Как выбрать эквайринг: надежные сервисы для приема оплаты самозанятым

Многим клиентам стало привычно расплачиваться картой или по QR-коду, наличные с собой носит все меньше покупателей. Если вы не предлагаете такие варианты оплаты, то рискуете потерять часть потенциальных покупателей. Чтобы сделать бизнес еще удобнее для клиентов, нужно подключить эквайринг. Но при этом специалисту важно остаться в статусе самозанятого и не выбрать поставщика эквайринга с ненужными опциями.
Что такое эквайринг и зачем он нужен самозанятым
В 2025 году клиент может оплатить работу или товар самозанятого разными способами. Например, сюда относится перевод:
по номеру телефона;
по реквизитам;
по номеру карты;
через СБП;
наличными;
на электронный кошелек.
Самозанятый должен создавать чеки в приложении «Мой налог» и отправлять их покупателям за каждую продажу товара или услуги. Когда покупателей немного, это можно делать вручную. Но когда их десятки в день или больше, заполнять их данные и создавать чеки сложно — это отнимает много времени и отвлекает от самих продаж. Поэтому с ростом объемов продаж стоит автоматизировать процесс и подключить эквайринг.
Эквайринг — услуга от банка или платежного сервиса по приему безналичной оплаты. Эквайринг используют разные компании, ИП и самозанятые, чтобы автоматизировать прием платежей и формирование чеков, а также упростить отчетность перед налоговой за продажи в соответствии с № 54-ФЗ.
Самозанятый может использовать не все виды эквайринга. Например, ему доступен мобильный терминал и платежные сервисы, а полноценный торговый эквайринг доступен только ИП и юридическим лицам.
Экономия времени на создании чеков не единственный плюс. В чем еще преимущества эквайринга для самозанятых:
Круглосуточные автоматические продажи с сайта. Продавцу не нужно контролировать каждую оплату, система сама обрабатывает платеж и формирует чек для покупателя в любой точке мира.
Быстрая обработка заказа. Клиент вводит данные карты в форму, сервис передает всю информацию в банк и зачисляет средства на счет.
Автоматизация процессов. При интеграции онлайн-кассы с приложением «Мой налог» автоматизируется фискализация чеков (присвоение индивидуального номера и отправка данных в ФНС).
Ниже риск ошибки. Продавец не будет считать сдачу, а клиент — переводить деньги по номеру, если используется эквайринг. Так меньше вероятность ошибиться при расчетах.
Важно. Для самозанятых есть ограничение по заработку — не более 2,4 миллиона рублей в год. Если доход выше или планируется, что до конца года выручка превысит эти суммы, стоит заранее зарегистрировать ИП и подключить к нему эквайринг. Можно иметь одновременно оба статуса, если выбрать для ИП налоговый режим НПД — налог на профессиональный доход.
Виды эквайринга, подходящие для самозанятых
Самозанятый — физическое лицо, ему нельзя открывать расчетный счет в банке. Поэтому он может применять не все виды эквайринга. Разберем, что ему доступно и как с этим работать.
Онлайн-эквайринг (через платежные системы)
Подходит всем физлицам: владельцам интернет-магазинов, точек на маркетплейсах и везде, где есть онлайн-продажи. Например, с помощью сервиса для оплаты самозанятым можно круглосуточно принимать оплату без дополнительного оборудования.
Самозанятый без ИП может подключить интернет-эквайринг только через платежные сервисы, например PayAnyWay, «ЮKassa» или Robokassa. Банк-эквайер обработает все платежи и переведет деньги на карту продавца, сервис сформирует электронный чек и передаст данные в налоговую.
Благодаря этим сервисам продавец может получать оплату от клиентов с их карт, через Pay-сервисы или интернет-кошельки.
Как это работает. Покупатель заходит на сайт или в мобильное приложение продавца, затем:
добавляет нужные ему товары и услуги в корзину;
нажимает «Оплатить» и вводит платежные данные или подтверждает оплату через СБП;
получает чек и забирает товар.
Сервис обеспечивает передачу данных и сохранность платежной информации клиента.
Мобильные терминалы (портативные устройства)
Можно приобрести мобильный терминал — это компактное устройство для приема оплат без привязки к конкретной точке. Продавец может брать его с собой на доставку, ярмарки, выездные услуги или для мест, где нет возможности открыть постоянную торговую точку.
Оформить подобный терминал может только в случае, если самозанятый дополнительно откроет ИП и оформит расчетный счет.
Интеграция с платформами для фрилансеров и онлайн-продаж
Еще один способ получать оплату за услуги и вести документооборот — использовать специальные платформы для фрилансеров. Особенно это важно для самозанятых, которые:
оказывают услуги зарубежным компаниям и физлицам;
получают оплату в любой иностранной валюте;
хотят снизить комиссии за трансграничные переводы;
хотят вести простой и прозрачный документооборот.
Также стоит учесть текущие сложности с приемом платежей от заграничных компаний на счет в российском банке и наоборот — оплату услуг зарубежных подрядчиков от компаний в РФ.
Платформы помогают частично автоматизировать администрирование выплат и оформление всех документов (договоров, актов, счетов), а также берут на себя вопросы валютного контроля.
Платформы позволяют не тратить время на создание и подписание документов, когда вы работаете с юридическим лицом или ИП. При большом потоке продаж будет сложно отслеживать документацию и контролировать создание актов на каждую услугу. Этот вариант стоит использовать при небольшом количестве заказчиков. Если их становится много — лучше подключить интернет-эквайринг и автоматизировать его.
Надежные платежные системы для самозанятых
Все сервисы изучить и детально сравнить невозможно. Поэтому мы собрали и сравнили по ключевым характеристикам три безопасные платформы, с которыми можно работать.
PayAnyWay
Решение для самозанятых от Монеты — PayAnyWay, сервис по приему платежей в соцсетях, на сайте, с помощью онлайн-витрины или по прямой ссылке. Подходит самозанятым и ИП для работы с клиентами в любом статусе.
Для регистрации нужен паспорт, ИНН, почта и телефон — весь процесс проходит онлайн, без посещения офиса компании. Чтобы расширить доступные лимиты, нужно пройти идентификацию — заполнить и отправить заявление по электронной почте или заказным письмом.
Сервис поддерживает интеграции:
с 70+ CMS и 17 онлайн-кассами для легкого подключения в несколько кликов;
API — для подключения более сложных решений с помощью разработчиков.
С PayAnyWay можно настроить холдирование, тогда не придется переплачивать комиссию за оплаты и возвраты товаров. Например, если пользователь забронировал авторскую одежду у самозанятого, сервис «замораживает» эту сумму на счете клиента, а не списывает сразу. Если вещи не подойдут клиенту, он их вернет, и деньги на счете моментально разморозятся. Вам не придется тратить время и усилия на выполнение операции вручную.
Это одна из лучших платежных систем для самозанятых, по мнению пользователей. Ведь комиссия по сервису составляет 4% за вывод средств на карту, а подключение, прием и возвраты — бесплатно. Можно в любое время составить заявку на вывод средств или настроить автовывод.
«ЮKassa»
Сервис подходит, если все ваши клиенты — физлица. Через «ЮKassa» нельзя продавать юридическим лицам и ИП.
Сервис поддерживает интеграции:
с CMS, SaaS, CRM;
API.
Получать деньги можно с помощью платежной ссылки — счета, который отправляется клиенту по почте или СМС. Также можно настроить платежную форму на сайте. Средняя комиссия для карт банков — 3,5%, для «Т-Банка» отдельно — 3,8%. За автоотправку каждого чека нужно доплачивать еще 1,2% от суммы чека.
Robokassa
Поддерживает прием платежей для самозанятых — например, репетиторов и мастеров. С помощью Robokassa можно формировать и отправлять чеки в их сервисе «Робочеки СМЗ».
Сервис поддерживает интеграции:
с CRM и ERP;
разными CMS;
чат-ботами.
Получать деньги от клиентов можно через счет в виде платежной ссылки или QR-код. Средняя комиссия для оплаты российскими картами и Pay-методами — 3,5%.
Как выбрать подходящий сервис для оплаты самозанятым
Собрали несколько параметров, по которым будет проще выбирать сервис для подключения эквайринга.
Анализировать объемы транзакций
Размер и частота доходов играют существенную роль при выборе эквайринга. Платежные сервисы часто предлагают разные тарифы в зависимости от оборота:
Низкие обороты. Могут быть выгодны тарифы с минимальной фиксированной комиссией за каждую операцию или без абонентской платы.
Высокие обороты. Комиссия за каждую транзакцию обычно снижается. При достижении определенного оборота сервисы могут предлагать индивидуальные условия сотрудничества.
Платежные сервисы сами устанавливают, какие обороты клиентов считать малыми, а какие — крупными, и часто предлагают разные тарифы в зависимости от этого.
Также нужно учитывать сферу работы. Для ниш бизнеса без риска комиссия будет ниже, для высокорискованных — выше. Например, в интернет-магазине авторской выпечки ставка обычно ниже, чем для сайта продажи услуг образования. Конкретные размеры комиссии устанавливает каждый платежный сервис или банк для своих операций.
Оценить наличие необходимых методов оплаты
Разные виды эквайринга и провайдеры предлагают множество способов оплаты покупок. Стоит проанализировать свою целевую аудиторию и определить, какими способами будут пользоваться клиенты, а какие им непонятны и неинтересны.
Среди основных способов:
банковская карта — базовое решение, используется большинством покупателей;
СБП или QR-коды — некоторые сервисы предлагают самые выгодные условия или вообще отменяют комиссию для этого способа;
платежные ссылки — можно отправлять клиентам по почте, СМС или в соцсетях.
Проверить комиссии и условия подключения
Это — один из важных пунктов для всех, кто ищет способ подключить и автоматизировать сервис для оплаты самозанятым, законно работать, принимать деньги и минимизировать расходы.
На какие показатели нужно обратить внимание:
Абонентская плата. Уточните, будут ли ежемесячные списания за обслуживание или другие регулярные платежи.
Стоимость подключения. Внимательно изучите условия, на которых сервис готов вас подключить. Иногда в этом документе можно найти пункты, которые не оговаривались перед подписанием договора.
Комиссия. Проверьте, установлен ли размер комиссионного вознаграждения и может ли он измениться с течением времени или ростом оборота.
Документы для подключения. Обычно для регистрации достаточно паспортных данных самозанятого и подтверждения статуса справкой о постановке на учет.
Учитывать особенности работы (онлайн/офлайн/выезд)
Выбор вида эквайринга напрямую зависит от специфики деятельности:
Интернет-эквайринг (для онлайн-работы). Если вы оказываете услуги или продаете товары через интернет (сайт, социальные сети, мессенджеры), вам подойдет интернет-эквайринг. Он позволяет принимать платежи онлайн, не требует физического оборудования и быстро подключается.
Мобильный эквайринг (для выездной работы). Если вы работаете с выездом к клиенту (консультации, ремонт, курьерская доставка, продажи на ярмарках), удобен мобильный эквайринг с использованием компактного терминала. Но для этого вида эквайринга может потребоваться регистрация в качестве ИП.
Как подключить эквайринг: пошаговая инструкция
Выше мы разобрали, от чего должен зависеть выбор сервиса для оплаты самозанятым. Теперь расскажем, как подключить платформу и начать принимать деньги от клиентов. Для каждого сервиса есть своя инструкция на официальном сайте, поэтому здесь мы разберем общие шаги, которые повторяются для всех платформ.
Регистрация в выбранной системе или банке
Первый и самый важный шаг — это официальная регистрация у выбранного провайдера эквайринговых услуг, будь то банк или специализированная платежная система. Варианты действий зависят от вашего текущего статуса и потребностей.
