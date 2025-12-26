При классическом эквайринге комиссия за прием платежей по картам может достигать около 3%, а зачисление средств происходит лишь на следующий день. Для ретейла и электронной коммерции это значительная статья расходов и задержка в обороте средств.
Однако есть решение, которое позволяет снизить комиссию в 3–5 раз и получать деньги на счет практически мгновенно, — эквайринг по СБП.
В этом материале мы расскажем:
как работает СБП: от сканирования QR-кода до зачисления средств продавцу за несколько секунд;
как получить главную выгоду: снизить комиссию до 0,4–0,7% и снизить риск кассовых разрывов;
как правильно внедрить эквайринг по СБП: разберем три сценария подключения и узнаем, как мотивировать покупателей отказаться от карты в пользу QR-кода.
Как происходит оплата товаров и услуг через СБП
Система быстрых платежей (СБП) — это сервис Банка России, который позволяет физическим лицам моментально переводить денежные средства друг другу, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода, платежных ссылок или NFC-табличек.
Главное отличие СБП от карточного эквайринга онлайн — средства переводятся напрямую со счета покупателя на счет продавца без участия международных платежных систем, что обеспечивает высокую скорость и низкую комиссию.
Участники процесса
В процессе оплаты товаров и услуг через СБП задействовано четыре ключевых стороны:
Покупатель. Физическое лицо, которое хочет купить товар или услугу. Для оплаты ему необходимо иметь счет в любом банке, подключенном к СБП.
Продавец. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое принимает оплату. Для этого продавец должен быть подключен к сервису СБП через свой банк или платежного агрегатора.
Эмитент. Банк покупателя, который списывает деньги со счета по команде от системы НСПК.
Оператор СБП (НСПК). Это центральная инфраструктура, которая обрабатывает все запросы, маршрутизирует платежи между банками и гарантирует их мгновенное исполнение.
Механизм оплаты товаров
Процесс оплаты через Систему быстрых платежей проходит мгновенно благодаря тому, что в цепочке не участвуют международные платежные системы. Оплата проходит через прямую связь между банками и центральным клиринговым центром. Весь процесс проходит в четыре последовательных этапа:
Создание QR-кода. Покупатель на сайте или у кассы выбирает «Оплата через СБП». Платежный сервис, например PayAnyWay или другой, формирует запрос, направляет его в НСПК, получает от него ответ и генерирует QR-код.
Сканирование и выбор банка. Клиент считывает QR-код камерой своего смартфона. Телефон распознает изображение как команду на оплату и предлагает покупателю выбрать мобильное приложение банка, в котором у него открыт счет. Приложение открывается уже со всеми подставленными данными: названием продавца, ИНН, а также точной суммой.
Подтверждение и перевод. Клиент проверяет данные и нажимает «Оплатить» в приложении. Банк покупателя списывает средства и отправляет подтверждение списания в НСПК (оператор СБП). НСПК моментально маршрутизирует эту информацию в банк продавца. Платежный агрегатор получает подтверждение и инициирует зачисление средств на счет продавца.
Зачисление и отправка чека. Платежный сервис получает финальное подтверждение об успешной операции. Сервис при подключенной онлайн-кассе продавца автоматически передает данные о платеже в кассу продавца, которая формирует и отправляет чек в ОФД и покупателю. Покупатель получает банковское уведомление о списании, а продавец — уведомление об успешной продаже, обычно в CRM или личном кабинете.
Обо всех нюансах создания и использования QR-кода мы рассказали в статье «Как сделать QR-код для безопасной оплаты по СБП: пошаговая инструкция и советы».
Методы оплаты
Составили сравнительную таблицу основных методов для оплаты по критериям, которые актуальны для бизнеса.
Критерий
Банковские карты
СБП
Pay-способы
Комиссия
Высокая (1,8–3,0%)
Низкая (0,4–0,7%)
Средняя (1,5–3,5%)
Скорость зачисления
Стандартная, на следующий рабочий день
Мгновенная
Стандартная, на следующий рабочий день
Конверсия
Высокая: привычный способ оплаты
Высокая: растет популярность
Средняя, для лояльной аудитории
Технические требования
Подключение к эквайеру, соответствие PCI DSS
Подключение к сервису СБП, генерация QR
Интеграция с каждым кошельком или единый шлюз
Защита от фрода
Требует надежного антифрод-мониторинга
Низкий уровень фрода
Требует надежного антифрод-мониторинга
Роль для бизнеса
Обеспечивает доверие, покрывает 90% аудитории и является фундаментом любого e-commerce
Максимальная экономия на комиссии и самый быстрый оборот средств
Повышает UX-удобство и дает возможность оплатить тем клиентам, кто не хочет вводить данные карты
В статье «Интернет-эквайринг и СБП для юрлиц: что учесть и как настроить» разобрали, как подключить оплату, каким он должен быть и какие возможности дает в сочетании с интернет-эквайрингом СБП.
Комментарий команды PayAnyWay от Монеты:
Согласно аналитике платежей внутри нашего сервиса, более 70% клиентов предпочитают расплачиваться через СБП при покупках в интернете. Основная выгода для покупателей — скорость и простота расчетов.
7 преимуществ эквайринга СБП для бизнеса
СБП благодаря низкой комиссии можно считать одним из самых эффективных финансовых инструментов для снижения операционных расходов и ускорения денежного оборота вашей компании. Если комиссия за классический эквайринг доходит до 3% от прибыли, то СБП дает возможность сохранить эти деньги в бизнесе и одновременно повышает лояльность клиентов.
Разберем семь главных преимуществ оплаты через СБП-эквайринг для ИП и ООО:
Низкие комиссии. У СБП комиссия 0,4 или 0,7% в зависимости от вида деятельности, это установлено ЦБ РФ. Благодаря этому методу компании могут снизить расходы на эквайринг в 3–5 раз по сравнению с платежами банковскими картами.
Моментальное зачисление средств. Средства, как правило, зачисляются в режиме реального времени. Это помогает устранить кассовые разрывы, использовать деньги для закупки товара, оплаты срочных услуг или пополнения оборотных средств.
Повышение конверсии за счет простоты оплаты. Оплата происходит в один клик: покупатель сканирует QR-код и подтверждает платеж в приложении своего банка. Нет необходимости вводить 16-значный номер карты, срок действия и CVC-код. Такой подход упрощает и ускоряет процесс покупки.
Безопасность. Платежи идут напрямую между банковскими счетами, без передачи карточных данных. При использовании СБП высокий уровень защиты, низкий риск мошенничества, а еще продавцу не нужно хранить данные карты.
Быстрое и простое подключение. Интеграция в интернет-магазин может занимать от нескольких часов, а для офлайн-точки достаточно распечатать QR-код или использовать существующую онлайн-кассу.
Поддержка B2B-переводов. Эквайринг СБП поддерживает переводы для бизнеса — между юридическими лицами и ИП. Так бизнес может упростить и сделать дешевле расчеты с корпоративными клиентами и поставщиками. Платеж проходит мгновенно, в отличие от стандартных банковских переводов.
Оплата по биометрии (в перспективе). Один из запланированных способов оплаты через СБП. Планируется, что клиенты смогут оплачивать товары и услуги с помощью биометрических данных: улыбки, всего лица или отпечатка пальца.
Комментарий команды PayAnyWay от Монеты:
Мы внедрили СБП в одном из онлайн-сервисов, а затем предложили клиенту поставить его на первое место в списке методов оплаты. За 3 месяца доля оплат по QR-коду в общих платежах выросла до 40%. Самое главное — после внедрения СБП мы заметили, что процент успешных оплат вырос в 2 раза, потому что клиентам больше не нужно было переключаться между приложениями и вводить данные карты.
Ограничения в Системе быстрых платежей
Система быстрых платежей — это удобный способ перевода денег между людьми и компаниями. Но как и у любой системы, у СБП есть свои недостатки, о которых важно знать, если вы планируете использовать ее в своем бизнесе. Разберем, в чем минусы системы и чем отличается эквайринг от СБП.
Ограничения по лимитам на сумму платежа
Это самое значимое ограничение для бизнеса, который продает дорогие товары или услуги.
Банк России установил максимальный лимит для одной операции через СБП. Сейчас это 30 миллионов рублей для переводов между разными счетами одного физлица и 1 миллион рублей при оплате товаров или переводов другим людям.
Риск. Если ваш средний чек превышает этот лимит, например при продаже автомобилей, дорогой недвижимости, крупных партий оборудования, вы не сможете принять оплату через СБП.
Из-за этого СБП нельзя назвать универсальным решением для всех транзакций, а продавцам дорогих товаров и услуг нужно принимать оплату также картами или другими способами.
Комментарий команды PayAnyWay от Монеты:
СБП — хороший инструмент для оптимизации расходов и скорости оборота, но его лучше использовать в комбинации с другими методами, например приемом банковских карт и электронных кошельков. Это позволяет минимизировать риск потери клиентов из-за лимитов, отсутствия кэшбэка или по другим причинам.
Отсутствие программ лояльности
Банк получает минимальную комиссию за такие операции, поэтому обычно не начисляет кэшбэк, мили или другие бонусы. Если клиент активно пользуется программами лояльности, то не видит своей выгоды в выборе оплаты по QR-коду и будет целенаправленно выбирать оплату банковской картой, даже если СБП — более быстрый и удобный способ.
Если бизнес работает в конкурентных B2C-сегментах, где покупатели мотивированы бонусами, он должен предлагать оба варианта оплаты, чтобы не потерять клиента.
Ограничения для иностранных карт и операций
Систему быстрых платежей создали для расчетов внутри России и между счетами российских банков — участников, она не поддерживает прием платежей с карт, выпущенных иностранными банками.
Если бизнес работает с зарубежными клиентами или занимается международными продажами (даже в дружественных странах), нужно обязательно подключить мультивалютный карточный эквайринг — специализированный платежный сервис, чтобы клиент мог платить в любой удобной ему валюте, а вы могли получать оплату сразу в рублях.
Сложности с чарджбэком
Чарджбэк (chargeback) — это процедура принудительного возврата средств, которую проводит банк-эмитент по требованию покупателя.
В отличие от оплаты банковскими картами (где процедура чарджбэка строго регламентирована правилами Visa/Mastercard), в СБП механизм возврата средств по оспариваемым транзакциям не связывают с международными системами платежей.
Не стоит думать, что это преимущество для продавца. Трудности в проведении чарджбэка могут привести к сложностям при работе в спорных ситуациях с добросовестными клиентами.
Бизнес должен вести тщательный учет и документооборот по операциям СБП. Тогда при необходимости возврата получится использовать инструменты сервиса.
Как подключить Систему быстрых платежей для бизнеса: три сценария
Подключение к системе быстрых платежей (СБП) — это важный шаг, который помогает сэкономить деньги и ускорить движение денег. Но чтобы это сделать, нужно знать, есть ли у вас специальный счет в банке, куда поступают деньги.
В этом разделе мы разберем основные сценарии подключения. Можно выбрать самый подходящий путь — от моментального запуска в своем банке до быстрого подключения сразу ко всем методам оплаты через агрегатора.
Новый бизнес без расчетного счета
Рассмотрим по шагам, что и как нужно сделать, чтобы организовать СБП-эквайринг, и как подключить оплату к сайту, если вы только недавно решили начать бизнес.
Если бизнес новый, первым шагом является регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя в ФНС. Можно воспользоваться услугой банка, которая предлагает помощь с онлайн-регистрацией: так вы быстрее и проще получите все необходимые документы.
Система быстрых платежей — это расчеты между банками, поэтому без счета в любом банке принимать деньги не получится. Открыть расчетный счет и РКО можно в том же банке.
Большинство крупных банков и платежных агрегаторов, например PayAnyWay, автоматически подключают функцию СБП при заключении договора на эквайринг онлайн или открытии РКО.
Процесс подключения зависит от того, где вы планируете принимать платежи.
Режим работы
Инструкция по подключению
Интернет-магазин
Офлайн-точка
Есть расчетный счет, но банк не поддерживает СБП
Большинство банков уже подключены к Системе быстрых платежей. Но бывает и так, что организация, в которой открыт расчетный счет, пока не является участником системы или не предоставляет эту услугу бизнесу.
Для ИП и ООО есть два способа подключиться без замены основного РКО:
Подключение через платежного агрегатора. Это самый быстрый способ начать принимать быстрые платежи: подключение займет 1–3 дня без визитов в банк. Агрегатор предоставит решение в виде готового модуля или API для генерации QR-кодов и платежных ссылок. Деньги от клиентов будут сначала поступать на технический или транзитный счет агрегатора, а затем отправляться на ваш текущий расчетный счет. Так вы получите все преимущества СБП и полную техподдержку, не меняя банк.
Открытие дополнительного счета в другом банке. Просто выберите любой банк, где работает Система быстрых платежей, и откройте в нем второй расчетный счет, а затем подключите к нему СБП. Все новые платежи по СБП будут зачисляться на новый счет. Обратите внимание, что этот вариант увеличит нагрузку на бухгалтера, так как ему придется вести учет операций по всем счетам.
Есть расчетный счет в банке с поддержкой СБП
Самый простой и очевидный способ в этом случае — обратиться к банковскому сотруднику и подать заявку на подключение.
Но если вас не устраивают тарифы, качество, удобство интеграции или другие условия в банке, то можно подключиться через платежный агрегатор. Заключите договор, получите готовый модуль или API и установите его в админку сайта. Все платежи будут проходить через агрегатора, а затем зачисляться на расчетный счет.
Как сделать возврат в Системе быстрых платежей
Продавец может вернуть всю сумму или ее часть, если клиент возвращает не все позиции из чека. Возврат, как правило, приходит на карту покупателя в течение нескольких секунд, как при оплате.
Часто предприниматель проводит возврат через личный кабинет. Что нужно сделать:
Найти исходный платеж, по которому следует провести возврат.
Выбрать найденную транзакцию и запустить возврат с указанием суммы.
Банк продавца или платежный агрегатор списывает сумму с расчетного счета продавца.
Деньги тут же зачисляются на счет покупателя, который использовали для исходной оплаты.
Продавец фискализирует возврат — его онлайн-касса формирует чек с признаком «Возврат прихода» и отправляет в ФНС.
Обратите внимание. При возврате товара комиссия за операцию покупки, то есть за саму транзакцию оплаты, не возвращается предпринимателю за операцию покупки. Если приходится возвращать покупателю деньги за покупку, то продавец теряет эту часть суммы, потому что покупателю нужно вернуть полную запрошенную сумму.
Комментарий команды PayAnyWay от Монеты:
PayAnyWay максимально автоматизирует процесс возврата. Вам достаточно в личном кабинете нажать кнопку «Возврат» и указать сумму. Средства мгновенно спишутся с вашего расчетного счета и уйдут покупателю. Мы берем на себя всю техническую часть: правильное списание, маршрутизацию через НСПК и автоматическую фискализацию чека с признаком «Возврат прихода» по №54-ФЗ. Это исключает ручные ошибки.
Как мотивировать покупателей платить по QR-коду
Чем больше клиентов будет оплачивать свои покупки по QR-кодам, тем меньше будут расходы бизнеса на эквайринг. Расскажем на примерах, как мотивировать людей:
Прямая выгода. Так как банки не дают кэшбэк, продавец может взять это на себя:
предложить скидку на следующую покупку;
снизить стоимость товара при выбранном способе оплаты;
начислить дополнительные бонусы на внутреннюю карту лояльности.
Даже скидка в 1,5–2% для клиента все равно выгодна бизнесу, так как обычно покрывает разницу между ставкой стандартного эквайринга и комиссии системы.
Упрощение процесса. Стоит подчеркнуть удобство и скорость, которые получает покупатель при оплате по QR-коду:
разместите оплату на первом месте в списке на сайте, визуально выделите ее как самый быстрый способ;
предложите простую пошаговую инструкцию по оплате;
формируйте ссылку так, чтобы пользователь сразу попадал в приложение банка при переходе на оплату.
Доверие. Можно попробовать убедить покупателя, что это самый безопасный и прозрачный способ оплаты:
напомните, что клиенту не придется вводить данные карты;
разместите на видном месте логотип СБП и Банка России, что повышает уровень доверия к платежному методу.
Критерии выбора партнера для эквайринга и СБП: в чем разница
Выбор платежного агрегатора или эквайера — это стратегическое решение. Для правильной оценки необходимо комплексно сравнить провайдеров сразу по нескольким признакам. Давайте разберемся, на что стоит обращать внимание.
Экономика и тарифы
Это прямая статья расходов, которую необходимо оптимизировать, а оценка тарифов — это не просто сравнение процентов. Нужно изучить всю структуру будущих расходов, чтобы минимизировать затраты и увеличить чистую прибыль.
Базовая ставка эквайринга. Уточните процент комиссии за прием платежей по банковским картам. Эта ставка должна быть индивидуальной и зависеть:
От вида деятельности (ОКВЭД). Для социальных или низкорисковых категорий ставки ниже.
Оборота. Чем выше месячный оборот, тем ниже ставка. Всегда запрашивайте индивидуальный тариф.
Ставка СБП. Должна быть в диапазоне 0,4–0,7% в зависимости от категории бизнеса. Как мы уже говорили выше, активное продвижение этого метода — один из самых эффективных способов снижения общих затрат на интернет-эквайринг через СБП.
Кроме того, стоит уточнить тарифы на специфические операции, например на рекуррентные платежи (подписки), для которых может быть отдельная, часто более низкая ставка.
Скрытые и дополнительные расходы. Иногда самая низкая ставка эквайринга — далеко не самая выгодная, потому что некоторые провайдеры компенсируют свои потери через дополнительные платежи. Что это может быть:
плата за подключение и активацию — убедитесь, что подключение, интеграция и активация счета бесплатны;
ежемесячная абонентская плата — оцените наличие и размер платы за использование личного кабинета;
комиссия за вывод средств — проверьте, есть ли комиссия за перечисление денег с баланса провайдера на счет бизнеса;
плата за возврат — изучите наличие и размер платы за возврат средств покупателю;
плата за оборудование — если нужен торговый эквайринг, то проверьте стоимость аренды или покупки терминалов.
Комментарий команды PayAnyWay от Монеты:
Специалисты Монеты перед подключением всегда анализируют оборот и вид деятельности, чтобы предложить разные решения. Кроме того, подключение бесплатно и без абонентской платы за использование счета.
Надежность и юридический статус
Надежность провайдера — это гарантия того, что ваши финансовые потоки не прервутся, а ваши средства и данные клиентов будут в безопасности и в правовом поле.
Убедитесь, что провайдер выполняет полную фискализацию всех онлайн- и офлайн-платежей, а также корректно передает данные в ОФД. Если автоматической фискализации нет, то это заметно повышает риск получить штрафы от ФНС.
Проверьте, сертифицирован ли выбранный сервис по международному стандарту PCI DSS. Так компания снимает с себя ответственность за хранение конфиденциальных данных карт клиентов. PCI DSS подтверждает, что провайдер инвестирует в IT-безопасность и защищенные серверы, что избавляет бизнес от необходимости дорогостоящего аудита и поддержки этого стандарта.
Еще один важный момент — наличие у провайдера собственной системы анализа для отслеживания и блокировки мошеннических транзакций. Эффективный антифрод снижает потери от чарджбэков и недобросовестных операций. Сервис должен соблюдать требования закона №115-ФЗ, но при этом отсеивать и не блокировать счета добросовестных предпринимателей.
Больше полезного о параметрах, которые помогут выбрать лучший сервис для приема платежей, рассказали в статье «Платежные системы и интернет-эквайринг: выбираем решение для приема платежей».
Качество технической поддержки
Это страховка бизнеса от крупных финансовых потерь из-за технических сбоев или сложных юридических вопросов.
Для электронной коммерции как бизнеса, который работает 24 часа в сутки по всей стране, поддержка 24/7 — обязательное условие. Если проблема возникла ночью или в выходной день, он не должен ждать утра понедельника.
Желательно, чтобы связаться со специалистами можно было сразу по нескольким каналам: например, по почте, телефону, на сайте через онлайн-чат.
Обратите внимание: сотрудники поддержки должны не только уметь решать типовые технические вопросы по подключению и установке модуля, но и давать консультации по финансовым и юридическим аспектам:
помощь по вопросам, связанным с фискализацией и действием №54-ФЗ;
поддержка в формировании пакета документов для оспаривания чарджбэка.
Оцените среднее время ответа в чате и время, необходимое для решения типовых проблем. Чем быстрее команда реагирует на технические сбои, тем меньше выручки теряет бизнес.
Отчетность
В личном кабинете должны быть отчеты по всем транзакциям и каналам. Так будет проще вести учет, проводить сверки и сдавать налоговую отчетность. Отчетность помогает принимать решения.
Отчетность должна быть максимально детализированной и информативной:
Акты сверки — автоматическое формирование документа для ежемесячного подтверждения объема проведенных операций.
Детализация платежей — отчет должен содержать не только суммы, но и идентификаторы заказов, способ оплаты, комиссию по каждой транзакции и данные для налогового учета, например НДС и номенклатуру.
Фискализация — отчеты по фискализации нужны для контроля за правильностью передачи данных в ФНС, а также для отчетов по сплитованию для маркетплейсов.
Чем подробнее и гибче отчетность, тем меньше времени бухгалтер потратит на ручную сверку и тем быстрее можно получить информацию для стратегического планирования. Например, можно отследить, на каком этапе уходят клиенты, изучить географию продаж и время совершения покупок.
Что стоит запомнить
Система быстрых платежей — один из выгодных инструментов приема оплат. Деньги сразу поступают на счет продавца по самой низкой ставке на рынке — до 0,7%.
Собрали основные выводы, которые стоит знать об СБП и платежных сервисах:
Платежи проходят мгновенно и напрямую между счетами — это исключает посредников и мошенников.
Эквайринг через СБП обеспечивает самую низкую комиссию на рынке — 0,4–0,7%, но не может быть единственным решением, так как имеет лимиты по суммам переводов, не работает с иностранными картами и не начисляет кэшбэк.
Выбирайте партнера, который объединит все способы оплаты в одном договоре, — например, такое возможно при сотрудничестве с PayAnyWay.
Помните о важных параметрах выбора платежного сервиса: надежность, работа техподдержки, юридический статус, готовые к работе модули и помощь с фискализацией по №54-ФЗ.
Реклама: ООО «МОНЕТА ЛАБС», ИНН 1683001376, erid: 2W5zFJdF7PW
Начать дискуссию