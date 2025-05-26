Как получить деньги из-за границы: инструкция для бизнеса и фрилансеров

На связи MoneyRoo — платежный агент ВЭД, восстанавливающий денежные потоки для бизнеса.
Как IT-компании и фрилансеры решают задачи на практике
Хороший учитель физики или химии на первом уроке молча покажет несколько эффектных опытов, чтобы увлечь учеников. Не будем и мы отходить от лучших практик и покажем, как это работает на самом деле. А теорию оставим на финал.
Кейс 1. Латвийский заказчик и осторожный рижский банк — как получить оплату без лишних сложностей
IT-компания из России заключила контракт с латвийским заказчиком еще до всего этого. Долгоиграющий проект, который предполагает перечисления за выполненные этапы. Но после известных событий очередной прямой перевод не прошел: банк в Латвии отказался отправлять деньги в Россию.
Латвийский партнер предложил российской компании открыть юридическое лицо в «нейтральной» или «дружественной западу» юрисдикции. Но такой вариант был неприемлем:
слишком затратен;
возникал риск двойного налогообложения, особенно если открываться в стране, у которой нет автоматического обмена налоговой информацией с Россией;
пришлось бы возиться с бумагами — уведомлениями по контролируемым иностранным компаниям (КИК) и, возможно, даже заявлять доход и платить налоги.
Вообще, латвийские коллеги заняли позицию «сильных и независимых людей» и очень неохотно принимали любые альтернативные варианты, которые предлагала российская сторона.
Так бы и продолжалось, если бы не MoneyRoo. Все решилось буквально за один день: инвойс за очередной этап выставила не российская компания, а одно из подразделений MoneyRoo в Прибалтике. Латвийская сторона этот инвойс оплатила, и российская сторона получила валютную выручку за минусом 2% комиссии.
Технически это выглядело так:
менеджеры MoneyRoo собрали чат из «россиян», «латышей» и «агента»;
предложили вариант перечисления, предоставили документы на прибалтийскую компанию — это реально действующее юридическое лицо, а не «картонка»;
после согласования деталей оформили договор поручения между россиянами и агентом;
выставили инвойс латышам, который они тут же и оплатили.
Кейс 2. Работа с иностранным стартапом — как ускорить процесс
Разработчик из России работал со стартапом из США. После введения санкций прямые переводы перестали проходить — логично, что санкции коснулись, в первую очередь, самих американцев. Стартап попробовал сменить банк — не помогло. Попробовали найти иностранного посредника в Европе — попадались какие-то ненадежные ребята, которые охотно получали транши из США и с большими задержками отправляли деньги в Россию. Да еще и оставляли себе порядочную долю «за труды и риск».
Так продолжалось, пока российский разработчик не нашел российского платежного агента с филиальной сетью по всему миру, в том числе и США. Сработали так же, как и в предыдущем кейсе: счет на оплату выставили от имени агента, зарегистрированного в США.
Как только доллары поступили на счет агента — то есть MoneyRoo, так разработчик получил средства в рублях в России, комиссия составила 2%. Оформление сделки заняло 3 дня, включая согласования на стороне стартапа. Все документы для отчетности были предоставлены через электронный документооборот. Отечественная компания, несмотря на зачисление в рублях, получила все документы для репатриации валютной выручки.
Кейс 3. Онлайн-школа: регулярные переводы от учеников со всего мира
Онлайн-школа с российским офисом принимала оплату от учеников из 100+ стран. После отключения SWIFT деньги из Сингапура перестали поступать. Классический путь с поиском «доброго дяди» не привел к успеху — никому не интересно перегонять деньги, ничего не оставляя себе. Посредники предлагали услуги с высокой комиссией, а это было невыгодно.
Вот решение от MoneyRoo: школа продолжила использовать сингапурскую «дочку» для аккумулирования платежей, а переводы в Россию отправляла через платежного агента раз в квартал по тому же пути — через иностранное представительство MoneyRoo. Комиссия — 2%, все документы для бухгалтерии и налоговой предоставлялись автоматически.
