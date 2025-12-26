При классическом эквайринге комиссия за прием платежей по картам может достигать около 3%, а зачисление средств происходит лишь на следующий день. Для ретейла и электронной коммерции это значительная статья расходов и задержка в обороте средств.

Однако есть решение, которое позволяет снизить комиссию в 3–5 раз и получать деньги на счет практически мгновенно, — эквайринг по СБП.

В этом материале мы расскажем: