Топ-10 сервисов эквайринга для интернет-магазина: как выбрать лучший сервис и увеличить конверсию платежей

Осталось разобраться, какой из множества сервисов выбрать. Чтобы вам было проще определиться, в этой статье мы собрали основные параметры, которые влияют на работу с эквайером. А еще подробно рассказали о 10 наиболее популярных сервисах, среди которых можно выбрать лучший интернет-эквайринг для вашего интернет-магазина, быстро начать работу и настроить прием платежей.

Чтобы принимать деньги от клиентов онлайн, нужно подключить эквайринг для интернет-магазина. От того, насколько подходящего поставщика выберет бизнес, зависит не только финансовая эффективность, но и удобство покупателей, а значит — общая конверсия платежей.

Все больше продавцов уходят с маркетплейсов в «свободное плавание» и открывают свои интернет-магазины из-за высоких комиссий и логистических затрат площадки, желания развиваться и выделиться на фоне конкурентов. Но мало просто привлечь аудиторию на новые страницы, нужно еще интегрировать сервисы, чтобы на сайте можно было принимать платежи.

Есть несколько признаков качественного поставщика эквайринга. Чем больше пунктов из списка есть у эквайера, тем лучше:

Любой бизнес обязан следить за защитой данных клиентов и финансов. Надежный эквайер должен гарантировать высокий уровень безопасности.

Персональный менеджер — обычно нужен для крупных или сложных проектов.

Уровень знаний сотрудников — от самой быстрой поддержки нет пользы, если специалист не разбирается в вопросах и не может помочь. Важно, чтобы квалификации этого отдела платежного сервиса хватало, чтобы решать финансовые и технические вопросы.

Каналы связи — можно ли обратиться в техподдержку по телефону, почте, в соцсетях или мессенджерах.

Если с платежами возникнут проблемы, то критически важно быстро разбираться с обращениями и помогать клиентам. Если платежная система зависает, а поддержка молчит — это потери для бизнеса.

Легкость интеграций — наличие готовых модулей для популярных CMS (WordPress, Tilda, OpenCart, Bitrix и др.), а также подробной и понятной API-документации для разработчиков.

Сроки рассмотрения — от 1 рабочего дня до 2 недель.

На что стоит обратить внимание, чтобы быстро подключиться:

Для бизнеса, особенно на старте, важна оперативность. Чем дольше ему приходится ждать подключения, тем больше будет упущенная прибыль.

Запоминание данных карты. Функция для постоянных клиентов, чтобы они могли оплачивать повторные покупки в один клик без повторного заполнения реквизитов.

Кастомизация платежной страницы. Настройка внешнего вида формы под дизайн или фирменные цвета сайта.

Адаптивность под мобильные устройства. Обязательная функция, так как клиент может оплачивать покупку с телефона.

На что стоит обратить внимание:

Интерфейс платежной страницы или виджета должен быть максимально интуитивным для покупателя. Любые сложности или лишние шаги могут привести к отказу от покупки.

Оплата в рассрочку или частями. Такие инструменты позволяют клиенту разделить стоимость покупки на несколько платежей. Это значительно увеличивает средний чек и делает дорогие товары доступнее.

Электронные кошельки. Если они популярны у вашей аудитории или в конкретном регионе, то обязательно нужно подключить этот способ.

Pay-сервисы. Упрощают процесс оплаты для пользователей смартфонов, среди часто используемых — SberPay, T-Pay, Яндекс Pay.

Система быстрых платежей (СБП). Еще один обязательный инструмент с низкими комиссиями (обычно 0,4–0,7%) и мгновенным зачислением на счет продавца.

Банковские карты. Visa, Mastercard, МИР — это база. Убедитесь, что поддерживаются основные типы карт.

Чем больше способов оплаты вы предлагаете своим клиентам, тем выше вероятность успешного совершения покупки. Разнообразие платежных методов повышает лояльность покупателей и конверсию в продажи.

Комиссии за вывод средств. Уточните, берет ли эквайер плату за перечисление средств с вашего виртуального счета на расчетный или личный счет.

Скрытые комиссии. Важно внимательно изучить договор и найти возможные дополнительные платежи за возвраты, чарджбэки, минимальный объем операций, отчетность или другие дополнительные услуги. В договоре должны быть прописаны абсолютно все суммы, которые поставщик берет в качестве оплаты или комиссии.

Стоимость подключения и ежемесячного обслуживания. Уточните, есть ли плата за активацию услуги или ежемесячные сборы, особенно если оборот не достигает определенного уровня.

Фиксированная плата. Некоторые эквайеры в дополнение к проценту берут небольшую сумму за каждый факт оплаты.

Что еще важно:

Каждый сервис устанавливает свой процент за транзакцию — основная комиссия, которую платежный сервис берет за каждую операцию. Ставки могут различаться в зависимости от оборота, типа карты (дебетовая/кредитная), категории бизнеса и способа оплаты (например, СБП обычно имеет более низкие ставки).

Подробно о механизме приема оплат рассказали в статье « Что такое эквайринг и как его подключить », поэтому здесь на этом останавливаться не будем и перейдем сразу к параметрам.

Собрали несколько параметров, которые стоит проанализировать, чтобы подобрать эквайринг для интернет-магазина.

Топ-10 сервисов эквайринга для интернет-магазинов

Есть десятки тарифов и программ в банках и платежных сервисах, по которым можно подключить онлайн-эквайринг для интернет-магазинов. Собрали 10 надежных и простых в использовании сервисов, которые подойдут предпринимателю в любой нише.

Скорость подключения. От одного рабочего дня. Подключение. Бесплатно. Стоимость ежемесячного обслуживания. 0 рублей. Монета — платформа для электронных платежей с платежным агрегатором PayAnyWay. Подходит для бизнеса любого формата и масштаба. Платформа гибкая — ее можно адаптировать и кастомизировать под задачи бизнеса. Часть доступных к интеграции онлайн-касс Сервис взимает комиссию только за успешно проведенные платежи. Размер вознаграждения зависит от объема операций: чем больше оборот компании, тем ниже комиссия. Доступные методы оплаты: Банковские карты (Visa, Mastercard, «Мир»).

СБП.

Кредитные сервисы («Долями», «Подели», «Сплит», Paylate, рассрочки).

Платежные ссылки.

Электронные кошельки. Кроме того, предприниматель может подключить прием оплат по иностранным картам, если нужно. Возможности: Готовые модули для большинства CMS, SDK для мобильных приложений (iOS, Android).

Настройка рекуррентных платежей (автоплатежи, подписки).

Кастомизация платежного интерфейса.

API для разработчиков с дополнительными функциями: холдирование (отложенная оплата).

Возвраты средств, заморозка (блокировка) оплаты до подтверждения (холдирование).

Массовые выплаты.

Формирование чеков по № 54-ФЗ, интеграция с онлайн-кассами.

Бесплатный возврат ранее принятых переводов. Особенности: Мультифункциональная платформа для управления финансовыми потоками.

Прием платежей сразу с нескольких интернет-магазинов на один счет.

Берет комиссию только за успешные платежи. Тарифы и комиссии. Чем выше оборот, тем ниже комиссия: Банковские карты и Pay-сервисы от 3,4% (до 1 млн ₽/мес), от 2,7% (от 1 млн ₽/мес).

СБП 0% (ЖКХ, госуслуги), 0,4% (медицина, благотворительность, транспорт, телеком), 0,7% (остальные категории).

Оплата в кредит Paylate 1%. Доступность техподдержки. Круглосуточная техподдержка. Безопасность транзакций. Многоуровневая система безопасности, соответствие стандартам PCI DSS, использование HTTPS, многофакторная авторизация, резервное копирование. Оставить заявку на подключение В окне формы оплаты клиент может выбрать, как ему удобно оплатить покупку

Скорость подключения. От 1 рабочего дня. Подключение. Бесплатное. Стоимость ежемесячного обслуживания. Бесплатное при наличии ежемесячного оборота. Комплексное решение для интернет-бизнеса от «Т-Банка» позволяет принимать онлайн-платежи через разные каналы с быстрой интеграцией и дополнительными услугами. Не работает с самозанятыми и физлицами. Доступные методы оплаты: Банковские карты (Visa, Mastercard, «Мир»).

СБП.

Pay-сервисы, например T-Pay, SberPay, Mir Pay.

Рассрочка «Долями». Возможности: Прием платежей на сайте, в мобильном приложении, соцсетях, мессенджерах, по email или через СМС.

Холдирование средств на счете клиента.

Рекуррентные платежи для подписок и абонементов (автоплатежи).

Кастомизация платежной формы.

Виджеты для самописных сайтов.