Кейс 4. Продажа промышленного оборудования клиенту, который не хочет работать с Россией
Российский производитель продал промышленного робота клиенту из Катара. Покупатель не хотел переводить деньги напрямую в Россию из-за опасений по поводу санкций, да и поставку запросил через посредника — примерно как со знаменитыми белорусскими креветками. Здесь производитель уже был заранее готов к подобным фокусам и заранее обратился в MoneyRoo.
Решение: сделку оформили через нашего дубайского агента, который стал формальным покупателем. По документам робота отправили в ОАЭ, а деньги в России производитель получил в рублях. Агент в Дубае перепродал робота в Катар и переоформил доставку транзитом — заказ даже не выгружали, он так и уехал в страну назначения, но не из России, а из ОАЭ — вот такие чудеса географии. Все документы для таможни и бухгалтерии были предоставлены, риски блокировки средств отсутствовали.
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Основные способы получения денег из-за границы
Неужели обращение к платежному агенту — единственный способ получить доллары, юани, рупии или даже рубли из-за рубежа? Конечно же, нет. И в каждом конкретном случае стоит рассматривать все возможности.
Доступные способы:
Банковские переводы (SWIFT, SEPA).
Системы денежных переводов («Золотая корона», «Юнистрим», CONTACT).
Криптовалюта и стейблкоины.
Платежные агенты и зарубежные компании-посредники.
Открытие счета в иностранном банке.
Каждый способ отличается условиями, лимитами, комиссиями и требованиями к документам.
Какие ограничения действуют сейчас
После отключения ряда российских банков от SWIFT и ухода международных платежных систем (Visa, Mastercard, PayPal, Stripe) прямые переводы стали сложнее. Большинство иностранных банков не отправляют деньги на счета в РФ, а часть зарубежных компаний предпочитает не указывать «Россия» и «рубль» в документах.
Ограничения, с которыми сталкиваются клиенты — физические и юридические лица:
Переводы в иностранной валюте чаще всего конвертируются в рубли по курсу банка.
Некоторые банки требуют подтверждения происхождения средств и назначения платежа.
Существуют лимиты на получение наличной валюты — не более 10 000 долларов США или эквивалент в евро.
Для ряда стран и категорий операций действуют особые требования валютного контроля.
Какие документы нужны для получения перевода
Для получения перевода из-за границы потребуется подготовить пакет документов. Конкретный набор зависит от выбранного способа и статуса получателя (физлицо, ИП, юрлицо).
Обычно нужны:
Паспорт или учредительные документы.
Реквизиты счета (IBAN, SWIFT-код, номер карты).
Договор или инвойс, подтверждающий основание для перевода.
Документ, подтверждающий получение средств (выписка банка).
Для бизнеса — отчеты по валютным операциям, документы для налоговой.
👋 Важно! Все международные транзакции в обязательном порядке проходят банковский валютный контроль. При необходимости банк может запросить дополнительные бумаги. А при определенных условиях контракт нужно обязательно поставить на отдельный контроль — подробнее в нашем материале Валютный контроль в 2025: как решить вопрос с оплатой зарубежных контрагентов.
Какой способ выбрать: плюсы и минусы
У любого способа есть свои преимущества и недостатки, своя область применения. Те же банки совершенно по-разному работают с бизнесом и физическими лицами.
Банковские переводы
Плюсы:
Привычный и официальный способ.
Подходит для крупных сумм.
Минусы:
Высокие комиссии и длительные сроки (до 5–7 дней).
Риск блокировки средств или возврата перевода.
Не все иностранные банки отправляют деньги в Россию, не отечественные принимают переводы из-за рубежа.
Системы денежных переводов
Плюсы:
Быстрое зачисление средств.
Возможность получить наличные в пунктах выдачи.
Минусы:
Конвертация по внутреннему курсу системы.
Высокие комиссии или фиксированная плата за перевод.
Лимиты на сумму перевода.
Не все сервисы работают с Россией.
