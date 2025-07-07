Нужна ли касса, если есть эквайринг: когда ККТ обязательна и как избежать штрафов

Когда по закону необходим эквайринг и онлайн-касса

Согласно статье 16.1 закона «О защите прав потребителей», бизнес обязан предоставлять покупателям возможность безналичной оплаты, если его годовая выручка за прошлый год превысила 20 миллионов рублей. Но если при этом на конкретной торговой точке она не превысила 5 миллионов рублей, то владелец бизнеса освобождается от этой обязанности.

Организации и ИП, выручка которых менее 20 миллионов рублей, применяют эквайринг по желанию.

Что касается ККТ, то её обязан использовать практически весь бизнес при расчётах с покупателями-физлицами. Об этом сказано в законе № 54-ФЗ. Также в нём описаны категории бизнеса, которые могут легально работать без кассы.

Например, от применения кассовой техники освобождены все, кто занимается специфические видами деятельности:

торговлей в киосках мороженым;

ремонтом и окраской обуви;

изготовлением и продажей изделий народных художественных промыслов;

продажей ценных бумаг;

другой деятельностью, указанной в пункте 2.1 статьи 2.

Ещё ККТ могут не применять:

организации и ИП, работающие в отдалённых и труднодоступных местностях, списки которых утверждают местные власти;

самозанятые граждане и ИП;

ИП на патентном режиме налогообложения, если они занимаются видами деятельности, указанными в статье 2;

организации и ИП, занимающиеся деятельностью, связанной с религией и религиозными обрядами.

Это неполный список: все категории бизнеса, которым не требуется ККТ, указаны в законе № 54-ФЗ.

Также в законе прописаны случаи, когда ИП или организация может применять кассовую технику без подключения к интернету. Например, если бизнес работает на территории военного объекта или находится в отдалённой от сетей связи местности — без интернета или с плохим интернетом. Списки таких территорий составляют власти регионов, поэтому самостоятельно присвоить этот статус нельзя.

Все вышеописанные случаи касаются продажи товаров, работ или услуг населению — физлицам. А если расчёты проходят между организациями или ИП, правила следующие:

При безналичном переводе денег между расчётными счетами сторон ККТ не требуется.

Но если представитель организации или ИП расплачивается картой, продавец обязан провести платёж через ККТ и выдать чек.

Пример. Если ИП реализует с лотка мороженое, он может принимать оплату картами, не пробивая продажи по кассе и не выдавая кассовый чек. В этом случае эквайринг нужен только для привлечения покупателей, чтобы обеспечить выбор в способах оплаты и повысить их лояльность. Если ИП занимается продажей шин и дисков, онлайн-касса обязательна независимо от того, использует ли он эквайринг. Если компания перевела деньги за поставленный товар на расчётный счёт предпринимателя, ККТ не нужна.