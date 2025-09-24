Какой эквайринг выбрать для отеля

как выбрать эквайринг для отеля и настроить прием платежей через интернет.

что такое эквайринг и почему он необходим для гостиничного бизнеса;

Для гостиничного бизнеса нужны способы приема безналичной оплаты от клиентов, в том числе через интернет. При этом важно, чтобы клиент мог внести предоплату для подтверждения брони, отменить ее в случае изменения планов или получить возврат за неиспользованные услуги. Все эти функции обеспечивает интернет-эквайринг.

Эквайринг упрощает работу бизнеса: деньги поступают на расчетный счет моментально, система работает круглосуточно и без выходных, а покупатели получают еще один способ оплаты.

Эквайер, который предоставляет бизнесу пакет услуг, в том числе организует безопасный перевод денег с карточного счета покупателя на расчетный счет продавца.

Продавец, который реализует товар или услугу и принимает от покупателя деньги на свой расчетный счет.

Куайринг — позволяет бизнесу выставлять клиентам счета через QR-коды как при продажах на торговых точках, так и при онлайн-торговле.

Торговый и мобильный — позволяют бизнесу принимать безналичную оплату на торговой точке или в любом другом месте при непосредственном контакте покупателя и продавца.

Эквайринг — это услуга, которая позволяет бизнесу принимать от клиентов безналичную оплату разными способами: картами, электронными кошельками, балансом телефонов, через Pay-сервисы. Услугу предоставляют банки и небанковские кредитные организации (НКО), а также посредники — платежные агрегаторы.

Что такое эквайринг и кто участвует в этом процессе

Виды эквайринга для отелей

Для гостиничного бизнеса подходят все разновидности эквайринга, разберем их на примерах.

Торговый и мобильный эквайринг

В этом случае продавец получает оплату при непосредственном общении с покупателем. Например, человек приехал на поезде в какой-либо город, и у него еще 7 часов до пересадки на другой поезд. Внутри железнодорожного вокзала или рядом с ним может быть гостиница. Вместо того чтобы находиться 7 часов в зале ожидания вокзала, он может снять номер, чтобы поесть, переодеться, поспать. В этом случае он заходит в гостиницу и узнает на ресепшене, есть ли свободный номер. Если номер есть, он платит картой или наличными. Для организации приема безналичных оплат продавцу нужен один из видов специального оборудования: Онлайн-касса с подключенным к ней эквайринговым терминалом, который также называют POS-терминалом.

Смарт-терминал — переносной аппарат, который совмещает в себе функции онлайн-кассы и POS-терминала.

Онлайн-касса, интегрированная со смартфоном, на которое установлено специальное эквайринговое приложение. POS-терминал удобен для ресепшена, смарт-терминал — для ресторанов или баров в отеле, а мобильный эквайринг через смартфон — для мини-отелей и хостелов.

Интернет-эквайринг

Например, семья собирается в отпуск и хочет заранее забронировать отель на четыре места. Отец семейства находит сайт отеля, выбирает номер и дату, вводит данные карты в форму оплаты и подтверждает платеж с помощью кода из пуш-уведомления или СМС. Для оплаты ему нужен только доступ в интернет, смартфон и данные карты. Кроме того, он может отсканировать QR-код с сайта отеля и расплатиться через банковское приложение без ввода реквизитов карты. Для организации оплат таким способом отелю нужно физическое оборудование, но потребуется провести интеграцию, например встроить в сайт отеля платежную форму от эквайера. При использовании торгового или интернет-эквайринга продавец платит эквайеру за эту услугу комиссию — обычно это процент от суммы платежа, но может быть и фиксированная ежемесячная сумма или оба варианта сразу. В отдельной статье мы разобрали, из чего состоит платеж за эквайринг и как научиться на него влиять.

Куайринг