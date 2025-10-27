Платежные системы и интернет-эквайринг: выбираем решение для приема платежей

Эта статья поможет разобраться в работе онлайн-платежей, платежных систем и в интернет-эквайринге. Мы разберем все — от базовых принципов работы платежных систем до выбора лучшего поставщика эквайринга . Собрали четкие параметры, которые позволят принимать платежи выгодно и безопасно.

Для успешного бизнеса важно, чтобы процесс оплаты был простым и быстрым. Если между продавцом и его покупателем возникают сложности во время оплаты, то прибыль будет падать. Представьте: готовый к оплате клиент, подходящий товар, и покупатель уходит из-за сложных многоступенчатых переходов для оплаты или невозможности оплатить покупку онлайн.

Вместо того чтобы напрямую подключиться к сложной сети платежных систем и банков для приема платежей, магазин заключает договор с агрегатором. Сервис берет на себя все технические, юридические и операционные сложности приема безналичных платежей, а бизнес фокусируется на развитии и увеличении продаж.

Сложность взаимоотношений с эмитентами . Каждая транзакция по карте включает не только ПС, но и банк, выпустивший карту покупателя. Если магазин подключается напрямую, то должен поддерживать отношения с тысячами банков-эмитентов по всему миру. Для одной организации это нереалистичная задача с бессмысленной тратой ресурсов.

Финансовые и юридические риски . ПС несут ответственность за урегулирование споров, возврат средств (чарджбэки) и другие финансовые риски.

Техническая сложность . Для работы требуется техническое знание, специализированное ПО и оборудование. Нужно соблюдать сложные правила, обеспечивать непрерывную работу и обрабатывать множество транзакций. Такие системы поддерживают только крупные и опытные финансовые организации.

Высокие требования к безопасности (PCI DSS) . ПС устанавливают строгие стандарты безопасности для всех, кто обрабатывает данные банковских карт, — PCI DSS . Для прямого подключения магазин должен создать безопасную инфраструктуру, шифровать данные, регулярно проводить аудиты и проверять систему на уязвимости. Это затратно по ресурсам и финансам. Несоблюдение стандартов ограничит работу и приведет к штрафам.

Если магазин подключится сразу к системе, то процесс получится слишком запутанным, сложным, затратным и рискованным для большинства компаний.

Почему магазин не подключается к ним напрямую

Платежная система не просто техническое решение для приема платежей. Это полноценная финансовая инфраструктура, которая обеспечивает проведение транзакций и их безопасность, соответствие регуляторным требованиям и операционную стабильность.

Унификация правил . ПС устанавливают единые правила и стандарты для всех участников процесса, что обеспечивает совместимость и возможность проведения транзакций между различными банками и странами.

Снижение нагрузки на банки . Хотя банковская система в принципе способна обрабатывать транзакции самостоятельно, ПС берут на себя операции, чтобы разгрузить банки и позволить им сосредоточиться на идентификации пользователя, проверке остатка на счете, списании и отправке средств.

Обеспечение безопасности . ПС внедряют сложные протоколы и технологии для защиты финансовых операций от мошенничества и несанкционированного доступа. Они гарантируют целостность данных и конфиденциальность информации о платежах.

Обработка и маршрутизация платежей . Когда покупатель совершает оплату картой, ПС мгновенно получает информацию о транзакции, обрабатывает ее и передает данные между эмитентом (банком покупателя) и эквайером (банком продавца) для завершения перевода денег.

Платежная система в работе интернет-эквайринга — посредник между плательщиком (например, покупателем) и получателем средств (например, магазином). Платежные системы (ПС) гарантируют стабильное движение денег и выполняют другие функции:

Есть несколько платежных систем — например, международные гиганты Visa и Mastercard , а также российская национальная платежная система МИР. Каждая из них имеет свои особенности и географию использования. Например, Visa и Mastercard широко распространены по всему миру, а операции внутри России через МИР защищены от внешних политических и экономических факторов, так как обрабатываются Национальной системой платежных карт (НСПК). С 2015 года платежи по всем банковским картам в России, включая Visa и Mastercard, проходят через НСПК.

Основная задача платежной системы — стабильный и безопасный прием платежей от клиента к получателю, защита операций от мошеннических схем.

