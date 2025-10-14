Интернет-эквайринг для вашего бизнеса: топ-10 сервисов

В этой статье мы подробно расскажем, на что обращать внимание при выборе, и сравним десять популярных сервисов интернет-эквайринга для бизнеса в России, чтобы вам было проще выбрать среди них подходящую платформу.

Выбрать надежный и выгодный интернет-эквайринг для бизнеса не так просто. Важно разобраться в интеграциях, оценить возможности техподдержки, тарифы и комиссии потенциального партнера, чтобы сравнить и найти подходящий сервис. Кроме того, желательно заранее узнать о скрытых и дополнительных комиссиях, стоимости подключения и уровне безопасности.

Зачисление средств . Фактически деньги списываются со счета покупателя и зачисляются продавцу в течение нескольких рабочих дней (обычно от 1 до 3), в зависимости от банка и условий договора.

Уведомление продавца и покупателя . Подтверждение проходит через платежную систему, банк-эквайер и платежный шлюз, возвращается на сайт продавца. Покупатель видит сообщение об успешной оплате, а продавец получает уведомление о поступлении средств.

Авторизация платежа . Эмитент проверяет наличие средств на счете покупателя и действительность карты (реально существует, не заморожена и не закрыта). Если все в порядке, он авторизует операцию и отправляет подтверждение обратно по цепочке.

Обращение в платежную систему . Эквайер передает запрос через соответствующую платежную систему (например, Visa, Mastercard, МИР) банку-эмитенту, который выпустил карту покупателя.

Запрос к банку-эквайеру . Платежный шлюз перенаправляет данные в банк-эквайер, который заключил договор с продавцом. Это банк, который предоставляет продавцу возможность принимать платежи от клиентов онлайн.

Передача данных платежному шлюзу . После ввода данных информация по защищенным каналам отправляется к платежному шлюзу — специальному ПО, которое обеспечивает безопасное взаимодействие между участниками транзакции.

Покупатель выбирает товар . Клиент добавляет продукт в корзину и выбирает способ оплаты, например на сайте продавца.

Процесс эквайринга включает несколько последовательных этапов, каждый из которых занимает доли секунды:

Интернет-эквайринг — это цифровая технология для бизнеса, которая позволяет компаниям принимать безналичные платежи от клиентов на своих сайтах, в мобильных приложениях, соцсетях или через другие онлайн-каналы.

Что такое интернет-эквайринг и как он работает

Обеспечение безопасности транзакций . Данные карт защищены шифрованием и сертификатами 3D Secure — это уменьшает риск мошенничества.

Упрощение бухучета и отчетности . Все транзакции фиксируются в электронном виде, так проще вести бухгалтерию, создавать отчеты и анализировать продажи.

Автоматизация и сокращение операционных расходов . Процесс приема и обработки онлайн-платежей полностью автоматизирован. Деньги поступают на счет без ручного контроля, статус каждого платежа видно сразу после операции. С интернет-эквайрингом не нужно работать с наличными и инкассацией.

Повышение удобства для клиентов . Интернет-эквайринг позволяет оплатить товар или услугу в любое время суток, с любого устройства, без посещения магазина или банка. Это улучшает пользовательский опыт и лояльность клиентов.

Увеличение конверсии и среднего чека . Возможность быстрой оплаты удобным для клиента способом (например, банковскими картами и электронными кошельками) снижает количество брошенных корзин.

Расширение клиентской базы и географии продаж . Магазин становится доступен для покупок людям из любой точки мира без увеличения штата, открытий новых точек и вложений в рекламу.

Один из самых больших плюсов применения интернет-эквайринга — простое подключение. У многих провайдеров можно подключиться за 1–3 рабочих дня, без визитов в офис и подписания бесконечных документов. Есть и другие преимущества:

Больше критериев и полезной информации о сервисах рассказали в статье « 9 популярных сервисов оплаты на сайте ».

Интеграция с облачной кассой — по закону №54-ФЗ продавец должен передавать данные о платежах в ФНС и чеки клиентам.

