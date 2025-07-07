Нужна ли касса, если есть эквайринг: когда ККТ обязательна и как избежать штрафов

Большинство покупателей сегодня платит картами, ведь это удобнее, гигиеничнее и безопаснее. По данным ЦБ, 85% россиян в прошлом году выбирали безнал, а по количеству платежей Россия в тройке мировых лидеров.
Для бизнеса это значит, что без эквайринга уже не обойтись, иначе есть риск потерять клиента. Но важно помнить — он работает в паре с онлайн-кассой, а не вместо неё.
Ранее редакция Монеты разбирала, что такое эквайринг и как его подключить. А в этой статье мы поможем разобраться:
в чём различие между эквайрингом и онлайн-кассой;
когда по закону обязательно использовать эти технологии;
нужна ли касса, если есть торговый эквайринг;
нужна ли касса для интернет-эквайринга.
Что такое эквайринг и зачем он нужен
Это технология, с помощью которой бизнес даёт покупателям возможность оплачивать покупки безналичными способами.
Услугу предоставляют банки и небанковские кредитные организации (НКО), которые также называются эквайерами. Юрлицо или индивидуальный предприниматель заключает договор, после чего банк или НКО за определённую плату переводит деньги со счетов покупателей-физлиц на расчётный счёт продавца.
Есть два основных вида этой услуги:
Торговый эквайринг
Интернет-эквайринг
Покупатель расплачивается на торговой точке или когда продавец сам приезжает к нему, например для доставки товаров или оказания услуг
Покупатель не взаимодействует с продавцом напрямую, а лишь вводит платёжные данные удалённо
Для приёма платежей используют POS-терминал. Это небольшой аппарат с дисплеем, клавиатурой для ввода ПИН-кода и различными способами считывания карт. Терминал может быть отдельным или встроенным в кассовое оборудование
Вместо POS-терминала используют формы оплаты на сайте или в мобильном приложении, платёжные ссылки, QR-коды
В большинстве случаев услуга работает в связке с контрольно-кассовой техникой. Разберём, что это такое и нужна ли касса для интернет-эквайринга.
Что такое онлайн-касса и зачем она нужна
Это кассовый аппарат нового поколения, который также называют контрольно-кассовой техникой (ККТ). В отличие от устаревших моделей, новые аппараты работают по следующим стандартам:
Фиксация данных. Информация обо всех кассовых операциях записывается не на ленту, а на небольшой чип — фискальный накопитель (ФН). Данные, записанные на накопитель, нельзя изменить или удалить.
Подключение к интернету. ККТ подключается к интернету, и информация обо всех операциях сразу передаётся оператору фискальных данных (ОФД), который направляет их в налоговую.
Удалённый контроль. Налоговому инспектору не нужно приезжать на торговую точку и получать доступ к ККТ, чтобы провести проверку. Вместо этого он запрашивает данные у ОФД через интернет.
В крупных предприятиях онлайн-касса работает как часть цифровой экосистемы, а для малых предприятий это в первую очередь способ работать легально и автоматически отчитываться перед налоговой.
Чем эквайринговый терминал отличается от онлайн-кассы
Внешне эти аппараты могут быть похожи, но они выполняют разные задачи. Рассмотрим отличия с помощью таблицы:
Онлайн-касса
POS-терминал
Обязательно содержит чип памяти — фискальный накопитель
Не содержит фискальный накопитель
При подключении к интернету передаёт данные в ОФД
Не передаёт данные об операциях в ОФД
Формирует кассовый чек, который является аналогом договора купли-продажи. Он подтверждает факт расчётов между покупателем и продавцом, а также важен для налоговой
Формирует слип-чек, который подтверждает проведение операции по банковской карте. Но важно помнить, что это не договор купли-продажи, он не заменяет кассовый чек, а продавец всё равно обязан использовать ККТ
При работе с ККТ выдавать покупателю кассовый чек обязательно
При работе с POS-терминалом выдавать покупателю слип-чек желательно, но необязательно
Устройство применяется для соблюдения закона «О применении ККТ при осуществлении расчётов в РФ»
Устройство применяется для соблюдения закона «О защите прав потребителей»
Если покупатели платят онлайн, используется интернет-эквайринг, обычно в сочетании с облачной кассой. Это разные услуги, которые работают в связке и дополняют друг друга: интернет-эквайринг позволяет принимать оплату через сайты, мессенджеры, мобильные приложения, а облачная ККТ — формировать электронные чеки и отправлять данные в ОФД.