Так называется набор правил, процедур и оборудования, которые помогают людям переводить деньги или оплачивать покупки без наличных. Она позволяет использовать пластиковые карты, электронные кошельки, банкоматы и специальные устройства для оплаты в магазинах.

Подробно расскажем, что представляют собой эти системы, какова их роль в цепочке транзакций, а затем перейдем к вопросам выбора оптимального решения для приема платежей.

Любой бизнес с онлайн-присутствием (даже если это неосновной канал продаж) может подключить интернет-эквайринг, чтобы упростить клиентам оплату своей продукции, сократить трудозатраты сотрудников и автоматизировать хотя бы часть продаж.

Сфера развлечений — продажа билетов на концерты, в кино, театры, онлайн-игры, подписки на стриминговые сервисы.

Интернет-магазины — любые онлайн-площадки, которые продают товары и используют эквайринг для приема оплат.

Интернет-эквайринг можно использовать практически в любой сфере и нише бизнеса, где клиенту будет удобно оплачивать покупку дистанционно.

В случае успешной оплаты средства списываются с карты покупателя и зачисляются на счет продавца. Магазин получает уведомление об успешной оплате, а покупатель видит подтверждение платежа.

Эмитент подтверждает или отклоняет транзакцию. Ответ передается обратно по той же цепочке: платежная система → банк-эквайер → платежный шлюз → интернет-магазин.

Если потребуется, эмитент также запросит подтверждение операции у покупателя (например, через 3D Secure и СМС).

Система направляет запрос эмитенту, который проверяет карту, достаточно ли на ней средств, активна ли, нет ли признаков мошенничества.

Все данные передаются платежному шлюзу/агрегатору, откуда они в зашифрованном виде отправляются на авторизацию в банк-эквайер.

Покупатель выбирает товар/услугу на сайте, добавляет его в корзину и вводит данные карты на странице оплаты.

Клиенты могут покупать товары и услуги онлайн за секунды, но процесс состоит из нескольких последовательных действий участников:

Банк-эмитент . Выпустил карту покупателя. Он получает запрос от ПС, проверяет наличие средств на счете, активность карты, проводит процедуру фрод-мониторинга (проверка на мошенничество) и при необходимости запрашивает у покупателя подтверждение по технологии 3D Secure (например, через СМС-пароль).

Платежная система (Visa, Mastercard, МИР) . Выступает в качестве связующего звена между всеми участниками процесса. Она маршрутизирует запрос от одного банка к другому и обратно.

Банк-эквайер . Занимается обработкой операций продавца, предоставляет услугу интернет-эквайринга. Получает запрос на авторизацию от шлюза и передает его в ПС. После успешной транзакции зачисляет средства на счет продавца за вычетом своей комиссии.

Платежный шлюз/сервис . Это техническая площадка или посредник, который обеспечивает безопасную передачу данных карты от клиента к эквайеру.

Интернет-магазин (продавец/мерчант) . Предоставляет товары или услуги, а также интегрирует на свой сайт или в приложение модуль, который перенаправляет покупателя на страницу оплаты.

Покупатель (держатель карты) . Вводит данные своей карты (номер, срок действия, имя владельца, код CVV2/CVC2) на специальной платежной форме.

Процесс онлайн-платежа через интернет-эквайринг проходит в считаные секунды и включает в себя несколько участников:

Эта услуга ориентирована на онлайн-бизнес, включая интернет-магазины, сервисы и другие платформы, где расчеты происходят дистанционно. Покупатель может совершить оплату на сайте продавца, в мобильном приложении или по специальной ссылке.

Платежные системы разрешают использовать интернет-эквайринг — это технология, с которой компании могут принимать безналичные платежи от клиентов. Процесс оплаты проходит онлайн через банковские карты или другие электронные средства оплаты, без физического использования POS-терминала.

Сервис предоставляет магазину POS-терминалы для физических магазинов или интернет-эквайринг для онлайн-продаж, а также необходимое программное обеспечение для приема платежей. Как работает весь процесс и как выбрать своего эквайера — дальше в статье.

Критерии выбора сервиса онлайн-оплаты для приема платежей в интернет-магазине

Правильный выбор напрямую влияет на удобство для клиентов, операционные расходы и в итоге на прибыльность бизнеса. Рассмотрим самые важные критерии выбора.