Единый личный кабинет для управления платежами, аналитикой и финансовой отчетностью.

Формирование чеков по № 54-ФЗ («Чеки от Т-Кассы»).

Документация API для разработчиков. Особенности: Оплату по СБП зачисляет сразу, за банковские карты и другие сервисы — на следующий день.

Принимать деньги от клиентов можно только в рублях.

Берет комиссию за все операции, в том числе за неуспешные платежи.

Комиссия за неуспешную авторизацию — 1 ₽.

Специальное решение для МФО, аптек, инфобизнеса. Тарифы и комиссии. Банковские карты Visa, MasterCard, «Мир»: от 2 до 2,69% (зависит от оборота и категории бизнеса). В зависимости от оборота и специфики бизнеса, по СБП от 0,4 до 0,7%. Тариф формируется индивидуально для каждой компании и ИП. Доступность техподдержки. Круглосуточная поддержка в чате личного кабинета. Безопасность транзакций. Соответствие стандартам безопасности, встроенная антифрод-система. Это только часть модулей, которые можно подключить к сервису

Скорость подключения. В течение 3 рабочих дней полностью онлайн. Подключение. Бесплатно. Стоимость ежемесячного обслуживания. Не указана напрямую, сервис предлагает разные тарифы. Например, онлайн-касса от 1600 ₽/мес. Robokassa предлагает разные интеграции в сервисе — нужно кликнуть на подходящий, чтобы подключить Robokassa — известный сервис для приема оплат от клиентов. Работает с юрлицами, ИП и самозанятыми, все доступные для платформы способы оплаты будут готовы к работе после подписания одного договора. Платформа разработала свой механизм «Мультибанк» (аналогично мультиэквайеру у других поставщиков услуги) — можно подключить сразу несколько расчетных банков для работы, сервис автоматически переключает их в зависимости от способа оплаты на более выгодные. Доступные методы оплаты. 14 способов оплаты, в том числе иностранные и российские карты, Pay-сервисы, оплата частями, рассрочка, кредит, сплит от Яндекса, СБП, электронные кошельки и платежные ссылки. Возможности: Прием платежей на сайте, в соцсетях, мессенджерах, мобильных приложениях.

Кастомизация платежного виджета.

Холдирование средств.

Отправка электронных счетов и чеков (соответствие №54-ФЗ).

Мобильное приложение Robokassa App для управления платежами. Особенности: Подходит для ИП, юридических лиц, самозанятых и благотворительных организаций.

Предлагает сервис бесплатных агентских чеков и сервис выдачи чеков для самозанятых («Робочеки СМЗ»).

Деньги на счет поступают на следующий день. Тарифы и комиссии. Для каждой компании тарифы рассчитываются индивидуально. Некоторые пользователи отмечают, что стоимость тарифа «немного завышена» по сравнению с аналогами. В среднем комиссия по картам и Pay-сервисам от 3,9%, рассрочка от 5,4 до 25,9%. Доступность техподдержки. Квалифицированные сотрудники, оперативно помогают решать вопросы. Безопасность транзакций. Все операции проходят через 3D Secure и соответствуют стандарту PCI DSS. Шифрование данных, блокировка подозрительных операций. Так выглядит личный кабинет предпринимателя на странице заполнения данных о компании

Скорость подключения. От 1 рабочего дня. Подключение. 1900 ₽ Стоимость ежемесячного обслуживания. Отсутствует при наличии оборота от 50 000 ₽/мес, если меньше — обслуживание 900 ₽/мес. CloudPayments предлагает универсальные решения для онлайн-оплаты в различных сферах: общественное питание, e-commerce, финансы, развлечения и онлайн-образование. Обратите внимание: сервис предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Он не работает с самозанятыми или физическими лицами. Доступные методы оплаты: Банковские карты (Visa, Mastercard, American Express, «Мир»).

Pay-сервисы — например, T-Pay, Mir Pay и SberPay.

Прием платежей по ссылке.

СБП.

Мультивалютные расчеты. Возможности: Адаптивный платежный виджет.

Готовые модули для популярных CMS (WordPress, amoCRM, Tilda и др.).

Облачная онлайн-касса и фискализация чеков через собственное решение CloudKassir и Cloud-чеки.

Рекуррентные платежи (подписки, автоплатежи).

Сохранение карт для повторных оплат.

Сбор и анализ данных о платежах.

Массовые выплаты.

