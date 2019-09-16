Три вопроса от уставших бухгалтеров

У нас вовсю идет онлайн-курс про то, как бухгалтеру все успевать. Всего за шесть дней после запуска в нем уже порядка 50 бухгалтеров. В своем блоге на «Клерке» буду отвечать на вопросы, которые мне задают слушатели Центра обучения «Клерка».

Вопрос 1. Про усталость от шефа

Спасибо большое за курс! Скажите, с любым руководителем можно договориться? Устала от своего. Работа рядом с домом, удобно, поэтому пока терплю, но надоело.

Начните с определения своих правил. Какие отношения с руководителем для Вас приемлемы. А что вы точно не будете терпеть. Прямо совсем. Дальше действуйте по алгоритму, который приведен в курсе.

Руководитель не должен меняться, чтобы быть удобным для вас. И у вас нет задачи быть удобной для руководителя. Главная цель — определить правила совместной работы. И если обе стороны их принимают и соблюдают, тогда для всех будет счастье.

Бывают случаи, когда руководитель не готов принимать новые правила. Ему удобно кричать, критиковать, вносить хаос в планирование вашей работы. Тогда решение за вами. Если условие «работа рядом с домом» перевешивает все остальное, и вы остаетесь терпеть, значит принимаете условия своего руководителя. И это ваш выбор.

Поэтому, рекомендация:

1. Определите свои правила работы с руководителем.

2. Обсудите их с руководителем по алгоритму, приведенному в курсе.

3. По результатам примите решение. Ничего не менять — это тоже решение.

Успехов Вам!

Вопрос 2. Про то, как победить негатив

Прошла ваш курс, особенно понравилось упражнение, которое помогает убрать негатив. Делаю и сразу лучше становится, я успокаиваюсь, продолжаю работать. А потом снова что-то может выбить из себя. Как часто его можно делать? И как долго оно работает, может я что-то не так делаю?

Спасибо за вопрос! Упражнение очень простое, вы все делаете правильно. Лучше сделать меньше, и не супер идеально, чем не сделать совсем. Здесь большую роль играет привычка.

Для вас привычна история, когда кто-то или что-то может «выбить из себя». И мне приятно, что вы практикуете технику и меняете свое состояние. Самостоятельно выбираетесь из негатива и продолжаете работать в спокойном состоянии, это очень здорово!

Решает практика и количество повторов. Через какое-то время вы заметите, что все меньше поводов и ситуаций, который могут «выбить из себя». А если такое происходит, то Вам не хочется грустить, переживать, пить валерианку.

Вы знаете, как быстро себе помочь и продолжить работать в удовольствие :-)

Вопрос 3. Про переговоры

Очень заинтересовала тема — как договариваться с налоговыми органами. В последнее время зачастили запросы по встречке. Можно сказать курс из-за этого купила! А потом услышала, что также можно поговорить с директором и повысить зарплату. Правда боюсь идти, он уже несколько раз обещал , а потом все забывает что ли. Уже не знаю как быть, работу что ли менять.

Вы правы, занятие в курсе о том, как договариваться, подходит не только для общения с налоговыми органами. Для разговора с директором он отлично подойдет. Подготовьтесь к диалогу.

Распишите сначала для себя свой результат. Какой объем задач вы выполняли до обещаний директора повысить з/п, что изменилось за этот период.

Не пишите процесс: «Я целый день отвечаю на звонки, а вечером делаю отчетность». Пишите про результат: «В течение года 1 юр.лицо на ведение. Количество первичных документов увеличилось в 2 раза. Было 3 постоянных клиента = 3 акта в месяц, сейчас 15 постоянных клиентов = 15 актов в месяц» и так далее.

Задача расписать так, чтобы директор увидел какой результат вы даете компании и почему повышение вашей заработной платы выгодно не только Вам, но и ему. А дальше действуйте по алгоритму из курса.