Интернет-эквайринг: сравнение сервисов 2025 года — где выгоднее принимать платежи

В этой статье проведем сравнение тарифов на онлайн-эквайринг, посмотрим на характеристики разных сервисов, чтобы вы могли понять, какой из них выгоднее. В конце — краткий чек-лист и таблица с краткими преимуществами каждого из них, чтобы вы могли быстро сориентироваться.

В 2025 году сервисами интернет-эквайринга удобно пользоваться: можно подключиться за пару шагов, принимать оплату картами, через СБП и приложения, а деньги приходят на расчетный счет. Однако поставщиков сейчас несколько десятков, какой из них выбрать на старте — не всегда понятно.

Работает это так: покупатель оплачивает товар или услугу через СБП или картой, а деньги поступают вам. Но в отличие от переводов на карту вам как физлицу, эквайринг помогает соблюдать закон № 54-ФЗ . А именно: формировать чек, отправлять его покупателю и в налоговую через оператора фискальных данных.

Рано или поздно бизнес, который продает товары и услуги в интернете, сталкивается с вопросом: как удобно и безопасно принимать безналичную оплату от клиентов? Оптимальным решением становится подключение сервиса интернет-эквайринга — онлайн-технологии, которая интегрируется в сайт или приложение и обеспечивает прием платежей картой.

Вы и покупатель получаете кассовый чек — все официально и прозрачно.

Есть защита от мошенничества: система отсеивает подозрительные платежи и помогает разбираться со спорными ситуациями.

Данные карты передаются по защищенному каналу , подтверждение оплаты — через дополнительное подтверждение банком клиента (чаще всего это код из СМС или через приложение банка).

Важно, чтобы данные покупателя не утекли, а операции с признаками мошенничества автоматически блокировались до проведения платежа. Проверьте следующие услуги:

Как узнать, что делать для подключения. Есть ли инструкции и видео, чтобы настроить все без разработчика.

Как быстро отвечают. Нужна поддержка, которая поможет при подключении и в рабочие дни, а лучше — 24/7.

Служба поддержки — это «подушка безопасности» на запуске и в моменты сбоев. Быстрый и по делу ответ означает сэкономленные часы и сохраненные продажи, особенно в дни, когда на платформу заходит единовременно много пользователей, а также в выходные.

Отчетность. Насколько удобный личный кабинет, есть ли выгрузка в Excel и 1С, фильтры по заказам, статусы платежей. Это экономит время бухгалтерии. Проверить эти параметры можно через демоверсию платформы.

Скорость зачисления. День в день или на следующий рабочий? Есть ли ускоренные выплаты? Если у вас плотный оборот, быстрый приток денег упрощает кассовые разрывы.

Как подключиться. Есть ли готовые модули для популярных CMS — 1C-Битрикс, OpenCart, WooCommerce, Tilda. Если модуль есть, запуск проще: его нужно только установить на сайт по стандартной инструкции. А если сайт самописный, готов ли провайдер помочь с настройкой.

Прежде чем заключать договор с эквайером, стоит понять, насколько трудозатратно будет подключение приема платежей к вашей платформе. Надо понимать, сколько времени уйдет на запуск, сколько ручной работы останется и устойчива ли система к пиковым нагрузкам, когда одновременно платит много клиентов. От этого зависит, начнете ли вы принимать оплату завтра или потратите недели на правки и согласования.

Иностранные карты и валюты. Актуально, если ваши клиенты из других стран. Важно дать им возможность оплачивать товары картами других государств.

Резервирование, холдирование средств. Ряду бизнесов удобно списывать деньги потом, когда услуга будет оказана. Например, когда таксист привезет пассажира по адресу или турист прибудет в гостиницу. А еще холдирование нужно , если сумма может поменяться — например, когда фирма предоставляет услуги доставки с досчитанной стоимостью.

