Как сэкономить на эквайринге: 6 стратегий для бизнеса

Интернет-эквайринг — один из самых быстрорастущих сегментов в цифровой торговле. По данным «Т-Кассы», в 2024 году объём рынка онлайн-платежей вырос на 24% по сравнению с 2023 годом. Но за удобство и выгоду бизнесу приходится платить: с каждой транзакции банки и провайдеры эквайринга удерживают комиссию.
В статье расскажем, как работает эквайринг, за что именно вы платите и почему комиссия может отличаться в 2–3 раза в зависимости от способа оплаты. Разберёмся, как ИП и юрлицам экономить на эквайринге: как выбрать выгодный тариф, на что обратить внимание в договоре, как настроить платёжную форму. А также покажем конкретные цифры, кейсы и ошибки, из-за которых предприниматели переплачивают.
Команда Монеты на связи!
Это уже 6 статья из нашего цикла о финтехе — разбираем технологии, продукты и тренды без воды. Вот о чём мы уже писали:
Лучшие сервисы эквайринга для малого бизнеса: топ-10 решений
Какую онлайн-кассу выбрать для бизнеса и как подключить её за 5 шагов
Как сделать ссылку на оплату и принимать платежи банковской картой без сайта
Как ИП принимать оплату от физических лиц: выбираем способ приема платежей и подключаем эквайринг
Как работает эквайринг и из чего состоит комиссия
Эквайринг — это услуга по приёму безналичных платежей от клиентов. Чаще всего речь идёт о приёме оплат с банковских карт и через СБП. Эквайринг подключают интернет-магазины, сервисы, онлайн-школы, службы доставки и маркетплейсы, чтобы получать деньги напрямую от покупателей. Без него невозможно организовать удобный и законный платёжный процесс.
Для предпринимателя эквайринг не просто строка «комиссия» в договоре. Это часть инфраструктуры: если платёж не пройдёт, не сгенерируется чек или задержится зачисление, пострадает не только доход, но и доверие клиента. Эквайринг влияет на конверсию, скорость обслуживания, качество бухгалтерии и даже репутацию бренда.
Вот что происходит, когда покупатель оплачивает заказ картой:
Клиент вводит данные карты на сайте или в платёжной форме.
Эти данные поступают через платёжный шлюз в банк-эквайер.
Банк-эквайер связывается с платёжной системой, а та — с банком клиента.
Банк клиента проверяет наличие денег и подтверждает платёж.
Деньги списываются с карты клиента, но пока не попадают к продавцу: они проходят через эквайринг.
Сервис эквайринга фиксирует транзакцию, формирует чек, удерживает комиссию и отправляет остаток на расчётный счёт.
Вся операция занимает несколько секунд. Но внутри неё задействовано минимум три организации, и каждая берёт свою долю. В комиссию за эквайринг входят:
Межбанковская комиссия, интерчейндж, — её банк продавца платит банку, который выпустил карту клиента.
Комиссия платёжной системы — за обработку транзакции и инфраструктуру.
Процент банка-эквайера — за сопровождение, безопасность, зачисление средств.
Например, при комиссии 0,7% с покупки на 10 000 рублей вы получаете на счёт 9930 рублей. Остальные 70 рублей делятся между всеми участниками. Комиссия может быть ещё выше, если:
Оплата идёт по карте, а не через СБП.
Возвратов больше нормы.
Покупатель использует нестандартный способ оплаты: рассрочку, кредит, сторонний электронный кошелёк.
Магазин не подключил онлайн-кассу или нарушает фискализацию.
Провайдер закладывает все эти риски в тариф. Иногда повышение может произойти без уведомления — по итогам внутренней оценки.
Зачем знать структуру комиссии? Разница даже в 0,5% при обороте в 1 млн рублей — это 60 000 рублей в год. А чтобы сэкономить, кроме самой ставки, важно понимать:
Кто именно забирает деньги.
Какие услуги включены в тариф.
Можно ли отказаться от лишнего. Например, от комиссии за неактивность или от платного вывода средств.
