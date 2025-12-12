Традиционный банковский перевод с его риском ошибок все меньше нравится пользователям во всем мире. Все чаще люди и компании предпочитают использовать QR-коды для оплаты: это выгодно для бизнеса и комфортно для пользователей. Технология позволяет минимизировать количество ошибок и заметно повысить лояльность клиентов.
Из этой статьи вы узнаете о QR-кодах: от его понятия до пошагового руководства по его генерации. Мы подробно разберем, как эффективно применять его в различных бизнес-моделях и как сделать код для оплаты, рассмотрим параметры безопасности и изучим, что может ждать технологию в будущем.
Что такое QR-код для оплаты по реквизитам
QR-код для оплаты по реквизитам — это специальный квадратный код, в котором зашифрованы полные платежные данные организации или предпринимателя. По сути, это мгновенная ссылка на готовое платежное поручение для ваших клиентов.
Обычно оплата по реквизитам (банковский перевод) может потребовать от клиента ввода множества данных вручную, например:
20-значный расчетный счет;
БИК банка;
ИНН получателя;
назначение платежа и т. д.
Ошибка в одной цифре может привести к тому, что деньги зависнут в банке или уйдут не туда.
QR решает эту проблему — с его помощью клиенту не нужно вводить все данные и бояться ошибиться. Достаточно отсканировать код, чтобы оплатить покупку.
Что «зашито» внутри такого QR-кода:
Данные получателя — название организации или ИП, ИНН, КПП.
Банковские реквизиты — БИК банка, корреспондентский счет, расчетный счет.
Детали платежа — назначение (например, «Оплата по договору №123») и сумма (может быть фиксированной или пустой, чтобы клиент вписал ее сам).
Для клиента процесс выглядит максимально просто: он открывает свое банковское приложение, наводит камеру на код и попадает на экран уже заполненного платежа. Ему остается только проверить или вписать сумму и нажать кнопку «Оплатить».
Подробно о том, что такое QR и как он работает, рассказали в статьях «QR-эквайринг: что это и какую выгоду он дает бизнесу» и «Как сделать QR-код для безопасной оплаты по СБП: пошаговая инструкция и советы».
Зачем бизнесу подключать QR-оплату
Бизнесу важно предлагать разные удобные и быстрые способы оплаты, QR-код — современный и безопасный способ расчетов. Так можно оптимизировать процессы и сократить издержки бизнеса.
Разберем подробнее преимущества использования этого способа для оплаты:
Ускорение и упрощение приема платежей. Клиенту не нужно вручную вводить длинные банковские реквизиты. Все данные уже зашифрованы в QR, что исключает опечатки и связанные с ними задержки, возвраты или ошибочные переводы. Процесс сканирования и подтверждения платежа занимает секунды, что особенно важно для сфер с высокой проходимостью или при больших объемах транзакций.
Снижение операционных расходов. За платежи через Систему быстрых платежей (СБП) владелец бизнеса платит меньшую комиссию, чем за стандартную оплату картой.
Повышение удобства для клиентов. Для оплаты не нужны ни реквизиты, ни физическая банковская карта. Достаточно смартфона.
Гибкость применения. Можно разместить где угодно: на кассе, в счете, на сайте, в рекламных материалах, на визитке, в электронном письме или даже на экране монитора. Это делает его универсальным инструментом для различных сценариев продаж и сбора средств.
Как сделать QR-код для оплаты по реквизитам
Генерация QR-кода для оплаты по реквизитам — это несложный процесс, но он требует точности указания платежных данных и реквизитов компании при генерации. Существует несколько основных способов создания такого кода, каждый из которых подходит для разных потребностей бизнеса.
Через платежный сервис
Это один из самых удобных и безопасных способов, особенно если вы уже используете платежную систему для других видов расчетов. Платежные сервисы, например PayAnyWay или другие, предлагают интуитивно понятные инструменты для генерации счетов с QR-кодом по вашим банковским реквизитам.
В чем плюсы:
Автоматизация. Многие сервисы позволяют интегрировать генерацию QR в ваш рабочий процесс, например для выставления счетов.
Гибкость. Возможность создавать как статичные (с постоянными реквизитами), так и динамические QR (с заранее заданной суммой и/или назначением платежа для каждой конкретной транзакции).
Безопасность. Сервисы гарантируют высокий уровень защиты данных и соответствие стандартам.
Дополнительный функционал. Можно изучать аналитику платежей, отслеживать статусы и фиксировать поступления.
Ранее мы уже разбирали, как работает СБП и на какие сервисы оплаты по СБП стоит обращать внимание.
Через сервисы онлайн-банкинга для бизнеса
Многие банки предлагают своим корпоративным клиентам функцию создания QR-кодов для оплаты по реквизитам прямо в личном кабинете или мобильном приложении.
Основной плюс этого способа — в готовой интеграции с расчетным счетом: код уже привязан к счету в этом банке. Для активных пользователей онлайн-банкинга это может показаться привычным способом.
У способа есть заметный недостаток: функционал может оказаться сильно ограниченным по сравнению со специализированными платежными сервисами (например, нет динамических QR для массовых расчетов).
С помощью сторонних онлайн-генераторов
Есть бесплатные и платные онлайн-сервисы, которые позволяют сгенерировать QR. Но важно крайне осторожно подходить к выбору подобного сервиса: часто нет гарантий в его безопасности, надежности и неуязвимости. Генератор может оказаться мошенническим сервисом, который будет красть данные клиентов.
Если вы склоняетесь к этому варианту, то учитывайте три рекомендации:
Безопасность. Используйте только проверенные и надежные генераторы. Убедитесь, что они не сохраняют и не передают ваши конфиденциальные банковские данные.
Стандарт. Удостоверьтесь, что генератор поддерживает стандарты для QR. Иначе клиенты не смогут оплачивать покупки через банковские приложения.
Ручной ввод. Вводить все реквизиты для генерации нужно вручную — это значительно повышает риск ошибок.
После генерации обязательно протестируйте полученный QR-код. Отсканируйте его с помощью нескольких банковских приложений, чтобы убедиться в правильности заполнения всех полей.
Применение в разных бизнес-моделях
Этот способ подходит практически для любой сферы бизнеса. Рассмотрим несколько типов компаний, которые могут интегрировать этот инструмент в свои операции.
О том, как подключить этот и другие методы оплаты, рассказываем в статье «Как подключить оплату на сайте: пошаговое руководство для бизнеса».
Розничная торговля и офлайн-точки
В магазинах, кафе, ресторанах, салонах красоты и других подобных точках можно использовать код для приема оплат.
Где можно задействовать счет с QR-кодом:
На кассе — размещение QR на видном месте у кассовой зоны упрощает для клиента процесс оплаты покупки.
Оплата по счету — код можно печатать прямо на чеке или предчеке, чтобы гости могли оплатить заказ без терминала и карты, своим телефоном.
Самообслуживание — для вендинговых аппаратов, автомоек и заправок это удобная альтернатива обычным терминалам.
Чаевые — можно печатать отдельный код для чаевых мастерам и официантам, так клиентам будет проще благодарить их за услуги.
Онлайн-сервисы и электронная коммерция
В любом онлайн-магазине, сервисе или на платформе на странице оплаты можно сформировать QR-код для оплаты и разместить его наравне с другими способами. Если клиенты будут пользоваться этим способом, то для бизнеса сокращаются операционные издержки.
Кроме того, можно добавить код в электронные счета, которые отправляются клиентам по почте. Это ускорит и упростит оплату, а еще снизит вероятность ошибок при ручном вводе.
Если интегрировать такие сервисы, как PayAnyWay, то можно подключить оплату через СБП и Pay-методы, а также в несколько раз упростить работу с транзакциями. Пользователи будут сами сканировать коды и оплачивать ваши продукты, а сотрудники смогут сконцентрироваться на других, более важных задачах.
Совет. Если ваш сервис работает по предоплате, QR может упростить пополнение личного счета пользователя. Дополнительно можно подключить рекуррентные платежи, чтобы нужная сумма автоматически списывалась раз в указанный период. Подробнее об этом рассказали в статье «Что такое рекуррентные платежи и как они помогают бизнесу автоматизировать оплату».
Фрилансеры и малый бизнес (услуги, репетиторы, ремесленники)
Самозанятые и ИП могут генерировать и отправлять QR своим клиентам для оплаты услуг и работ. Делиться можно как удобно: по почте, в мессенджерах, на визитках или в распечатанном виде рядом с рабочим местом.
При желании можно размещать код в портфолио или на личном сайте фрилансера — так покупателю будет проще оплатить консультацию, заказ или внести предоплату. Например, это удобно для любых репетиторов и онлайн-специалистов.
B2B-сектор и крупные сделки
В сделках между компаниями QR заметно упрощают документооборот и взаиморасчеты. Их можно разместить в договоре, акте выполненных работ или другом документе, который сообщает о выполненном объеме. Особенно это касается частых небольших транзакций за разовые или регулярные услуги.
Кроме того, изображение можно вставить в договор при оплате обучения и семинаров сотрудников или отдельных физических лиц. Например, если сотрудник должен пройти курсы маркетинга, компания сможет быстро оплатить обучение и не ошибется в реквизитах.
Некоммерческие организации и благотворительность
Фонды и НКО часто размещают на страницах своих сайтов и в каналах коды для быстрой отправки пожертвований. Так желающим помочь намного проще переводить деньги без риска ошибиться и отправить их не туда.
Кроме того, коды можно размещать на любой печатной продукции: визитках, буклетах, баннерах, раздаточных материалах, плакатах и объявлениях, а затем распространять в любых местах скопления людей.
Коммунальные услуги и регулярные платежи
Управляющие компании уже интегрируют QR в свои квитанции — это значительно упрощает для клиентов оплату ЖКУ. Им не нужно искать и вводить свои данные, период, адрес и номера счетчиков: все уже зашифровано в квитанции.
Кроме того, QR-коды упрощают возврат долга и увеличивают количество погашенных задолженностей. Их можно добавлять в письма и квитанции, чтобы пользователь мог быстрее внести просроченный платеж.
Риски использования QR-кодов для оплаты
Рассказываем, как защитить бизнес и клиентов от наиболее популярных потенциальных рисков и угроз.
Подмена QR
Злоумышленники могут разместить поверх вашего официального QR свой, вредоносный. Клиент ничего не подозревает и сканирует поддельное изображение, а деньги уходят на счет мошенников. Часто встречается на бумажных носителях (плакаты, объявления, квитанции), где легко наклеить стикер с поддельным изображением.
Кроме того, некоторые мошеннические изображения ведут на страницу, которая имитирует вход в банк или платежный сервис. Их используют для кражи данных и средств со счетов клиентов.
Некорректная генерация
Если QR был сгенерирован с ошибками в реквизитах (например, при ручном вводе через непроверенный сервис), деньги могут уйти на чужой счет, зависнуть в банке или платеж просто не дойдет. Это может привести к проблемам с учетом финансов и возвратов.
Меры безопасности для бизнеса и рекомендации для клиентов
Мы собрали несколько советов, которые помогут вам уберечь бизнес от репутационных и финансовых потерь, а клиентов — от кражи средств и данных:
Используйте проверенные генераторы. Лучше создавать коды через официальные платежные сервисы, как PayAnyWay, или онлайн-банкинг. Если планируете использовать бесплатный генератор — тщательно его проверьте и изучите всю доступную информацию о нем.
Регулярно проверяйте размещенные QR. Особенно в публичных местах (кассы, стенды, рекламные материалы). Периодически сканируйте свои коды, чтобы убедиться, что они не были подменены мошенниками. Размещайте их так, чтобы их было сложно подменить (например, под ламинатом или в витринах).
Четко информируйте клиентов. Всегда указывайте, что это и для чего предназначено. Напоминайте покупателям, чтобы они проверяли данные получателя (название вашей компании/ИП, ИНН) и сумму платежа перед подтверждением.
Защитите свои аккаунты. Используйте двухфакторную аутентификацию для входа в личные кабинеты платежных сервисов и банков, где генерируются QR. Регулярно меняйте пароли и обучайте персонал основам кибербезопасности.
Внедряйте системы мониторинга. Отслеживайте поступления платежей и оперативно реагируйте на любые аномалии или сообщения от клиентов об ошибочных переводах.
Рекомендуем напоминать клиентам, что лучше не сканировать код сторонними приложениями или универсальными сканерами: они могут перенаправить пользователя на вредоносный сайт.
Будущее QR-платежей в России
Постепенно СБП становится основным инструментом межбанковских денежных переводов для россиян, активно растет ее использование для оплаты товаров и услуг. С момента запуска по июль 2024 года таким образом потребители оплатили 17 млрд покупок на 78,2 трлн ₽.
СБП активно продвигается банками и регулятором, поэтому число пользователей и транзакций стабильно растет. Кроме того, ее популярность растет благодаря двум факторам:
Низкие комиссии — оплата через СБП часто имеет значительно более низкие комиссии (0,4–0,7%) по сравнению с традиционным эквайрингом, что делает ее экономически выгодной альтернативой.
Мгновенные переводы — средства поступают на счет продавца в режиме 24/7/365, что улучшает оборачиваемость капитала.
Ожидается, что СБП будет и дальше стимулировать повсеместное внедрение способа оплаты, становясь стандартом для быстрых и выгодных расчетов.
Так как в будущем росте СБП можно не сомневаться, то каждому бизнесу с онлайн-продажами стоит подключить такой способ оплаты на свой сайт или в мессенджер. Среди сервисов эквайринга, которые позволяют быстро подключить СБП, стоит отметить PayAnyWay. Подключение к этой платформе не занимает много времени, а клиенты смогут оплачивать покупки в несколько кликов.
Что еще предполагается в будущем:
Расширение сфер применения. QR-платежи продолжат осваивать новые ниши и укрепляться в уже существующих. Например, их станут активно использовать при взаиморасчетах между юрлицами и ИП, добавлять во все государственные квитанции, для оплаты проезда в общественном транспорте.
Технологическое усовершенствование. Возможно, в скором будущем коды будут интегрировать с программами лояльности, чтобы не только принимать оплату, но и автоматически применять скидки, начислять бонусы или идентифицировать клиента в системе лояльности.
Повышение безопасности и ускорение процесса. Если упрощение процесса оплаты в мобильных приложениях будет продолжаться, то коды начнут внедрять с использованием биометрии для подтверждения платежа.
QR будут становиться все более доступными, удобными и функциональными. Постепенно они могут перерасти в основной инструмент для финансового взаимодействия между компаниями и физическими лицами.
Что нужно запомнить
QR-код для оплаты по реквизитам — это быстрый перевод. Он шифрует банковские данные, позволяет клиенту оплатить услугу, товар или работу через банковское приложение, но без ввода реквизитов.
Основная выгода для бизнеса — снижение операционных расходов (особенно через СБП), уменьшение ошибок при платежах, ускорение расчетов и повышение клиентской лояльности.
Генерируйте код через платежный сервис или онлайн-банкинг — это защитит бизнес и клиентов от потери денег, репутации и данных.
Универсальность применения. Коды легко интегрируются в разные бизнес-модели и подходят для розницы, онлайн-торговли, фрилансеров, B2B, благотворительности, коммунальных услуг и других сфер.
Безопасность превыше всего. Основной риск — QR-фишинг (подмена мошенниками). Регулярно проверяйте коды, используйте надежные генераторы и всегда призывайте клиентов сверять реквизиты перед оплатой.