Повторные списания. Для подписок и регулярных платежей нужны рекуррентные списания — когда клиент один раз подтверждает оплату, а дальше списания проходят автоматически с согласия клиента. Проверяйте, предоставляет ли провайдер эту услугу.

Способы оплаты. Каким образом покупатели могут оплачивать товар или услугу — карты российских банков, СБП, платежные системы вроде Mir Pay, оплата по ссылке и QR-код. Чем больше удобных способов для покупателя, тем выше конверсия.

Проверяйте, что может выбранный эквайер, чтобы бизнес не пострадал в будущем от ограничений системы. Смотрите прежде всего на следующие параметры:

Разница — 7250 ₽ в месяц при том же обороте.

Для сравнения возьмем менее выгодный сценарий, когда меньше доля СБП и есть абонентская плата:

комиссия за возвраты — 5% (до 50 операций) по 10 ₽ за обработку;

Добавьте к расчету долю способов оплаты и проверьте, не переходите ли вы в следующий «порог» оборота со сниженной ставкой. Так вы на практике сможете выбрать самый выгодный интернет-эквайринг.

Плата за эквайринг в месяц = Комиссия за прием + Типичные возвраты + Возможные доплатежи (абонентская плата, ускоренные выплаты и т. д.)

Чтобы сравнить эквайеров, возьмите ваш средний чек и число платежей в месяц и посчитайте «итого в рублях»:

Сценарии оплаты. Если у вас подписки с повторными списаниями — уточните, как они оформляются и по какой цене. Если нужна «заморозка» суммы до оказания услуги или отгрузки — узнайте условия такого резервирования.

Дополнительные платежи. Некоторые провайдеры берут комиссию за возврат денег покупателю, плату за ускоренный вывод средств и за разбор спорных операций. Важно заранее понять, какие операции у вас встречаются чаще, чтобы не переплачивать на мелочах.

Как клиенты платят. Как правило, от способа оплаты зависит и размер комиссии. Так, за оплату через СБП многие провайдеры берут самые низкие комиссии. А оплата картой для бизнеса стоит дороже. Проводя сравнение сервисов интернет-эквайринга, стоит прицельно смотреть размер комиссий в зависимости от способа оплаты.

У некоторых провайдеров бывают фиксированные тарифы, когда ставка не меняется от оборота. Их выбирают, когда прибыль и объемы сложно предсказать и хочется стабильности.

При обороте до ~3 млн ₽ по платежам картами и электронными деньгами диапазон варьируется от 2,5 до 3,5% за транзакцию.

Тип бизнеса и объем оборота. На рынке часто встречается практика, что при небольшом обороте ставка выше, при большем — ниже:

Итоговую стоимость приема платежей нужно рассчитать заранее. Чтобы выбрать самый дешевый интернет-эквайринг, смотреть нужно не на минимальные цены из тарифной сетки, а сразу на несколько параметров.

А еще важно, чтобы все было официально и безопасно: чек по № 54-ФЗ , понятные выплаты, оперативная техподдержка. Рассмотрим критерии, по которым можно сравнивать провайдеров до подключения услуги.

Второе — каким образом вашим клиентам удобно оплачивать услуги: картой, по ссылке, через СБП. Третье — насколько просто запуститься: нужен ли IT-специалист, или эквайринг можно настроить своими силами.

Перед выбором важно проверить базовые вещи. Первое — реальную стоимость услуг. Каждый эквайер берет абонентскую плату или комиссию, а иногда и то и другое. Но некоторые провайдеры составляют программу скидок: например, если компания использует торговый и интернет-эквайринг одновременно. В зависимости от целого ряда условий стоимость у разных эквайеров может сильно отличаться, то есть нужно проводить сравнение тарифов на эквайринг.

Топ-11 лучших сервисов интернет-эквайринга

Мы подобрали несколько популярных платформ, чтобы вы могли понять, где эквайринг выгоднее для вашего бизнеса.