Подробнее о том, как работает облачная ККТ, расскажем в блоке про виды кассовых аппаратов. А о том, как выбрать эквайера, читайте в статье «Какой эквайринг выгоднее для ИП».
Когда по закону необходим эквайринг и онлайн-касса
Согласно статье 16.1 закона «О защите прав потребителей», бизнес обязан предоставлять покупателям возможность безналичной оплаты, если его годовая выручка за прошлый год превысила 20 миллионов рублей. Но если при этом на конкретной торговой точке она не превысила 5 миллионов рублей, то владелец бизнеса освобождается от этой обязанности.
Организации и ИП, выручка которых менее 20 миллионов рублей, применяют эквайринг по желанию.
Что касается ККТ, то её обязан использовать практически весь бизнес при расчётах с покупателями-физлицами. Об этом сказано в законе № 54-ФЗ. Также в нём описаны категории бизнеса, которые могут легально работать без кассы.
Например, от применения кассовой техники освобождены все, кто занимается специфические видами деятельности:
торговлей в киосках мороженым;
ремонтом и окраской обуви;
изготовлением и продажей изделий народных художественных промыслов;
продажей ценных бумаг;
другой деятельностью, указанной в пункте 2.1 статьи 2.
Ещё ККТ могут не применять:
организации и ИП, работающие в отдалённых и труднодоступных местностях, списки которых утверждают местные власти;
самозанятые граждане и ИП;
ИП на патентном режиме налогообложения, если они занимаются видами деятельности, указанными в статье 2;
организации и ИП, занимающиеся деятельностью, связанной с религией и религиозными обрядами.
Это неполный список: все категории бизнеса, которым не требуется ККТ, указаны в законе № 54-ФЗ.
Также в законе прописаны случаи, когда ИП или организация может применять кассовую технику без подключения к интернету. Например, если бизнес работает на территории военного объекта или находится в отдалённой от сетей связи местности — без интернета или с плохим интернетом. Списки таких территорий составляют власти регионов, поэтому самостоятельно присвоить этот статус нельзя.
Все вышеописанные случаи касаются продажи товаров, работ или услуг населению — физлицам. А если расчёты проходят между организациями или ИП, правила следующие:
При безналичном переводе денег между расчётными счетами сторон ККТ не требуется.
Но если представитель организации или ИП расплачивается картой, продавец обязан провести платёж через ККТ и выдать чек.
Пример. Если ИП реализует с лотка мороженое, он может принимать оплату картами, не пробивая продажи по кассе и не выдавая кассовый чек. В этом случае эквайринг нужен только для привлечения покупателей, чтобы обеспечить выбор в способах оплаты и повысить их лояльность. Если ИП занимается продажей шин и дисков, онлайн-касса обязательна независимо от того, использует ли он эквайринг. Если компания перевела деньги за поставленный товар на расчётный счёт предпринимателя, ККТ не нужна.
Нужна ли касса, если есть торговый эквайринг
Использование эквайринга не отменяет обязанность использовать онлайн-кассу — она нужна всем, кроме случаев, когда закон прямо разрешает работать без ККТ.
Сам по себе POS-терминал не заменяет кассовую технику. Но бывают случаи, когда эквайер или НКО вместе с эквайринговыми услугами предоставляет решения для соблюдения закона № 54-ФЗ, например интеграцию с облачной ККТ.
Нужна ли касса для интернет-эквайринга
Может ли эквайринг работать без кассового аппарата? Да, он может работать как вместе с кассовой техникой, так и без неё. Поэтому бизнес, исходя из своего вида деятельности, должен сам определить, нужна ли ему дополнительно касса, чтобы соблюдать закон.
Какие виды ККТ существуют и как они связаны с эквайрингом
Онлайн-кассы делятся на типы: стационарные, мобильные, POS-системы — каждая предназначена для своего формата торговли.
Также эквайеры предлагают технологии, которые позволяют подключить ККТ вместе с эквайрингом, например мобильные приложения или облачные онлайн-кассы.
Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.
Стационарные ККТ
Это аппараты, которые совмещают несколько функций в одном корпусе: фискальный накопитель, сенсорный экран с возможностью выбора товарных позиций из меню, принтер чеков. Этот вариант часто используют в сфере фастфуда.
Стационарные ККТ подключаются к электричеству и проводному интернету, но есть модели, которые могут работать автономно. Имеют слоты для подключения POS-терминала, либо эта функция встроена в аппарат.
Мобильные ККТ
Также их называют смарт-терминалами. Такие аппараты имеют слот под сим-карту для беспроводного интернета. В корпус встроен фискальный накопитель, принтер чеков, POS-терминал и аккумулятор для автономной работы. Также в устройство может быть встроен сканер, который считывает штрихкоды товаров.
Мобильные ККТ удобны при выездной торговле, а также на точках, где мало места для большого аппарата или нет возможности постоянно держать его подключённым к проводному интернету и электросети.
POS-системы
Это системы на основе фискального регистратора — устройства, которое содержит фискальный накопитель и принтер чеков. Поскольку функции этого аппарата ограничены, он всегда используется вместе с другими устройствами.
Каждый продавец формирует POS-систему под себя. Например, она может состоять только из фискального регистратора и компьютера или планшета с кассовой и складской программами. Или система может иметь ещё больше элементов: весы, сканер штрихкода, POS-терминал, денежный ящик.
Весы торговые «АТОЛ MARTA»
Сканер штрихкода 2D «АТОЛ SB2108 Plus»
Терминал «АТОЛ PT-5»
Денежный ящик «АТОЛ FlipTop-B»
POS-системы используются на торговых точках с большим потоком покупателей, потому что у фискального регистратора самая быстрая скорость печати чеков. А ещё такую систему легко подстроить под особенности торговой точки, выбрав и подключив нужное оборудование.
Мобильные приложения
Некоторые банки предлагают установить на смартфон приложение, благодаря чему он начинает работать как POS-терминал. При этом банк обеспечивает соблюдение закона № 54-ФЗ, предлагая варианты для подключения облачной ККТ.
Облачные онлайн-кассы
Это аппараты, которые физически находятся не там, где проходит расчёт с покупателем. Управление ими происходит удалённо через интернет. При этом такие устройства умеют формировать только электронные чеки.
Пример — интернет-магазин. Покупатель вводит платёжные данные через специальную форму на сайте. Информация поступает на облачную ККТ, которая формирует электронный чек и направляет данные об операции в ОФД. А оператор направляет чек покупателю по СМС или на электронную почту.
Помимо интернет-магазинов, этот вариант могут использовать все продавцы, которые по закону не обязаны выдавать бумажные кассовые чеки, обходясь электронными. Согласно пункту 5.6 статьи 1.2 закона №54-ФЗ, это следующие виды деятельности:
разносная торговля;
курьерские услуги;
пассажироперевозки;
услуги на выезде.
Облачную ККТ можно купить и обслуживать самостоятельно, но удобнее арендовать. Такую услугу предоставляют IT-компании, производители кассовой техники и операторы фискальных данных. Провайдер размещает технику в своём дата-центре и берёт на себя обслуживание:
Обеспечивает постоянную работу устройства за счёт бесперебойного электропитания и интернета.
Следит за исправностью самого аппарата и фискального накопителя.
По мере необходимости заменяет ФН, а отработанные хранит или передаёт владельцу бизнеса.
Часто провайдер помогает зарегистрировать кассовую технику в ФНС, а также включает в тариф договор с ОФД либо сам выступает оператором данных.
Услуга аренды облачной ККТ может входить в эквайринговую услугу и называться фискализацией. Например, компания Монета, являясь эквайером, предлагает интернет-эквайринг с возможностью подключить фискализацию. Через сервис Kassa.payanyway вы сможете быстро подключить облачную онлайн-кассу от одного из 17 партнёров. Сервис будет формировать запросы на ККТ, обеспечивая формирование чеков не только для продаж, но и для предоплаты или возвратов.
Итак, физическая ККТ может иметь встроенный эквайринг или работать в связке с POS-терминалом. А эквайринг может включать фискализацию — подключение услуги облачной онлайн-кассы.
