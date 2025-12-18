ФСБУ 4/2023: как правильно составить бухгалтерскую финансовую отчётность

Разберём стандарт ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность»: что входит в состав годовой и промежуточной отчётности, какие формы обязательны и как заполнить пояснения, чтобы избежать претензий проверяющих. На практических примерах покажем, как учесть все требования стандарта.

Кто обязан применять ФСБУ 4/2023

Все экономические субъекты, за исключением организаций бюджетной сферы и банков. Также стандарт не применяют при составлении консолидированной отчётности.

Что важно знать о бухгалтерской (финансовой) отчётности

Разберём реальные ситуации, с которыми бухгалтеры сталкиваются при составлении отчётности.

Вебинар пройдёт 25 декабря в 11:00 по московскому времени.

Вебинар проведёт Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению бухгалтерии для бизнеса «Моё дело», аттестованный аудитор и преподаватель МГУТУ.

На вебинаре вы узнаете: какие формы входят в состав годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности;

обязательные приложения к балансу и отчёту о финансовых результатах;

как сформировать отчёт о целевом использовании средств;

при каких условиях отчётность считается достоверной;

как правильно заполнять формы и пояснения, в том числе при упрощённом учёте.

Присоединяйтесь, если хотите уверенно применять нормы ФСБУ 4/2023 и формировать корректную бухгалтерскую (финансовую) отчётность без ошибок и претензий со стороны проверяющих органов.

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: 2W5zFJbh66k