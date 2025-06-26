Как сэкономить на эквайринге: 6 стратегий для бизнеса

Как работает эквайринг и из чего состоит комиссия

Эквайринг — это услуга по приёму безналичных платежей от клиентов. Чаще всего речь идёт о приёме оплат с банковских карт и через СБП. Эквайринг подключают интернет-магазины, сервисы, онлайн-школы, службы доставки и маркетплейсы, чтобы получать деньги напрямую от покупателей. Без него невозможно организовать удобный и законный платёжный процесс.

Для предпринимателя эквайринг не просто строка «комиссия» в договоре. Это часть инфраструктуры: если платёж не пройдёт, не сгенерируется чек или задержится зачисление, пострадает не только доход, но и доверие клиента. Эквайринг влияет на конверсию, скорость обслуживания, качество бухгалтерии и даже репутацию бренда.

Вот что происходит, когда покупатель оплачивает заказ картой:

Клиент вводит данные карты на сайте или в платёжной форме. Эти данные поступают через платёжный шлюз в банк-эквайер. Банк-эквайер связывается с платёжной системой, а та — с банком клиента. Банк клиента проверяет наличие денег и подтверждает платёж. Деньги списываются с карты клиента, но пока не попадают к продавцу: они проходят через эквайринг. Сервис эквайринга фиксирует транзакцию, формирует чек, удерживает комиссию и отправляет остаток на расчётный счёт.

По такой схеме работает эквайринг

Вся операция занимает несколько секунд. Но внутри неё задействовано минимум три организации, и каждая берёт свою долю. В комиссию за эквайринг входят:

Межбанковская комиссия, интерчейндж, — её банк продавца платит банку, который выпустил карту клиента.

Комиссия платёжной системы — за обработку транзакции и инфраструктуру.

Процент банка-эквайера — за сопровождение, безопасность, зачисление средств.

Например, при комиссии 0,7% с покупки на 10 000 рублей вы получаете на счёт 9930 рублей. Остальные 70 рублей делятся между всеми участниками. Комиссия может быть ещё выше, если:

Оплата идёт по карте, а не через СБП.

Возвратов больше нормы.

Покупатель использует нестандартный способ оплаты: рассрочку, кредит, сторонний электронный кошелёк.

Магазин не подключил онлайн-кассу или нарушает фискализацию.

Провайдер закладывает все эти риски в тариф. Иногда повышение может произойти без уведомления — по итогам внутренней оценки.

Зачем знать структуру комиссии? Разница даже в 0,5% при обороте в 1 млн рублей — это 60 000 рублей в год. А чтобы сэкономить, кроме самой ставки, важно понимать: