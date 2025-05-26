Как получить деньги из-за границы: инструкция для бизнеса и фрилансеров

Как IT-компании и фрилансеры решают задачи на практике

Хороший учитель физики или химии на первом уроке молча покажет несколько эффектных опытов, чтобы увлечь учеников. Не будем и мы отходить от лучших практик и покажем, как это работает на самом деле. А теорию оставим на финал.

Кейс 1. Латвийский заказчик и осторожный рижский банк — как получить оплату без лишних сложностей

IT-компания из России заключила контракт с латвийским заказчиком еще до всего этого. Долгоиграющий проект, который предполагает перечисления за выполненные этапы. Но после известных событий очередной прямой перевод не прошел: банк в Латвии отказался отправлять деньги в Россию. Латвийский партнер предложил российской компании открыть юридическое лицо в «нейтральной» или «дружественной западу» юрисдикции. Но такой вариант был неприемлем: слишком затратен;

возникал риск двойного налогообложения, особенно если открываться в стране, у которой нет автоматического обмена налоговой информацией с Россией;

пришлось бы возиться с бумагами — уведомлениями по контролируемым иностранным компаниям (КИК) и, возможно, даже заявлять доход и платить налоги. Вообще, латвийские коллеги заняли позицию «сильных и независимых людей» и очень неохотно принимали любые альтернативные варианты, которые предлагала российская сторона. Так бы и продолжалось, если бы не MoneyRoo. Все решилось буквально за один день: инвойс за очередной этап выставила не российская компания, а одно из подразделений MoneyRoo в Прибалтике. Латвийская сторона этот инвойс оплатила, и российская сторона получила валютную выручку за минусом 2% комиссии. Технически это выглядело так: менеджеры MoneyRoo собрали чат из «россиян», «латышей» и «агента»;

предложили вариант перечисления, предоставили документы на прибалтийскую компанию — это реально действующее юридическое лицо, а не «картонка»;

после согласования деталей оформили договор поручения между россиянами и агентом;

выставили инвойс латышам, который они тут же и оплатили.

Кейс 2. Работа с иностранным стартапом — как ускорить процесс

Разработчик из России работал со стартапом из США. После введения санкций прямые переводы перестали проходить — логично, что санкции коснулись, в первую очередь, самих американцев. Стартап попробовал сменить банк — не помогло. Попробовали найти иностранного посредника в Европе — попадались какие-то ненадежные ребята, которые охотно получали транши из США и с большими задержками отправляли деньги в Россию. Да еще и оставляли себе порядочную долю «за труды и риск». Так продолжалось, пока российский разработчик не нашел российского платежного агента с филиальной сетью по всему миру, в том числе и США. Сработали так же, как и в предыдущем кейсе: счет на оплату выставили от имени агента, зарегистрированного в США. Как только доллары поступили на счет агента — то есть MoneyRoo, так разработчик получил средства в рублях в России, комиссия составила 2%. Оформление сделки заняло 3 дня, включая согласования на стороне стартапа. Все документы для отчетности были предоставлены через электронный документооборот. Отечественная компания, несмотря на зачисление в рублях, получила все документы для репатриации валютной выручки.

Кейс 3. Онлайн-школа: регулярные переводы от учеников со всего мира

Онлайн-школа с российским офисом принимала оплату от учеников из 100+ стран. После отключения SWIFT деньги из Сингапура перестали поступать. Классический путь с поиском «доброго дяди» не привел к успеху — никому не интересно перегонять деньги, ничего не оставляя себе. Посредники предлагали услуги с высокой комиссией, а это было невыгодно. Вот решение от MoneyRoo: школа продолжила использовать сингапурскую «дочку» для аккумулирования платежей, а переводы в Россию отправляла через платежного агента раз в квартал по тому же пути — через иностранное представительство MoneyRoo. Комиссия — 2%, все документы для бухгалтерии и налоговой предоставлялись автоматически.

Кейс 4. Продажа промышленного оборудования клиенту, который не хочет работать с Россией