Какие санкции грозят бизнесу за работу без кассы или эквайринга
Если бизнес работает без ККТ или применяет её неправильно, ему грозит ответственность по статье 14.5 КоАП:
Нарушение
Санкции для ИП и должностных лиц
Санкции для юрлиц
Бизнес по закону обязан применять ККТ при расчётах с покупателями, но не применял её
Штраф в размере от ¼ до ½ от суммы расчётов, прошедших мимо кассы, но не менее 10 000 рублей
Штраф в размере от ¾ до полной суммы расчётов, прошедших мимо кассы, но не менее 30 000 рублей
Повторный случай работы без ККТ, а общая сумма, прошедшая мимо кассы, превысила 1 миллион рублей
Приостановление деятельности ИП на срок до 90 дней, дисквалификация должностного лица
Приостановление деятельности организации на срок до 90 дней
Бизнес применяет ККТ, которая не соответствует требованиям закона. Либо бизнес неправильно зарегистрировал, перерегистрировал или применяет кассовый аппарат
Предупреждение или штраф от 1500 до 3000 рублей
Предупреждение или штраф от 5000 до 10 000 рублей
Бизнес не выдал покупателю электронный или бумажный кассовый чек
Штраф 2000 рублей
Предупреждение или штраф 10 000 рублей
Согласно пункту 4 статьи 14.8 КоАП, если бизнес по закону обязан применять эквайринг, но не применяет, ему грозят штрафы. Юрлицо могут оштрафовать на сумму от 30 000 до 50 000 рублей, а должностное лицо или ИП — на сумму от 15 000 до 30 000 рублей.
Какие преимущества дают бизнесу онлайн-касса и эквайринг
Применение ККТ повышает цифровизацию бизнеса. Преимущества для ИП и юрлиц следующие:
Безопасность данных. Данные, передаваемые с кассового аппарата в ОФД, шифруются, хранятся на защищённых серверах оператора и передаются напрямую в ФНС.
Сокращение операционных расходов. Применение ККТ снижает трудозатраты, уменьшает ошибки, связанные с ручным вводом, и сокращает расходы на документооборот.
Интеграция с ОФД-сервисами. Большинство ОФД предлагает дополнительные модули: аналитику, маркировку, интеграцию с бухгалтерией и складскими системами.
Прозрачность расчётов. Благодаря автоматической передаче данных в ОФД и ФНС все платежи находятся под дистанционным контролем.
Эквайринговые услуги тоже дают бизнесу массу плюсов:
Расширение географии. Бизнес может принимать платежи онлайн, в том числе через интернет от клиентов из других городов или стран.
Ускорение обслуживания. Безналичная оплата занимает секунду, что важно при большом потоке клиентов.
Безопасность оборота. Деньги зачисляются на счёт без физического контакта с наличностью, что снижает риски краж, подделок, ошибок при пересчёте и недостач.
Рост продаж. Предоставляя возможность безналичной оплаты, бизнес получает больше клиентов, особенно среди тех, кто не носит с собой наличные.
Дополнительно по теме читайте статью «Топ-15 сервисов онлайн-эквайринга для интернет-магазина».
Резюме
Подведём итог: нужна ли онлайн-касса, если есть эквайринг? Здесь важно не то, пользуется ли бизнес эквайринговыми услугами, а то, какую именно деятельность он ведёт. Если эта деятельность попадает под исключения, описанные в статье 2 закона № 54-ФЗ, то кассовая техника не нужна. Если же он не попадает под исключения, то применение ККТ обязательно.
Применение эквайринга не освобождает ИП или организацию от использования онлайн-кассы, потому что только ККТ имеет фискальный накопитель, передаёт данные в ОФД и формирует для покупателей кассовые чеки.
Но нужно учитывать, что многие банки и НКО вместе с эквайрингом предлагают услуги фискализации, помогая подключить облачные ККТ от своих партнёров. При этом клиенту не нужно покупать аппарат, потому что он пользуется облачной кассой как услугой. Также он может получать дополнительные опции: регистрацию онлайн-кассы в налоговой, скидки на договор с ОФД и другие.
Эквайринг с подключением облачной ККТ подходит для любого бизнеса, который принимает оплату через интернет, а также для всех видов бизнеса, которые могут выдавать покупателям электронные кассовые чеки вместо бумажных.
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