Как выбрать банк или платёжный сервис с минимальной комиссией
Комиссии за эквайринг могут отличаться в несколько раз не только между банками и сервисами, но и внутри одного провайдера в зависимости от тарифа, оборота, категории бизнеса и условий подключения. Сэкономить помогут эти действия:
Смотрите не только на ставку по умолчанию. На сайте провайдер может указывать минимальную ставку — например, 2,5% по картам. Но в реальности она может применяться только при обороте от 3 млн рублей, а для ИП ставка будет выше. Проверьте отдельно:
Тарифы по картам, СБП, кошелькам.
Комиссии за возвраты и массовые выплаты.
Ставки по категориям бизнеса — для e-commerce, услуг, B2B они могут отличаться.
Уточните, как ставка зависит от оборота. Часто комиссия снижается при росте оборота — например, после миллиона рублей в месяц. Но не всегда это происходит автоматически. Даже если вы ещё не достигли нужного объёма, понимание правил поможет заранее построить расчёты. Уточните:
Как меняется ставка при увеличении объёмов.
Нужно ли подписывать допсоглашение.
Не возвращается ли ставка обратно, если в следующем месяце оборот упадёт.
Проверьте договор, ищите дополнительные сборы. Низкая комиссия может соседствовать с платной фискализацией, абонентской платой или сбором за вывод средств. Такие расходы не всегда видны сразу, но сильно влияют на итоговую сумму. Вот какие могут быть скрытые платежи:
Комиссия за возврат средств покупателю.
Фискализация чеков — особенно при приёме предоплаты.
Комиссия за вывод средств на расчётный счёт.
Платные интеграции и техподдержка.
Штраф за неактивность и неприменение онлайн-кассы.
Проверьте техподдержку и каналы связи. Даже при хороших условиях важна стабильная и доступная поддержка, особенно в пиковые моменты: при запуске проекта, техническом сбое, смене кассы, массовом отказе платежей. Обратите внимание:
Есть ли круглосуточная поддержка или только в рабочие часы по будням.
Какие виды связи доступны — через чат, Telegram, почту, телефон.
Помогают ли с интеграцией или только отсылают к документации.
Выделяют ли персонального менеджера после запуска.
Узнайте про совместимость с вашей системой. Если у вас сайт на Tilda, 1С-Битрикс, WordPress или другой CMS, проверьте наличие готовых модулей. Это сильно упростит запуск и сократит расходы на разработку. Даже если сейчас вы не планируете автоматизацию, платформа должна расти вместе с бизнесом. Уточните:
Есть ли тестовая среда для запуска.
Предоставляют ли SDK для мобильных приложений.
Поддерживается ли автоматическая фискализация.
Можно ли настроить вывод средств по расписанию.
Узнайте, какие функции поддерживает сервис. Пригодится, если вы принимаете предоплату, работаете по подписной модели или делаете массовые выплаты. Проверьте, чтобы сервис поддерживал:
Холдирование — заморозку денег до подтверждения сделки.
Сплитование — разделение одного платежа между несколькими получателями.
Массовые выплаты — например, преподавателям или подрядчикам.
Рекуррентные платежи — подписку, рассрочку, абонентскую плату.
И главное — уточните, входят ли эти функции в тариф или подключаются за отдельную плату.
Пример 1: как экономить на эквайринге 42 000 рублей в год
Кристина — владелица интернет-магазина косметики. Она подключила эквайринг через банк по стандартной схеме. Комиссия по картам — 3,2%, без абонентской платы, но и без гибких условий. При среднемесячном обороте 700 000 рублей это 22 400 рублей расходов на комиссию каждый месяц.
После консультации с бухгалтером Кристина выяснила, что при таких оборотах может подключиться к другому провайдеру с тарифом 2,7%, без дополнительных сборов и с возможностью платы только за успешные платежи. Изменение условий заняло один рабочий день, а в итоге она стала экономить 3500 рублей ежемесячно или 42 000 в год — без смены платформы, кассы или счёта.
Как сэкономить на эквайринге: 6 рабочих способов
Эквайринг — нефиксированная услуга, условия можно и нужно подстраивать под свой бизнес. Вот несколько стратегий, которые помогут снизить затраты на комиссию:
Перейдите на СБП или покажите его первым. Система быстрых платежей — один из самых дешёвых способов приёма оплаты. Комиссия по СБП начинается от 0,4%, а по картам может достигать 1–3%.
