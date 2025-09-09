Как выбрать эквайринг: надежные сервисы для приема оплаты самозанятым

Что такое эквайринг и зачем он нужен самозанятым

В 2025 году клиент может оплатить работу или товар самозанятого разными способами. Например, сюда относится перевод:

по номеру телефона;

по реквизитам;

по номеру карты;

через СБП;

наличными;

на электронный кошелек.

Самозанятый должен создавать чеки в приложении «Мой налог» и отправлять их покупателям за каждую продажу товара или услуги. Когда покупателей немного, это можно делать вручную. Но когда их десятки в день или больше, заполнять их данные и создавать чеки сложно — это отнимает много времени и отвлекает от самих продаж. Поэтому с ростом объемов продаж стоит автоматизировать процесс и подключить эквайринг.

Эквайринг — услуга от банка или платежного сервиса по приему безналичной оплаты. Эквайринг используют разные компании, ИП и самозанятые, чтобы автоматизировать прием платежей и формирование чеков, а также упростить отчетность перед налоговой за продажи в соответствии с № 54-ФЗ.

Самозанятый может использовать не все виды эквайринга. Например, ему доступен мобильный терминал и платежные сервисы, а полноценный торговый эквайринг доступен только ИП и юридическим лицам.

Экономия времени на создании чеков не единственный плюс. В чем еще преимущества эквайринга для самозанятых:

Круглосуточные автоматические продажи с сайта . Продавцу не нужно контролировать каждую оплату, система сама обрабатывает платеж и формирует чек для покупателя в любой точке мира.

Быстрая обработка заказа . Клиент вводит данные карты в форму, сервис передает всю информацию в банк и зачисляет средства на счет.

Автоматизация процессов . При интеграции онлайн-кассы с приложением «Мой налог» автоматизируется фискализация чеков (присвоение индивидуального номера и отправка данных в ФНС).

Ниже риск ошибки. Продавец не будет считать сдачу, а клиент — переводить деньги по номеру, если используется эквайринг. Так меньше вероятность ошибиться при расчетах.

Важно. Для самозанятых есть ограничение по заработку — не более 2,4 миллиона рублей в год. Если доход выше или планируется, что до конца года выручка превысит эти суммы, стоит заранее зарегистрировать ИП и подключить к нему эквайринг. Можно иметь одновременно оба статуса, если выбрать для ИП налоговый режим НПД — налог на профессиональный доход.