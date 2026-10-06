Как устроен процесс оплаты на сайте от оформления заказа до подтверждения платежа

Покупка в интернете проходит несколько этапов. Один из них — этап оплаты, включающий выбор способа, подтверждение списания и обработку операции.
Однако не каждое посещение онлайн-магазина завершается покупкой: пользователи могут зайти на сайт, но ничего не приобрести. Те, кто все же переходит к оплате, могут столкнуться с техническими неполадками. Чтобы предприниматели могли снизить риск проблем на финальном этапе воронки продаж и сохранить выручку, им стоит понять, как интернет-эквайринг работает изнутри и как выбрать сервис для приема платежей.
Разобрали на примере решения от Монеты, как строится процесс оплаты на сайте, какие этапы проходит покупатель и как происходит обработка транзакции после нажатия кнопки «Оплатить». Вы узнаете о технической стороне платежного сценария, в котором участвуют сайт, платежные сервисы и системы, банки и онлайн-касса.
Статья будет полезна владельцам бизнеса, которые хотят принимать деньги через сайт или улучшить текущий процесс.
Из чего состоит процесс оплаты на сайте
Если компания продает товары или услуги онлайн, она выбирает канал продаж (например, интернет-магазин, витрину или сайт-визитку) и настраивает прием оплат картами, через СБП или Pay-сервисы. Для этого она использует решение от банка, агрегатора или финтех-компании: например, подключает платежный сервис от Монеты. Провайдер взаимодействует с банками-эквайерами для приема безналичных платежей.
Чтобы оплата на сайте проходила успешно, используется процессинг — комплекс технологий, который обеспечивает обработку платежа. Он отвечает за прием и проверку данных о способе оплаты, а также за авторизацию и подтверждение транзакции. Процессинг служит основой клиринга — взаимных расчетов между банками-участниками.
Магазин не работает с платежными системами напрямую. Чтобы принимать безналичные платежи от клиентов, он подключает платежного партнера (например, банк-эквайер или платежный сервис) и заключает с ним договор.
Комментарий команды Монеты
Когда покупатель посещает сайт и оформляет заказ, он видит страницу с формой или виджетом. Он вносит в нее номер карты, срок, CVV-код или данные другого метода, чтобы заплатить за покупки. Это пользовательский интерфейс, который обычно предоставляется платежным сервисом. «Под капотом» этой формы спрятаны алгоритмы процессинга, которые позволяют проводить транзакции по правилам банков.
Этапы оплаты заказа: как взаимодействуют покупатель, банк и платежный сервис
Разберем сценарий со стороны покупателя на условном примере. Допустим, сайт магазина детской одежды «Бусинка» подключил платежное решение от Монеты.
Пользователь интернет-магазина выбирает товары в каталоге, указывает размеры и цвета, добавляет вещи в корзину, вводит адрес доставки и контакты.
Затем покупатель переходит к оплате. Пользователь видит доступные способы (картой, через Систему быстрых платежей, Mir Pay, T-Pay, Alfa Pay и др.) и выбирает метод.
На странице с формой или виджетом он вводит номер карты, срок действия, CVV-код или подтверждает операцию в приложении банка по биометрии или при помощи пароля и нажимает «Оплатить».
Банк и платежный сервис обрабатывают операцию. Форма отправляет данные в сервис, который передает их в процессинговый центр, а затем эквайеру. Эквайер связывается с платежной системой (Visa, Mastercard или МИР) для проверки доступного остатка и статуса карты.
Если потребуется, проводится двухфакторная аутентификация по 3D Secure или SecureCode. Покупатель вводит одноразовый код из пуш-уведомления или СМС на защищенной странице с логотипом банка.
Эмитент одобряет или отклоняет операцию, ответ идет обратно через процессинг в платежный сервис. Сервис возвращает статус магазину. Покупатель видит уведомление об успешной или отмененной транзакции.
Заказ переходит в обработку: сборка, отгрузка, доставка. Магазин с помощью облачной или онлайн-кассы формирует и отправляет покупателю чек на почту или по СМС в соответствии с требованиями №54-ФЗ.
Кто участвует в процессе оплаты
Цепочка участников онлайн-оплаты выглядит следующим образом: покупатель → сайт → платежный сервис → банк-эквайер → платежная система → банк-эмитент.
