная ответственность обязывает работника полностью возместить работодателю прямой действительный ущерб. Основание — ст. 242 ТК РФ.
Договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) ответственности заключают только с работниками:
Достигшими 18 лет.
Непосредственно обслуживающими или использующими денежные средства, товарные ценности или другое имущество работодателя.
Главное условие: должность или работа работника должна входить в Перечни, утвержденные Правительством РФ (новые Перечни — в приказе № 251н).
Если в перечне такой должности или работы нет, договор о полной материальной ответственности с работником заключить нельзя. Однако есть другие способы установить ответственность работника, который не является материально ответственным лицом, за имущество работодателя, предоставляемое ему для выполнения трудовых обязанностей. Подробнее об этом — в материале «Мое дело Бюро».
Ключевые изменения в Перечнях и договорах с 1 сентября 2025
С 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ Минтруда № 251н от 16.04.2025 г., который утверждает новые перечни должностей и работ, а также типовые формы договоров о полной материальной ответственности, а постановление Минтруда № 85 от 31.12.2002 г. утрачивает силу. Таким образом, с указанной даты необходимо руководствоваться положениями приказа Минтруда № 251н.
Перечни должностей и работ почти не изменились — добавлена лишь нумерация.
Основные изменения касаются именно типовых форм договоров:
Электронный документооборот. Если договор электронный, то вносить в него изменения или расторгать его также нужно в электронном виде (по соглашению сторон).
Для коллективного договора (в электронном виде): выбытие или прием новых членов в бригаду подтверждает работодатель — подписывает электронное заявление работника.
Уточненные формулировки. Было «Фамилия, имя, отчество», стало → «Фамилия, имя, отчество (при наличии)». «Действующее законодательство» → «Законодательство Российской Федерации». «Место печати» → «Место печати (при наличии)». А еще исключили фразу «в установленном порядке» из обязанностей сторон (порядок регулируется другими нормами).
Важно: по разъяснению Минтруда (письмо Минтруда России № 14-6/ООГ-2774 от 16.06.2025 г.), перезаключать действующие договоры из-за приказа № 251н не нужно. Изменять, дополнять, расторгать или прекращать их можно по письменному соглашению сторон, если условия договора не противоречат ТК РФ.
Виды полной материальной ответственности
Законодательство предусматривает два основных вида полной материальной ответственности, которые могут быть возложены на работника:
1. Индивидуальная ответственность
Договор о полной индивидуальной материальной ответственности заключается с работником, когда ему лично вверяется имущество работодателя для выполнения его трудовых функций.
Перечень должностей и работ, с которыми работодатель может заключать договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, приведен в Приложении № 1 к приказу Минтруда № 251н. Примеры: кассиры, контролеры, руководители и специалисты, работающие с деньгами/ценностями, продавцы, заведующие складами, кладовщики, экспедиторы по перевозке, работы по приему/выплате платежей, приему/хранению ценностей.
Договор: заключают по типовой форме (Приложение №3 к приказу № 251н). Работодатель может дополнить ее — указать конкретные обязанности, условия инвентаризации при увольнении/отпуске/болезни.
2. Коллективная (бригадная) ответственность
Коллективная (бригадная) ответственность может вводиться для работников при одновременном наличии следующих условий:
Работы входят в Перечень (Приложение № 2 к приказу №251н) — он во многом идентичен Перечню из Приложения № 1.
Невозможно разграничить ответственность каждого работника за ущерб и заключить с ним индивидуальный договор.
Договор: заключают по типовой форме (Приложение №4 к приказу №251н). Работодатель также может дополнить ее конкретными обязанностями бригады и условиями инвентаризации.
Особенности введения ответственности:
Работодатель оформляет приказ об установлении ответственности (его объявляют бригаде).
Бригаду формируют по принципу добровольности.
Бригадира назначает работодатель (с учетом мнения бригады).
Можно ли заключить оба договора с одним работником
Да, работодатель вправе заключать с работником одновременно договоры об индивидуальной и о коллективной материальной ответственности, но только в том случае, если работнику вверяется разное имущество по каждому виду ответственности. Например, работнику, занимающему должность продавца-кассира, могут быть вверены наличные денежные средства в кассе лично (индивидуальная ответственность) и товары в торговом зале как члену коллектива (коллективная ответственность), потому что ответственность за товары невозможно разграничить между продавцами.
Заключение двух видов договоров о полной материальной ответственности в отношении одного и того же имущества невозможно.
Проверьте бухгалтерские риски вашего бизнеса
Забирайте чек-лист грамотного предпринимателя бесплатно!
Порядок заключения договора о полной материальной ответственности
1. Проверка возможности заключения. Работник должен:
Непосредственно обслуживать или использовать деньги, товары, имущество работодателя.
Занимать должность или выполнять работу из Перечня (Приложения №1 или №2 к приказу № 251н).
Не заключают договоры:
С несовершеннолетними (исключение: они могут быть привлечены к полной материальной ответственности в силу закона (ч. 3 ст. 242 ТК РФ) — за ущерб, причиненный в случаях умысла, опьянения, преступления или административного правонарушения).
С лицами по гражданско-правовым договорам (возмещают ущерб по ГК РФ – п. 1 ст. 1064).
Смешанные должности — с матответственностью и без (например, водитель-экспедитор): договор заключают только в части обязанностей, связанных с материальной ответственностью.
Внутренний перечень работодателя: работодатель может утвердить свой перечень должностей/работ для договоров. В него можно включать только позиции, которые входят в федеральный Перечень (приказ № 251н). Федеральный Перечень — исчерпывающий.
2. Заключение договора об ответственности. Используют типовую форму (Приложение № 3 или № 4 к приказу №251н). При необходимости дополняют (конкретные обязанности, условия инвентаризации).
Условие об ответственности в трудовом договоре прописывать необязательно: наличие отдельного договора об ответственности — уже достаточное основание для привлечения к ответственности.
Вместе с тем, работодатель вправе указать в трудовом договоре, что работник несет полную материальную ответственность на основании отдельного договора — это может обезопасить вас от отказа работника подписывать договор о материальной ответственности в дальнейшем. Но если договор об ответственности не заключили, указание на ответственность в трудовом договоре силы не имеет (работник будет нести ответственность на общих основаниях по ст. 241, 243 ТК РФ).
Исключения:
не нужен отдельный договор: заместитель руководителя и главный бухгалтер — для них условия о полной ответственности в трудовом договоре достаточно (ч. 2 ст. 243 ТК РФ).
не нужен отдельный договор или условие в трудовом: руководитель организации — он несет полную ответственность по закону (ст. 277 ТК РФ).
Когда перезаключать договор
Из-за приказа № 251н перезаключать договор не нужно.
Перезаключать необходимо:
при внутреннем переводе работника на другую матответственную должность (меняется имущество/обязанности).
в коллективном договоре — при смене бригадира, при выбытии более 50% первоначального состава бригады.
Не перезаключают договор при выбытии отдельных членов или приеме новых в бригаду. Выбывшему ставят дату выбытия в договоре, новый член подписывает договор и указывает дату вступления.
Увольнение за отказ подписать договор
Работодатель вправе уволить работника по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания), если одновременно:
В трудовом договоре при приеме было условие о возможности заключения договора о полной материальной ответственности.
Обслуживание материальных ценностей — основная трудовая функция работника (оговорено при приеме).
Закон позволяет заключить с работником такой договор (должность — в Перечне, возраст), и работник об этом знал.
Отказ от подписания договора в этом случае — неисполнение трудовой обязанности. Порядок увольнения — стандартный для дисциплинарных взысканий.
О том, в каком порядке применять к работнику дисциплинарные взыскания, смотрите материал «Мое дело Бюро». А еще мы ранее рассказывали о том, в каком порядке расторгать трудовой договор с работником в связи с неоднократным неисполнением им своих трудовых обязанностей.
Моё дело Бюро
Справочно–правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFG4mWit
Начать дискуссию