Монета (PayAnyWay)

PayAnyWay — платежный агрегатор компании Монета. Провайдер делает акцент на практичности: комиссия только за успешные платежи, быстрое подключение за один рабочий день без оригиналов документов, работа по №54-ФЗ и готовые интеграции с популярными сайт-платформами. Есть демо платежной формы, решения для ИП и ООО и отдельный сервис для самозанятых. Тарифы и комиссии. Провайдер взимает плату только за совершенные платежи. Размер зависит от способа оплаты и объема денежных средств: Карты Visa, Mastercard, «Мир» — 3,4% при обороте 1 млн ₽ в месяц и 2,7%, если оборот больше.

Система быстрых платежей — 0,4–0,7% в зависимости от типа бизнеса. Подробная тарифная сетка расписана на сайте. Принимать платеж с помощью платформы можно не только на сайте, но и встроив ссылки в соцсети и диалог в мессенджере. Возможности платежной системы. Можно платить картами «Мир», Visa, Mastercard, через СБП. Компания сотрудничает с нерезидентами из стран, которые не входят в список недружественных РФ. Платформа поддерживает: отложенную плату (холдирование);

разделение платежей (сплитование);

автоплатежи (рекуррентные платежи). Техническая составляющая. Сервис интернет-эквайринга можно подключить на сайт самостоятельно, без привлечения IT-специалистов. Для этого разработаны готовые модули для интеграции в самые популярные CRM-системы. Кроме того, есть возможность интегрировать платежную форму в самописные сайты через API. Здесь уже нужен специалист, которого может предоставить сам эквайер. Есть специально разработанные модули для интернет-магазинов, маркетплейсов, МФО, также отдельный сервис интернет-эквайринга для самозанятых. Служба техподдержки. Работает по графику 24/7. Вопросы можно задавать через встроенную форму на сайте, по телефону, email. Разобраться в подключении, а также в возможных неполадках можно еще с помощью базы знаний, которая содержит подробные и наглядные инструкции. Безопасность транзакций. Сервис соответствует международному стандарту PCI DSS — Payment Card Industry Data Security Standard, есть сертификаты, подтверждающие защиту данных. На сайте эквайера есть очень подробная база знаний, которая закрывает максимум вопросов по настройке и работе с интернет-эквайрингом

Интернет-эквайринг Т-Бизнеса (ex. «Тинькофф-Касса»)

Эквайринг Т-Бизнеса — услуга, которую предоставляет «Т-Банк». Так как сервис принадлежит банку, интернет-эквайринг — это часть большой экосистемы, где можно подбирать разные услуги под свой бизнес в рамках одного поставщика. Например, создать интернет-магазин на той же платформе, организовать выплаты клиентам, исполнителям и сотрудникам, сделать рекламные креативы. Тарифы и комиссии. Комиссию взимают с реально проведенных оплат. Размер ставки рассчитывают персонально: по СБП она обычно около 0,4–0,7%, по другим способам — примерно 2–2,69%. На итоговый процент влияет банк, в котором открыт ваш расчетный счет, и объем оборота компании. Возможности платежной системы. С интернет-эквайрингом Т-Бизнеса доступны различные виды платежей: через платежные системы;

по банковским картам российских банков, картам «Мир» любых банков;

в рассрочку;

частями через «Долями»;

рекуррентные платежи для бизнеса с подписной моделью. Есть возможность холдирования и сплитования средств. Техническая составляющая. Настроить прием платежей можно без помощи IT-специалистов. Сервис предоставляет готовые модули для встраивания на сайт, генерацию ссылок для приема платежей в мессенджерах, соцсетях и по email. При необходимости можно обратиться к специалистам банка. Служба техподдержки. Работает круглосуточно, отвечает по разным каналам связи: по телефону, email, через форму обратной связи. Кроме того, есть подробная база знаний с ответами на самые распространенные вопросы. Безопасность транзакций. Совершаемые сделки охраняются строгой банковской системой защиты данных. Банк предлагает вместе с интернет-эквайрингом использовать ряд других услуг, которые могут быть полезны для развития бизнеса онлайн