Тарифы и комиссии

Стоимость услуг является одним из решающих факторов при выборе партнера по эквайрингу. Тарифная политика может быть сложной и включать в себя несколько видов комиссий, которые важно тщательно изучить: Комиссия за транзакцию. Это основной вид комиссии, который сервис берет за каждую успешную операцию. Она может быть: фиксированной — определенная сумма за каждую транзакцию вне зависимости от размера;

процентной — процент от суммы операции;

смешанной — фиксированная сумма плюс процент. Важно. Уточните, взимается ли комиссия за отмененные или отклоненные транзакции и за операции возврата (чарджбэки). Абонентская плата. Некоторые провайдеры взимают ежемесячную или ежегодную плату за пользование услугой независимо от объема транзакций. Она может отсутствовать при достижении определенного оборота или выборе конкретного тарифа. Плата за подключение и установку. Единоразовый платеж за активацию услуги или настройку оборудования (для торгового эквайринга). Для интернет-эквайринга это может быть плата за интеграцию платежного шлюза. Плата за дополнительные услуги: Поддержка 3D Secure/ СМС — за использование технологии дополнительной безопасности.

Антифрод-мониторинг — за использование для предотвращения мошенничества.

Выписка по операциям — за предоставление отчетов. Внимательно читайте договор и анализируйте тарифы, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Некоторые провайдеры предлагают более выгодные условия для компаний с большим оборотом. Больше о комиссиях и о том, как экономить, читайте в статье «Комиссия за эквайринг: разбираем платеж и учимся на него влиять».

Поддерживаемые платежные системы, методы оплаты, эквайринг

Чем больше разнообразных способов оплаты вы предлагаете своим клиентам, тем выше вероятность успешной покупки и лояльность. Основные популярные способы оплаты: Банковские карты. Visa, Mastercard (самые распространенные, обязательны для большинства бизнесов) и «Мир». Если бизнес ориентирован на зарубежных клиентов, может пригодиться поддержка UnionPay, JCB, American Express.

СБП и Pay-сервисы . Позволяет принимать платежи через специальные сервисы, по QR-коду или ссылке напрямую со счетов клиентов, минуя карты. Комиссии по СБП значительно ниже, чем по картам.

Онлайн-банкинг . Оплата напрямую через приложения банков.

Купить сейчас, заплатить потом (BNPL) . Рассрочка или отложенные платежи (например, «Долями» или «Подели»). Эти сервисы становятся все более популярными и могут существенно увеличить средний чек и конверсию, особенно для дорогих товаров.

Электронные кошельки. «ЮMoney», WebMoney, региональные или специализированные кошельки. Способы оплаты Подробнее о том, как увеличить конверсию, читайте в нашей статье: «Топ-10 сервисов эквайринга для интернет-магазина: как выбрать лучший сервис и увеличить конверсию платежей».

Скорость и простота подключения

Чем быстрее и проще можно запустить прием платежей, тем раньше компания начнет получать доход. Особенно это важно для растущих стартапов: так получится быстро протестировать гипотезу и понять, что нужно доработать. В таком случае некогда разбираться, как настроить платежные системы для интернет-магазина. И нужно понять, стоит ли вкладывать деньги в проект и развивать его. Скорость и простота складываются из нескольких критериев: Подача заявки и подписание договора . Важно заранее узнать, насколько быстро можно подать заявку на подключение, сколько и какие документы потребуются для регистрации, как можно подать заявление — онлайн в личном кабинете или через электронное подписание документов.

Время рассмотрения . Стоит уточнить, насколько быстро обычно принимается решение о сотрудничестве. Длительные проверки могут затормозить запуск бизнеса или нового проекта.

Сроки активации . Сколько времени пройдет с момента подписания договора до возможности реального приема платежей.

Сложность технической интеграции. Насколько трудоемким будет процесс подключения платежного шлюза или терминала, понадобятся ли глубокие технические знания для подключения. Например, если подключать интернет-эквайринг через Монету и подать заявку утром, то вечером вполне возможно уже принимать платежи от клиентов на счет вашего бизнеса.