Простота работы с возвратами и отменами — насколько легко обрабатывать запросы клиентов на возврат средств.

Мультивалютность — возможность принимать платежи не только в рублях, но и в других валютах.

Они могут быть любыми в зависимости от того, что нужно вашему бизнесу:

За что еще эквайер может собирать дополнительные платежи:

Важно проверить, нет ли дополнительных платежей по договору. Провайдер может предложить низкую процентную ставку, но вместе с ней обязать клиента использовать платные услуги, брать ежемесячную абонентскую плату или сборы за вывод средств. Такие расходы не всегда заметны, но они влияют на итоговую стоимость эквайринга.

Компетентность . Насколько качественно и эффективно решаются проблемы. Нет пользы от быстрого ответа, если сотрудник не может помочь. Очень важно, чтобы команда поддержки могла решать технические и финансовые вопросы, а также помогать клиенту разобраться в работе сервиса.

Время ответа . Чем меньше, тем лучше. На общие вопросы может ответить чат-бот, а при более сложных случаях вопросы переназначаются специалистам поддержки.

Доступные каналы связи . Как можно обратиться в поддержку — почта, телефон, соцсети, мессенджеры.

Если у бизнеса возникнут вопросы или проблемы (например, сбой платежа, вопросы по интеграции, задержки с выплатами) — крайне важно, чтобы техподдержка могла быстро ответить и помочь справиться с любой ситуацией.

Защита от несанкционированного доступа . Как сервис обеспечивает безопасность личных кабинетов и конфиденциальных данных.

Антифрод . Встроенные системы защиты для выявления и блокировки мошеннических действий, а также для снижения количества чарджбэков.

3D Secure . Технология для дополнительной проверки держателя карты (например, через СМС-код).

Соответствие стандартам PCI DSS . Это международный стандарт безопасности данных индустрии платежных карт. Убедитесь, что сервис имеет соответствующий сертификат.

Обычно для этого используют один или сразу несколько методов:

Если сервис продает товары в интернете, он должен защищать данные клиентов и бизнеса от мошеннических действий.

Больше интересного о подключении разных способов оплаты и выборе платежного сервиса читайте в статье « Как подключить оплату на сайте: пошаговое руководство для бизнеса ».

Другие методы — интернет-банкинг, электронные кошельки и любые другие актуальные для аудитории способы оплаты.

Рассрочка, оплата долями, кредит — удобный и выгодный для покупателя способ оплаты.

СБП (Система быстрых платежей) — быстрорастущий способ оплаты с низкими комиссиями (обычно 0,4–0,7%) и мгновенным зачислением продавцу.

Банковские карты — важно, чтобы клиенты могли расплачиваться картой любой из основных платежных систем (Visa, Mastercard, МИР).

Чем больше способов оплаты вы предлагаете клиентам, тем удобнее это для пользователей и выше вероятность успешной продажи. Множество платежных методов повышает лояльность аудитории и конверсию в продажи.

Процесс подключения . Оцените, насколько быстро происходит проверка документов и активация аккаунта. Некоторые сервисы обещают запуск в течение 1–3 дней.

Наличие и качество API . Для разработчиков и более сложных проектов критически важен хорошо документированный API, который позволяет гибко настроить взаимодействие с платежным шлюзом и интегрировать его в любую систему.

Простота подключения . Крупные сервисы могут предлагать готовые модули для популярных CMS (WordPress, OpenCart, 1C-Битрикс и т. д.).

Из чего она состоит:

Важна скорость, с которой вы можете начать принимать платежи. Чем дольше приходится ждать подключения, тем больше можно потерять потенциальной прибыли.

Скорость подключения и простота интеграции (через API или CMS)

Внимательно изучайте условия договора. Провайдер может размещать рекламу с предложением 1,9% для новых клиентов, но в договоре будет указано, что эти условия действуют только после достижения оборота 5 млн рублей в месяц и только для юрлиц. Значит, ИП не смогут воспользоваться таким предложением, даже если у них будет подходящий оборот.