Не годится для юридических лиц «в чистом виде».
Криптовалюта
Плюсы:
Возможность обойти банковские ограничения.
Отсутствие валютного контроля.
Минусы:
Необходимость разбираться в работе криптокошельков и обменников.
Риски волатильности курса.
Не все клиенты готовы переводить оплату в криптовалюте.
Платежные агенты и зарубежные компании
Плюсы:
Официальные документы для бухгалтерии и налоговой.
Быстрое зачисление средств на российский счет.
Минимальные риски блокировки.
Минусы:
Комиссия агента (обычно 5–7%). У MoneyRoo на получение денег в России — 2%.
Требуется заключение агентского соглашения или более сложные договорные обвязки. Поэтому способ подходит только для ИП и юрлиц.
Валютный контроль и налоги
Любая международная операция проходит валютный контроль. Банк обязан проверить документы, подтверждающие легальность сделки и происхождение средств. Для ИП и юрлиц важно правильно оформить договор и инвойс, чтобы избежать вопросов у налоговой.
Налоги:
Для физических лиц — налог на доходы (НДФЛ) с поступлений из-за рубежа.
Для ИП и компаний — стандартное налогообложение по системе, на которой работает бизнес.
Важно! При оформлении перевода в MoneyRoo можно сделать посредником не только иностранную компанию с NRA-счетом в России, но и российскую — тогда не возникает вопросов по репатриации валютной выручки. Но и в первом случае можно получить деньги рублями, тогда никаких дополнительных обязательств не возникнет.
Как фрилансеру выбрать лучший сервис для перевода денег в Россию
Не каждый будет пользоваться услугами платежного агента — все же нужно общаться, подписывать документы и вообще заниматься. Меньше заморочек у сервисов, но и комиссии и риски выше. Тем не менее, сервисы по переводу денег пользуются популярностью.
Перед тем как перевести деньги в Россию, важно изучить все доступные сервисы и платформы. На рынке представлены как крупные международные системы, так и специализированные приложения для онлайн-переводов. Многие сервисы предлагают мобильное приложение, где можно быстро отправить перевод, узнать статус зачисления и получить уведомление на телефон.
Для отправки денежных средств в Россию из стран СНГ, Европы, Турции, Греции, Кипра, Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других стран доступны разные схемы переводов: с карты на карту, на банковский счет, наличными через офисы или пункты выдачи.
На что обратить внимание при выборе сервиса:
Лицензия и рейтинг оператора сервиса, отзывы клиентов, история работы.
Уровень безопасности и политика конфиденциальности персональных данных.
Возможность воспользоваться поддержкой через приложение, сайт или телефон.
Актуальные тарифы, комиссии, сроки зачисления и лимиты на перевод.
Условия конвертации валюты при переводе из евро, долларов, тенге, лари, драмов и других валют.
Поддержка популярных направлений: Армения, Казахстан, Грузия, Турция, Сербия, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Кипр, Греция, Таиланд, Вьетнам, европейские страны.
Какие данные нужны для перевода денег в Россию физическому лицу
Чтобы отправить перевод в Россию, отправителю потребуется подготовить определенный набор данных. В большинстве случаев достаточно указать ФИО получателя, номер банковской карты или счета, иногда — адрес, номер телефона или паспортные данные.
Для юридических лиц и организаций дополнительно могут потребоваться документы, подтверждающие источник средств и назначение платежа, например, договор, счет на оплату или справка о доходах.
Стандартный список данных для перевода:
ФИО получателя (как в паспорте).
Номер карты или счета, БИК банка.
Контактный телефон для уведомлений.
Адрес проживания (в отдельных случаях).
Сумма и валюта перевода.
Назначение платежа (например, оплата покупки, перевод зарплаты, инвестиции, возврат займа).
👋 Важно! Перед отправкой перевода проверьте правильность всех данных, чтобы избежать задержек и возврата средств. И один совет: лучше не врать, чтобы избежать ненужных подозрений в мошенничестве.