Покупатель вводит данные карты или подтверждает платеж в приложении банка или пэй-сервиса.
Сайт формирует заказ и открывает платежную форму.
Платежный сервис принимает данные от сайта, шифрует их и передает эквайеру.
Банк-эквайер (банк магазина) принимает деньги и взаимодействует с платежной системой, переводит средства на счет получателя.
Платежная система передает запрос на авторизацию от эквайера к эмитенту и проводит клиринг между банками.
Процессинговые центры обрабатывают данные и управляют передачей информации между участниками.
Банк-эмитент (банк покупателя) проверяет остаток, проводит аутентификацию по 3D Secure или SecureCode, одобряет или отклоняет операцию.
Передача статуса операции от платежного сервиса сайту и уведомление об оплате не считаются частью процессинга, потому что на этом этапе не выполняются авторизация и расчеты. Однако ответ от участников процесса идет по той же цепочке в обратном направлении: банк-эмитент → платежная система → банк-эквайер → платежный сервис → сайт → покупатель.
Какие данные передаются во время платежа
При оплате передаются данные нескольких типов:
О способе
Номер карты, срок действия, CVV2/CVC2; зашифрованные платежные реквизиты и идентификатор транзакции (СБП) или токен и результат биометрической аутентификации (пэй-сервисы)
О заказе и магазине
Сумма, валюта, номер заказа, состав покупки (если требуется детализация), реквизиты магазина и наименование получателя
О покупателе
Ф. И. О., номер телефона, адрес электронной почты, IP-адрес, User-Agent (для антифрод-анализа)
О транзакции
Код аутентификации (CAVV, AAV) или криптограмма токена; результат аутентификации и статус авторизации
Чувствительная информация, например реквизиты карты, передается только в платежную инфраструктуру. Платежный сервис участвует в передаче данных и обеспечивает ее безопасность: использует защищенный канал связи и протоколы TLS. Интернет-магазины обычно обрабатывают только номера заказов, контактные данные и результаты операций.
Как сайт узнает результат операции
Сайт получает статус оплаты через синхронный ответ (redirect/return URL) или асинхронный вебхук (callback). В первом случае покупатель возвращается на сайт, платежный сервис передает статус через GET- и POST-параметры. Сайт сверяет цифровую подпись, которая приходит вместе с параметрами, со своим секретным ключом или делает запрос к API сервиса для проверки статуса.
Если используется вебхук, сервис отправляет HTTP-запрос на URL магазина со статусом операции. Вебхук может прийти несколько раз из-за задержек сети и продублированных запросов. Сайт должен проверять, не был ли этот заказ уже обработан, чтобы не продать товар дважды.
Иногда покупатель перенаправляется с платежной страницы на страницу «Спасибо за покупку» на сайте магазина быстрее, чем сервер получает вебхук. Именно поэтому иногда нужно подождать пару секунд, чтобы убедиться, что заказ оплачен.
Какие статусы бывают у платежа и зачем они бизнесу
Жизненный цикл платежа не всегда линейный. В базовом сценарии оплата имеет два статуса: «Ожидание платежа» и «Успешный платеж». Тогда бизнес сначала бронирует товар, а потом продает его и отправляет покупателю.
Однако бывают и другие варианты: например, платеж может получить статус «Ошибка» или «Отмена». Оба означают, что операция не прошла. Если компания временно замораживает, но не списывает деньги с карты до подтверждения, используется статус «Холдирование». В случае возврата отображается статус «Возврат».
Благодаря статусам магазин понимает, когда пробивать электронный фискальный чек, отправлять покупку или предоставлять услугу. Это основа сквозной аналитики и источник данных для бухгалтерского учета.
Платежный сервис проверяет, чтобы деньги не списывались с покупателей без согласия. Если получена информация, что магазин замешан в незаконных списаниях, мы прекращаем работу с ним и расторгаем договор. Покупатели защищены, потому что мы не даем недобросовестным магазинам принимать платежи через наш сервис.
Комментарий команды Монеты
Что происходит после успешной оплаты
В Монете есть три варианта подтверждения, которые помогают продавцам узнать, что платеж прошел успешно:
в режиме реального времени по протоколу Assistant;
в режиме реального времени в личном кабинете PayAnyWay;
в ежедневных отчетах в разделе «Операции» личного кабинета.
Магазин подтверждает получение денег и переводит сделку в стадию исполнения обязательств. Подключенная онлайн-касса магазина отправляет данные в налоговую (через ОФД) и чек покупателю. Сервер магазина автоматически меняет статус заказа на «Оплачен» в CRM или CMS.
Если магазин торгует цифровыми товарами, он открывает покупателю доступ к ним. Если он продает физические вещи, заказ передается на склад для сборки и отправки. Покупатель получает письмо с подтверждением заказа и сроками доставки.
Почему покупатель может не завершить оплату
Есть несколько причин, почему платеж может не пройти. Самая частая — покупатель бросил корзину и ушел до подтверждения платежа. Согласно исследованию Baymard Institute, покупатели не оплачивают около 70% корзин: они передумывают, отвлекаются, находят более выгодные альтернативы. Многих отталкивают скрытые комиссии и нехватка удобных методов.
Банк может отклонить операцию. Это происходит, если на карте недостаточно средств, исчерпан лимит, сработала антифрод-защита банка из-за подозрительной активности или истек срок действия карты. Кроме того, причиной отмены операции может послужить неверный одноразовый пароль или код из СМС.
Если в процессе оплаты возникла техническая ошибка, платеж тоже не пройдет. Например, может произойти сбой на стороне шлюза или банка-эквайера из-за сертификатов безопасности или у пользователя может прерваться интернет-соединение. Обычно в таком случае магазины предлагают покупателям попробовать оплатить заказ снова.
Что предусмотреть при подключении оплаты на сайт
Подключить прием платежей на сайте можно за пять шагов: от выбора инструментов и подключения платежного партнера до тестирования перед запуском. При стандартных сценариях приема платежей и наличии команды разработчиков процесс занимает несколько часов или дней.
Шаг 1. Определить сценарий
Сначала магазин принимает решение о том, как именно он будет принимать деньги: на сайте, в мобильном приложении или по ссылкам в мессенджерах. Затем определяются требования к интерфейсу, включая адаптацию отображения кнопок под разные типы устройств пользователей. Кроме того, продумываются дополнительные сценарии: холдирование, рекуррентные платежи, запоминание карт.
Шаг 2. Выбрать способы
Потом магазину необходимо определить, какие методы подключить. Платежное решение от Монеты поддерживает востребованные методы расчетов: банковские карты «Мир», Visa и Mastercard, СБП, Pay-сервисы (SberPay, T-Pay), по статическим и динамическим QR-кодам, по ссылке. По данным Stripe, добавление хотя бы одного дополнительного метода, кроме банковских карт, увеличивает конверсию в покупку на 7,4%, а выручку — на 12%.
Шаг 3. Продумать работу со статусами
Магазин получает статус и понимает, одобрена или отклонена операция. Он должен продумать алгоритм действий, который зависит от результата транзакции: например, при успешном платеже он будет отправлять покупателю чек, при ошибке — уведомление о проблеме.
Шаг 4. Настроить связанные процессы
Почти все интернет-магазины обязаны иметь кассу. Платежный сервис должен передавать данные в кассу для формирования и отправки чеков покупателям и информации в ФНС через оператора фискальных данных. Интеграция с решением Kassa.PayAnyWay позволяет настроить фискализацию за один рабочий день. Кроме того, можно интегрировать сайт с CRM, складом, службами доставки, системами «1С:Бухгалтерия» или «Контур Эльба», сервисами рассылок и аналитики.
Шаг 5. Проверить сценарий перед запуском
Перед началом приема денег проводится несколько проверок. Важно оценить корректность сбора данных о заказе и методе оплаты, обновления статусов продаж в базе данных, уведомлений и фискализации.
Как проверить процесс оплаты перед запуском
Мы подготовили чек-лист для оценки работоспособности платежных сценариев перед началом приема оплаты. Предпринимателям стоит обратить внимание на следующие факторы, когда они запускают прием оплаты в тестовом режиме, или «песочнице»:
Оплата проходит успешно, деньги списываются правильно.
После успешной операции подтверждение доходит до вашего сервера.
При отказе банка или нехватке средств транзакция не проходит.
Электронный чек формируется и отправляется покупателю.
Возврат средств через личный кабинет платежного сервиса работает.
Магазин и покупатель понимают, как прошла оплата, благодаря уведомлениям.
Что важно учитывать при выборе платежного сервиса
Чтобы обеспечить рост выручки и снизить количество брошенных корзин, при выборе сервиса для приема оплаты на сайте стоит обращать внимание на его функциональные возможности. Платежный сервис с широким набором функций может влиять на прибыль бизнеса.
Например, оформление заказа с автозаполнением формы позволяет клиентам совершить покупку быстро. Получив хороший опыт при первом заказе, пользователь с бо́льшей вероятностью вернется.
Если сервис для приема платежей поддерживает регулярные списания, компания сможет внедрить подписную модель монетизации, сделать выручку рекуррентной и повысить стабильность денежных поступлений.
Компаниям, которые хотят управлять поведением клиентов на этапе оплаты, стоит рассмотреть платежные решения с адаптивной формой или виджетом. Форма содержит способы оплаты, и в решении от Монеты их можно приоритизировать. Вынесение СБП на первое место может помочь снизить расходы бизнеса на эквайринг.
Наконец, платежный партнер должен обеспечивать безопасность транзакций и помогать бизнесу снижать риски мошенничества. Стоит выбрать сервис, который соответствует PCI DSS, шифрует данные, предоставляет протоколы многофакторной аутентификации и проводит мониторинг аномалий.
Главное о процессе оплаты на сайте
Процесс оплаты не сводится к заполнению формы. Под привычным виджетом с полями для данных карты или QR-кодом для СБП скрывается технический маршрут платежа — путь запроса от магазина к банку-эмитенту и обратно.
В процессе оплаты участвуют покупатель, сайт, платежный сервис, банк-эквайер, платежная система, банк-эмитент и процессинговые центры. Системы и сервисы проводят транзакции по правилам банков и законодательства.
Чтобы снизить некоторые риски для бизнеса, например вероятность двойных списаний и проблем с налоговой, предпринимателю важно знать и контролировать жизненный цикл транзакции. Следует выбрать методы расчета, использовать инструменты платежного партнера, настроить кассу и протестировать сценарии. В пошаговом руководстве команда Монеты подробнее рассказала, как подключить оплату на сайте.
FAQ
Можно ли принимать оплату на сайте без интернет-магазина?
Да, технически можно легально принимать онлайн-платежи, если у вас нет стандартной для сферы электронной коммерции витрины. Например, можно настроить прием денег за услуги, консультации или доступ к контенту. Для этого стоит использовать счета на оплату или создать форму через конструктор.
Кто отвечает перед покупателем, если оплата прошла с ошибкой?
Перед покупателем отвечает продавец. Покупатель приобретает товары или оплачивает услуги в интернет-магазине, поэтому претензии по заказу, возврату и чеку адресуются мерчанту. Ответственность за исполнение договоров с клиентами лежит на продавце.
Что делать, если покупатель оплатил заказ дважды?
Если продавец получил две оплаты по одному заказу, он обязан проверить историю транзакций и убедиться, что произошла ошибка. Чтобы отличить ошибку от двух разных заказов, продавец сверяет номер заказа, состав корзины, адрес доставки и время транзакций. Затем он должен оформить возврат и сообщить об этом клиенту, указав сумму и сроки возвращения денег. Кроме того, стоит понять причину дубля и при необходимости устранить неполадки.
Можно ли принимать деньги от клиентов без онлайн-кассы?
Прием платежей без кассы технически возможен, но продавец обязан выдавать фискальный чек. По №54-ФЗ кассу обязаны применять практически все организации и ИП. Исключения перечислены в законе: часть ИП на патенте и отдельные виды деятельности. Самозанятые могут работать без кассы и выдавать чеки через «Мой налог» по №422-ФЗ.
Как быстро деньги поступают продавцу после транзакции?
Можно вывести деньги вручную по кнопке в личном кабинете или настроить автоматический вывод средств. Срок зачисления зависит от условий договора с платежным сервисом. Обычно деньги поступают в течение 1–3 рабочих дней со дня запроса на перечисление.
Можно ли подключить оплату сразу к нескольким сайтам?
Да, для этого необходимо согласовать все подключаемые сайты со специалистами Монеты. Однако для каждого получателя платежей (юридического лица или индивидуального предпринимателя) необходима отдельная учетная запись.
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