Наличие готовых модулей для CMS и удобство API

Этот критерий напрямую влияет на затраты времени и средств на интеграцию системы с сайтом. CMS. Большинство современных интернет-магазинов строится на платформах (CMS — Content Management System) — например, WordPress (с WooCommerce), OpenCart, Tilda, 1C-Битрикс, Shopify, Magento и другие. Если провайдер эквайринга предлагает готовые протестированные модули для этих систем, это значительно упрощает и ускоряет процесс интеграции. Такие модули обычно позволяют установить и настроить прием платежей за считаные минуты или часы без серьезных навыков программирования. Они уже содержат всю необходимую логику для взаимодействия с платежным шлюзом, обработки ответов и обновления статусов заказов. Удобство и документация API. Так можно подключить платежи для более сложных проектов, кастомных сайтов или мобильных приложений, где готовые модули не подходят. Важно, чтобы документация была подробная, понятная и актуальная, с примерами кода на разных языках программирования, описанием входных и выходных параметров. API должно быть интуитивно понятным и логичным. Чем меньше кода требуется для реализации базовых функций, тем лучше. А еще качественное и подробное API должно позволять гибко настраивать платежный процесс под уникальные требования бизнеса, например внешний вид платежной формы, логику перенаправления и обработки ошибок. Способы подключения

Скорость верификации

Скорость верификации относится к процессу проверки данных клиента (держателя карты) во время онлайн-оплаты для интернет-магазина, а также к скорости обработки самой транзакции: Скорость авторизации . Время от нажатия кнопки «Оплатить» до подтверждения или отказа системы. В идеале — 1–3 секунды, чтобы избежать оттока клиентов.

Скорость зачисления средств на счет продавца. Время от оплаты до поступления денег на счет магазина обычно занимает 1–3 рабочих дня. Некоторые провайдеры предлагают более быстрые сроки (на следующий день или мгновенно) за дополнительную комиссию.

Безопасность

Напрямую влияет на доверие клиентов, репутацию бизнеса и защиту от финансовых потерь из-за мошенничества. Что сюда входит: Соответствие стандартам PCI DSS . Это набор требований от платежных систем для обеспечения безопасности данных владельцев карт. Любой поставщик услуг, обрабатывающий, хранящий или передающий данные банковских карт, должен соответствовать этим стандартам.

Технологии шифрования данных . Все данные между клиентом, продавцом и банком должны быть надежно зашифрованы с использованием современных протоколов SSL/TLS, чтобы не допускать перехвата или доступа посторонних к данным клиентов.

Антифрод-системы . Инструменты включают проверку IP-адресов, «черные» и «белые» списки, лимиты по суммам и количеству транзакций, а также анализ поведения покупателя. Антифрод-система снижает риски чарджбэков (оспаривание платежей клиентом) и потерь от мошеннических операций.

Технология 3D Secure . Дополнительный уровень безопасности — подтверждение операции покупателем через СМС или внутри приложения банка. Значительно снижает риск мошенничества и переносит ответственность за оспариваемые операции (по большинству правил) с продавца на банк-эмитент.

Защита от DDoS-атак. Платежный шлюз должен быть защищен от распределенных атак типа «отказ в обслуживании», которые могут привести к недоступности сервиса и потере прибыли.

Функционал для бизнеса

В современной платежной системе эквайринг — это не только прием платежей, но и набор инструментов, которые упрощают управление финансами и автоматизируют бизнес-процессы, например: Холдирование платежей . Функция позволяет временно заблокировать средства на карте покупателя без их списания. Фактическое списание происходит позже, когда товар отгружен или услуга оказана. Снижает риски возвратов и чарджбэков.

Рекуррентные (регулярные) платежи . Автоматическое списание средств раз в определенный период (неделя, месяц) без повторного подтверждения операции. Например, подходит для сервисов по подписке и коммунальных платежей.

Интеграция с онлайн-кассой ( №54-ФЗ ) . Позволяет автоматически выдавать кассовый чек при каждом расчете с клиентом. Обеспечивает соответствие законодательству и упрощает налоговый учет.

Массовые выплаты. Помогает автоматически отправлять множество выплат на разные кошельки. Актуально для маркетплейсов (выплаты продавцам), партнерских программ (выплаты партнерам) и всех компаний, которые работают с самозанятыми. Заранее решите, какие инструменты вам пригодятся прямо сейчас или в будущем и на каких условиях выбранный сервис может их предоставить. Стоит сразу выбрать провайдера с гибким решением, чтобы легко масштабировать бизнес без смены поставщика услуги.

Качество и оперативность техподдержки