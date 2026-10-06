Как устроен процесс оплаты на сайте от оформления заказа до подтверждения платежа

Покупка в интернете проходит несколько этапов. Один из них — этап оплаты, включающий выбор способа, подтверждение списания и обработку операции.

Однако не каждое посещение онлайн-магазина завершается покупкой: пользователи могут зайти на сайт, но ничего не приобрести. Те, кто все же переходит к оплате, могут столкнуться с техническими неполадками. Чтобы предприниматели могли снизить риск проблем на финальном этапе воронки продаж и сохранить выручку, им стоит понять, как интернет-эквайринг работает изнутри и как выбрать сервис для приема платежей.

Разобрали на примере решения от Монеты, как строится процесс оплаты на сайте, какие этапы проходит покупатель и как происходит обработка транзакции после нажатия кнопки «Оплатить». Вы узнаете о технической стороне платежного сценария, в котором участвуют сайт, платежные сервисы и системы, банки и онлайн-касса.

Статья будет полезна владельцам бизнеса, которые хотят принимать деньги через сайт или улучшить текущий процесс.