ЮKassa

«ЮKassa» — платежный агрегатор из экосистемы «ЮMoney» (Сбера): помогает принимать онлайн-платежи на сайте, в приложении и по ссылке. Подходит компаниям любого масштаба — от самозанятых и ИП до крупных магазинов; есть решения и для нерезидентов РФ. Тарифы и комиссии. Комиссию берут за успешные платежи. Точные ставки зависят от способа оплаты и оборота. На витрине сервиса встречаются условия «от 0,4%», как правило, для отдельных методов, например СБП. В отдельных предложениях абонентской платы нет, в других тарифных моделях она может быть — обычно это дает сниженные проценты. Финальные условия лучше уточнять под ваш профиль. Для нерезидентов заявлены выплаты без абонентской платы с комиссией за каждую успешную оплату. Возможности платежной системы. Доступны популярные способы: карты, СБП, SberPay, Mir Pay, электронный кошелек, оплата из приложений банков, с баланса телефона, наличными, а также рассрочка или кредит и электронные сертификаты. Возможны повторные списания, платеж по ссылке и выставление счетов. Для бизнеса за пределами РФ — режим приема оплат для нерезидентов. Техническая составляющая. Есть API и документация, готовые модули для распространенных CMS. Подключение и тестирование проходят через личный кабинет. Выплаты обычно идут по расписанию «день в день или на следующий рабочий»; для нерезидентов заявлено зачисление за 1–2 дня. В кабинете доступны статусы платежей и выгрузки. Служба техподдержки. Поддержка отвечает в чате и по почте круглосуточно; для звонков указан режим 08:00–20:00 мск. Есть отдельные контакты по интеграции и «боевым» платежам в режиме 24/7. Безопасность транзакций. Сервис ежегодно проходит сертификацию по стандарту PCI DSS; данные карт передаются по защищенным каналам. Для подтверждения онлайн-платежей применяется дополнительная аутентификация (3D Secure) — клиент подтверждает операцию кодом из банка. Это малая часть модулей — готовых интеграций с «ЮКаssа»

Best2Pay

Платформа Best2Pay предлагает «Финансовое облако» — комплекс для маркетплейсов и агрегаторов с white-label продуктами. То есть компания встраивает платежную систему с собственным логотипом, под своим доменом, рассылает письма и формирует чеки исключительно со своим именем. Тарифы и комиссии предоставляются по заявке и зависят от модели работы площадки — сплит, безопасная сделка, виртуальные карты или другие инструменты. Для внутренних расчетов между участниками сделки предусмотрены бесплатные переводы. Внешние комиссии и ставки эквайринга уточняются при подключении. Возможности платежной системы: White-label платежи через API под брендом площадки.

Сплит-платежи.

«Быстрые сделки» — средства становятся доступны к выводу после выполнения условий.

Безопасная сделка: холд до 7 дней, управление списаниями на стороне агрегатора, срок сделки до 30 дней.

Виртуальные карты: моментальный выпуск, управление лимитами через API, in-app provisioning — для расчетов с исполнителями и партнерами и программ лояльности. Техническая составляющая. Подключение — через API. Для фискализации онлайн-платежей доступны интеграции с партнерами Best2Pay, есть готовые модули для популярных CMS, поддержкой №54-ФЗ. Служба техподдержки. Связь через форму на сайте и email для обращений по зачислениям, исполнению платежей. На вопросы по операциям с картами можно обращаться к операторам по телефону с 09:00 до 21:00 мск. Безопасность транзакций. Заявляется соответствие PCI DSS и обработка карт на стороне процессингового центра через защищенное соединение TLS 1.2. Платежные данные не передаются интернет-магазину. Для снижения рисков в маркетплейс-сценариях используются холдирование и «Безопасная сделка». Пример платежной формы от Best2Pay

CloudPayments

CloudPayments — самостоятельный сервис, который занимается исключительно интернет-эквайрингом для онлайн-бизнеса. Делает отраслевые решения: от встроенной витрины в платежной форме для магазинов до инструментов монетизации для стримеров. Есть интеграции с популярными платформами: ВК, GetCourse, E-AutoPay. Тарифы и комиссии. Ставки рассчитываются индивидуально по заявке и зависят от сферы, оборота и используемых способов оплаты. На сайте компания подробно объясняет, из чего складывается стоимость эквайринга — какие есть комиссии и дополнительные платежи. Возможности платежной системы. Прием карт, включая зарубежные, СБП, быстрые Pay-сервисы, оплата по ссылке и QR. Есть рассрочка и оплата «Долями», повторные платежи для подписок, витрина в платежной форме для e-commerce, инструменты для донатов в стриминге. Доступны массовые выплаты на карты физлиц — удобно для расчетов с поставщиками, партнерами и призовых. Техническая составляющая. Подключение «от 1 дня», есть API, SDK и готовые модули для популярных CMS, а также интеграции с партнерскими платформами. Для фискализации доступно две опции: облачная касса CloudKassir и «Cloud-чеки» — оформление чеков без покупки или аренды кассы. Служба техподдержки. Телефон и email 24/7. Большая база знаний с пошаговыми инструкциями по формам, ссылкам, чекам. Безопасность транзакций. Сертификация по PCI DSS, шифрование TLS, 3D Secure для подтверждения операций, токенизация карт Checkout — данные защищены и не попадают на ваш сервер. Эквайер предлагает использовать готовые формы для разных типов бизнеса, например ресторанного. Здесь пример модуля для чаевых официантам

Robokassa

Robokassa — российский платежный агрегатор со встроенной онлайн-кассой: можно принимать оплату на сайте, в приложении и по ссылке, а чеки и данные по №54-ФЗ отправляются автоматически. Провайдер работает с компаниями и самозанятыми, поддерживает 14+ способов оплаты (карты РФ и иностранные, СБП, Pay-методы, рассрочка/кредит) и заявляет 250 000+ подключенных клиентов и поддержку 24/7. Тарифы и комиссии. Комиссию берут только за успешные платежи. Ставки зависят от оборота и выбранных способов оплаты. На тарифной странице видно пороги по обороту и что условия подбираются индивидуально: чем выше оборот, тем ниже ставка. Для новых клиентов периодически бывают акции с нулевой комиссией на стартовый объем. Возможности платежной системы. Доступно 14+ методов: карты российских и иностранных банков, СБП, Яндекс Pay, SberPay, Mir Pay, оплата частями, рассрочка, электронные кошельки и платежи по ссылке. Можно принимать иностранные карты Mastercard, Visa, UnionPay, выпущенные за рубежом. Есть холдирование средств и повторные списания. Техническая составляющая. Подключение возможно «от одного дня» и полностью онлайн. Есть 200+ готовых интеграций, подключение по API и виджеты. Доступен прием иностранных карт и инструменты для подписок и холдирования. Выплаты обычно происходят в течение 1–3 рабочих дней. Служба техподдержки. Поддержка для клиентов заявлена круглосуточно (24/7), доступны телефон, чат и почта, есть раздел «Помощь с подключением». Безопасность транзакций. Сервис сертифицирован по PCI DSS, использует защищенные каналы и подтверждение операций на стороне банка клиента; онлайн-касса Robokassa Online работает по №54-ФЗ — есть облачная касса и решения для чеков. На странице с тарифами гибко настраиваются условия. Вы выбираете тип бизнеса и объем оборота, и система показывает вам условия для разных типов платежей. Это лишь фрагмент, на сайте Robokassa список способов оплаты значительно больше

Твои платежи (ex. PayU)

«Твои Платежи» — лицензированная процессинговая компания, которая подключает онлайн-оплату для сайтов, приложений, соцсетей и мессенджеров. Тарифы и комиссии. Тарифы предоставляются по заявке. Компания указывает на сайте комиссии от 0,4%, финальные условия согласуются с менеджером. Возможности платежной системы. Эквайер поддерживает оплату следующими способами: Карты «Мир»/Visa/Mastercard/UnionPay.

СБП (QR).

«ЮMoney».

Mir Pay, Alfa Pay.

Оплата по ссылке, по QR. Можно принимать и отправлять платежи не только на сайте, но и в приложениях, соцсетях, email и СМС. Еще настраивать рекуррентные платежи, холдирование, сплитование, выплаты физлицам. Есть антифрод, интеграция с онлайн-кассами по №54-ФЗ. Есть «автоматический неттинг» — платежный сервис сам суммирует все движения за период и переводит чистый итог (нетто), а не каждую операцию по отдельности, что упрощает работу бухгалтерии. Техническая составляющая. Можно подключиться двумя путями. Если у вас есть разработчик, он возьмет подробные пошаговые инструкции и встроит оплату в сайт или приложение. Если разработчика нет, подойдут готовые модули для популярных платформ вроде 1С-Битрикс и WordPress — их ставят как обычный плагин. Дальше всем управляют из личного кабинета: видно, кто и когда заплатил, можно оформить возврат, выгрузить отчеты для бухгалтерии и настроить уведомления. Для мобильных приложений есть готовые блоки, чтобы добавить оплату без долгой кастомной разработки. Служба техподдержки. Отвечают по email и телефону. На сайте есть раздел с понятными инструкциями: по ним можно пройти первые шаги, подключить оплату и решить типичные вопросы. Если задача сложнее, подключают специалиста платформы, который помогает настроить интернет-эквайринг. Безопасность транзакций. Оплата проходит по защищенному каналу, поэтому данные карты не «утекают». Покупатель подтверждает платеж в банке (обычно кодом из СМС или через приложение) — это снижает риск мошенничества. Система дополнительно отслеживает подозрительные операции и может попросить повторную проверку. Все покупки оформляются по закону: чек отправляется клиенту и передается в налоговую через оператора фискальных данных. Доступ в административную панель эквайринга можно гибко настраивать под разные роли сотрудников компании

Payture

Payture — самостоятельный платежный шлюз, не «привязанный» к какому-то одному банку. Подходит интернет-магазинам, подписочным сервисам и проектам с нестандартной логикой платежей: есть прием карт по всему миру и мультивалютные страницы оплаты, а также готовые сценарии для быстрых интеграций. Тарифы и комиссии. Три уровня тарифов Payture Lite: Lite — оборот 0–3 млн ₽, ставка 3,2%.

Lite mini — 3–5 млн ₽, ставка 2,8%.

Lite ∞ — свыше 5 млн ₽, ставка рассчитывается индивидуально. Возможности платежной системы. Поддерживаются банковские карты, включая иностранные, СБП, «оплата в один тап» через SberPay, T-Pay и Mir Pay. Можно принимать оплату по ссылке или QR, настраивать регулярные списания и подписки, холдирование, оплату частями, массовые выплаты физлицам, P2P (card-to-card) и AFT-платежи. Доступны мультивалютные операции и локализация платежной страницы. Техническая составляющая. Есть четыре способа интеграции: Widget, InPay, eWallet и API. Они различаются по трудозатратам и требованиям к безопасности. Если ввод данных карты идет на вашей стороне, нужен PCI DSS — международный стандарт безопасности для компаний, которые обрабатывают данные банковских карт. Для быстрого запуска доступны шаблоны платежных страниц и библиотека провайдера. Есть готовые модули и SDK — набор библиотек и инструментов для разработчиков, который ускоряет подключение. Служба техподдержки. Поддержка доступна по email и телефону. На сайте есть разделы с технической документацией и материалами по интеграциям для разработчиков. Безопасность транзакций. Шлюз сертифицирован по PCI DSS Level 1; при большинстве способов интеграции данные карты хранятся на стороне самого сервиса. Есть собственная антифрод-система с правилами под отрасли, с анализом устройства и маршрутизацией на дополнительную аутентификацию 3D Secure при подозрениях. Сайт интернет-эквайринга обещает самый быстрый и простой путь интеграции. Чтобы встроить форму на сайт, нужно лишь вставить пару строк кода