Скорость зачисления средств . Размер тарифа зависит и от того, как быстро бизнесу нужны заработанные деньги. В среднем скорость варьируется от нескольких минут до 3 рабочих дней.

Индивидуальные условия . Многие провайдеры готовы предложить индивидуальные тарифы при больших объемах или особых потребностях. Не стесняйтесь обсуждать условия. Часто комиссия снижается автоматически, как при подключении PayAnyWay : сначала комиссия составляет 3,4% по картам, а когда оборот превысит миллион рублей в месяц — автоматически снизится до 2,7%.

Дополнительные платежи . Проверьте платежи за подключение, абонентскую плату, за вывод средств, возврат платежей (chargeback) или использование дополнительных функций.

Процентная ставка . Обычно находится в диапазоне от 0,4 (для СБП) до 3% и выше в зависимости от оборота, сферы деятельности, типа карты и даже используемого платежного метода. Некоторые сервисы предлагают сниженную комиссию для крупных оборотов или определенных типов бизнеса.

Ставка отличается не только у разных провайдеров. Даже у одного эквайера может быть несколько предложений в зависимости от оборота, типа карт (дебетовая/кредитная) и ниши бизнеса.

Сервисы эквайринга берут комиссию за каждую транзакцию или только за успешные платежи — обычно это фиксированный процент от суммы платежа.

Комиссия за транзакцию и тарифы

От поставщика эквайринга для бизнеса может зависеть эффективность и размер прибыли. Чтобы выбирать было проще, стоит обратить внимание на несколько основных параметров работы каждого сервиса. Рассказываем, о каких критериях речь и что важно проверить.

Обзор 10 сервисов интернет-эквайринга

Мы изучили возможности 10 популярных и выгодных сервисов эквайринга для бизнеса, которые не имеют скрытых платежей и сложных интеграций. Рассказываем, в чем особенности и возможности каждого из них.

PayAnyWay

Подключение. Бесплатное. Ежемесячная абонентская плата. Нет. PayAnyWay — платежный агрегатор от компании Монета. Подключить может бизнес любого масштаба и направления деятельности. Это гибкий сервис, который можно кастомизировать под задачи компании. PayAnyWay работает с любой моделью бизнеса — от юрлиц и ИП до самозанятых и C2B2C. Комиссия — только за успешно проведенные операции в зависимости от объема транзакций: чем больше оборот бизнеса, тем меньше процентная ставка. Какие способы оплаты можно подключить: Банковские карты (Visa, Mastercard, «Мир»).

СБП.

Кредитные сервисы (Paylate, «Подели», «Сплит»).

Платежные ссылки.

Электронные кошельки. По согласованию с сервисом можно подключить прием платежей в иностранных валютах и с зарубежных карт. Возможности: Готовые модули для быстрого подключения к популярным CMS сайтов.

Интеграция с 17 онлайн-кассами, формирование чеков по №54-ФЗ.

Бесплатный возврат средств клиентам.

Прием платежей сразу из нескольких магазинов на один счет.

Все популярные методы пополнения и вывода средств, шаблоны для автоматического вывода.

Массовые выплаты на карту или через СБП.

Холдирование средств. Тарифы и комиссии. Процент комиссионного вознаграждения напрямую зависит от способа оплаты и оборота: Банковские карты и Pay-сервисы — от 3,4% (до 1 млн ₽/мес), от 2,7% (от 1 млн ₽/мес).

СБП — 0% (ЖКХ, госуслуги), 0,4% (медицина, благотворительность, транспорт, телеком) и 0,7% для остальных категорий.

Оплата в кредит Paylate — 1%. Техподдержка. Принимает обращения 24/7 по телефону, электронной почте и в онлайн-чате на сайте. Безопасность транзакций. Соответствие стандартам PCI DSS, многоуровневая система безопасности, двухфакторная авторизация, резервное копирование. Оставить заявку на подключение В окне формы оплаты клиент может выбрать, как ему удобно оплатить покупку

CloudPayments

Подключение. 1900 рублей. Ежемесячная абонентская плата. Если оборот компании превышает 50 000 рублей в месяц, то бесплатно. Для небольших компаний с меньшим оборотом — 900 ₽/мес. CloudPayments специализируется только на интернет-эквайринге. Сервис позволяет рассчитываться с физлицами прямо из личного кабинета. Есть готовые шаблоны платежных форм для разных ниш бизнеса. Какие способы оплаты можно подключить: Банковские карты (Visa, Mastercard, American Express, «Мир»).

Pay-сервисы — например, T-Pay, Mir Pay и SberPay.

Прием платежей по ссылке.

СБП.

Мультивалютные расчеты. Возможности: Готовые модули для популярных CMS (WordPress, amoCRM, Tilda и др.).

Рекуррентные платежи (подписки, автоплатежи).

Собственные решения CloudKassir и «Cloud-чеки» для фискализации чеков.

Массовые выплаты.

Холдирование средств. Тарифы и комиссии. Ставка рассчитывается индивидуально в зависимости от ниши бизнеса и его оборота, в среднем от 1 до 3,9%. Техподдержка. Связаться со специалистами можно только по электронной почте, время ответа не указано. Безопасность транзакций. Соответствует стандарту безопасности PCI DSS, выполняет шифрование данных.

Tinkoff Pay

Подключение. Бесплатно. Ежемесячная абонентская плата. Бесплатно, если у бизнеса есть ежемесячный оборот. Интернет-эквайринг от «Т-Банка» предлагает быстрое подключение для многих популярных CMS, прием платежей на сайте и без него, а также в соцсетях и мессенджерах. Помимо эквайринга, можно пользоваться разными сервисами экосистемы «Т-Банка», а деньги от продаж зачисляются за несколько минут, если счет открыт в «Т-Банке». Какие способы оплаты можно подключить: Банковские карты.

Pay-сервисы.

СБП.

Рассрочка.

Частями через сервис «Долями». Возможности: Оплата на сайте, в соцсетях и мессенджерах.

Рекуррентные платежи.

Отправка счетов через приложение «Т-Банка».

Массовые выплаты.

Безналичные чаевые.

Облачная касса и фискализация чеков.

Сплитование платежей.

Виджеты для самописных сайтов.

Холдирование на счете клиента.

Документация API для разработчиков. Обратите внимание: сервис не работает с самозанятыми и физлицами, а принимать платежи можно только в рублях. Тарифы и комиссии. Берет комиссию за все операции, за неуспешные платежи — 1 ₽. Деньги по СБП зачисляются сразу, всеми другими способами — только на следующий день. Комиссия по СБП — 0,4-0,7%, по банковским картам и Pay-сервисам — от 2 до 2,69%, индивидуально для каждой компании. Техподдержка. Работает в чате, обращаться можно круглосуточно. Безопасность транзакций. Встроенная антифрод-система.

LIFE PAY

Подключение. Бесплатно. Ежемесячная абонентская плата. Без платы за сам эквайринг, только за дополнительные опции: аренду кассы или комплексные решения для офлайн-бизнеса. LIFE PAY — это комплексный платежный сервис, который предоставляет решения для приема платежей как онлайн, так и офлайн. Ориентирован на создание единой экосистемы для обработки платежей, объединяет в себе интернет-эквайринг, мобильный эквайринг и онлайн-кассы. Какие способы оплаты можно подключить: Банковские карты.

СБП.

Pay-сервисы.

Электронные кошельки.

Оплата по прямой ссылке.

Рассрочка. Возможности: Готовые модули для интеграции с популярными CMS (например, 1С-Битрикс, WordPress, OpenCart, Tilda, InSales, AdvantShop).

API с подробной документацией для индивидуальных решений и сложной интеграции.

Управление всеми платежами и аналитикой из одной панели с аналитикой по транзакциям, выручке, возвратам и другим показателям.

Рекуррентные платежи.

Массовые выплаты.

Холдирование средств.

Интеграция с ERP- и CRM-системами. Тарифы и комиссии. Комиссия зависит от оборота компании. Стандартно за прием платежей по картам — от 2,2 до 3,2% (могут быть более высокие ставки для малых оборотов). Техподдержка. Круглосуточная, по телефону, через электронную почту или онлайн-чат на сайте. Безопасность транзакций. Соответствует сертификату стандарта PCI DSS и протоколам шифрования SSL/TLS. Собственная система антифрода.

ЮKassa

Подключение. Бесплатно. Ежемесячная абонентская плата. Нет. «ЮKassa» — платежный агрегатор, сервис интернет-эквайринга от Сбера, который работает как с юридическими лицами, так и с самозанятыми, российским бизнесом и нерезидентами (на особых условиях). Деньги поступают на расчетный счет на следующий день. Какие способы оплаты можно подключить: 20 способов оплаты, включая банковские карты, Pay-сервисы, оплату с баланса телефона, наличными через банкоматы и терминалы «Элекснет». Возможности: Одинаковые функции личного кабинета в десктоп- и мобильной версии.

Настройка по API и готовые интеграции для CMS.

Автозаполнение документов (система распознает данные с фото и заполняет реквизиты).

Прием оплаты на сайте, в приложении, соцсетях и офлайн.

Отправка данных в налоговую.

Виджет для приема платежей на сайте.

Сплитование платежей и распределение денег между продавцами.

Холдирование и отложенная оплата.

Массовые выплаты.

Выставление счетов. Тарифы и комиссии. Рассчитывается индивидуально. По картам и Pay-сервисам в среднем от 3,5% за операцию. Оплата только за успешные операции. Есть дополнительные комиссии: За пополнение счета через банкомат и с банковской карты — 0,89%.

За снятие наличных от 2,5 до 3,5% индивидуально, зависит от объема переводов и выбранного тарифа. Техподдержка. 24/7 по телефону и в чате. Некоторые пользователи отмечают недостоверные сведения от специалистов поддержки. Безопасность транзакций. Шифрование данных по протоколу HTTPS, защита данных карт PCI DSS, передача данных по защищенному протоколу TLS 1.3, технология 3D Secure для дополнительной проверки пользователя.

Robokassa

Подключение. Бесплатно. Ежемесячная абонентская плата. На сайте нет точной суммы, все зависит от выбранного тарифа. Например, можно взять в аренду онлайн-кассу за 1600 ₽/мес. Robokassa — сервис для приема оплат юрлицами, ИП, самозанятыми и благотворительными организациями. Robokassa позволяет принимать платежи из других стран и с зарубежных карт, настраивать сценарии оплаты и управлять складскими остатками через интеграции с CRM. Какие способы оплаты можно подключить. Доступно более 10 способов оплаты: российские и иностранные карты, Pay-сервисы, рассрочка, кредит, оплата частями, СБП, сплит от Яндекса, платежные ссылки и электронные кошельки. Возможности: Платежи на сайте, в мессенджерах, соцсетях, мобильных приложениях.

Платежный виджет.

Готовые интеграции с CMS-системами.

Холдирование средств.

Рекуррентные платежи.

Отправка чеков и электронных счетов в соответствии с №54-ФЗ.

Мобильное приложение Robokassa App для управления платежами. Тарифы и комиссии. Индивидуальный расчет тарифа для каждого клиента. Средняя комиссия для карт и Pay-сервисов — от 3,9%, рассрочка — от 5,4%. Техподдержка. По номеру телефона. Безопасность транзакций. Все операции проводятся в соответствии со стандартами PCI DSS, подозрительные операции блокируются.

Точка

Подключение. Бесплатно. Ежемесячная абонентская плата. Нет. «Точка» — совместный проект банков «Киви» и ФК «Открытие». Сервис обещает подключение и настройку за 2 рабочих дня. Какие способы оплаты можно подключить: все популярные способы оплаты, включая оплату с баланса телефона. Возможности: Бесплатная настройка по API специалистами банка.

Выставление счетов в чатах и мессенджерах.

Работа в соответствии с №54-ФЗ.

Готовые модули для подключения эквайринга. Тарифы и комиссии. 2,3% в первый месяц после подключения при оплате картой, затем от 2,8%, индивидуальный расчет для каждой компании. При увеличении оборота возможно снижение комиссии. Техподдержка. На связи 24/7. Безопасность транзакций. Защита данных в соответствии с сертификатом PCI DSS, передача информации по протоколу 3D Secure.

IntellectMoney

Подключение. Бесплатно. Ежемесячная абонентская плата. Не указано, но некоторые кассы-партнеры сервиса могут брать дополнительную комиссию за использование IntellectMoney. IntellectMoney — сервис специализируется на интернет-эквайринге для малого и среднего бизнеса, а также на приеме платежей для самозанятых. Какие способы оплаты можно подключить: Банковские карты — Visa, MasterCard, «Мир», а также Uzcard, «Белкарт», UnionPay.

СБП.

Pay-сервисы — например, SberPay, Gazprom Pay, Mir Pay.

Рассрочка.

Электронные кошельки. В сервисе можно также подключить кредитные методы оплаты, чтобы продавать более дорогие товары и услуги. Возможности: Готовые модули для популярных CMS и API.

Рекуррентные платежи.

Выставление счетов без сайта из личного кабинета.

Массовые выплаты.

Обработка возвратов покупателям в несколько кликов.

Онлайн-касса для соблюдения №54-ФЗ. Тарифы и комиссии. Зависят от сферы бизнеса и оборота. Какой может быть ставка: Для небольшого бизнеса — от 3,5%.

Оборот свыше 1,5 млн ₽/мес — от 3,2%.

Оборот свыше 5 млн ₽/мес — от 2,7%. Техподдержка. Каналы связи: телефон, электронная почта, чат, Telegram, WhatsApp1. Часы работы — с 9:00 до 18:00, выходные — суббота и воскресенье. Безопасность транзакций. Ежегодно подтверждает соответствие сертификату PCI DSS, использует технологии шифрования SSL/TLS, протоколы 3D Secure. Работает система антифрода для защиты от мошеннических действий.

Альфа-Банк

Подключение. Бесплатно. Ежемесячная абонентская плата. Есть тарифы, при которых нет комиссии за каждую транзакцию (например, 1690 ₽ при обороте до 100 000 ₽/мес). И наоборот, есть тарифы без абонентской платы, но с фиксированной комиссией. Интернет-эквайринг от «Альфа-Банка» допускает прием оплаты в разных валютах при переводе с карты на карту. Чтобы быстрее получать деньги на счет, можно подключить дополнительную опцию. Интеграция с сервисом позволяет бизнесу принимать платежи в один клик, автоплатежи и оплату в мобильных приложениях. Какие способы оплаты можно подключить: Банковские карты.

Pay-сервисы.

СБП.

Интернет-банкинг.

Оплаты по прямой ссылке.

Оплата частями. Возможности: Готовые модули для популярных CMS (1С-Битрикс, WordPress, Joomla, Drupal).

Полная интеграция через API.

Компактный терминал mPOS для безналичной оплаты.

Помощь в расчете налогов и формировании отчетности.

Уведомления о рисках блокировки счета.

Выставление счетов без сайта через личный кабинет или платежную форму.

Личный кабинет для отслеживания платежей, возвратов, анализа поступлений. Тарифы и комиссии. Для небольших молодых организаций 1% при оплате картой до достижения оборота в 500 000 ₽/мес, затем 2,6% при зачислении на следующий день после оплаты и 2,7% при зачислении в тот же день. Кроме того, есть уточнение, что расчеты на сайте предварительные — фактическая комиссия может оказаться выше. Техподдержка. Телефон 24/7, электронная почта и онлайн-чат на сайте. Безопасность транзакций. Соответствует стандартам безопасности PCI DSS, использует протоколы защиты 3D Secure и систему антифрода, а также SSL-шифрование для защиты передачи данных.

Unitpay