Если вы подключили СБП, но он спрятан внизу платёжной формы, клиенты будут по привычке выбирать оплату картой. Измените порядок отображения способов оплаты, чтобы перенаправить часть потока на более выгодный канал. А ещё можно «спрятать» альтернативные способы оплаты — например, под кнопкой «Другие методы», чтобы пользователи не отвлекались на менее выгодные для вас варианты.
Актуализируйте тариф под свой оборот. Многие предприниматели остаются на стартовом тарифе, даже когда их оборот уже позволяет перейти на более выгодные условия. Например, если вы стабильно проводите через эквайринг 1 млн рублей в месяц, стоит проверить, не пора ли снизить ставку.
Если этого не сделать, вы каждый месяц будете терять десятки тысяч рублей просто потому, что провайдер не снизил тариф автоматически.
Проверьте договор на дополнительные комиссии. Иногда провайдер обещает «комиссию от 2,5%», но в итоговой платёжке оказывается 2,9% по картам, а ещё 0,5% за фискализацию и 1% за возврат. Перед подписанием договора проверьте:
Есть ли комиссия за вывод средств.
Сколько стоит возврат покупателю.
Берётся ли плата за неактивность.
Сократите количество возвратов. Каждый возврат — это не только минус в прибыли, но и дополнительная комиссия, потерянное время поддержки и потенциальное повышение тарифа от провайдера. Автоматизация возвратов, чёткие правила и качественная коммуникация с клиентами помогут снизить эти риски.
Упростите технические процессы. Ручная фискализация, ручной вывод денег и отсутствие API — это неудобно и грозит финансовыми потерями. Автоматизация помогает:
Пробивать чеки сразу после оплаты, без участия оператора.
Выводить средства по расписанию — например, дважды в неделю.
Синхронизировать платежи с бухгалтерией.
Сокращать ошибки в данных и снижать налоговые риски.
Это особенно актуально для бизнеса, который ведёт учёт самостоятельно или с минимальной внешней поддержкой.
Выбирайте модель «плата только за успешные платежи». Некоторые сервисы берут комиссию даже за безуспешные платежи. Например, когда клиент заказал одежду, она ему не подошла, и он оформил возврат, то продавцу всё равно придётся заплатить за эквайринг.
Сотрудничество с провайдером, который работает по модели «только за успешные платежи», даёт максимальную управляемость: вы платите ровно столько, сколько зарабатываете. Это особенно важно на старте, в период сезонных спадов или если у вас высокий чек, но маленькое количество заказов.
Пример 2: как сократить расходы на эквайринг на 40% за два месяца
Андрей — владелец интернет-магазина одежды. Раньше он принимал оплату только по картам. Средний чек — 2500 рублей, ежемесячный оборот — 600 000. Комиссия по эквайрингу составляла 3,2%, и каждый месяц он отдавал 20 000 рублей только на комиссию.
После консультации с бухгалтером и техподдержкой провайдера Андрей пересмотрел работу с оплатами:
Настроил отображение СБП первым способом оплаты — доля платежей через СБП выросла с 5 до 52% за месяц.
Внёс изменения в интерфейс корзины: добавил подсказку про безопасность СБП и возможность не вводить данные карты.
Автоматизировал возвраты через личный кабинет — количество спорных ситуаций и обращений в поддержку снизилось.
Сократил число возвратов за счёт упрощённого обмена товара — теперь вместо отмены заказа клиент может выбрать что-то другое.
Подключил фискализацию через провайдера и отказался от ручной пробивки чеков.
В результате доля платежей по картам сократилась, общая комиссия упала до 2,1%, а совокупные расходы на эквайринг снизились на 8000 рублей в месяц. Андрей сохранил те же обороты, но тратит меньше и экономит время команды.
Какой сервис выбрать, чтобы терять меньше денег на платежах
На рынке есть десятки решений, которые помогают экономить деньги, время и нервы предпринимателей. Если вы ищете способ снизить расходы на эквайринг и выбираете надёжного партнёра, попробуйте PayAnyWay — платёжный сервис от Монеты с быстрым подключением и прозрачными условиями.