IntellectMoney

IntellectMoney — платформа для приема онлайн-платежей: работает с интернет-магазинами, услугами, самозанятыми и нерезидентами. Подключение обещают «за час», есть личный кабинет, модули для популярных CMS и прием иностранных карт. Тарифы и комиссии. Условия зависят от оборота и сферы. В открытой матрице старт по картам — около 3,5%, при росте оборота ставка снижается: для общей категории — до ~2,4%, для отдельных льготных сфер — еще ниже. Кроме того, есть комиссия от 0,7% для отдельных способов. Точные цифры сотрудники сервиса рассчитывают индивидуально. Возможности платежной системы. Прием карт российских и иностранных банков, СБП, оплата по ссылке и QR, платежи по подписке (повторные списания), «оплата частями», массовые выплаты. Есть решения для работы без сайта и отдельный режим для нерезидентов. Техническая составляющая. Можно начать без кода, выставляя счета из кабинета, а можно подключиться по модулю или через API. Для разработчиков доступна документация и модули для CMS. Служба техподдержки. Есть FAQ и формы обратной связи на сайте, подключение ведет персональный менеджер. Связь по телефону и почте. Безопасность транзакций. Сервис ежегодно подтверждает соответствие PCI DSS — международный стандарт защиты карточных данных, использует 3D Secure для дополнительного подтверждения платежей и заявляет собственные антифрод-настройки. Подробно о безопасности платформы расписано на главной странице эквайера

ArsenalPay

ArsenalPay — российский платежный агрегатор со встроенной онлайн-кассой: можно принимать оплату на сайте, в соцсетях и даже без сайта, а чеки по №54-ФЗ формируются автоматически. Поддерживаются карты Visa, Mastercard, «Мир» и Apple Pay. Есть прием с баланса телефона и электронных кошельков. Выплаты перечисляются на расчетный счет без комиссии, ежедневно и без минимальных сумм. Тарифы и комиссии. Тарифы без абонентской платы: комиссию берут только за успешный платеж. Примеры условий: Базовый уровень для карт — 2,6% + 0,2% за онлайн-чек.

Для ряда отраслей доступны сниженные ставки, например 2,2% + 0,2%.

Есть специальные предложения, в зависимости от сценария бизнеса.

Баланс мобильного — 3,5%.

Электронные деньги — 5%. Возможности платежной системы. Прием платежей где угодно: на сайте, лендингах, в ВК, без сайта — через счет по ссылке. Доступна оплата в один клик, автоплатежи, холдирование, «безопасная сделка», разделение платежей. Страница оплаты настраивается под фирменные цвета корпоративного сайта. Техническая составляющая. Два типа виджета: с оплатой на вашем сайте или редиректом на страницу ArsenalPay. Есть API и подробная документация. Онлайн-касса уже встроена в виджет: чек уходит покупателю автоматически, а изменения №54-ФЗ сервис применяет сам. При необходимости доступно «мгновенное зачисление средств». Служба техподдержки. На сайте есть раздел поддержки с ответами на частые вопросы и с описанием доступных способов оплаты. Подключение и касса включены в тарифы, техподдержка и личный менеджер заявлены как бесплатные. Безопасность транзакций. ArsenalPay сертифицирован по PCI DSS 3.2 Level 1, данные карт вводятся на защищенных страницах сервиса. Для операций применяется дополнительное подтверждение (3D Secure). Виджет соответствует требованиям PCI DSS и не требует отдельной сертификации со стороны магазина. Эквайер сразу на главной странице сайта обещает интеграцию с популярными платформами и помощь в создании модуля, если вы не найдете подходящий в их библиотеке

PaySelection