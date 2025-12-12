Что такое QR-код для оплаты по реквизитам

QR-код для оплаты по реквизитам — это специальный квадратный код, в котором зашифрованы полные платежные данные организации или предпринимателя. По сути, это мгновенная ссылка на готовое платежное поручение для ваших клиентов.

Обычно оплата по реквизитам (банковский перевод) может потребовать от клиента ввода множества данных вручную, например:

20-значный расчетный счет;

БИК банка;

ИНН получателя;

назначение платежа и т. д.

Ошибка в одной цифре может привести к тому, что деньги зависнут в банке или уйдут не туда.

QR решает эту проблему — с его помощью клиенту не нужно вводить все данные и бояться ошибиться. Достаточно отсканировать код, чтобы оплатить покупку.

Что «зашито» внутри такого QR-кода:

Данные получателя — название организации или ИП, ИНН, КПП.

Банковские реквизиты — БИК банка, корреспондентский счет, расчетный счет.

Детали платежа — назначение (например, «Оплата по договору №123») и сумма (может быть фиксированной или пустой, чтобы клиент вписал ее сам).

Для клиента процесс выглядит максимально просто: он открывает свое банковское приложение, наводит камеру на код и попадает на экран уже заполненного платежа. Ему остается только проверить или вписать сумму и нажать кнопку «Оплатить».

Подробно о том, что такое QR и как он работает, рассказали в статьях «QR-эквайринг: что это и какую выгоду он дает бизнесу» и «Как сделать QR-код для безопасной оплаты по СБП: пошаговая инструкция и советы».