Если вы готовы открыть ИП или вам нужен торговый эквайринг:
Для подключения полноценного торгового эквайринга (с POS-терминалом для физических точек продаж) или некоторых видов мобильного эквайринга банки чаще всего требуют наличия статуса ИП или юридического лица.
После регистрации ИП вы сможете открыть расчетный счет в банке. Это обязательное условие для подключения большинства видов эквайринга для бизнеса.
Затем вы подаете заявку на подключение эквайринга в выбранном банке. Менеджеры банка проконсультируют вас по тарифам и условиям, а также помогут с оформлением всех необходимых документов.
Вы можете подключить эквайринг у любого платежного сервиса, но в любом случае понадобится расчетный счет и ИП/юрлицо.
Для всех, кому достаточно статуса самозанятости (НПД) без ИП, можно сразу начинать с регистрации на выбранной платформе.
Перечень необходимых документов может меняться, но часто требуются:
паспорт;
ИНН (иногда данные ИНН подтягиваются автоматически);
банковские реквизиты вашего счета физического лица, на который будут поступать средства;
подтверждение статуса самозанятого — справка из приложения о постановке на учет в качестве СМЗ.
Получение API или терминала
При подключении интернет-эквайринга получите доступ к личному кабинету, где будут сгенерированы API-ключи и другие параметры для настройки платежного шлюза. API-ключи — это уникальные идентификаторы, которые позволяют вашему сайту или приложению «общаться» с платежной системой банка.
В личном кабинете некоторых платформ есть готовые модули или плагины для популярных CMS (систем управления контентом) и конструкторов сайтов.
Для мобильного эквайринга вам понадобится терминал. Условия получения могут быть разными:
Покупка.
Аренда с абонентской платой.
Бесплатная аренда при достижении определенного оборота.
Специалист поставщика услуг проведет инструктаж по работе с оборудованием и поможет его настроить.
Интеграция с сайтом или мобильным приложением
Сайт или интернет-магазин нужно интегрировать с платежным шлюзом. Есть два способа это сделать:
С помощью готовых модулей/плагинов. Если ваш сайт работает на популярной CMS (например, WordPress с WooCommerce, Tilda, Shopify, OpenCart), большинство платежных систем предлагает готовые плагины. Их установка и настройка обычно не требуют глубоких знаний в программировании — достаточно скопировать API-ключи и настроить параметры в административной панели.
Через API. Если у вас кастомный сайт или мобильное приложение, разработчик использует предоставленные API-ключи и документацию для написания кода, который будет отправлять данные о платежах в платежную систему и принимать ответы.
Важно. Не забудьте настроить перенаправление клиента на страницу оплаты и обратно, а также получение уведомлений о статусе платежа.
Если вы просто принимаете платежи через платежные ссылки и QR-коды, то интеграция не потребуется. Генерируете ссылку или код и отправляете клиенту для оплаты.
Тестирование работы системы
Прежде чем начать принимать реальные платежи от клиентов, важно проверить, все ли работает корректно.
Что проверить:
Платежи. Сделайте несколько тестовых оплат на небольшие суммы с разными банковскими картами, чтобы увидеть, как срабатывает платежный сервис.
Зачисление средств. Убедитесь, что деньги корректно отображаются в личном кабинете.
Чеки. Эквайринговая система должна корректно передавать данные в приложение «Мой налог» для автоматического формирования чеков.
Уведомления. Убедитесь, что получаете все необходимые уведомления о статусе платежей (успешно, отказ, возврат).
Возвраты. Если есть вероятность возвратов продуктов, эту функцию тоже проверьте тестами.
Заключение
Мы рассказали, как выбрать удобный и надежный сервис для оплаты самозанятым. Когда количество клиентов становится явно больше, чем было бы удобно обрабатывать вручную, стоит подключить эквайринг. Он заметно упростит расчеты, автоматизирует создание и отправку чеков в налоговую. Клиенты смогут оплачивать заказы даже ночью и без вашего участия, а вы сможете сфокусироваться на развитии бизнеса, а не на подготовке чеков.