Холдирование средств. Особенности: Работает с российскими и иностранными клиентами.

Обращаться в техподдержку можно только по электронной почте.

Действует партнерская программа. Тарифы и комиссии. Доступны только банковские карты и Pay-сервисы. Ставка индивидуальная, в среднем от 1 до 3,9% — полностью зависит от сферы деятельности предприятия и его оборотов. Доступность техподдержки. Круглосуточная. Безопасность транзакций. Работает по международному стандарту безопасности платежных систем PCI DSS и шифрует данные.

Скорость подключения. За 1 рабочий день. Подключение. Бесплатно. Стоимость ежемесячного обслуживания. Нет. Аренда онлайн-кассы от 1800 ₽/мес. Компания PayOnline входит в состав международной группы Net Element, пользуется своими технологическими решениями и разработками. На сайте мало информации о работе компании — в большинстве случаев всплывает форма обратной связи. Благодаря специализированным инструментам больше подходит для некоторых отраслей бизнеса — сервисов бронирования и туристических компаний. Кроме того, через сервис можно зарегистрировать ООО или ИП без визита в налоговую — обычно такая услуга есть только у банков. Доступные методы оплаты. Платежи по картам, в мобильных приложениях, интегрируется с чат-ботами. Возможности: Работа в полном соответствии с № 54-ФЗ.

Прием платежей по территории России, Азии, Европы и Америки в 50 валютах.

Настраиваемые автоплатежи.

Холдирование платежей.

Интеграцию платежных модулей для CMS и API.

Запоминание данных карт.

Адаптивная платежная форма.

Оплата напрямую в GDS с передачей данных бронирования клиента. Особенности: Официальный сервис-провайдер Visa, Mastercard и «Мир».

Поступление средств на следующий день.

Собственный конструктор чат-ботов.

Контроль поступлений и история операций в личном кабинете. Тарифы и комиссии. 0,3% за любую транзакцию. Доступность техподдержки. Круглосуточный кол-центр, доступен по телефону и email. Безопасность транзакций. Индивидуальная настройка платежного сервиса с 140 настраиваемыми фильтрами безопасности, уровень рисков — менее 0,02%.

Скорость подключения. До 3 рабочих дней. Подключение. Бесплатно. Стоимость ежемесячного обслуживания. Нет, клиент оплачивает только тариф. Платформа Platron работает на собственном ПО — не зависит от поставщиков услуг и вендоров. Есть личный кабинет со статистикой платежей и инструментами для управления транзакциями. Доступные методы оплаты. Более 20 платежных методов — банковские карты (VISA, Mastercard, American Express, «Мир»), электронные и мобильные платежные системы, СБП, а также оплату по QR-коду. Возможности: Интеграция в интернет-магазины через свой модуль Platron.

Готовые модули для популярных CMS.

Поддерживает возврат денег за покупку.

Реккурентные платежи.

Фрод-мониторинг для защиты от мошенничества.

Передает данные на облачные кассы в соответствии с № 54-ФЗ.

Индивидуальный дизайн страницы оплаты.

Привязка карт для повторных оплат.

Холдирование.

Массовые выплаты.

Подключение через CMS-модуль. Особенности: Интегрирован с решениями для онлайн-туризма, например Travelport и Amadeus.

Высокая конверсия успешных платежей — 98–98%.

Прием международных платежей.

Обслуживание юрлиц-нерезидентов в удобной для них валюте.

Мультиэквайринг для подключения сразу нескольких банков. Тарифы и комиссии. За каждую операцию до 1 млн ₽/мес — от 3,1%, свыше — от 2,3%, устанавливают индивидуально для каждой организации, Яндекс Деньги — 6%. Доступность техподдержки. Круглосуточно, по телефону и электронной почте. Безопасность транзакций. Шифрует информацию по протоколу TLS. Данные сохраняются только на специализированном сервере платежной системы, и интернет-магазин не имеет к ним доступа.

Скорость подключения. До 5 рабочих дней. Подключение. Бесплатно. Стоимость ежемесячного обслуживания. Рассчитывается индивидуально. Варианты оформления платежной формы Основное направление деятельности платформы A3 — подключение организаций ЖКУ к приему платежей от населения без интеграций. Компания разрабатывает и развивает инновационные продукты, которые помогают взаимодействовать участникам бизнес-процессов. Задача продуктов компании — повышать собираемость платежей, лояльность клиентов и конвертацию в платеж. Предлагает оплату разных услуг — ЖКХ, мобильная связь, образовательные услуги, налоги и задолженность, штрафы ГИБДД. Доступные методы оплаты. Банковские карты, Pay-сервисы, СБП. Возможности: Конструктор для оплаты услуг с настраиваемой формой для сайта или приложения.

Подключение платежей через банки без интеграции.

Готовое платежное решение для сайта поставщика услуг.

Кастомизированный платежный виджет на любой сайт.

История платежей по лицевому счету, способам оплаты, статусам.

Хранение данных карт клиентов.

Уведомления о новых платежках в банковских приложениях. Особенности: Персональный менеджер и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Подключение ко всем топ-банкам по одному договору.

Сбор платежей от всех банков в одном платежном поручении без необходимости обработки входящих.

Плательщик получает уведомление о выставленном счете и своевременно оплачивает. Тарифы и комиссии. При оплате банковской картой от 1,5% за оплату, от 0,5% за оплату коммунальных услуг картой или 0% за переводы по СБП. Доступность техподдержки. Любая поддержка по телефону. Безопасность транзакций. Не раскрывается подробно. Сервис предлагает сбор, обработку и рассылку информации по операциям, прием и проверку целостности электронных платежных документов — это говорит о высоком уровне безопасности эквайринга для интернет-магазина.

Скорость подключения. До 7 рабочих дней. Подключение. Бесплатно. Стоимость ежемесячного обслуживания. Нет. Ckassa — это сервис для приема платежей как в интернете, так и офлайн. Работает с юрлицами любого размера, ИП и самозанятыми. Сервис предлагает быстрые инструменты для интернет-торговли и приема платежей. Например, через Ckassa любой пользователь может оплатить кредит или услуги. Доступные методы оплаты. Платформа предлагает клиентам оплачивать покупки через платежную форму для сайта, платежную ссылку (для мессенджеров, социальных сетей, email), QR-код для оплаты, платежный телеграм-бот и POS-терминал на базе Android-смартфона с NFC. Возможности: API для легкой интеграции и выплаты через СБП.

Готовые модули для подключения к CMS.

Кастомизированный дизайн платежной формы.

Учет продаж, возвратов и аналитика работы бизнеса.

Интеграции с маркетплейсами через API и CRM.

Работа с несколькими торговыми точками в одном кабинете.

Продажа цифровых товаров и подписок.

Кастомизированные настройки — например, можно добавить автоматическую отправку документов. Особенности: Компания аккредитована как официальный банковский платежный агент и внесена в реестр.

Возможна работа с разными пользователями — юрлицами, ИП и самозанятыми. Тарифы и комиссии. От 2,4% за оплату банковской картой, от 0,4% при переводах по СБП. Доступность техподдержки. Связаться со специалистами можно по почте и телефонам. Безопасность транзакций. Прямой информации нет, но регистрация в Росфинмониторинге и Роскомнадзоре указывает на соблюдение основных требований к обработке персональных данных.

Скорость подключения. От 1 рабочего дня. Подключение. Бесплатно. Стоимость ежемесячного обслуживания. Не указана напрямую, но возможна. Платформа «Твои платежи» фокусируется на подключении разных способов оплаты для интернет-магазинов, страховых компаний и кредитных брокеров. Работает по всему миру. Обратите внимание: сервис работает только с юрлицами и предпринимателями. Доступные методы оплаты. Поддерживает оплату банковскими картами, QR-кодами, электронными кошельками и оплату по ссылке. Возможности: Персональное сопровождение бизнеса.

Выплаты физическим лицам.

Реккурентные платежи (подписки).

Холдирование.

Сплит + СБП.

Готовые модули к популярным CMS.

Подробная документация API для самописных и сложных сайтов.

Настраиваемые отчеты и управление платежами.

Выплаты физическим лицам. Особенности: Для новых клиентов предлагается тестирование сервиса в «песочнице» — формате, где данные не сохраняются, но сервис полностью функционален.

Поддерживает мультиэквайринг — переключение платежа на доступный банк. Тарифы и комиссии. Индивидуальный расчет в зависимости от типа компании и оборота, в среднем от 1–3%. Доступность техподдержки. Персональный менеджер для бизнес-поддержки, поддержка доступна 24/7 по электронной почте и номерам телефонов. Безопасность транзакций. Самообучающаяся система антифрода. Работает по международному стандарту безопасности PCI DSS.