Способы оплаты. Сервис поддерживает все ключевые каналы:
Банковские карты — Visa, Mastercard, «Мир».
СБП.
Электронные кошельки.
Pay-сервисы.
Платёжные ссылки для мессенджеров, email и соцсетей.
Оплату в кредит и рассрочку.
Комиссия:
Только за успешные платежи.
От 2,7% по картам при обороте от 1 млн рублей.
От 0,4% по СБП.
Бесплатное подключение, без абонентской платы.
Ставка фиксируется на старте и может снижаться при росте оборота. Условия можно просчитать заранее — без «звёздочек» и условий мелким шрифтом.
Например, ИП продаёт мебель под заказ через сайт и соцсети. На старте бизнес только развивался и оборот составлял 800 000 рублей в месяц. Комиссия по картам — 2,9%, по СБП — 0,7%. Через три месяца после запуска объёмы выросли: заказы пошли из Telegram, подключились партнёры-дизайнеры, оборот превысил 10 млн. Без дополнительного запроса ставка по картам автоматически снизилась до 2,5%, а по СБП — до 0,4%. Все изменения отразились в личном кабинете — без переговоров, допсоглашений и пересмотра условий.
Возможности для бизнеса. Платформа особенно удобна для ИП и небольших команд, которым важна гибкость и контроль:
Массовые выплаты.
Холдирование и сплитование.
Рекуррентные платежи.
100+ готовых модулей для CMS.
Интеграция с 17 онлайн-кассами для соблюдения 54-ФЗ.
SDK для мобильных приложений.
Автоматический вывод денег по шаблону.
Отчёты, фильтры, экспорт операций.
Как подключиться:
Зарегистрируйтесь на сайте PayAnyWay и создайте личный кабинет.
Заполните анкету и загрузите документы — ИНН, паспорт, счёт.
Подпишите договор в электронном виде.
Подключите платёжную форму самостоятельно или с помощью команды сервиса.
Если ваш сайт работает на популярной CMS, форму можно установить по инструкции. Если сайта нет — подойдёт платёжная ссылка или витрина. Первый платёж можно принять уже в день регистрации.
Чек-лист: как быстро понять, переплачиваете ли вы за эквайринг
Эквайринг — обязательная часть онлайн-торговли, но при неправильном подходе он может стать источником системных переплат. Даже при относительно небольшом обороте разница в 0,5% комиссии — это десятки тысяч рублей в год.
В статье мы разобрали не только способы, как сэкономить на эквайринге, но и ключевые ошибки, из-за которых предприниматели теряют деньги. Дополнительно показали кейсы на реальных цифрах и собрали ответы на частые вопросы.
Если вы уже принимаете оплату на сайте или через платёжные ссылки, проверьте себя по чек-листу. Каждый пункт означает, что вы платите больше, чем могли бы.
Комиссия указана «от 2,5%», но не разбита по каналам. Уточните отдельно ставки по картам, СБП, возвратам, массовым выплатам.
У вас оборот больше 1 млн рублей в месяц, но тариф не меняется. Во многих системах ставка снижается после этой суммы. Уточните, применяется ли это автоматически или нужно подавать заявку.
СБП не подключена или стоит последней в списке способов оплаты. Из-за этого клиенты чаще выбирают карту, а вы переплачиваете 2–3% с каждой покупки.
Возвраты обрабатываются вручную через техподдержку. Это занимает время, повышает операционные затраты и стоит дополнительных денег.
Вы не знаете, как устроена фискализация чеков. Если чек не пробивается через кассу по 54‑ФЗ, возможны штрафы. А если пробивается вручную — это лишняя нагрузка на сотрудников.
Вы платите абонентскую плату или комиссию за подключение. Если у вас переменный оборот, фиксированные расходы делают эквайринг невыгодным.
У вас нет личного кабинета с фильтрами и отчётами. Вы не видите, какие каналы дают наибольшие потери, и не можете их отключить.
Реклама: ООО «МОНЕТА ЛАБС», ИНН: 1683001376, erid: 2W5zFGwQBUc
Начать дискуссию