Советы по экономии на переводах и дополнительные возможности на сервисах
Разные сервисы имеют разные комиссии — нужно считать, какая будет выгоднее для каждой суммы. И обращать внимание на другие параметры. Вот несколько советов.
Сравнивайте тарифы и курсы обмена валют в разных сервисах — разница может быть существенной.
Некоторые платформы предлагают партнерские программы, акции и бонусы для постоянных клиентов.
Для крупных переводов или оплаты недвижимости, автомобиля, инвестиций в бизнес или покупки жилья лучше заранее проконсультироваться с финансовым экспертом. Кстати, у нас есть интересный вариант по поводу покупки недвижимости: Как купить дом в Беверли Хиллс за миллион $$. Из России.
Если планируете регулярные переводы, выбирайте сервисы с бесплатным обслуживанием и удобным мобильным приложением.
Следите за новостями и изменениями в правилах перевода денежных средств в Россию, чтобы быть в курсе актуальных требований ЦБ и законодательства.
👋 Важно! Перед отправкой денег в Россию всегда уточняйте актуальные правила, список поддерживаемых стран и требования к документам на сайте выбранного сервиса или в службе поддержки. Это поможет избежать проблем с зачислением и сделать перевод максимально быстро и удобно.
Ответы на частые вопросы
Можно ли получать деньги из-за границы на карту?
Да, но только через системы денежных переводов или при переводе на карту зарубежного банка. Карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, не принимают переводы из-за рубежа.
Какие лимиты действуют на переводы?
Лимиты зависят от способа. Через системы переводов — до 10 000 долларов за операцию. Банковские переводы могут быть ограничены внутренней политикой банка.
Какой способ самый выгодный?
Для бизнеса — через платежного агента: минимальная комиссия, официальные документы, быстрое зачисление. Для частных лиц — системы переводов или криптовалюта (при наличии опыта работы с ней).
Нужно ли платить налоги с поступлений из-за рубежа?
Да, все доходы облагаются налогом по стандартной ставке. Для ИП и юрлиц — по системе налогообложения. Для физлиц — НДФЛ или НПД — так можно при зачислении через сервис оплаты фрилансерам типа Solar Staff.
Можно ли перевести деньги в Россию онлайн?
Да, большинство сервисов позволяют осуществлять переводы онлайн через сайт или мобильное приложение. Для этого нужно зарегистрироваться, войти в личный кабинет, заполнить заявку и указать все необходимые данные.
Какие страны поддерживают переводы в Россию?
Наиболее популярные направления — Армения, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Турция, Сербия, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Кипр, Греция, а также страны Евросоюза, Таиланд, Вьетнам и другие.
Сколько времени занимает перевод?
В зависимости от выбранного способа и страны отправителя, перевод может быть зачислен в течение нескольких минут или до 5 рабочих дней.
Какие комиссии и лимиты действуют на переводы?
Комиссия зависит от сервиса, суммы и валюты перевода. Перед отправкой рекомендуется рассчитать итоговую сумму с учетом всех сборов. Максимальная сумма перевода и лимиты могут отличаться в зависимости от политики оператора и законодательства страны отправителя.
Как обеспечить безопасность перевода?
Выбирайте только лицензированные сервисы, внимательно проверяйте реквизиты, используйте двухфакторную аутентификацию и не передавайте свои персональные данные третьим лицам.
Итоги
Получить деньги из-за границы в 2025 году можно разными способами. Классические банковские переводы работают с ограничениями, а системы денежных переводов подходят для небольших сумм. Криптовалюта — вариант для опытных пользователей. Наиболее удобное и безопасное решение для бизнеса и фрилансеров — работа через платежного агента: быстро, официально, с минимальными рисками и понятными документами для отчетности.
Остались вопросы по выбору способа получения денег из-за границы? Обращайтесь за консультацией — оставьте заявку на сайте или напишите менеджеру в Телеграм. Эксперты Moneyroo помогут подобрать оптимальное решение с учетом ваших задач и требований законодательства.
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