ФСБУ 4/2023: как правильно составить бухгалтерскую финансовую отчётность
Кто обязан применять ФСБУ 4/2023
Все экономические субъекты, за исключением организаций бюджетной сферы и банков. Также стандарт не применяют при составлении консолидированной отчётности.
Что важно знать о бухгалтерской (финансовой) отчётности
Разберём реальные ситуации, с которыми бухгалтеры сталкиваются при составлении отчётности.
Вебинар пройдёт 25 декабря в 11:00 по московскому времени.
Вебинар проведёт Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.
На вебинаре вы узнаете:
какие формы входят в состав годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности;
обязательные приложения к балансу и отчёту о финансовых результатах;
как сформировать отчёт о целевом использовании средств;
при каких условиях отчётность считается достоверной;
как правильно заполнять формы и пояснения, в том числе при упрощённом учёте.
